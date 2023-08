Estructuración de proyectos y nomenclatura de componentes en React

Demasiado Largo; Para Leer

Companies Mentioned

React es solo una biblioteca, no dicta reglas sobre cómo debe organizar y estructurar sus proyectos. En esta publicación, voy a mostrar algunos enfoques que he estado usando durante un tiempo y que he escalado muy bien. Estos enfoques no recrean la rueda, simplemente juntan y refinan lo que tenemos en el mercado. El enfoque anterior minimiza el problema de navegar entre contenedores y carpetas de componentes, pero agrega mucho ruido en el árbol del proyecto. Es importante conocer la diferencia conceptual entre uno y otro.