Los vehículos autónomos y las lesiones personales: ¿las funciones inteligentes hacen que los coches sean más seguros o más peligrosos?

En las últimas décadas, los fabricantes de automóviles de todo el mundo han gastado incontables miles de millones en vehículo autónomo tecnología. Lo hacen porque todos están de acuerdo en que los vehículos autónomos serán la próxima aplicación asesina en la industria. Desafortunadamente, el camino para llegar allí no ha sido tan sencillo como esperaban esos fabricantes de automóviles.





Por el contrario, la corta historia de la tecnología de los vehículos autónomos está llena de innumerables fallos tecnológicos y accidentes. En San Francisco, California, un semillero de pruebas de vehículos autónomos, ya se han realizado decenas de accidentes —incluido al menos uno que un peatón gravemente herido .





Sin embargo, los vehículos totalmente autónomos no son el único tipo de tecnología de conducción autónoma que existe. También hay innumerables vehículos nuevos en las carreteras estadounidenses con complejos sistemas de asistencia al conductor. Estos vehículos tienen las mismas características que los modelos autónomos, excepto que requieren que el conductor tenga las manos en el volante en todo momento. Y esos vehículos están causando estragos en las carreteras. De hecho, en un lapso de 10 meses, los fabricantes de automóviles reportó 400 accidentes que involucran vehículos con sistemas de asistencia al conductor en uso.





Todo esto quiere decir que el desarrollo de la tecnología de vehículos autónomos no está exento de riesgos. Y en esta etapa, surge una pregunta seria: ¿las tecnologías de vehículos autónomos inteligentes nos hacen menos seguros en la carretera? Aquí está la respuesta a esa pregunta, basada en todos los datos disponibles.

El potencial de seguridad de la tecnología de conducción autónoma

Sin duda, los diversos elementos tecnológicos que componen los sistemas de asistencia al conductor actuales y los vehículos totalmente autónomos del mañana tienen el potencial de salvar vidas. ¿Cuantas vidas? Para resolverlo, considere lo siguiente.





Cada año en los EE.UU., hay aproximadamente 1,7 millones de colisiones de vehículos por alcance . Esos accidentes provocan aproximadamente 1.700 muertes y 500.000 heridos adicionales. Y, sin embargo, un estudio de vehículos que incluyen sistemas de advertencia de colisión frontal (FCW) y funcionalidad de frenado autónomo de emergencia (AEB) indica que esas dos tecnologías por sí solas podrían reducir tales accidentes. en un enorme 50% . Eso significa que la adopción universal de la tecnología FCW y AEB podría salvar al menos 850 vidas cada año.





Otro estudio indicó que equipar los vehículos con FCW, advertencia de cambio de carril (LDW), advertencia de punto ciego y faros delanteros adaptables a las curvas podría reducir las tasas de accidentes automovilísticos. hasta en un tercio . Si se considera que hay aproximadamente 43.000 accidentes automovilísticos fatales en los EE. UU. cada año, esas tecnologías por sí solas podrían prevenir 14.190 de ellos.

Evaluación del elemento humano

Notarás que hasta ahora solo he mencionado tecnologías de asistencia al conductor que no controlan directamente el funcionamiento de un vehículo. Y ahí radica el problema. Parece que cuanta más tecnología de conducción autónoma se pone en un vehículo, menos responsables se vuelven los conductores. De acuerdo a una encuesta reciente , los conductores están desarrollando algunos hábitos perturbadores relacionados con la tecnología de conducción autónoma.





En la encuesta, un sorprendente 61% de los encuestados indicó que las tecnologías avanzadas de asistencia al conductor los hacen más cómodos mirando hacia otro lado mientras conducen. Un 58% de aquellos con vehículos equipados con detección de peatones admitieron que han dejado de mirar a su alrededor en busca de peatones. Y quizás lo peor de todo es que el 57 % de quienes tienen vehículos equipados con AEB afirman que les resulta cómodo mirar hacia otro lado de la carretera mientras conducen.





Si examinamos esos resultados en conjunto, comienza a surgir una imagen bastante clara. Es que cualquier tecnología de vehículo que elimine la responsabilidad de la seguridad del conductor hace que los conductores sean menos cuidadosos y se distraigan más. Y en ninguna parte esa tendencia es más pronunciada que en un grupo de conductores específico: los propietarios de vehículos Tesla.

El elefante eléctrico en la habitación

Si busca información sobre tecnologías de conducción autónoma y seguridad de los vehículos, no tardará en notar una tendencia. Es que los vehículos del fabricante de automóviles totalmente eléctricos Tesla parecen verse involucrados en una cantidad sorprendente de accidentes automovilísticos . Y no te lo estás imaginando. Según datos de las compañías de seguros, los propietarios de Tesla tienen la tasa de accidentes más alta de cualquier tipo de vehículo. Entre 2022 y 2023, los conductores de Tesla tuvieron una tasa de accidentes del 23,54 por cada 1.000 conductores . Y si profundiza un poco más, encontrará que un gran porcentaje de esos accidentes ocurrieron total o parcialmente debido a la función de piloto automático del fabricante de automóviles.





Hasta ahora, la función de conducción autónoma de Tesla es responsable de 736 accidentes y 17 víctimas mortales . Y hay algunas razones importantes para ello que se relacionan con esta discusión. Uno de ellos es el hecho de que el piloto automático de Tesla no es capaz de funcionar de forma totalmente autónoma. Es simplemente el nombre del fabricante de automóviles por su particular sabor de tecnologías de asistencia al conductor. Como otros de su clase, Autopilot requiere que los conductores mantengan las manos en el volante en todo momento.





Y, sin embargo, la empresa ha pasado más de nueve años promocionando la función Autopilot como una Capacidad total de conducción autónoma . Y dado lo que sabemos sobre las tendencias de los conductores en torno a las tecnologías autónomas, esto probablemente explica la alta tasa de accidentes entre los conductores de Tesla. Esos conductores, adormecidos por la promesa de capacidades ilusorias de conducción autónoma, parecen correr riesgos que no correrían en otros vehículos. Es decir, la mayoría de los accidentes que involucran la función de piloto automático ocurren cuando las computadoras a bordo registran al conductor quitando las manos del volante durante períodos prolongados.

La comida para llevar

La conclusión principal de todo esto es simple. Es que la tecnología de vehículos autónomos y de conducción autónoma puede y debe hacer que la conducción sea mucho más segura. Sin embargo, hasta que esas tecnologías maduren y se conviertan en vehículos verdaderamente autónomos, tendrán el efecto contrario. Si bien características como FCW y AEB reducen las tasas de mortalidad en accidentes, pueden estar contribuyendo a que el comportamiento del conductor cause más accidentes. Por supuesto, no hay una forma precisa de saber si esa compensación en particular vale la pena desde el punto de vista de la seguridad.





Además, también parece claro que cuanto más creen los conductores que sus vehículos pueden manejar la conducción por ellos, menos se involucran en la tarea. Por lo tanto, hasta que los vehículos puedan manejar toda la conducción de sus ocupantes sin intervención humana, es posible que veamos un número cada vez mayor de lesiones y muertes relacionadas con las tecnologías de asistencia al conductor. Esa realidad ejerce más presión que nunca sobre los fabricantes de automóviles que trabajan hacia la autonomía total del vehículo para llevar sus tecnologías y diseños actuales a la meta.