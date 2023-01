Hombre blanco

Cualquier opinión expresada a continuación es la opinión personal del autor y no debe constituir la base para tomar decisiones de inversión, ni debe interpretarse como una recomendación o consejo para participar en transacciones de inversión.

Reflexiones

La semana pasada describí cómo Sam Bankman-Fried era el tipo correcto de chico blanco, y cómo se apoyó en este personaje para convencer tanto al establecimiento financiero occidental como a la industria de las criptomonedas de que pasaran por alto sus defectos y no hicieran demasiadas preguntas. Así describe lo que hizo en sus propias palabras a Vox :





Ya. Jeje. Tenía que ser. Es de lo que están hechas las reputaciones, hasta cierto punto. Me siento mal por esos tipos a los que les jode, por este juego tonto que despertamos a los occidentales en el que decimos todos los trucos correctos y les caemos bien a todos.





De las consecuencias que comenzamos a ver esta semana por el fraude aparentemente épico de SBF, quizás la víctima más importante sea la probable insolvencia y posible quiebra del prestamista de criptomonedas Genesis, que podría ser lo suficientemente grande como para derribar también a su empresa matriz, una destacada firma de capital de riesgo. Grupo de Moneda Digital (DCG). El melodrama de Genesis/DCG, que también incluye a la firma hermana de Genesis, el fondo de activos digitales Greyscale, es particularmente impactante porque afecta directamente al mayor producto de inversión de Bitcoin que cotiza en cualquier bolsa, GBTC. La razón por la que GBTC es tan importante para nosotros, los comerciantes de criptomonedas, es que contiene una de las reservas más grandes de Bitcoin. Si a los inversores, voluntariamente o no, se les permitiera canjear acciones de GBTC por BTC o USD, podría provocar la próxima caída brutal en el precio fiduciario de Bitcoin y otras monedas de mierda.





Ahora que la imagen incomparable de SBF se ha hecho añicos, los inversores han recuperado su capacidad para hacer cálculos y leer declaraciones públicas. Han comenzado a hacer preguntas a todo el mundo y no conceden a nadie el beneficio de la duda debido a algún aspecto del condicionamiento social que permitió que su cerebro racional silenciara su instinto visceral o cerebro de lagarto.





El objetivo de estos ensayos es alterar su forma de pensar para el futuro. Cuando aparece la siguiente persona que dice las cosas "correctas", usa la ropa "correcta", fue a las escuelas "correctas", habla / se ve de la manera "correcta", sale con las personas "correctas" y es promovida por los medios de comunicación "correctos", espero que ignore todo eso y se concentre en la verdad que es evidente en las matemáticas y las declaraciones públicas presentadas.





En este ensayo, profundizaré en el negocio de la gestión de dinero digital y desglosaré la telenovela Génesis/DCG/Escala de grises... ¡GGG G-Unit! Y a medida que el ensayo llega a su fin, presentaré una rúbrica para evaluar un medio potencial de sacar provecho de esta carnicería.





Pero primero, de manera similar a como comencé la primera parte de esta serie, revisemos Pax Americana y hagamos un poco más de teoría racial. Barry Silbert, el hombre en la cima de este inestable imperio DCG/Génesis/GBTC, es solo un contraste para un punto más amplio que estoy tratando de hacer a lo largo de esta serie sobre cómo los estereotipos obstaculizan la capacidad de los inversores para administrar el riesgo adecuadamente. Toda la información que se presenta en este ensayo ha sido pública durante muchos años, pero nadie se molestó en hacer preguntas porque Barry Silbert encajaba en el molde como el tipo de persona en la que confías en el mundo empresarial de Pax American (es decir, un hombre blanco seguro de sí mismo). diciendo todas las cosas correctas). Para ser claros, no estoy diciendo que su blancura fuera de alguna manera un impulsor de los eventos reales que tuvieron lugar con Genesis / DCG / Greyscale (GBTC). Todo lo que digo es que, como es blanco, parecía confiable y, como resultado, los inversores lo siguieron ciegamente sin profundizar en cómo encajan todas las piezas de su imperio. Esto no es en absoluto una acusación de ser blanco, es una acusación del sistema y su voluntad de pasar por alto las deficiencias de alguien porque se ven de cierta manera y dicen las cosas "correctas". No conozco al hombre, ni siquiera somos conocidos, y no tengo exposición financiera a su reino. Con eso, saltemos y comencemos por ver cómo funciona este sistema roto y cómo algunas personas generan la confianza de sus compañeros sin plantear más preguntas.

Pepe Village necesita un administrador de dinero

A menos que desee almacenar su riqueza en efectivo físico u oro y realizar todas las transacciones cara a cara, es imposible autocustodiar sus activos en el sistema analógico TradFi. Simplemente tiene que confiar sus activos a bancos y administradores de dinero. Estos intermediarios permiten que el dinero y los activos se muevan del punto A al punto B.





Como sabemos, hay una cantidad significativa de confianza involucrada. Usted confía en que el banco no está otorgando préstamos incobrables que perjudiquen su capacidad para pagar su depósito. Confía en que la persona u organización que administra su dinero no lo robará ni lo destinará a inversiones dudosas.

A la luz de la necesidad de confiar en sus intermediarios financieros, ¿cómo elige qué persona u organización debe administrar su dinero? Hagamos un pequeño y tonto ejercicio de pensamiento.





Imagina que hay un pueblo llamado Pepe Village. Los habitantes de Pepe Village son criaturas de hombre rana verde. Pepe Village está bastante aislado. No reciben muchos visitantes humanos regulares, pero están conectados con nuestra civilización a través del intercambio de memes con nosotros. Vender estos memes a los humanos les da a los Pepes mucho dinero, que quieren usar para invertir en el futuro.





El pueblo, aunque no es visitado muy a menudo por humanos, mira MUCHA televisión. Los programas al aire provienen de Pax Americana, por lo que Pepe Village está muy al día con la cultura de Pax Americana.





Un día, ocho comerciales visitan Pepe Village. El objetivo de cada persona es convencer a Pepe Village para que les permita administrar la riqueza del pueblo.





Hay dos vendedores, un hombre y una mujer, que Pax Americana llama “blancos”.





Hay dos vendedores, un hombre y una mujer, que Pax Americana llama “negros”.





Hay dos vendedores, un hombre y una mujer, que Pax Americana llama “asiáticos”.





Y hay dos vendedores, un hombre y una mujer, que Pax Americana llama “hispanos”.





Estos apodos serían extraños para los aldeanos si no fuera por la gran cantidad de televisión que ven. Los aldeanos han visto suficiente televisión para saber qué significan estos términos en Pax Americana.

El Consejo de Mayores del Pueblo de Pepe se reunió para recibir a cada vendedor y escuchar su pitch.





Cada lanzamiento era exactamente igual.





“Hola, mi nombre es bla, bla, bla”.





“Yo trabajo para bla, bla, bla”.





“Deberías confiar en mí porque estudié finanzas en bla, bla, bla”.





Y finalmente (y lo más importante):





“Cobro una tarifa de administración del 2% y mi historial es bla, bla, bla”.





Presentada la octava persona, el Presidente Pepe abrió la sesión para que el cabildo decidiera a quién confiar los ahorros del pueblo.





“Vaya, estoy confundido”, dijo el Presidente Pepe. “Además de los diferentes géneros, cada vendedor tenía el mismo nombre, fue a la misma universidad, estudió lo mismo, vestía la misma ropa y tenía el mismo desempeño por debajo del mercado en la misma cantidad. Incluso todos cobran el mismo precio”.





“Un momento, estas personas provienen de diferentes razas”, intervino uno de los otros miembros del consejo, Wojak. “Así es como lo llaman en la televisión. La televisión presenta cada carrera de manera diferente, por lo que si seguimos lo que nos dice la televisión, seguramente podremos elegir a la persona más confiable”.





“Esa es una gran decisión, Wojak”, respondió el presidente Pepe. “Sé que miras más televisión que cualquiera en el pueblo. ¿Puede decirnos qué carrera dice la televisión que es más confiable?





“De hecho, veo mucha televisión”, dijo Wojak. “Normalmente, esto es lo que he aprendido. Los hombres hispanos parecen estar siempre haciendo trabajos manuales como la construcción o el paisajismo. Las femeninas son amas de casa o niñeras. Sus jefes suelen ser los blancos. Ninguna de estas cosas para mí dice que los hispanos sepan algo sobre cómo administrar el dinero”.





“Los asiáticos parecen ser buenos en matemáticas y ciencias. Siempre los veo haciendo papeles donde son buenos estudiantes en estas materias. Y también los veo operando muchas pequeñas empresas en partes de la ciudad que las grandes empresas propiedad de blancos no tocarán, como los guetos negros del centro de la ciudad. Si bien la televisión dice que son inteligentes y trabajadores, realmente no los veo administrando el dinero de otros en gran medida. A veces también se los presenta como mansos y socialmente incómodos”.





“Los negros parecen ser siempre pobres. Siempre están peleando en sus partes dilapidadas de la ciudad. Hay mucha violencia cada vez que veo programas con negros. Pero a veces les veo driblar o lanzar y agarrar balones y los blancos parecen disfrutar viéndolos hacer actividades atléticas. Pero en realidad nunca los veo administrando dinero o dirigiendo compañías grandes e importantes”.





“Los blancos parecen mandar siempre. Realmente no importa la circunstancia: los personajes blancos siempre están en una posición de poder y parece que todos los admiran. Creo que deben saber cómo administrar mejor el dinero y son los más confiables”.





El presidente Pepe parecía bastante complacido con el análisis de Wojak. "Bueno, ahí lo tienes. Deberíamos elegir al vendedor blanco masculino o femenino. Wojak, ¿qué te dice la televisión sobre si los hombres o las mujeres son más dignos de confianza?





“Definitivamente deberíamos confiar más en los hombres que en las mujeres cuando se trata de finanzas”, respondió Wojak. “Veo estos canales de entretenimiento financiero y siempre tienen mujeres atractivas que entrevistan a hombres poderosos que parecen dirigir los principales negocios financieros”.





El presidente Pepe asintió y agregó: "¿Alguien en el consejo se opone a elegir al vendedor blanco para administrar nuestros activos?"





Nadie desafió al Presidente Pepe.

ABC de la gestión de activos

Con ese pequeño experimento mental fuera del camino, permítanme saltar de mi caja de jabón y saltar a la carne de cómo sucedió esta situación de DCG / Genesis / GBTC (la Unidad G).





Debido a que es imposible autocustodiar su patrimonio en el sistema TradFi, debe confiarlo a un administrador de activos. Esto significa que todos en la industria pueden ser terribles en su trabajo y aun así ganar dinero. Y debido a que es mucho más fácil ser malo en su trabajo que bueno en él, los administradores de activos tienen que erigir fosos alrededor de sus negocios para proteger su capacidad de seguir siendo mediocres.





Es muy difícil y costoso abrir un negocio de gestión de activos. Hay muchas reglas que debe seguir y, para asegurarse de cumplir con estas reglas, debe emplear una amplia gama de especialistas, cada uno de los cuales se centrará en un área específica, lo que puede resultar muy costoso.





La única forma de ganar el juego es administrar una gran cantidad de activos. Esto se debe a que para alguien que busca contratar a un administrador de activos, el mayor factor diferenciador tiende a ser las tarifas de administración, y los administradores de fondos con AUM más grandes tienen mucha más flexibilidad cuando se trata de establecer sus tarifas. (A modo de comentario aparte, uno pensaría que los antecedentes y el desempeño anterior serían el mayor factor diferenciador, pero la realidad es que es tan difícil superar al mercado durante un período de tiempo prolongado que los antecedentes de los administradores de activos tienden a ser muy similares y difíciles de distinguir).





Los costos para administrar el negocio no aumentan enormemente a medida que crecen los activos bajo administración. Operar un fondo con $1 millón de AUM no es significativamente más costoso que operar uno con $1 billón de AUM.





Esto significa que cuanto mayor sea su AUM, más puede un administrador bajar los precios y aún así tener altos márgenes de ganancia. El resultado de eso es un oligopolio natural en el mercado. Debido a que los costos son relativamente fijos independientemente de los AUM, los fondos grandes pueden hacer que los administradores de AUM más pequeños queden fuera del negocio al reducir sus tarifas a niveles por debajo de lo que los administradores más pequeños pueden permitirse cobrar.





Por lo tanto, para que los nuevos participantes entren con éxito en el juego de gestión de activos, deben ofrecer un producto que sus competidores no tocarán. Recuerde que hace solo unos pocos años, las criptomonedas eran intocables para empresas como Blackrock y Fidelity, incluso con la gran demanda de un producto de seguimiento de Bitcoin.





En ese momento, había muchas personas que querían disfrutar del rendimiento financiero de Bitcoin, pero que en realidad no deseaban utilizar la tecnología. Configurar una billetera, almacenar de forma segura su clave privada y encontrar un intercambio confiable en el que comprar Bitcoin fue una molestia. Al igual que la mayoría de las demás materias primas o divisas, estos inversores querían un producto cotizado en bolsa que simplemente pudieran comprar con fiat en su cuenta de corretaje. Y por este privilegio, estaban dispuestos a pagar honorarios de gestión exorbitantes.





¿En quién confiarán los posibles inversores de Bitcoin para gestionar su exposición a Bitcoin? Bueno, existe tal hombre blanco, y su nombre es Barry Silbert. Me gusta referirme a él cariñosamente como el Sr. Shillbert , porque es un desvergonzado promotor de sí mismo y de sus productos financieros. Él sabe el ABC:





siempre





ser





cierre

En Bitcoin Confiamos

A pesar de los muchos esfuerzos de muchos grupos diferentes para obtener la aprobación de uno de la SEC, finalmente quedó claro que un fondo cotizado en bolsa (ETF), mediante el cual un administrador acepta efectivo o Bitcoin de un inversor y lo usa para crear unidades del ETF, que luego negociar en una bolsa de valores en la capital de Pax Americana, la ciudad de Nueva York, no estaba en las cartas para los inversores estadounidenses. Al reconocer que la falta de un ETF había creado una demanda reprimida significativa por parte de inversores menos expertos en tecnología que buscaban participar en la acción de BTC, el Sr. Shillbert encontró una manera de crear la siguiente mejor opción.





Desarrolló un fideicomiso, el Greyscale Bitcoin Trust (o GBTC), del cual los inversores podían crear acciones ofreciendo USD o BTC. Después de seis a doce meses, un inversionista podría convertir sus acciones en el fideicomiso en un valor que cotiza en las hojas rosas . Ah, y olvidé mencionar que este producto era un poco como el Hotel California. Una vez que te registraste, no podías salir. Era (y sigue siendo) imposible canjear sus acciones de GBTC. Una vez que haya invertido, la única salida es vender GBTC al precio que obtenga en el mercado. Si no hay compradores, estás atascado.





Si bien no estaba en el tablero principal de la Bolsa de Nueva York, cualquier persona con una cuenta de corretaje capaz de negociar acciones estadounidenses podía comprar GBTC. Con su creación, muchos inversionistas que querían cosechar los beneficios de la visión de Lord Satoshi sin realmente comprar sus enseñanzas ahora podían entrar en acción.





Quizás lo más importante que debe recordar acerca de GBTC es que conlleva una tarifa de administración extremadamente alta del 2,00%. Para poner eso en contexto, el SPDR S&P 500 ETF, uno de los instrumentos financieros más negociados del mundo, cobra 0.0945%. El Sr. Shillbert puede cobrar mucho porque establecer un fideicomiso de este tipo es un proceso complicado, costoso y lento. Ningún producto ETF de Bitcoin ha sido aprobado y ningún administrador de activos tradicional quería tocar Bitcoin al principio. – lo que significa que ninguna empresa más grande ha podido sacarlo del mercado ofreciendo tarifas más bajas. En resumen, las personas han estado dispuestas a pagar la tarifa porque no ha habido competencia y estaban desesperadas por exponerse cuando el precio de Bitcoin se estaba apreciando.





Como resultado, GBTC es una máquina de impresión de dinero y la joya de la corona del criptoimperio del Sr. Shillbert. Las tarifas que arroja Greyscale financian todo lo demás que hace el Sr. Shillbert en la industria. El Sr. Shillbert construyó negocios completos en torno al crecimiento del AUM de GBTC. Una vez que el dinero ingresaba, no podía salir y estaba listo para pagar los honorarios de administración al Sr. Shillbert.

círculos

Quiero agradecer a DataFinnovation por este artículo , que presenta los pequeños juegos que el Sr. Shillbert probablemente estaba jugando con DCG, Greyscale y Genesis.





Según ellos, así es como funcionaba el pequeño juego de humo y espejos del Sr. Shillbert.





El objetivo: hacer crecer el AUM de GBTC y reducir las tarifas de administración del 2 % sobre el capital atrapado.

Repasemos lo que ilustra este gráfico.





Paso 1: Obtener capital en Génesis





Génesis y Gemini formaron una sociedad mediante la cual Gemini prestaría el capital de su cliente a Génesis a cambio de una tarifa. Esto se llamó el producto Gemini Earn. Como usuario de Gemini, puede comprometer su BTC o USD y recibir intereses de Gemini. Gemini tomó esos fondos y se los prestó a Genesis a una tasa más alta que la que pagó a los usuarios a través de Earn. Ahora, Génesis tenía mucho capital para prestar. Recuerde: Genesis está en el negocio de los préstamos criptográficos.





No sé si esta fue la única forma en que Génesis financió su libro de préstamos. El trabajo de un prestamista es pedir prestado a bajo costo en función de la solidez percibida de su hoja de balance / perspicacia en la gestión de riesgos, y prestar a una tasa más alta. Debo suponer que Genesis pudo pedir prestado a otras empresas a tasas atractivas en función de la percepción de que, hasta hace poco, era la empresa de préstamos criptográficos centralizada mejor administrada y más grande.





Paso 2: crea GBTC con dinero prestado





Genesis prestaría Bitcoin a empresas como la ahora desaparecida Three Arrows Capital (3AC) y BlockFi, y esas empresas se darían la vuelta y le darían su Bitcoin prestado a Grayscale para crear acciones de GBTC. (Sabemos que 3AC fue la empresa más grande que hizo este comercio, ya que tenían tantas acciones que tuvieron que declararlas a la SEC).





Captura de pantalla de un registro trimestral histórico de los mayores tenedores de GBTC

3AC y otros participaron en esta operación porque las acciones de GBTC que crearon cotizaban con una prima en el mercado abierto. GBTC se negoció con una prima porque tomó seis meses crear acciones, lo que significó que, incluso cuando la demanda de GBTC aumentó durante el mercado alcista reciente, las únicas acciones disponibles para comprar fueron las creadas seis meses antes. Esto condujo a una situación en la que había más demanda para comprar GBTC que vendedores dispuestos. Como resultado, los compradores estaban preparados para pagar más de lo que valían los activos subyacentes de Bitcoin para tener en sus manos el poco GBTC disponible y ganar exposición, sin tener que pasar por el proceso de comprar Bitcoin en sí.





Básicamente, el proceso se veía así:

3AC toma prestado BTC de Génesis. 3AC entrega el BTC a Greyscale y crea acciones de GBTC para sí mismo. En seis meses, 3AC recibe las acciones de GBTC y, con suerte, las vende con una prima en el mercado.





Paso 3: preste USD contra la garantía de GBTC





Recuerde que Genesis está tomando prestados USD de Gemini y su producto Gemini Earn. Está pagando una tarifa por estos USD, por lo que necesita encontrar a alguien a quien prestarle los USD para poder obtener ganancias. Génesis se volvió hacia empresas como 3AC y dijo: “¡Oye, gracias por crear todas esas acciones de GBTC con mi empresa hermana Greyscale! Dado que no generarán ganancias para usted hasta que pueda venderlos dentro de seis meses, ¿qué tal si nos los entrega como garantía a cambio de un préstamo en USD? 3AC estuvo de acuerdo, y estaba feliz de obtener liquidez inmediata en USD sobre la ganancia que no esperaba hasta dentro de otros seis meses. Sabemos que 3AC tomó prestados hasta $2 mil millones usando este método circular, lo que generó muchas tarifas para Genesis. El Sr. Shillbert no folla gratis.





Y esos $ 2 mil millones es cómo Su Zhu y Kylie Davies, los principios detrás de 3AC, llegaron a vivir su fantasía Big Pimpin '. Desafortunadamente para ellos, como la mayoría de los sueños, despertaron y quebraron antes de recibir su yate.





Paso 4 - Mercado, por favor no baje





Desafortunadamente, todo este festival de idiotas circulares se basó en que GBTC continuaría operando con una prima. A medida que la prima se convirtió en un descuento en 2021, empresas como 3AC y BlockFi no pudieron pagar los préstamos en USD que habían obtenido de Genesis. Debido a que le habían dado GBTC a Genesis como garantía para sus préstamos en USD, cuando el valor de GBTC cayó, estaban en peligro de tener que aportar garantías adicionales para cubrir la pérdida de valor de GBTC.





Para poner esto en términos sencillos: cuando obtiene un préstamo de este tipo, le da al prestamista una cierta cantidad de activos a cambio de que, si no puede pagar el préstamo, al menos pueda recuperar los activos que prometió, también conocido como su garantía – y recuperar algunas de sus pérdidas. Si el valor del activo que promete cae, debe proporcionar más para mantener el valor acordado de su garantía. ¿Por qué? Bueno, si los prestamistas simplemente permitieran que el valor de la garantía de un prestatario siguiera cayendo sin exigirles que aporten más, podría llegar a cero y anularía todo el sentido de tener una garantía en primer lugar, que es tener un seguro contra pérdidas. la totalidad del dinero que prestó.





La obligación de aportar más capital de esta manera también se conoce como llamada de margen. Si una entidad prestataria que enfrenta una llamada de margen no ofrece más garantías, incumple su préstamo.





Dado que el valor de los otros activos que poseían estaba aumentando simultáneamente (ver TerraLuna), 3AC, BlockFi, etc. estaban en peligro de no tener los fondos necesarios para pagar una llamada de margen.





En pasos DCG, el propietario de Greyscale y Genesis, que no quería que los 3AC y los BlockFi del mundo fueran llamados al margen (porque entonces no podrían recuperar los fondos que habían prestado a esas empresas). Para evitar esto, DCG intentó evitar que el precio de GBTC cayera aún más mediante el aumento de capital y el uso de efectivo en su balance general para aplicar presión de compra y comprar GBTC en el mercado abierto. Como era de esperar, fracasaron.





Como puede ver en la captura de pantalla anterior de las tenencias de GBTC, DCG es ahora el mayor tenedor de GBTC. La publicación de DataFinnovation establece una línea de tiempo sobre cómo DCG intervino como comprador de último recurso.





Una pregunta que siempre me molestó es cómo DCG financió sus compras de GBTC. El Sr. Shillbert es un financiero experimentado. Y en finanzas siempre, siempre, siempre usas el dinero de otras personas. Ahora, sabemos que DCG pidió dinero prestado a Génesis. Si bien no está confirmado para qué DCG usó dichos fondos, es posible que DCG haya tomado prestado de Genesis para poder comprar GBTC. Explicaría por qué DCG necesitaba pedir prestados cientos de millones a Genesis, mientras que Greyscale estaba perdiendo cientos de millones de dólares en tarifas de gestión.





DCG pudo pedir prestado a bajo precio gracias a la excelente reputación de Genesis como la mejor tienda de préstamo de criptomonedas. Como empresa de inversión, si DCG hubiera salido al mercado por su cuenta para recaudar este capital, se le habrían hecho muchas más preguntas sobre por qué necesitaba pedir prestado dinero y, en última instancia, pagar una tasa más alta en un tamaño mucho más pequeño.





Deuda incobrable





En un intento por reunir la mayor cantidad de capital posible en GBTC, el Sr. Shillbert y sus colaboradores destruyeron efectivamente a Génesis y DCG. Eso se debe a que 3AC, BlockFi y muchos otros que pusieron este comercio incumplieron con sus préstamos. Incumplieron porque:

GBTC pasó de una prima a un descuento. GBTC era la garantía que respaldaba todos estos préstamos, y cuando GBTC perdió valor, los préstamos se volvieron incobrables. El colapso de Terra afectó a muchos de los prestatarios de Genesis de tal manera que cualquier otra garantía provista para sus préstamos en BTC y USD también estaba en el basurero. Recuerde que Bitcoin, Ether y todo el complejo shitcoin disminuyeron entre un 50 % y un 90 % en las semanas posteriores al colapso del ecosistema Terra. Y el golpe de gracia fue la estupenda estafa ejecutada a la perfección por el bienhechor chico blanco SBF. Alameda también tomó prestado de Genesis, y no puedo imaginar que no tuvieran el intercambio premium de GBTC también.



PAUSA





Todos estos son problemas de Génesis, no de DCG o de escala de grises. ¿Cómo este contagio crediticio se metastatizó en el cáncer crediticio en etapa 4 y se convirtió en una amenaza para la vida de toda la Unidad G? El Sr. Shillbert proporciona algunas pistas en una actualización reciente.

Recuerden amigos, el Sr. Shillbert es un excelente financiero y contador. Aquí está mi suposición de lo que está pasando con estos préstamos entre empresas.





En una crisis crediticia, los préstamos incobrables solo se reconocen como tales una vez que los prestamistas dejan de prestar. Los préstamos a 3AC en el balance de Génesis siempre estaban mal respaldados. Sin embargo, incluso después de la quiebra de 3AC, todavía existe la posibilidad de recuperación. Pero nadie sabe cuál será el porcentaje de recuperación y, por lo tanto, el porcentaje de recuperación es lo que alguien esté dispuesto a negociar. Por ejemplo, si DCG está dispuesto a comprar préstamos de 3AC a la par, y DCG asume en un horizonte temporal de diez años que 3AC podrá pagarlos en su totalidad debido a un aumento en los precios de las criptomonedas. Luego, Genesis puede vender un activo de deuda 3AC a DCG a 100 centavos por dólar (en lugar de, digamos, 0, 10 o 20 centavos por dólar).





El Sr. Shillbert nos dijo que DCG asumió los préstamos 3AC del libro de préstamos de Génesis, por lo que la única pregunta es, ¿cuánto pagó DCG por ellos? En un sentido puramente contable, si DCG paga a la par, entonces Génesis es solvente. Eso es bueno... ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo pagó DCG por el activo? El Sr. Shillbert nos dijo que Génesis le prestó a DCG el dinero para comprar activos en el balance de Génesis a, creo, la valoración más favorable para Génesis (que es a la par). Esta es una transacción fugazi de mano izquierda, mano derecha. La deuda incobrable acaba de pasar de un miembro de la Unidad G al otro. Pero si usted está tratando de preservar la apariencia de que Génesis es un prestamista sólido, entonces la ejecución de este truco de contabilidad logra ese objetivo.





Bueno, seguramente entonces, ¿Génesis le cobraría a un miembro de su familia G-Unit una tasa de interés de mercado? Nuevamente, en realidad no lo sabemos, porque el Sr. Shillbert no nos dijo la tasa exacta, ni nada más allá de eso, fue una "transacción de plena competencia". Pero el Sr. Shillbert tiene brazos de tiranosaurio rex, así que esa declaración no me consolaría demasiado.





Al contrario de lo que creíamos hace varios meses, DCG no invirtió dinero nuevo en Genesis. Los préstamos 3AC radiactivos simplemente se perdieron de vista y de mente hasta que FTX/Alameda explotó. Génesis también tuvo exposición allí.





Otras deudas de DCG incluyen:

Se tomaron prestados $575 millones de Génesis para hacer "inversiones" y recomprar acciones de DCG. Línea de crédito de $ 375 millones .





DCG seguramente se está cargando con una gran cantidad de deuda: alrededor de $ 2 mil millones en total. Ahora, esto no es un gran problema cuando su joya de la corona, GBTC, está arrojando $ 400 millones por año en tarifas de administración, como estaba en camino antes de la crisis criptográfica del verano cuando BTC estaba en $ 30,000. Pero ahora que la tasa de ejecución es de $ 200 millones a BTC $ 16,000, el juego DCG Jenga es un poco más inestable.





Ahora, Lil Wayne nos dijo qué hacer en situaciones:





Obviamente, la mayor caída en la garantía de Bitcoin, Ether y shitcoin, junto con lo que probablemente sea un agujero del tamaño de Júpiter en el balance de Génesis después de la explosión de FTX / Alameda, fue demasiado para que el Sr. Shillbert diseñara financieramente su salida. Si fuera de otra manera, seguramente el Sr. Shillbert jugaría el mismo truco con DCG comprando la deuda incobrable de Génesis pidiéndole dinero prestado.





Supongo que aquí, pero sospecho que quien sea que estaba proporcionando el capital para que Génesis lo prestara probablemente cerró los grifos. Y sin acceso a polvo seco externo, los créditos de la película comenzaron a rodar en la Unidad G.





Finalmente, las matemáticas frías y duras y el apalancamiento excesivo obligaron a los muppets socialmente condicionados a dejarlo atrás y convertirse en inversores perspicaces una vez más. Hay tantas preguntas sobre lo que realmente sucede dentro de la Unidad G. Pero sé una cosa, leyendo lo que he leído sobre la situación y usando mi cabeza, DCG y Génesis son intocables. Y, obviamente, mis sentimientos son compartidos; de lo contrario, Génesis no estaría al borde de la bancarrota.





El resultado de todo esto es que DCG tiene que tomar algunas decisiones difíciles. ¿Permitirá el Sr. Shillbert que el dinero nuevo tome una parte de su flujo de ingresos de la tarifa de administración de GBTC? ¿El Sr. Shillbert arrojará más GBTC al mercado para recaudar efectivo para tapar los agujeros de capital en la G-Unit? El Sr. Shillbert usó hábilmente el dinero de otras personas hasta ahora. ¿Se sumergirá en sus propios bolsillos profundos para salvar su imperio?





Todos los caminos conducen a GBTC y al fideicomiso Greyscale. La escala de grises es el único activo bueno que arroja mucho dinero en efectivo dentro de G-Unit. ¿Se ampliará el descuento de GBTC a medida que DCG se vea obligado a venderlo? ¿Pasará algo con Greyscale que disolvería el Trust, lo que permitiría a los titulares de GBTC capitalizar el descuento del 40 %?





Ahora que entendemos las maquinaciones de este hombre blanco en particular, ¿podemos ganar algo de dinero? La siguiente sección de este ensayo será una discusión técnica sobre cómo negociar esta dislocación en el mercado.

El comercio

GBTC tiene descuento. Hay dos oficios aquí que debemos evaluar.





Comercio 1 (Bitcoin / USD precio neutral):

Vender USD, comprar GBTC. Abra una posición corta de intercambio perpetuo de Bitcoin/USD o una posición corta de futuros de Bitcoin/USD para cubrir la exposición de Bitcoin/USD. Espere hasta que el descuento se convierta en una prima o GBTC se pueda canjear a la par. Si GBTC cambia a una prima, venda GBTC, compre USD. Luego cierre la posición corta de derivados. Si GBTC se puede ofrecer por BTC o USD, canjee GBTC. Si recibe BTC, véndalo por USD. Luego cierre la posición corta de derivados.





Comercio 2 (Bitcoin largo / USD):

Vender USD, comprar GBTC. Espere hasta que el descuento se convierta en una prima o GBTC se pueda canjear a la par. Si GBTC cambia a una prima, venda GBTC, compre USD. Si GBTC se puede ofrecer por BTC o USD, canjee GBTC. Si recibe BTC, véndalo por USD.





Costos de financiamiento/cobertura

El costo de los derivados es el descuento anualizado tomado el 23 de noviembre de 2022 del contrato de futuros BitMEX 30 de junio de 2023 Bitcoin / USD, XBTM23.





Siempre que evaluamos operaciones de arbitraje, debemos considerar el financiamiento y el costo de oportunidad del capital.





GBTC debe estar totalmente financiado. Su corredor no le dará apalancamiento. Por lo tanto, debe pedir prestado USD o utilizar capital en USD que sea de su propiedad. En cualquier caso, hay un costo. Supongamos que usaría USD que posee de forma gratuita y clara para comprar GBTC. Dado que puedo comprar una nota del Tesoro de los EE. UU. a dos años a aproximadamente el 5% anual (PA), ese es mi costo (o costo de oportunidad) de capital.





A continuación, tenemos que considerar cuánto costaría cubrir nuestro riesgo de Bitcoin/USD si llevamos a cabo este precio comercial (o delta) neutral. En este momento, los swaps perpetuos y los contratos de futuros se negocian con retroceso. Eso significa que el precio de futuros es más bajo que el precio al contado. Por lo tanto, como titular de un contrato corto, pagamos por el privilegio de obtener ganancias si el precio de Bitcoin/USD baja.





Desafortunadamente, no hay mucha liquidez en los contratos de futuros con vencimientos mayores a seis meses. Eso significa que el coste de financiación de los derivados no puede conocerse a priori. Si el descuento de GBTC tarda mucho tiempo en cambiar a una prima, o si GBTC se canjea a la par, entonces estamos sujetos al precio de renovación de nuestros contratos de futuros.





Si somos conservadores y asumimos que llevará dos años lograr una salida aceptable de este comercio, entonces la tabla anterior enumera los costos de este comercio. El ingreso es el 40% de descuento (al 23 de noviembre de 2022), o cualquiera que sea su nivel ejecutado, de GBTC en el mercado. En los niveles actuales, esta operación tiene un 25 % de jugo (40 % de ingresos por comprar con descuento y eventualmente vender a la par frente al 15 % de costo de financiamiento y cobertura de la posición).





La prima o descuento de GBTC se correlaciona positivamente con la tasa de cambio del precio de Bitcoin. Si el precio de Bitcoin se acelera rápidamente al alza, GBTC cotizará con una prima. Si el precio de Bitcoin se acelera rápidamente a la baja, GBTC cotizará con descuento. Es importante entender que el precio nominal de Bitcoin no es relevante. GBTC a $ 16k Bitcoin tiene un descuento hoy porque Bitcoin salió de un máximo de $ 69k. GBTC a $ 10k Bitcoin en 2020, cuando Bitcoin estaba saliendo de un mínimo de $ 3k- $ 4k, estaba en una prima. Esta es una variable dependiente de la ruta.





Bitcoin/USD (amarillo) frente a GBTC Premium/Descuento (blanco)

Por lo tanto, si cree que se ha tocado fondo en el precio de Bitcoin, todo lo que se necesita es que cambie la dirección del precio, y GBTC podría convertirse en una prima. Por lo tanto, para aquellos que creen que estamos en el fondo, esta es una excelente manera de impulsar una operación sesgada durante mucho tiempo. Esto se debe a que obtienes el beneficio adicional del descuento de GBTC. Los costes de financiación siguen siendo aplicables. Supongamos que cree que el sentimiento cambiará en los próximos 6 meses, con Bitcoin subiendo rápidamente de $ 16k a $ 30k y GBTC pasando de un 40% de descuento a una ligera prima.

El hecho de que Bitcoin se haya duplicado no es un ingreso extra. Esto se debe a que podría haber comprado Bitcoins físicos directamente sin participar en esta estrategia. Por lo tanto, el ingreso adicional incremental para una apuesta larga direccional en Bitcoin es del 36,5 %.





“Cryptohayes, ¿estás haciendo alguno de estos intercambios?”





¿Mi respuesta? No en este momento. Hay otro costo de oportunidad no cuantificable del riesgo de capital que es evidente en cualquiera de los escenarios: bloquear el escaso capital en USD en una operación con un marco de tiempo indeterminado. No sé cuándo se revertirá la acción del precio de Bitcoin, ni cuándo, si alguna vez, podré canjear mis acciones de GBTC a la par.





Estoy feliz de sentarme en bonos del Tesoro de EE. UU. con mi fiat de repuesto. Eso es porque el mercado del Tesoro es el más líquido del mundo. En caso de que haya un activo criptográfico gravemente angustiado que se elimine de una de estas quiebras, quiero estar listo con polvo seco. El comercio de GBTC será líquido en este momento, ya que la volatilidad en su precio y el descuento aumentan en el camino hacia abajo. A medida que se establece el criptoinvierno y la volatilidad cae en picado junto con los volúmenes de negociación, todos los tipos de criptoactivos y derivados se volverán ilíquidos, y GBTC no será un caso atípico. En resumen, es una puerta grande para entrar, una puerta pequeña para salir. Y como operador experimentado en acciones de mercados emergentes, sé que debo alejarme de estas configuraciones comerciales.





Como siempre, esa es solo mi opinión, no un consejo financiero. Por favor, haga su propia investigación.

Cómo canjear

La incapacidad de salir del motel de cucarachas GBTC es algo bueno y malo para los mercados de capital criptográfico. Es algo bueno porque, si hubiera una manera fácil de canjear GBTC en estos niveles con grandes descuentos, significaría que se produciría una gran cantidad de ventas físicas de BTC. Los tenedores de GBTC canjearían sus acciones para capturar la prima y luego se desharían de los BTC que reciben, o el Fideicomiso se desharía de los BTC en su nombre y les daría a los inversores USD a cambio de su GBTC. De cualquier manera es Bad News Bears.





Debido a que es básicamente imposible canjear GBTC, este capital es una cosecha madura para la máquina recaudadora de tarifas de administración del Sr. Shillbert. Eché un vistazo detallado al prospecto de GBTC para hacer una prueba de estrés de esta suposición. Esto es lo que descubrí sobre las vías a través de las cuales se pueden canjear GBTC:





Vía de Redención 1: 75% o más de los accionistas votan para disolver el Fideicomiso





Este es un obstáculo muy alto para forzar un cierre. Por lo tanto, considero muy poco probable que se pueda convencer a un número dispar de accionistas de votar para redimir el fideicomiso. Dado que no todas las acciones se cotizan públicamente en el Fideicomiso, incluso si quisiera comprar todo el GBTC disponible públicamente y votar por la disolución, aún no podría acumular lo suficiente para alcanzar el umbral del 75%.





Si DCG no estuviera a bordo, dado que posee aproximadamente el 10 % de las acciones en circulación, entonces necesitaría que el 83,33 % de los accionistas restantes votara a favor. Esto hace que sea aún más difícil prevalecer.





Camino de Redención 2: El patrocinador elige disolver el Fideicomiso





Al 23 de noviembre de 2022, el Fideicomiso tenía activos valorados en aproximadamente $10,200 millones. Eso significa que Greyscale, y por extensión, el Sr. Shillbert, recorta $ 204 millones cada año en tarifas de administración. La cantidad de trabajo que requiere para recibir dichos dineros es cercana a cero. Por lo tanto, ¿por qué diablos decidirías voluntariamente disolver el fideicomiso? Obviamente, no lo harías.





Redemption Path 3: La SEC otorga una exención de la regulación M





Esta exención básicamente permite a los titulares de GBTC canjear al NAV del fondo. Greyscale actualmente está demandando a la SEC para obtener esta exención para el Trust. El argumento es simplemente que debido a que la SEC no permitirá que GBTC se convierta en un ETF, la SEC debería otorgar una exención. No puedo limitar la probabilidad de que esta demanda prevalezca, pero en cualquier caso, no obtendremos más claridad sobre el pensamiento de la corte hasta el primer trimestre de 2023. Por lo tanto, es imposible saber la probabilidad de éxito de esta vía y, si tiene éxito , Cuánto tiempo tardará.





Pero supongamos que hay un 50% de posibilidades de éxito en el próximo año. Eso significa que hay un 50 % de posibilidades de que pague la totalidad de las tarifas de financiación y gestión durante un año y pueda canjear; y, por otro lado, existe un 50 % de posibilidades de que pague la totalidad de las tarifas de financiación y gestión durante un año y no pueda redimir.

Todo ese trabajo y riesgo para el 12,45%. Esto está lejos de ser un intercambio de volcadas, pero podría valer la pena darle un mordisco. Dicho esto, todavía no haría este intercambio ya que mi escaso capital fiduciario estaría bloqueado durante 1 año y no podría participar en otras oportunidades criptográficas en dificultades desconocidas.

Madurez

Nuestro bienhechor y mascador de pepinos es solo un niño porque su estafa era demasiado flagrante. Como parásito, no quieres matar al huésped. Es mejor si el huésped vive y lo desangras lentamente.





El hombre blanco fue un niño una vez, pero aprendió el valor de la paciencia. El esquema de tarifas de administración de GBTC es una operación mucho mejor que robar descaradamente $ 10 mil millones de dólares del dinero de sus clientes. Es mucho mejor ganarse el pan de cada día con participantes dispuestos. El Sr. Shillbert nunca obligó a nadie a invertir en GBTC. Todos los propietarios de este producto lo hicieron de buena gana. Y si bien pueden gritar y gritar por qué va en contra de los mejores intereses de los inversores de GBTC retrasar el proceso de redención, cuando se trata de eso, todos los propietarios de este producto sabían que no podían salir cuando lo compraron. Además, si quieren salir, tienen un mercado público al que pueden acudir donde hay compradores, aunque a un precio muy inferior, dispuestos a comprar GBTC si desean vender.





Si encuentra esta historia un poco incompleta, extraña y divertida, boicotee los mercados financieros parásitos de TradFi que permiten este comportamiento. Si desea criptomonedas, vaya a su intercambio favorito y compre Bitcoin u otras criptomonedas e inmediatamente retírelas a su propia billetera de hardware como un Ledger. Deje de comprar productos financieros fugaz como GBTC. No continúe habilitando operadores fluidos como el Sr. Shillbert. Lord Satoshi les dio a todos las herramientas para convertirse en su propia institución financiera. Si te niegas a disfrutar de la luz del Señor, no te enojes cuando tengas que cenar con el diablo.