Evitar los peligros de la adopción de la malla de datos

¿Es usted un líder de datos encargado de implementar el apasionante pero desafiante enfoque Data Mesh? Como líderes de datos, reconocemos las limitaciones de la gestión de datos tradicional y centralizada. La lentitud en la toma de decisiones, la información aislada y la agilidad restringida impiden nuestra capacidad de aprovechar los datos de manera efectiva. Ingrese Data Mesh: un cambio de paradigma prometedor hacia la propiedad y la colaboración descentralizadas . Imagine empoderar a los expertos en la materia para que posean y administren sus datos, fomentando una responsabilidad más profunda y conocimientos más rápidos. Sin embargo, lograr este equilibrio ideal requiere una planificación y ejecución cuidadosas.





Este artículo profundiza en los obstáculos comunes que he encontrado durante su viaje en Data Mesh y le proporciona el conocimiento para superarlos. Al final, estará bien preparado para embarcarse en una implementación exitosa, capacitando a sus equipos para desbloquear todo el potencial de sus datos y brindar información transformadora para toda su organización.





La propia Zhamak Dehghani dijo: "El mayor desafío con Data Mesh es definir límites claros de propiedad . No se trata solo de dar acceso a todos, sino también de garantizar la rendición de cuentas y la responsabilidad por los datos. De lo contrario, terminaremos con versiones confusas y contradictorias de la verdad".





Imagine a Gordon Ramsay irrumpiendo en un restaurante, esperando una ejecución con estrella Michelin por parte de un equipo de cocineros agotados que nunca han visto la presión de una cocina de alta gama. Esa es la receta caótica para el desastre que muchas organizaciones preparan cuando se sumergen de lleno en Data Mesh sin el soporte adecuado.









En lugar de empoderar a los equipos, desatan la anarquía de datos. Imagínese arrojar cocineros no capacitados a una cocina de cinco estrellas, cada uno de los cuales agrega ingredientes al azar con sus habilidades limitadas. Estalla el caos, la calidad cae en picado y el negocio fracasa. Esto es precisamente lo que sucede cuando las organizaciones carecen de un programa de aprendizaje y una estrategia de datos sólidos antes de implementar Data Mesh.





Sin la formación adecuada, incluso los cocineros talentosos flaquean bajo presión. De manera similar, esperar que los equipos naveguen por la propiedad de los datos y la toma de decisiones descentralizada sin las habilidades y conocimientos adecuados genera confusión, inconsistencia y, en última instancia, indigestión basada en datos. Ayer trabajaron en funciones de front-end y, de repente, hoy necesitan crear productos de datos basados en los eventos que activan.





Una estrategia de datos sólida actúa como menú del restaurante y describe claramente los objetivos, funciones y expectativas. Las organizaciones deben invertir en programas de alfabetización de datos, equipando a los equipos con las habilidades y conocimientos para prosperar en la cocina descentralizada.





Data Mesh no se trata sólo de distribuir fuentes de datos; se trata de fomentar una cultura de colaboración y excelencia. Sin la formación adecuada y una visión clara, su viaje de datos podría terminar pareciéndose más a un episodio de Kitchen Nightmares que a una historia de éxito con una estrella Michelin.





Propiedad y medición claras:

No se limite a "entregar los datos" sin definir límites y expectativas. Piense en ello como una guía, no sólo como componentes. Establezca propiedad, roles y métricas de éxito claras para evitar iniciativas inconexas y garantizar que todos cocinen los mismos datos.





Muchos líderes malinterpretan Data Mesh como una simple entrega de la propiedad de los datos a equipos individuales sin el apoyo adecuado. El equipo ejecutivo necesita construir el marco a su alrededor, y no, no estoy pidiendo ahora que la gente contrate a un CDO (director de datos), lo cual creo que es un mal comportamiento por parte de los altos directivos que intentan quitarse la responsabilidad. Espero que el equipo ejecutivo participe en la decisión de cuál es la verdadera fuente de los datos que utiliza la organización. ¿Cuál es el objetivo de la organización y cómo evaluar por qué va en la dirección correcta o no y compartirlo con la gente? Luego, identifique su única fuente verdadera de datos. No espero que el equipo ejecutivo se ocupe de la decisión de Data Lake o no, o que utilice la herramienta de datos A o B, la expectativa es crear claridad sobre cómo medir el éxito.









Si el equipo ejecutivo evita hacerlo, se convertirá en una receta para el desastre. Imagine que cada equipo prepara sus propios datos utilizando sus elementos y conocimientos, sin gustos ni mediciones unificados. Los ejecutivos deben definir el "sabor" deseado (objetivos comerciales) y establecer KPI para monitorear el éxito, evitando que la confusión de datos y las métricas "impulsadas por FOMO" empañen el panorama.





"Data Mesh no es una solución milagrosa para los problemas de calidad de los datos. Si ingresan datos incorrectos, seguirán saliendo datos incorrectos, incluso con propiedad descentralizada. La gobernanza de datos y los estándares de calidad siguen siendo críticos". - Hilary Mason, científica de datos y autora





Empoderamiento a través de la formación

Liberar a cocineros sin formación conduce al desastre. Invierta en programas de alfabetización en datos, equipando a los equipos con las habilidades para prosperar en la cocina descentralizada. Recuerde, Gordon Ramsay entrena a su equipo: ¡no se salte este paso crucial!





Asegúrese de que comprendan la herramienta que necesitan utilizar. Recuerdo una sesión de tutoría hace unos meses con un propietario de producto que pidió entender qué es un producto de datos, él era parte de un equipo de front-end y sus gerentes le dijeron un día que a partir de ahora es dueño de los productos de datos de sus eventos, el pobre PM estaba tan perdido y ni siquiera sabía qué hacer, era un PM increíble cuando se trataba de atraer y aumentar la conversión de sus usuarios, pero lo que entiende en la creación de productos de datos a partir de los eventos que estaba despidiendo. Las organizaciones a menudo se lanzan a Data Mesh sin una estrategia de datos clara, como abrir un restaurante sin saber qué platos servir. Una estrategia de datos definida actúa como menú, identifica fuentes de datos clave y alinea a todos hacia objetivos comunes.





Enviar a sus ingenieros de front-end a descubrir qué herramientas pueden usar para enviar datos al lago de datos y luego esperar que creen tablas a partir de él, sin brindarles herramientas y educación estandarizadas, no funcionará bien y arrastrará muchos cuestiones de calidad de los datos.





“El mayor obstáculo no es la tecnología, sino cambiar la cultura de la organización . Pasar de un enfoque centralizado y de arriba hacia abajo a uno descentralizado y de autoservicio requiere un cambio de mentalidad significativo que puede encontrar resistencia". - Adrian Colyer, cofundador de The Information Lab





La gobernanza de datos es la salsa secreta

No subestimes la importancia de la gobernanza de datos. Es como tener un menú definido, garantizando que todos utilicen los ingredientes adecuados y cocinen con una calidad constante. Evite los silos de datos y la confusión estableciendo directrices y estándares claros.





Las organizaciones que no hayan adoptado contratos de datos que incluyan el método de validación de esquemas sufrirán por tener datos basura, muy simple, la parte más importante es tener un equipo que pueda crear herramientas para crear flujo en el ecosistema de datos, desde las solicitudes de los analistas hasta los datos. productores, y hasta los cambios creados en los datos desde los productores de datos hasta los analistas y consumidores de datos.





Configurar la gobernanza de datos es la clave para crear este orden en la cocina, no es que ahora todos pidan su curry en polvo a un proveedor diferente, y entonces el sabor será diferente.

Abrace sus herramientas

¡Las hojas de Excel son excelentes especias! Concéntrese en potenciar su cultura de datos y colaboración, no en el esnobismo de las herramientas. Recuerde, Data Mesh se trata de que los equipos sean dueños de su voz y contribuyan de manera efectiva, independientemente de sus herramientas. Recuerdo que en el pasado leí sobre Netflix y dije ¿están locos? ¿Por qué tienen Tableau, MicroStrategy y PowerBI, es porque no pueden decidirse por una herramienta para la organización? Bueno, no sabía nada sobre la malla de datos y esta es la razón más probable.





¿Hojas de Excel? ¡Sin sudar! Adopte la "mise en place" de Data Mesh

Los sistemas heredados, las herramientas limitadas y los problemas con la calidad de los datos pueden parecer una pesadilla en la cocina. ¡Pero no temas, chef de datos! Olvídese del esnobismo de las herramientas. Ya sea que su equipo utilice hojas de Excel o Tableau, Data Mesh trata de potenciar su cultura de datos y alinear su voz con la organización. Quizás el equipo de CRM esté obsesionado con la calidad del contenido por encima de las tasas de conversión. ¡Eso es Data Mesh en acción! Los equipos pueden autoevaluarse, pero entendiendo que la empresa podría evaluar el desempeño de manera diferente.





Piense en ello como "mise en place" , el término culinario francés para preparar los ingredientes antes de cocinarlos. Una estrategia de datos sólida establece los ingredientes (fuentes de datos, gobernanza), garantizando que todos hablen el mismo idioma y contribuyan de manera efectiva.

Aprendiendo de otras cocinas

Es útil comprender los obstáculos comunes que enfrentan organizaciones similares. Imagínese a los chefs compartiendo sus historias de "fuego de cocina" y aprendiendo de los errores de los demás. Al resaltar estos desafíos y posibles soluciones, podemos equipar a otros para evitar obstáculos similares.





Data Mesh no se trata sólo de abrir las puertas de la cocina; se trata de crear un conjunto culinario bien coordinado. Aprenda de las historias de "fuego de cocina" de otros, adopte herramientas y recursos útiles y, lo más importante, aborde Data Mesh con una mente abierta y un espíritu colaborativo. Así que, ¡deshazte de lo soso, adopta lo picante y prepara una obra maestra basada en datos que deleite el paladar de todos!