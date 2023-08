HTTP simplificado: comprensión de la comunicación cliente-servidor web

Demasiado Largo; Para Leer

Los métodos HTTP más utilizados son GET, POST, PUT y DELETE. Cada uno de estos métodos realiza la operación requerida y devuelve el éxito o el fracaso al completarse. HTTP no tiene estado porque cada solicitud se ejecuta de forma independiente, sin ningún conocimiento de las solicitudes que se ejecutaron antes. Las cookies HTTP hacen que esta conexión tenga estado al enviar una cookie junto con cada solicitud. El método más utilizado es GET y PUT, que se utiliza para leer los datos, recuperarlos y devolverlos al cliente.