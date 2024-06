Lo último en criptomonedas: la recuperación de Bitcoin, el aumento de Ethereum y el brillo de Furrever Token (FURR)

El tan esperado evento de reducción a la mitad de Bitcoin finalmente ocurrió, marcando un hito importante en el mundo de las criptomonedas. Como se anticipó, Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) han experimentado una pequeña disminución después de la reducción a la mitad, un fenómeno que se observa a menudo después de este evento histórico. Sin embargo, en medio de esta fluctuación del mercado, Furrever Token (FURR) se destaca a medida que se acerca al final de su séptima etapa de preventa dentro de una semana. Mientras los gigantes del ámbito de las criptomonedas navegan por sus ajustes posteriores a la reducción a la mitad, Furrever Token continúa ganando impulso, cautivando la atención de inversores y entusiastas con su enfoque único y su inminente lanzamiento en DEX (PancakeSwap).





Bitcoin post-halving: navegando por las correcciones a corto plazo hacia un optimismo a largo plazo





La cuarta reducción a la mitad de Bitcoin el 20 de abril ha encendido discusiones sobre el potencial del ciclo de Bitcoin "más alcista" hasta el momento. Sukhveer Sanghera, director ejecutivo de Earth Wallet, señala los patrones gráficos históricos combinados con el surgimiento de fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado como indicadores clave de este optimismo.





A pesar de una caída del 5,6% en el gráfico semanal, Bitcoin ha subido más del 50% desde principios de 2024, aunque con un modesto aumento del 2,85% en el último mes. Sin embargo, el precio actual de alrededor de 63.937,13 dólares refleja una disminución del 1,5% desde ayer.





Si bien las reducciones a la mitad históricamente preceden a las correcciones a corto plazo, analistas como Temujin Louie de Wanchain sugieren que romper la resistencia de $65,000 podría señalar el final de la actual reducción y conducir a aumentos rápidos, potencialmente superando los $100,000. Sin embargo, la reciente disminución de las entradas netas a los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. durante la semana del halving ha despertado preocupaciones temporales en el mercado. Con más de 835.000 BTC acumulados colectivamente por estos ETF, lo que representa el 4,24% del suministro actual de Bitcoin, la narrativa en torno a la trayectoria alcista de Bitcoin permanece intacta. Mientras los inversores institucionales y minoristas se preparan para posibles nuevas entradas de dinero, la resistencia de Bitcoin frente a las fluctuaciones a corto plazo sigue subrayando sus perspectivas alcistas a largo plazo.





El panorama posterior a la reducción a la mitad de Ethereum: navegando por las especulaciones de ETF y la dinámica de precios





Con Ethereum (ETH) cotizando alrededor de $ 3.067,28, experimentando una disminución del 1% desde ayer, la comunidad de Ethereum espera ansiosamente decisiones clave con respecto a los posibles fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ethereum. En particular, la inminente fecha de decisión del 23 de mayo cobra gran importancia, ya que se espera que la SEC anuncie su postura sobre los ETF al contado de Ethereum. Las expectativas iniciales se inclinan hacia el rechazo de los ETF, respaldados por las recientes acciones regulatorias y la ausencia de conversaciones con los emisores.





Sin embargo, la verdadera importancia reside en las decisiones que se esperan para julio y agosto sobre las solicitudes de BlackRock y Fidelity. Sin embargo, una excesiva negatividad en las posibles declaraciones de rechazo podría afectar las solicitudes pendientes, lo que subraya la importancia de una comunicación equilibrada. A pesar del optimismo inicial de principios de este año, impulsado por la aprobación de Bitcoin y el aumento previsto del interés en Ether, la dinámica actual del mercado no ha respaldado plenamente las expectativas alcistas.





Si bien la reciente actualización de la red tenía como objetivo reducir las tarifas de transacción, no logró proporcionar el impulso esperado. Los poseedores de ETH se mantienen cautelosos en medio de grandes liquidaciones en el rango de $3,537 a $3,118, lo que indica un enfoque de esperar y ver hasta que se asegure la rentabilidad. Es alentador que el indicador de pérdidas y ganancias netas no realizadas (NUPL) siga siendo positivo, lo que sugiere potencial para una demanda renovada y un repunte posterior. Con el precio de Ethereum rondando los 3.000 dólares, superando los 3.500 dólares, podría indicar un posible repunte, dependiendo de la estabilidad del precio de Bitcoin por encima de los 64.000 dólares. No obstante, las fluctuaciones recientes indican la sensibilidad del mercado a factores externos, lo que enfatiza la necesidad de estar atentos al navegar el panorama posterior a la reducción a la mitad de Ethereum.













¡Furrever Token (FURR) prepara el escenario para un viaje caprichoso más allá de la cadena de bloques tradicional!





Furrever Token (FURR) emerge como un contendiente prometedor en la era posterior a la reducción a la mitad de Bitcoin, preparado para hacerse un hueco en el panorama de las criptomonedas. A diferencia de la gran cantidad de proyectos serios de blockchain que dominan la industria, Furrever Token ofrece una experiencia refrescante y encantadora al infundir al espacio criptográfico una dosis irresistible de ternura. Con una misión centrada en el atractivo universal de los adorables gatitos, Furrever Token tiene como objetivo fomentar un ecosistema criptográfico caprichoso y conmovedor donde los usuarios puedan encontrar alegría y participación comunitaria. A través de una plataforma fácil de usar adornada con lindas imágenes de gatos, pegatinas, emojis y elementos visuales, Furrever Token está destinado a revolucionar la experiencia criptográfica, creando un espacio donde la diversión y el disfrute son primordiales.





La tokenómica de Furrever Token (FURR) refuerza aún más su potencial de crecimiento y adopción. Con un suministro total de tokens de alrededor de 9 mil millones de tokens, el proyecto asigna el 65% para la preventa, el 25% para los DEX y el 10% para el equipo, bloqueado durante un año para asegurar a la comunidad la longevidad del proyecto. Después de haber recaudado más de $890,000 y acercándose a completar la etapa 7 de 10 en su preventa, Furrever Token apunta a recaudar $1,9 millones antes de su lanzamiento en DEX (PancakeSwap). Con un precio actual de 0,000564 dólares y un potencial de rentabilidad de hasta 15 veces, Furrever Token presenta una atractiva oportunidad de inversión.





¿Es legítimo el token Furrever (FURR)?





Furrever Token (FURR) cuenta con medidas de legitimidad y transparencia que infunden confianza dentro de la comunidad. Con un contrato inteligente auditado por Securi Lab y un equipo activo comprometido con el crecimiento orgánico y el compromiso legítimo, Furrever Token se erige como un modelo de innovación impulsada por la comunidad. La dedicación del equipo es evidente a través de su presencia activa en Telegram, con casi 4.000 miembros orgánicos y una rápida resolución de los problemas de la comunidad. El viaje de Furrever Token hacia la adopción generalizada personifica el potencial de un futuro más ligero, más agradable y centrado en la comunidad en la criptoesfera. Es fundamental que los miembros de la comunidad tengan cuidado y confíen únicamente en la información de los canales oficiales accesibles a través de www.furrevertoken.com y los correos electrónicos provenientes de [email protected] .





