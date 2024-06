Libertad en Internet y democracia digital con Nicole Scott y Simon Morgon

En este AMA, discutimos quién controla Internet, cómo la infraestructura física de Internet afecta nuestra libertad en línea, si nuestra percepción de libertad en línea nos hace complacientes y cualquier cosa en el ámbito de la democracia digital y la libertad en Internet, ¡de verdad!

Conozca a nuestros invitados: Nicole Scott ha sido una videoperiodista de vanguardia, motora de ideas y mujer en tecnología desde 2006. Es una periodista que se centra en descubrir la innovación, el futuro de la movilidad, la energía renovable y la electrónica de consumo. Comenzó su carrera en Nueva York y después de unos años decidió mudarse a donde se tomaban decisiones tecnológicas. Se mudó a Taipei, Taiwán durante 9 años. Como cofundadora del sitio web de tecnología alemán e inglés, Mobile Geeks ha aportado su experiencia de primera mano en la identificación de tendencias tecnológicas. En 2021, produjo un documental premiado llamado Discovering Hydrogen y ha sido productora de segmento de Beyond Innovation de BloombergTV Global.



A Nicole también se unirá Simon Morgan, un especialista en marketing que lidera todas las actividades de marketing para usuarios profesionales como desarrolladores o expertos en TI de IONOS.



Este hilo de Slogging de Mónica Freitas, Nicole Scott (Nicole Scott), John T., Valentine Enedah, David Smooke, Asher Umerie, Adrian Morales, Simon Morgan, Sidra y Jose Hernandez ocurrió en el canal #amas oficial de slogging y ha sido editado para legibilidad.

¡Hola Nicole Scott (Nicole Scott)! ¡Gracias por unirte a nosotros!

¿Podemos comenzar este AMA pidiéndote que nos cuentes un poco sobre ti? ¿Y tu trayectoria profesional? ¿Qué aportó a la tecnología?

Nicole Scott (Nicole Scott)

¡Comencé como periodista de tecnología en 2006 cubriendo infraestructura de telecomunicaciones y estaba haciendo reseñas de teléfonos inteligentes antes del iPhone!



¡De hecho, hay un artículo en Engadget para su serie Growing up Geek en su día! https://www.engadget.com/2012-02-24-growing-up-geek-nicole-scott.html

Nicole Scott (Nicole Scott)

Sí... realmente me recuerda, ¡el primer sitio web que cofundé se llamó Netbook News! Obviamente, eso tuvo que cambiar y evolucionó a Mobile Geeks, que ahora está cerrado. Lo vendí a través de Covid y pasé a ser productor de televisión global para un programa en Bloomberg llamado Beyond Innovation.

John T.

Hola Nicole Scott (Nicole Scott), ¡encantado de conocerte! ¿Qué piensa sobre la web3 y la democratización de todos los espacios de Internet? Y DAO para el caso. ¿Estás en el equipo de descentralización?

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. ¡Me encanta esto!



Soy partidario de las redes descentralizadas, pero no creo que la tecnología tal como está hoy esté lista para la corriente principal. Tiene grandes esperanzas de resolver grandes problemas como la censura, la propiedad de datos y el acceso desigual a los recursos. Al eliminar intermediarios y crear sistemas sin confianza, web3 puede conducir a una Internet más inclusiva y abierta. Pero creo que es necesario que haya soluciones diferentes/mejores/aún no pensadas sobre cómo dar este paso.



Nuevas tecnologías o inevitables, pero no podemos romper el sistema por completo... pensé que sería bueno reiniciarlo, ¡no estoy a favor de la anarquía! ja ja

¡Todo un viaje! De periodista a productor de televisión y cofundador: ¿qué te impulsó a dar el salto a la producción? ¿Aún hoy tienes espacio para el periodismo?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas Sobre los cambios profesionales... ¡Me encanta el periodismo! Y hoy seré el primero en admitir que mi industria está quebrada. Era muy difícil mantener un medio de comunicación independiente cuando las empresas pedían tantos compromisos en materia de integridad. Felicitaciones a Hackernoon por lograr la consolidación de medios que ocurrió durante el covid. De hecho, vendí mi sitio web alemán a una empresa estadounidense que obviamente no pudo hacerlo funcionar. Es una historia similar a lo que sucedió con muchos blogs de tecnología durante los últimos dos años.



Tengo mucha suerte de ser independiente, de ser el productor principal de un programa de televisión que se transmite por Bloomberg TV a nivel mundial y de contar con los estándares periodísticos de Bloomberg que me respaldan. Me sentía desanimado por lo que estaba sucediendo en línea y necesitaba sentir que el periodismo tenía estándares.



Lo que es genial, y sé que tengo mucha suerte y estoy en una posición única. Es que entre temporadas puedo trabajar con GRANDES marcas como Ionos en series de contenido como esta. Sintieron que era una conversación que era necesario tener... y tienen razón, es una discusión muy importante. Tuvieron una idea y me dejaron tener un espacio editorial para contar esa historia. Realmente apoyaron el deseo de ser parte de una discusión honesta dirigida por las personas que entrevisté. ¡Les dejo contar sus historias y unirlas en esta serie!

Nicole Scott (Nicole Scott) ¡Increíble!

¿Cuáles son algunas de las tendencias tecnológicas emergentes que cree que tendrán un impacto significativo en la democracia digital y la libertad en Internet en los próximos años?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah Uff ¡hay tantas interesantes! ok... ¡top 3! 🙃



Web5 es uno que menciono en la serie. La conveniencia de Web2 y la promesa descentralizada de Web3. Tal vez sea marketing, pero es este tipo de pensamiento el que vamos a necesitar para tender un puente hacia un mundo donde la privacidad y la propiedad en línea estén menos centradas en las ganancias corporativas y sean más beneficiosas para el ciudadano promedio.



Moneda digital y monedas digitales de los bancos centrales: creo que es importante mencionar específicamente las CBDC porque necesitamos las estructuras económicas del mundo para dar este paso. Las monedas digitales y las CBDC pueden afectar la inclusión financiera y crear nuevas oportunidades para las transacciones en línea, lo que podría remodelar las estructuras económicas y promover la libertad financiera. Para poner las cosas en una perspectiva global, el desafío general para el futuro es integrar al sistema financiero a los 1.400 millones de adultos no bancarizados de todo el mundo. Según el Banco Mundial, eso significa aprovechar los pagos digitales, ya que un tercio de los adultos en todo el mundo todavía reciben beneficios estatales en efectivo o mediante métodos distintos al débito directo. Tenemos la oportunidad de crear un sistema inclusivo basado en moneda digital y CBDC, es fácil ver a los cripto bros que olvidan que ese es realmente el objetivo de esta tecnología.



No Blockchain, sino una tecnología que hace que blockchain sea accesible en dispositivos móviles. ¡Una cadena de bloques es enorme! Terabytes de tamaño, necesitamos una manera de poder acceder a ellos fácilmente. Todos estamos esperando el momento de blockchains ¡ah, ja! Para mí, eso es lo que estoy viendo. Una vez que podamos descubrir cómo hacer que el uso de blockchain sea más fácil en todo tipo de tecnología, ¡vendrán los mejores casos de uso!

John T.

Nicole Scott (Nicole Scott) Estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido: no creo que la descentralización completa sea posible en este momento como LA única forma de web. ¿Puedes ampliar el punto de la censura? ¿Cómo crees que la tecnología puede ayudar a reducirlo o eliminarlo? Además, la IA es muy importante en este momento, la vemos en todas partes, pero especialmente en la escritura. ¿Deberíamos abrir puertas para que la IA coescriba o proteja la copia original y los escritores? ¿Y eso tiene sentido con el continuo crecimiento del uso de la IA?

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Los protocolos de comunicación descentralizados, como los sistemas de mensajería basados en blockchain o las plataformas descentralizadas de redes sociales, pueden permitir a los usuarios comunicarse sin temor a la censura centralizada. *tos...X Eso es importante.



Para mí, en Occidente tenemos la ilusión de que tenemos libertad en línea, pero en realidad está controlada por corporaciones. Necesitamos que las corporaciones trabajen con los gobiernos para encontrar un camino a seguir que proteja nuestra privacidad. Por ahora, podemos hacer que la tecnología de código abierto intervenga para al menos proporcionar un camino más democrático para las tecnologías básicas. Ese es un comienzo.



En cuanto a la IA, ¡el periodismo está 100% en riesgo! Es curioso que no lo haya incluido como una tecnología revolucionaria. Tuve que reflexionar sobre por qué. Supongo que es porque llevamos más de 1 año después de ChatGPT y es parte de mis flujos de trabajo. ¿Lo uso para hacer resúmenes? Sí, ¿lo uso para la lluvia de ideas? Absolutamente. ChatGPT es un gran compañero de escritura. ¿Lo uso para escribir mis artículos? No, pero eso se debe a que tiendo a escribir solo artículos y es necesario que esté en mi voz. Lo que me ha reducido el tiempo a la mitad es la creación de paquetes de fondo para los presentadores de Beyond Innovation. No son públicos y ahora me chatean para hacer resúmenes de los artículos que quiero que lean como contexto. Eso me llevó de 2 horas por paquete a 1-1,5 horas. A menudo tengo que trabajar de 8 a 10 a la vez, así que es una cantidad enorme y no hay pérdida de calidad.



Creo que muchos periodistas perderán sus trabajos y muchos lo han hecho. Personalmente no estoy preocupado. Me he convertido en un periodista que realiza investigaciones exhaustivas y entrevistas con expertos. PERO, como alguien que dirigió sitios web durante años, la forma en que iba Internet era la rotación de noticias, así que realmente puedo ver por qué muchos sitios están reemplazando a sus escritores con IA. ¿Necesitan pagarle a alguien para que reescriba 3 artículos en uno y agregue una línea de opinión? No. La IA puede hacer eso porque este es el tipo de historias que son muy comunes. ¿Es esta la noticia que Internet necesita? ¿No? ¿Es la publicación problemática y difícil en este momento? ¡Absolutamente!



Esto lleva a la pregunta de Mónica Freitas. ¿Por qué es tan difícil publicar? Algunas razones y de hecho culpo a Google. Así que publiqué anuncios publicitarios de Mobile Geeks sin cargo, a menos que fuera una campaña patrocinada por una marca que había firmado directamente. Creo que este también es el modelo de HackerNoon si no me equivoco. Esta es la mejor manera de hacerlo en mi opinión. Los sitios que se publicaron con impresiones de anuncios publicitarios están en un camino que conduce a titulares de clickbait para aumentar los números y poder ganar dinero con los anuncios publicitarios. También hago cosas turbias como actualizar la página si está abierta en una pestaña, algunos amigos me lo sugirieron varias veces... 😒



Aunque no utilicé el sistema de banners para obtener monetización, se volvió más difícil encontrar patrocinadores que valoraran el periodismo y, en cambio, comenzaron a pedir autenticidad. Como ex YouTuber de gran éxito, puedo decirles que los influencers creen que su opinión personal es periodismo porque es lo que creen que es verdad. Esto es lo que las marcas empezaron a querer de los sitios que tenían integridad periodística y yo diría que no a los acuerdos, incluso cuando necesitaba el dinero, pero en los últimos años se estaba volviendo más difícil decir que no. Y las marcas pueden intimidar para conseguir lo que quieren. Esto no es agradable.

Hola Nicole Scott (Nicole Scott) Gracias por tomarte el tiempo para AMA aquí. Investigando quién controla Internet: ¿cómo crees que el hosting puede convertirse en un mercado menos oligárquico? Es un poco desalentador ver que se lanzan cada vez más proyectos descentralizados y luego ves que debajo del capó es el mismo AWS/GCP/MSFT/etc. Es en gran medida un mercado que favorece la escala/infraestructura existente como servicio natural y foso de precios. ¿Y está IONOS ofreciendo/apoyando/explorando alguna tecnología de hosting peer-to-peer o alternativa/interesante? No puedo ofrecer un sitio/aplicación/experiencia digital sin un anfitrión, así que tengo curiosidad por saber cómo se desarrolla desde allí para el visitante.

Nicole Scott (Nicole Scott)

David Smooke ¡Toqué uno de estos temas en la serie de contenido! La defensa regulatoria es algo en lo que IONOS participa activamente. ICANN es el organismo rector. ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números) es una organización sin fines de lucro responsable de coordinar y administrar el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y las direcciones de Protocolo de Internet (IP) globales para garantizar el funcionamiento estable y seguro de Internet. IONOS participa activamente en esta organización que en realidad tiene un enfoque de múltiples partes interesadas. Participar en debates regulatorios y abogar por políticas que fomenten la competencia y la innovación puede contribuir a un mercado de hosting más abierto y justo. Aparte de esto, también implicaría apoyar regulaciones que prevengan prácticas anticompetitivas y promuevan la igualdad de condiciones.



¡IONOS también tiene una historia con tecnologías de código abierto! ¡Y Makrus Noga, que es su CTO y llegó a IONOS directamente desde SUSE Linux!



La utilización de tecnología de código abierto en la industria del hosting puede mitigar la naturaleza oligárquica del mercado al fomentar la competencia, la innovación y la colaboración comunitaria. La adopción de soluciones de código abierto permite a los proveedores de alojamiento ofrecer diversos servicios y fomenta prácticas transparentes. Se supone que los beneficios de seguridad y la rentabilidad del código abierto contribuyen a un panorama de hosting más inclusivo y competitivo.



No es fácil enfrentarse a gigantes así, pero creo que ser una empresa alemana es una gran ventaja. El país es un gran defensor de los derechos de los ciudadanos, ¡creo que eso se refleja en su servicio!

Nicole Scott (Nicole Scott) ¡Eso es fascinante! Es fantástico ver sus conocimientos sobre estas tecnologías emergentes. Parece que estás realmente centrado en los posibles impactos sociales y la importancia de la accesibilidad. ¿Cómo imagina que estos avances darán forma a nuestra vida cotidiana en un futuro próximo?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah ¡Lo soy! ¡No gente, tengo el corazón sangrando! jaja En realidad, es solo mi punto de vista que la tecnología debería tener como objetivo el mejoramiento social. Estamos en un punto con la tecnología en el que deberíamos dar un paso atrás y hacer estas preguntas. Escuelas como Stanford finalmente están comenzando a recomendar cursos como las implicaciones de la tecnología, que brindan a los fundadores una base más sólida para que sus empresas de tecnología no tengan implicaciones sociales negativas.



Las tecnologías convencionales tienen tantas implicaciones negativas que fueron completamente involuntarias. ¿Quién hubiera pensado que crear un desplazamiento infinito contribuiría a problemas de salud mental, sobrecarga de información y falta de control del usuario sobre el consumo de contenido?



Sinceramente, en un futuro próximo espero que obtengamos algunas regulaciones en torno a la IA. Por extraño que parezca, creo que lo que le pasó a Taylor Swift impulsó la regulación de la IA hacia la corriente principal. Así que creo que vamos a ver cierto consenso en torno a las directrices que creo que serán algo homogéneas a nivel mundial.



DeFi o finanzas descentralizadas (la moneda digital y las monedas digitales de los bancos centrales bajo ese paraguas afectarán a los países en desarrollo más que a los desarrollados que en este momento solo las están usando, lo que creo que es, para una generación de riqueza innecesaria. Por lo tanto, podría no ser tan visible en Occidente. mercados en el corto plazo, pero lo será para gran parte del mundo.

Nicole Scott (Nicole Scott) ¿compartirías tu canal de YouTube? Eso es enorme: has hecho muchas cosas maravillosas en medios tan diferentes. Toda su trayectoria profesional sería un gran estudio de caso sobre cómo el periodismo se puede adaptar a diferentes medios y cómo debe adaptarse realmente. Eso me lleva a la pregunta: ¿cómo crees que todos los avances tecnológicos que hemos visto pueden respaldar a individuos y publicaciones independientes? ¿Estamos condenados a caer en manos de las grandes empresas para tener siquiera voz y efecto en la industria de la información o cree que la descentralización puede mejorar la individualidad?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas Esa es la esperanza, que la descentralización pueda ayudar a salvar voces individuales y otorgarnos mayor autonomía y control sobre el contenido que creamos en línea. Ya sea que eso signifique que una mamá del hockey comparte contenido de su superestrella o sitios web que hacen buen periodismo. Si damos un paso atrás, es por eso que la infraestructura es importante. El lugar donde el sitio web aloja su contenido y la ubicación de los servidores son cada vez más importantes para las publicaciones. La gobernanza del contenido es la gestión estratégica y el control del contenido digital a lo largo de su ciclo de vida, asegurando la coherencia, el cumplimiento y la alineación con los objetivos organizacionales y ahora con las regulaciones gubernamentales.



Se están instalando internos en nuestra Internet sin fronteras, lo cual es un problema. La forma en que se crean estas reglas podría afectar la forma en que los sitios web pueden monetizar; ya estamos viendo que los servicios no están disponibles fuera de su país anfitrión (BBC Player). Pero hemos superado los derechos de autor y los países están empezando a plantearse preguntas más profundas, como qué es aceptable en los sitios web alojados en nuestro país (.de para Alemania, .ca para Canadá, .es para España, etc.).



En este momento, las plataformas de redes sociales tienen un gran control sobre la gobernanza del contenido. Y aquí es donde generalmente cae la forma en que los sitios web crean contenido, incluso si no es donde se aloja el contenido, sino que a menudo es de donde proviene y se comparte el tráfico.



En realidad, eso es lo que hace que este slack ama sea genial 🙂



Ah, y pediste mi canal de YouTube... Jaja. Vendí los sitios web y el canal de YouTube cerca del comienzo de Covid. Aquí está uno de mis videos unos años antes de venderlo. 🙃 se siente como hace una vida. Las cosas han cambiado mucho, por eso quería seguir adelante. Más de 10 años como YouTuber fueron suficientes, además las cosas eran muy diferentes cuando comencé hace 15 años. Se hizo evidente que un vídeo exitoso tenía una fórmula y, sinceramente, la tecnología de consumo se volvió muy predecible.

John T.

¡Gracias por su atenta respuesta Nicole Scott (Nicole Scott)! Conectando sus pensamientos con su propia pregunta sugerida: ¿quién controla Internet?

Gran pregunta de John T., encaja muy bien con la de David Smooke.

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Lo reconfortante que descubrí es que no existe una sola empresa o gobierno que controle Internet.



Es una combinación. Aprender que ICANN tiene un enfoque de múltiples partes interesadas para regular los nombres y números asignados de Internet (direcciones IP, identificadores de país DNS como .de, .ca, .tech .com). Que los gobiernos, los ciudadanos privados y las empresas como IONOS se sienten a la mesa para crear consenso sobre cómo avanzan las cosas.



De hecho, hablo con la ICANN y el IETF, el grupo de trabajo de ingeniería de Internet que regula los protocolos de Internet, en el episodio 2 ¿Quién realmente gobierna Internet ?



Los gobiernos sí desempeñan un papel, y es ahí donde debemos permanecer vigilantes para que su control no se extralimite.



Los necesitamos para garantizar que no se permita a las corporaciones tener monopolios que son malos para los consumidores debido a la falta de competencia, por lo que los servicios serán una mierda. Tenemos muchos ejemplos de cómo los monopolios también conducen a extralimitaciones en términos de privacidad.



Es reconfortante saber que muchas personas están tomando decisiones y, debido a esto, tenemos la esperanza de mantener a raya a las corporaciones y a los gobiernos.



Pero claro, ¡soy una chica que ve el vaso medio lleno!

Nicole Scott (Nicole Scott) Esto es muy revelador.

¿Ha visto alguna iniciativa o proyecto prometedor que ya esté abordando estos problemas o trabajando para lograr un cambio positivo en la tecnología? ¡Siempre estoy buscando ejemplos inspiradores!

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah Honestamente, casi cualquier cosa en la que esté involucrada la fundación Mozilla es genial. Siempre han estado al tanto de lo que necesita protección con nuestras libertades en línea. Además, si quieres sentirte inspirado, Cory Doctorow es un buen barómetro para saber cuándo algo anda mal y en qué iniciativas deberías participar.



Sé que eso no responde a tu pregunta, pero si estuviera buscando, empezaría por ahí. ¡Es curioso cómo los lugares a los que iría me vinieron a la mente primero que los programas reales!

Es difícil para cualquier publicación independiente. ¿Por qué cree que la industria está sufriendo tanto?



Además, según tu amplia experiencia, ¿qué tendencias tecnológicas te interesan más y cuáles crees que se convertirán en una parte esencial de la web? Nicole Scott (Nicole Scott)

Nicole Scott (Nicole Scott)

De hecho, si yo fuera usted, ¡sentiría que es un buen momento para ingresar a la industria! Hay mucha incertidumbre. Correcto. Pero siempre que hay transición, hay oportunidades. Cuando comencé mi primer sitio web, habían pasado 4 meses después de que 10.000 periodistas de toda América del Norte perdieran sus empleos. No soy el mejor periodista, pero sabía que la forma en que estaban funcionando las cosas no era la que iba a ser.



Entonces lancé un blog de tecnología y ahora los blogs de tecnología son el estándar de noticias. Pero ahora ellos son el problema porque no tienen estándares. Cuando comencé, tenía integridad periodística en un blog que era 10 veces más rápido que cualquier medio nuevo tradicional.



Ahora existen oportunidades para hacer un buen trabajo en nuevos formatos. Para mí, en el punto en el que me encuentro en mi carrera, este es el movimiento que tiene más sentido.



Creo que Sophia Smith Galer es el mejor ejemplo de una joven periodista que encontró un nicho de experiencia y lo convirtió en un exitoso canal de microaprendizaje que impulsó su carrera en el periodismo. Ella es básicamente la razón por la que tengo Tiktok (aunque soy más activo en Insta). Me hizo darme cuenta de que el periodismo en TikTok es un género que puedo respetar.

https://www.tiktok.com/@sophiasmithgaler

https://www.instagram.com/sophiasgaler/?hl=es



Cuando miro a alguien que ha estado en la industria tanto tiempo como yo es porque siempre está mirando el mercado y se adapta rápidamente.



En palabras de Sun Tzu “En medio del caos, también hay oportunidades”



Muchos periodistas que probablemente no deberían haber tenido trabajo están perdiendo sus empleos. Lamento decirlo, sólo porque sepas escribir no significa que debas ser periodista. Los que se quedarán tendrán su nicho y la industria está cambiando para necesitar algo nuevo. ¡Probablemente nunca sea un mejor momento para participar!

Asher Umerie

Hola Nicole Scott (Nicole Scott). Hasta ahora has compartido algunas ideas interesantes. ¡Gracias!



Anteriormente, en respuesta a la pregunta de Valentine Enedah sobre las tecnologías emergentes que afectarán la democracia digital, mencionó Web5, una tecnología que fusionará "la conveniencia de Web2 y la promesa descentralizada de Web3". ¿Podrías ampliar esto un poco más? Uno podría preguntarse cómo se puede mantener la promesa descentralizada de Web3 junto con los elementos de Web2.

Nicole Scott (Nicole Scott)

Asher Umerie ¡El concepto era tan nuevo que todos los que entrevisté no habían oído hablar de él! jajaja



Web3 almacena datos en soluciones de redes públicas como Filecoin o InterPlanetary File System (IPFS), Web5 permite a los usuarios almacenar y controlar sus propios datos con nodos web descentralizados. El marco Web5 tampoco utiliza contratos inteligentes o tokens para funcionar como lo hace Web3.



Web5 utiliza Bitcoin Lightning Network, un protocolo de pago de Capa 2 que opera en la cadena de bloques principal de Bitcoin. Esto permite una rápida funcionalidad de la red sin depender de tokens, tarifas de transacción, validadores confiables o mecanismos de consenso adicionales.



El uso de este protocolo facilita una infraestructura de servidores personales de igual a igual, lo que reduce la gobernanza centralizada. El concepto de web descentralizada, para mí, se siente como un retroceso a la era Y2K, con servicios como BitTorrent, que ejemplifica exitosos sistemas de código abierto, peer-to-peer para compartir archivos, muy parecido a lo que hizo el Napster original con la música, aunque ilegalmente.



¡Entrevisté a Angie Jones de TBD sobre Web5! Partes de su entrevista aparecen al comienzo del Episodio 4 porque están trabajando activamente con su comunidad de desarrolladores para habilitar Web5.



Aquí hay un enlace a la página explicativa Web5 de TBD .



Simon Morgan gracias por acompañarnos!!!

¡Excelente punto, Nicole Scott (Nicole Scott)! Creo que su respuesta se conecta con estas preguntas:

¿El hecho de que los usuarios chinos de Internet sepan que su Internet no es gratuito los hace más conocedores de lo digital? ¿Nuestra percepción de libertad en línea nos hace complacientes?



¿Cómo crees que la censura en línea afecta los avances tecnológicos, en todo caso?

Adrián Morales

¡Hola, Nicole Scott (Nicole Scott)! Como periodista veterano que ha hablado en esta AMA sobre cómo la industria está rota de alguna manera, ¿tiene algún consejo para los periodistas o escritores en ciernes que puedan sentirse desanimados al intentar abrirse paso en una industria que parece un poco inestable en estos días? ?

Simon Morgan

Hola David Smooke.

Gracias, planteas una gran pregunta. Si bien no soy la mejor persona para hablar sobre nuestra hoja de ruta técnica (IONOS), estoy muy de acuerdo con su opinión de que IaaS es un espacio muy oligárquico.

Creo que es justo admitir que no tenemos ninguna "tecnología innovadora" en este momento para alterar la dinámica de poder del mercado. Pero nos vemos a nosotros mismos como una alternativa para las grandes empresas tecnológicas, especialmente para las medianas empresas. Algunos ejemplos son precios más justos, diseño de SLA basado en los requisitos del cliente y el compromiso de utilizar y ofrecer tecnologías de código abierto (por ejemplo, Nextcloud, MariaDB, Alma Linux, desarrollo de kernel). Desempeñamos un papel activo en el patrocinio y codesarrollo de CMS de código abierto como Typo3, Joomla. Dado que venimos de una experiencia de alojamiento masivo más tradicional, todavía queda mucho trabajo por hacer en la nube, el espacio IaaS.

Un pequeño adelanto que puedo dar es que estamos discutiendo activamente alternativas basadas en código abierto o más favorables a las tecnologías de virtualización dominantes. Algo como esto podría evitar que nuestros clientes se vean atrapados en compromisos de licencia exorbitantes de ciertos proveedores que no quiero mencionar directamente 🙂

Las soluciones gestionadas de IA/ML serían otra área en la que vemos mucho el riesgo de reforzar el control de las grandes tecnologías. Esto se tiene muy en cuenta en nuestra hoja de ruta de productos en este espacio.

Nicole Scott (Nicole Scott) ¡Eso es increíble! La Fundación Mozilla y Cory Doctorow son definitivamente líderes en la defensa de las libertades en línea y la sensibilización sobre cuestiones importantes. Es genial saber que confías en su criterio y los ves como fuentes de inspiración. ¡Gracias por compartir! Si alguna vez encuentra alguna iniciativa o programa interesante, me encantaría conocerla también.

¡Excelente punto, Nicole Scott (Nicole Scott)! Creo que su respuesta se conecta con estas preguntas:

¿El hecho de que los usuarios chinos de Internet sepan que su Internet no es gratuito los hace más conocedores de lo digital? ¿Nuestra percepción de libertad en línea nos hace complacientes?



¿Cómo crees que la censura en línea afecta los avances tecnológicos, en todo caso?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas ¿El hecho de que los internautas chinos sepan que su internet no es gratuito los hace más conocedores de lo digital? ¿Nuestra percepción de libertad en línea nos hace complacientes?



¡Los usuarios chinos de Internet tienen un 100% más de conocimientos digitales! Están menos apegados a las aplicaciones y pasan rápidamente a nuevos servicios. El hecho es que gran parte de la población mayor tiene que utilizar aplicaciones para muchas de las tareas cotidianas habituales. Lo que hace que una mayor parte de su población tenga conocimientos digitales.



Sabiendo que muchos sitios están bloqueados y que la propaganda es una parte reconocida del panorama mediático, lo cual es una realidad en todas partes. ¡Creo que nuestra percepción de libertad en línea al 100% nos hace complacientes!



La censura online afecta los avances tecnológicos; es más evidente en el SEO. Entrevisté a Lily Ray, una de las principales expertas en SEO del mundo, sobre el impacto del SEO. En , se explica un poco cómo el SEO puede afectar la forma en que aparecen los resultados. Lo que las personas puedan encontrar afectará lo que piensen sobre un tema.



Son los algoritmos que utilizan Google y otros navegadores los que están evolucionando y las tácticas que los rodean.

Simon Morgan ¿Puedes contarnos un poco sobre ti y tu viaje con la tecnología?

Simon Morgan

Mónica Freitas, seguro, debería haberlo hecho antes 🙂 Bueno, soy especialista en marketing de profesión y dirijo todas las actividades de marketing para usuarios profesionales como desarrolladores o expertos en TI en IONOS. Mi amor por la tecnología comenzó a una edad temprana, cuando me obsesioné con actualizar y reparar PC. En algún momento, intenté ejecutar Linux en mi computadora cuando todavía necesitaba más de 20 disquetes para la instalación. Desde entonces, me he convertido en un defensor y usuario del software de código abierto. Estoy muy contento de poder combinar de alguna manera estas cosas en IONOS y defender internamente la construcción de una web más responsable.

John T.

¡Qué bueno escucharlo, Nicole Scott (Nicole Scott)! ¿Cómo llegasteis a colaborar tú y Simon Morgan?

Simon Morgan

John T. Mi jefe conocía a Nicole de uno de sus trabajos anteriores. Durante una reunión, surgió el tema de la libertad en Internet y a nosotros (IONOS) nos encantaría ser parte de esa conversación. Luego coordiné nuestro apoyo y participación en el proyecto de Nicole. Principalmente porque me apasionan los temas y los defiendo dentro de nuestra empresa. Fue muy divertido y una gran experiencia de aprendizaje para mí, como especialista en marketing, trabajar con un videoperiodista real.

Sidra

¡Hola, Nicole Scott (Nicole Scott) y Simon Morgan! Bienvenido al canal de trabajo de HackerNoon. Me alegra tenerte aquí y gracias por tocar temas que están realmente cerca del espíritu de HackerNoon. Fue un placer presentar su Serie en nuestra plataforma. Mi pregunta es: ¿cuál es su opinión sobre la web más allá del ámbito de ICCAN y los mecanismos regulares de gobernanza/control: la web profunda y oscura?

Simon Morgan

Sidra, vaya preguntas difíciles. No creo que esté tan metido en ese tema como para tener una visión clara. Pero tal vez pueda decir esto: considero que el ámbito de la web más allá de la regulación desempeña un papel importante. Sí, hay todas las cosas malas como el comercio de bienes ilegales o la promoción del crimen, pero por otro lado, cosas como la red Tor son un espacio fuera del alcance de cualquier organización. Y cualquier organización (por muy bueno que sea el trabajo que haga hoy) podría en algún momento empezar a actuar en interés de un solo grupo y no de todos. Por lo tanto, proporciona un contrapeso a un sistema de comunicación que podría volverse esencial cuando otras cosas fallan o se restringen.

Podría darse un escenario, por ejemplo, en el que los ciudadanos de un país se vean aislados del resto del mundo en términos de poder comunicarse o realizar transacciones financieras. Y tal vez aquí los sistemas descentralizados podrían ser la única manera de preservar algunos derechos básicos de los individuos, como poder comunicarse libremente y participar en el comercio con quien quieran.

En otras palabras, eliminar todo lo que podría ser o es malo no conduce necesariamente a un mundo mejor. Las cosas tal como están hoy pueden cambiar en un instante y entonces las personas afectadas necesitan opciones y alternativas en lugar de depender de las decisiones de los gobiernos u organizaciones para actuar en su mejor interés.

Hola, Nicole Scott (Nicole Scott) ¿Cómo has visto el cambio en la industria del periodismo desde 2006, y en qué medida crees que esto se debe al continuo auge de Internet?

Nicole Scott (Nicole Scott)

José Hernández Internet cambió fundamentalmente la forma en que funcionan las empresas. Aunque los quiroprácticos pueden ajustar a los clientes sin sitios web, los algoritmos de búsqueda tienen un gran impacto en su capacidad de descubrimiento digital y en el crecimiento de su práctica.



El periodismo es igual que cualquier negocio. Cambió con los tiempos, la democratización del acceso significa que todos pueden ser editores, pero los estándares periodísticos son opcionales. La cultura de los influencers convirtió las verdades personales en verdades periodísticas. No se trataba sólo de la tecnología sino del cambio cultural que se produjo a su alrededor.

Simon Morgan, ¡eso es increíble! ¿Cuál es tu tendencia tecnológica favorita?

John T.

Simon Morgan gran colaboración!!! ¿De qué lado estás en el espectro de la libertad en Internet? ¿Pro DAO?

Simon Morgan

John T. Yo diría que todavía tengo mucho que aprender para estar en condiciones de adoptar una postura firme. Lo que intenté expresar en mi otra respuesta es que creo que los enfoques descentralizados son un contrapeso importante a los enfoques tradicionales. Porque casi ninguna organización puede actuar siempre en el mejor interés de todos. Aparte de eso, también tengo algunas preocupaciones sobre DAO en el sentido de que no siempre es DAO, libre del riesgo de ser influenciado por un puñado de personas que actúan en su propio interés. La única diferencia es que estas personas serán desconocidas para siempre. En el caso de las organizaciones tradicionales, por muy defectuosas que sean, todavía existen sistemas y procesos legales. En otras palabras, puedo demandarlos. Con grupos anónimos y sin rostro, cuando las cosas van mal, las consecuencias podrían ser nefastas. Entonces, por el momento, no estoy defendiendo ningún enfoque ni ideología, sino que estoy defendiendo la alfabetización digital. ¡Necesitamos que más personas comprendan los pros y los contras de cada lado porque la mayoría de la gente no los entiende! Aparte de eso, me veo más como un defensor del código abierto, lo que también responde a la pregunta de Mónica Freitas.

Acabo de llegar de FOSDEM y las grandes discusiones son sobre el futuro del código abierto en general. Tenemos un problema de edad y el problema de que las grandes empresas tecnológicas dependan de contribuciones gratuitas sin devolver lo suficiente. Esto debe cambiar, especialmente con la explosión de los LLM y cada vez más proyectos de código abierto que se convierten en programas de un solo proveedor que podrían cambiar sus licencias de la noche a la mañana y cerrar su proyecto.

Y eso es todo para este AMA. ¡Gracias, Nicole Scott (Nicole Scott) y Simon Morgan por su tiempo y sus atentas respuestas! ¡Esperamos ver qué harás a continuación!