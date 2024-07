La educación es la bendición del miedo: ideas del 11 de julio y el director ejecutivo de Blockbuster, Jim Keyes

Acaba de publicarse un nuevo podcast con Jim Keyes, director ejecutivo de 7/11 y Blockbuster. Analizaré sus pensamientos sobre el miedo y la educación.









Si quieres escuchar el podcast completo, escúchalo en historiadeexitopodcast.com o en YouTube .

¿Recuerdas Blockbuster? ¿El gigante del alquiler de vídeos que parecía invencible, hasta que dejó de serlo? ¿Qué pasa con el 7-Eleven? Ya sabes... esas omnipresentes tiendas de conveniencia que venden Slurpees y hot dogs cuestionables.





Espera un momento... estos no son exactamente focos de innovación, ¿verdad? Sin embargo, aquí está el giro: el ex director ejecutivo de AMBAS empresas, Jim Keyes, tiene una sabiduría muy profunda que todos nosotros necesitamos escuchar.





Jim, recientemente en el podcast Success Story, lanzó una declaración explosiva: "El antídoto contra el miedo es la educación".





Parece obvio, pero ¿lo es realmente? Analicemos esto...





La enfermedad del miedo





Piensa en un momento aterrador. Tal vez una entrevista de trabajo, tomar una decisión importante o un momento para hablar en público. ¿Ese hoyo en el estómago, esos pensamientos acelerados, el deseo de simplemente CORRER? Eso es el miedo haciendo su magia en ti.





Keyes explica lo que sucede en un nivel más profundo. El miedo apaga nuestro pensamiento de nivel superior. Desencadena esa respuesta primaria de "lucha o huida". No podemos concentrarnos, reaccionamos exageradamente y tomamos decisiones terribles. Esto no ocurre sólo a nivel individual; le sucede a sociedades enteras. El miedo genera ira, malentendidos, conflictos... todas esas cosas que desesperadamente necesitamos menos.





La cura: un tipo diferente de aula





"El conocimiento es la luz que enciendes y descubres que en realidad no hay nada que temer". Keyes lo dice con tanta convicción, pero ¿qué significa realmente? La educación no se trata sólo de la inteligencia literaria. No me malinterpretes, el coeficiente intelectual es valioso, pero es una pequeña pieza del rompecabezas.

Jim habla de otros dos ingredientes críticos:





Inteligencia emocional (EQ): ser consciente de sus emociones, comprender su impacto y gestionarlas para obtener mejores resultados.

ser consciente de sus emociones, comprender su impacto y gestionarlas para obtener mejores resultados. Cociente de carácter (CQ): se trata de cosas como la integridad, la humildad y la compasión. Nuestros valores fundamentales y cómo dan forma a nuestras acciones.





Imagine a una persona con un coeficiente intelectual alto pero cero EQ y CQ. Ésa es una receta para el desastre. La verdadera sabiduría, la que crea individuos y sociedades florecientes, necesita las tres cosas. Esta es la educación que Keyes defiende: una educación de la mente y el corazón.





Muy bien, suficiente teoría, ¿verdad? Vayamos a algunos ejemplos...





¿Recuerdas el miedo del que hablamos? Keyes no está diciendo que desaparezca mágicamente. Pero con la educación, lo replanteamos . En lugar de un monstruo debajo de la cama, se convierte en un rompecabezas que resolver, un desafío que superar.





Piensa en el 7-Eleven. Las tiendas de conveniencia no son sexys. Entonces, ¿cómo se convirtió en este gran éxito? Keyes vio que el miedo impulsaba a las grandes empresas a ignorar todo un segmento del mercado. La gente ocupada necesitaba lo esencial a horas intempestivas y nadie los atendía. Esa es una oportunidad que surge de abordar un miedo pasado por alto.





Pero ¿qué pasa entonces con Blockbuster? El gigante del vídeo que, bueno, explotó. El miedo también jugó un papel aquí. Miedo al cambio, a lo desconocido. Vieron venir a Netflix, pero en lugar de dar un giro y adoptar el streaming, duplicaron su modelo obsoleto.





¿Ver la diferencia? El conocimiento te da opciones. Si 7-Eleven hubiera tenido miedo de una base de clientes no comprobada, nunca tendríamos esas meriendas a las 2 am. Si Blockbuster hubiera entendido las mareas cambiantes, es posible que todavía estuvieran aquí.





No se trata sólo de negocios





Este campo de batalla "miedo versus conocimiento" está en todas partes. Gente temerosa de los inmigrantes, de la tecnología, del "otro". Nuestra sociedad puede parecer un campo minado porque muchas personas actúan desde un lugar de miedo en lugar de comprensión.





Jim Keyes cree que la educación es la solución, no los lemas de "sentirse bien". Comprender la historia, la economía, la sociología: estas cosas desmantelan las historias de miedo que nos mantienen estancados.





Pero aquí está la píldora difícil de tragar...





La educación, la verdadera, es un trabajo duro. Requiere esfuerzo y tiempo. No es pasivo. Le desafía a pensar de verdad, no sólo a adoptar una serie de puntos de conversación. Estamos en una época en la que la gratificación instantánea es la reina. Ese es el enemigo de este tipo de aprendizaje.





Jim tampoco se refiere únicamente a la educación formal. Es un gran defensor del aprendizaje permanente. Leer, cuestionar, buscar a los que son diferentes (¡esos suelen ser los mejores maestros!). Lo compara con la aviación: no se obtiene una licencia de piloto y se da por terminado. Es una "licencia para aprender" para siempre.





Sé que probablemente estés pensando, vale, pero ¿qué hago con este conocimiento? Esa es una pregunta justa, y aquí es donde las cosas se ponen REALMENTE interesantes...





Oportunidad intrépida





Aquí es donde Jim Keyes se vuelve aún más contradictorio. Sostiene que el cambio disruptivo, del tipo que aterroriza a la mayoría de la gente, es donde residen las verdaderas oportunidades. Piénselo: aquellos que entienden y aprovechan algo como la IA, mientras otros huyen gritando, son los que están en condiciones de crear milagros.





Este cambio de mentalidad es ENORME. En lugar de ver la incertidumbre como una amenaza, la vemos como un terreno fértil.





Piense en la historia: después de la guerra, renacimiento. Después del colapso económico, surgen nuevas industrias. No siempre es bonito, pero el progreso sigue a la destrucción.





Sin embargo, esto no es una especie de porrista insensible. Hay un lado compasivo en la filosofía de Jim. Cuando los temores más profundos de las personas se abordan a través del conocimiento, construimos sociedades mejores. Piense en la pobreza, el crimen, los prejuicios: estas cosas se pudren en la ignorancia.





El desafío para ti (y para mí)





Jim Keyes no está diciendo que todos debamos convertirnos en científicos espaciales. Pero hay un nivel de aprendizaje deliberado y enfocado que debemos adoptar. Aquí hay algunas preguntas para comenzar:





¿Dónde están tus puntos ciegos basados en el miedo? ¿Desconfías automáticamente de ciertas tecnologías, culturas o ideas?

¿Desconfías automáticamente de ciertas tecnologías, culturas o ideas? ¿Sobre qué estás evitando aprender? ¡Por lo general, se puede encontrar oro en las cosas que nos resultan más difíciles!

¡Por lo general, se puede encontrar oro en las cosas que nos resultan más difíciles! ¿Quién desafía tu pensamiento? ¿Te rodeas de personas que simplemente hacen eco de tus creencias actuales? Ésa es una trampa mortal intelectual.





No se trata de ser la persona más inteligente o más "despierta" de la sala. Se trata de cultivar una curiosidad incesante y el coraje de aventurarse fuera de su zona de confort. Es difícil, pero es la ÚNICA forma en que evolucionamos como individuos y como sociedad.





Una nota final de Jim





Jim Keyes no es un tipo inexperto. Ha visto décadas de auges y caídas económicas, cambios sociales, el nacimiento y la muerte de industrias enteras. Su confianza en la educación proviene de una experiencia adquirida con mucho esfuerzo.





Creo que es importante recordarlo. El camino para salir del miedo no es una solución rápida, pero es el ÚNICO camino que lleva a algún lugar que vale la pena ir.