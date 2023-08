Hack Solidity: Ataque de reentrada

Demasiado Largo; Para Leer

Un ataque de reingreso ocurre cuando una función realiza una llamada externa a otro contrato que no es de confianza. Luego, el contrato que no es de confianza vuelve a llamar a la función original en un intento de drenar fondos. Cuando el contrato no actualiza su estado antes de enviar los fondos, el atacante puede llamar continuamente a la función de retiro para drenar los fondos del contrato. Un famoso ataque del mundo real es el ataque DAO que causó una pérdida de 60 millones de dólares estadounidenses. Un contrato inteligente vulnerable tiene 10 eth. Un atacante almacena 1 eth usando la función de depósito. Un atacante llama a la función de retiro y apunta a un contrato malicioso como destinatario.