Estímulos sobrenaturales: ¿nos estamos divirtiendo hasta la muerte?

Un hombre muere después de tres días de juerga por Internet. Influencer muere después de beber en exceso en una transmisión en vivo. La comida rápida te está matando lentamente. Es sorprendente que hayamos acabado en este lugar, ¿no? Si bien los videojuegos no pueden matarte directamente, los superestímulos pueden contribuir a tu descenso. La actividad es incidental, así que no hay resentimientos, ¿verdad? Es extraño ver cómo los cibercafés están ahora más cerca de los casinos sin ventanas de Las Vegas.





Luces brillantes. Música a todo volumen. La gente necesita gritarse unas a otras para comunicarse. Sin relojes. Sin sentido del tiempo. Sin dirección.





El gran desafío de nuestro siglo es aprender a consumir menos. ¿Quién no ha matado nunca una hora? No casualmente ni sin pensarlo, sino con cautela: un asesinato premeditado de minutos. La violencia proviene de una combinación de darse por vencido, desinterés y resignación de que superarlo es todo lo que se puede esperar lograr. Entonces matas la hora. No trabajas, no lees, no sueñas despierto.





Si duermes, no es porque necesites dormir. Y cuando por fin todo termina, no hay pruebas: ni arma, ni sangre, ni cuerpo. La única pista podrían ser las sombras debajo de tus ojos o una línea terriblemente delgada cerca de la comisura de tu boca que indica que has sufrido algo, que en la privacidad de tu vida has perdido algo y la pérdida es demasiado vacía para compartirla.

Primer desarrollo

La vida en la sabana hace 10.000 años moldeó los instintos de las personas en cuanto a alimentación, sexo y protección de su territorio. Estos instintos no fueron diseñados para una vida en una sociedad llena de tecnología sofisticada y mucha gente. Nuestras tendencias naturales no han tenido tiempo suficiente para adaptarse al rápido ritmo de cambio que caracteriza al mundo contemporáneo.





En fisiología , que es el estudio científico de las funciones y mecanismos de un sistema vivo, un estímulo es algo que provoca una respuesta fisiológica y provoca un cambio detectable en la estructura química o física del entorno interno o externo de un organismo. Nuestra capacidad para detectar un cambio en el entorno interno o externo se llama sensibilidad o excitabilidad y ha jugado un papel muy importante en nuestra evolución, ya que puede producir respuestas sistémicas en todo el cuerpo.





Como subdisciplina de la biología, la fisiología se centra en cómo los organismos, sistemas de órganos, órganos individuales, células y biomoléculas llevan a cabo las funciones químicas y físicas en un sistema vivo. Según las clases de organismos, el campo se puede dividir en fisiología médica, fisiología animal, fisiología vegetal, fisiología celular y fisiología comparada.





En la década de 1950, Niko Tinbergen , biólogo y ornitólogo, comenzó a realizar una serie de estudios ( luego convertidos en libro ) en los que diseñó lo que hoy llamamos estímulos supernormales. Los estímulos consistían en representaciones antinaturales de picos y huevos, así como otros objetos biológicamente significativos que fueron pintados, imprimados y ampliados.





En estas pruebas, las gaviotas argénteas jóvenes mostraron mayor interés en picotear grandes agujas de tejer rojas que los picos de las gaviotas argénteas adultas. Esto probablemente se debió al hecho de que las agujas de tejer tenían colores más vibrantes y eran más largas que los propios picos. Si ves las películas actuales como una gaviota argéntea, entonces el sexo, la violencia y la adrenalina son tus falsas agujas de tejer. De manera similar, si ves la comida chatarra actual como una gaviota argéntea, entonces la comida procesada multicolor es tu aguja de tejer falsa.





Segundo desarrollo

Richard Dawkins , un alumno de Tinbergen, le dio al muñeco una apariencia más redonda y con forma de pera, lo que provocó un mayor deseo. Se refirió a estos juguetes como "bombas sexuales". Fuera del laboratorio, se ha visto a escarabajos joya australianos machos intentando tener relaciones sexuales con botellas de cerveza hechas de vidrio marrón brillante, ya que los reflejos de luz en las botellas coinciden con la forma y el color de las hembras.





Dawkins y John Krebs utilizaron la frase “estímulo sobrenormal” en 1979 para describir la amplificación de indicadores preexistentes generados por parásitos sociales, utilizando la manipulación de pajaritos (huéspedes) para mostrar el poder de estas señales. Los estímulos normales son cosas ante las cuales los animales han evolucionado para reaccionar de ciertas maneras a lo largo de su historia evolutiva.





Los estímulos supranormales interrumpen estas respuestas normales porque amplifican las características de los estímulos a los que los animales están adaptados para reaccionar. Esto provoca que se distorsionen las respuestas normales de los animales.





Incluso cuando voy a pescar hoy en día, casi me veo obligado a adaptarme: a comprar el tipo de cebo artificial adecuado para excitar a los peces. Ahora, los animales cambian o exageran habitualmente rasgos para atraer, imitar, asustar o defenderse de miembros de su misma especie, como lo demuestran las investigaciones sobre la evolución de la señalización. Por ejemplo, las especies de luciérnagas hembras imitan los patrones de luz de las hembras de otras especies de luciérnagas, lo que hace que los machos de esas otras especies intenten copular con las hembras engañosas, quienes luego se las comen.





Sin embargo, sólo los humanos son capaces de manipular conscientemente señales en tiempo real utilizando instrumentos personalizados, en lugar de depender de cambios genéticos graduales que han ocurrido a lo largo del tiempo evolutivo. En el mundo de los humanos, la existencia de notables señales artificiales producidas por herramientas culturales más sofisticadas es algo de lo que hay que tener cuidado.

Superestímulos y belleza

Todo lo que tenemos que hacer es comparar las imágenes retocadas con los originales sin retocar, las percepciones del mismo rostro con y sin cosméticos. Las exageraciones creadas artificialmente pueden ser bastante efectivas para provocar respuestas positivas intensificadas que pueden tener consecuencias, como obligar a uno a comprar un producto específico. Un creciente conjunto de evidencia sugiere que la forma en que se construyen y prescriben los ideales de belleza de las mujeres varía según factores como el estatus socioeconómico, los estereotipos de roles de género y la orientación sexual.





Por el contrario, la investigación sobre lo que constituye un cuerpo masculino atractivo no ha recibido el mismo nivel de atención a pesar de la evidencia de que tanto mujeres como hombres tienen fuertes creencias sobre el atractivo masculino. De hecho, las mujeres tienden a preferir a los hombres cuyo torso tiene la forma de un triángulo invertido, es decir, una cintura estrecha y un pecho y hombros anchos, de acuerdo con la fuerza física y el desarrollo muscular en la parte superior del cuerpo y con la internalización social de los ideales de musculatura.

Superestímulos como alimento

Una barra de cereal es un superestímulo. Tiene una mayor concentración de azúcar, sal y grasa que cualquier otra cosa en el entorno de nuestros ancestrales cazadores-recolectores. El sabor de una barra de cereal se asemeja a las papilas gustativas que evolucionaron en ese ambiente de cazadores-recolectores pero de una manera mucho más intensa que cualquier cosa que realmente existiera en ese entonces. La señal original que conecta el gusto con la nutrición ha sido pirateada, enmascarada por un punto en el espacio del gusto ausente de nuestra historia evolutiva.





Esto resulta casi irresistible para los humanos. Ahora, las empresas de tecnología utilizan publicidad subliminal para recopilar datos personales y servirle la barra de cereal óptima. Incluso si no te gustan las barras de cereales, promocionarán otro producto, ya que unas pocas empresas poseen las marcas más populares del mundo. ¿No eres fanático de las barras de cereal? Pruebe una galleta con chispas de chocolate. ¿En una dieta? Toma un poco de agua nutritiva. Quizás también con un poco de Honest Tea .





Ahora que podemos obtener mucho más de lo que necesitamos con poco esfuerzo, nuestra necesidad evolucionada no nos sirve de nada, pero no existe un mecanismo evolutivo para deshacernos de estos poderosos deseos, por lo que engordamos cada vez más, junto con las ganancias de las corporaciones de comida rápida. . The Heart Attack Grill : Ya no querrás simplemente comer en un restaurante. Lo que tenemos ahora es una combinación de comida, entretenimiento e incluso castigo. Te sientes como una estrella de rock. Estás recibiendo todos estos estímulos con solo comer alimentos.

Superestímulos en tecnología

En tecnología, hay un nivel completamente nuevo de superestímulos. A menudo, cuando miro casi sin pensar mi pequeño teléfono haciendo cosas, siento como si estuviera teniendo una experiencia extracorporal. El mundo se desvanece y pierdo la noción de dónde estoy. Luego, cuando miro hacia arriba, me asombro al recordar que sigo en el mismo mundo. A veces, puedes sentir que todo lo que te sucede no te está sucediendo a ti, sino a una versión espectral alternativa bombardeada por superestímulos.





Este espectro vive dentro de su dispositivo protegido con contraseña, en el mundo de los datos. Rara vez tienes que regresar al mundo real solo para mantener una conversación, revisar el semáforo o pagar cuando seas el siguiente en la fila. Pero ese no es tu verdadero yo por ahora: es sólo una copia superficial dispuesta a darle una oportunidad al mundo real. Y si el mundo no es tan interesante, vuelve a tu dispositivo. Pero cuando despiertas, el espectro, el fantasma no sufre, ya que todo se transfiere. Entonces puedes pagar. Poco a poco te conviertes en la proyección.





Su necesidad de consultar Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok y otras plataformas futuras. Los dispositivos se vuelven más rápidos, con tiempos de cola más lentos y una capacidad de respuesta más rápida. No más presionar botones y sentir que hay una capa que tienes que pasar. La pantalla táctil es rápida y la hace más adictiva. Saber que cualquier cosa que puedas hacer, puedes hacerlo rápido, te hace estar más dispuesto a quedarte ahí y hacer más. A veces, parece tan aleatorio que tienes que seguir hilos aleatorios.

La aleatoriedad es adictiva

La aleatoriedad es adictiva en las ratas.

A veces los empleados de Netflix piensan: 'Dios mío, estamos compitiendo con FX, HBO o Amazon'... En realidad, competimos con el sueño. ~ Reed Hastings, presidente de la junta directiva de Netflix





Y la aleatoriedad es adictiva en las ratas. La adicción también se ve impulsada por la aleatoriedad, una característica que no sólo aprecian los humanos. Burrhus Frederic Skinner , uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, descubrió que (sí, la aleatoriedad es adictiva) simplemente estudiando las mentes de las ratas. Skinner desarrolló cajas con palancas unidas de modo que cuando la rata presionaba la palanca, se dispensaban bolitas de comida.





Rata feliz. También desarrolló otro conjunto de cajas donde, cuando se presionaba una palanca, el resultado no era un perdigón, sino que también podía ser ninguno o muchos perdigones. ¿Suena familiar? Este es el corazón del juego. Por eso TikTok se basa en recomendaciones. No sabes lo que vas a conseguir. Y es por eso que otros casinos digitales también cambiaron su estrategia. Basado en recomendaciones, no en cronología. Estas empresas generalmente deciden lo que puede obtener. También deciden si puedes decidir o no.





Los ingenieros de TikTok han creado una aplicación que es extremadamente divertida. Atiende intereses que no tenía idea de que tenía. Examina un océano infinito de contenido para encontrar los videos que te harán decir "solo uno más". Es el equivalente a un goteo de dopamina. TikTok, por otro lado, quiere que crea que mi fuerza de voluntad y su cronómetro es todo lo que necesito para limitar mi uso. Puede hacer un ejercicio rápido ahora mismo y observar el uso de la aplicación en su teléfono inteligente. La mayoría de ustedes probablemente no lo harán, ya que tenemos inherentemente miedo a la verdad.





No estoy diciendo que no puedas aprender cosas, pero la mayor parte será bastante trivial. Recuerdo que en algún momento alguien me envió un video de TikTok de 30 a 60 segundos hablando sobre física y mecánica cuántica y los orígenes del Universo. Y si bien la intención era buena, no pude evitar preguntarme sobre el porcentaje de personas que realmente recuerdan algo de ese video, ya que la mayoría de nosotros todavía tenemos dificultades al crear mazos de repeticiones espaciadas para recordar algunas palabras cuando aprendemos un nuevo idioma.





TikTok y otras empresas similares están creando herramientas para pasar tiempo frente a la pantalla como primer paso en su viaje por el camino de argumentar que las adicciones son fallas personales y superarlas es una responsabilidad personal. De la misma manera que el calentamiento global te afecta. Hay que reciclar, hay que bajar las luces. Así que tienes que combatirlo instalando bloqueadores e intentar desconectarte más a menudo. Tienes que mantenerte en guardia, ya que tus perseguidores son cada vez más fuertes.

Las redes sociales son nicotina

Había estado equiparando las redes sociales con la “nicotina digital”, pero la metáfora del casino mejora sustancialmente esa noción. La nicotina es una sustancia natural que activa partes de nuestro cerebro que nos hacen querer más. El objetivo principal de las corporaciones tabacaleras es determinar la mejor plataforma de entrega (forma, tamaño, sabor, etc.) y sacar provecho de la respuesta de nuestro cerebro. Creamos nuevos tipos de casinos para que fueran como parques de diversiones en miniatura para nuestras mentes. Ahora presionan botones como “familia”, “estado”, etc., en lugar de botones como “placer” o “relajación”.





Me parece que las redes sociales están en un nivel completamente nuevo que la vieja nicotina cuando se combinan con circuitos de retroalimentación instantánea que pueden optimizar la entrada para cada usuario distinto en tiempo real. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram y posiblemente todas las próximas aplicaciones de redes sociales son peores que la cocaína en algunos aspectos porque la cocaína siempre es cocaína.





El polvo blanco no rastrea cómo lo usas ni cambia, de modo que la forma en que llega a ti se vuelve más adictiva de maneras que son intencionalmente imperceptibles para ti. E incluso si no encajas en el tipo de persona que puede volverse adicto fácilmente a las redes sociales, eso es, en última instancia, un problema de ingeniería.





"Las mejores mentes de mi generación están pensando en cómo hacer que la gente haga clic en los anuncios", señala secamente uno de los ingenieros de Facebook. ~Jeff Hammerbacher

El flujo oscuro

En última instancia, estas actividades te llevan a un estado de fluidez. En psicología positiva, un estado de flujo, también conocido coloquialmente como estar en la zona, es el estado mental en el que una persona que realiza alguna actividad está completamente inmersa en un sentimiento de concentración energizada, participación total y disfrute en el proceso de la actividad. En esencia, el flujo se caracteriza por la completa absorción en lo que uno hace y la resultante transformación en el sentido del tiempo.





También tenemos el flujo oscuro, que es un estado placentero pero desadaptativo en el que los individuos quedan completamente atrapados, proporcionando un escape de los pensamientos deprimentes que caracterizan su vida cotidiana. Esto se observa más comúnmente en el comportamiento de los jugadores de máquinas tragamonedas, quienes tienen dificultades para mantener el rumbo en su vida normal, pero las imágenes y sonidos reforzadores de las máquinas tragamonedas controlan sus cerebros que de otro modo estarían errantes y crean experiencias fluidas.





¿Existe alguna diferencia entre flujo oscuro y flujo bueno? ¿No es lo mismo, sólo que en un contexto diferente? Bueno, no es tan simple. Algunas de las cosas que tienen en común el “flujo blanco” y el “flujo oscuro” son la pérdida de la percepción del tiempo y la experiencia extracorporal, pero los resultados de estar en cada estado son diferentes.





Es más fácil entrar en el flujo oscuro y es más predecible, pero también más difícil salir de él. El flujo oscuro seguramente se siente similar al flujo blanco, con tus sentidos agudizados, un tiempo de reacción rápido y un progreso más veloz, pero aún estás reaccionando a las entradas. Tienes reglas, tienes retroalimentación, pero te falta el equilibrio entre desafío y habilidad. Puedes obtener el flujo sin habilidad, por eso es tan adictivo, ya que cualquiera puede hacerlo.





Ver un vídeo de 20 minutos es más difícil porque requiere mucha atención en el mundo actual, y para sacar algo de él se requiere contemplación, pensamiento y pensamiento crítico, mientras que un vídeo de 30 segundos te da la ilusión de un aprendizaje profundo y no No te presionaré. Entrar en la corriente cuando, por ejemplo, escribir un ensayo es difícil. Tienes que preparar tus cosas, tienes que estar organizado, tienes que reunir recursos, leer y comprender. A menudo tienes que detenerte y pensar, leerlo de nuevo y luchar por mantenerte ahí.





La actividad debe estar equilibrada para que no sea lo suficientemente fácil pero tampoco demasiado difícil como para obligarte a detenerte. Es necesario ajustarlo para generar suficiente frustración, pero también suficiente evidencia de que puedes hacerlo; podrás completar el objetivo. Al aprender un idioma usando una aplicación como Duolingo, las cosas básicas funcionan muy bien y te mantienen concentrado. Debido a que la actividad mental es tan simple, los contratiempos y los errores son mínimos y lo suficientemente pequeños como para ser asimilados al menos en un estado de semiflujo.





Sin embargo, no parece funcionar cuando llegas a la parte más difícil de la curva de aprendizaje, que se trata más de trabajo duro y enfoque limpio, y no hay aplicaciones en esa región. Duolingo te enseñará un idioma, pero terminará antes de que obtengas una calificación aprobatoria. Lo mismo ocurre con los materiales de nivel introductorio en otras plataformas de aprendizaje: es posible que adquieras muy bien el material básico o inicial, pero en cualquier campo que los haya visto manejar, abandonan exactamente cuando se vuelve desafiante, en el punto de transición del amateurismo al principiante. niveles de habilidad profesional.





En resumen, la falla de un estado de flujo positivo lo hará pasar a un estado normal o se detendrá, tomará un descanso y tal vez se reiniciará.





Por otro lado, la frustración que se siente durante un estado de flujo oscuro hará que el individuo regrese al juego para jugar más duro y desplazarse más, ya que tal vez, solo tal vez, obtenga algo sorprendente con la siguiente entrada. El flujo blanco tiene un punto final más claro; un objetivo claro. El jugador de ajedrez abandonará el flujo cuando termine la partida. Un escalador al llegar a la cima de la montaña. Un cirujano al finalizar la cirugía. El juego no tiene una meta clara. Estás jugando a la extinción.

Superestímulos como mecanismos de afrontamiento

Quizás podríamos considerar estas actividades como instrumentos que utilizamos por varias razones. Y otras personas simplemente regresan a esa cima de realización fácilmente accesible, hasta el punto de que ese breve y significativo ascenso se convierte en el eje estructural de su vida, alrededor del cual se ordenan todas las demás prioridades y se evalúan todas las demás cosas.





Estos superestímulos son mecanismos de afrontamiento para escapar de la vida. Lo que parece lograr la gamificación es aumentar el atractivo natural de una actividad; es una agradable fachada que cubre en ocasiones el fuerte desnivel de la función esfuerzo/retorno.





¿No es el “flujo negro” lo que sucede cuando un pasatiempo “divertido” de soplar vapor con poco esfuerzo se convierte en el pináculo dopaminérgico de una existencia que de otro modo sería sombría? Prisiones: si no hubiera superestímulos, ¿la vida de los reclusos sería la misma? Esta es una pregunta sin una respuesta adecuada ya que no tengo la fecha que describe el estado actual de la distorsión cerebral de un recluso debido a las condiciones carcelarias infrahumanas, pero sí sé que, en general, el sistema penitenciario está bastante jodido. Una vaca usa gafas de realidad virtual en un intento de reducir la ansiedad. ¿Qué tan malo es esto? Obviamente depende del tipo de valla desde la que mires.





La exageración es persuasiva; la sutileza existe en sus sombras.

¿Existen buenos superestímulos?

Decir “No” no es tan fácil. ¿Pero cómo terminas con esto?





Resistir cualquier tentación requiere el gasto consciente de un suministro agotable de energía mental.

Odiseo no superó a las hermosas pero peligrosas sirenas por pura fuerza de voluntad . Más bien, era consciente de sus defectos y se ató al mástil de su barco.





De hecho, no es cierto que podamos “simplemente decir no”, sin que nos cueste nada. Incluso los humanos que ganan la lotería del nacimiento por su fuerza de voluntad o previsión pagan un precio para resistir la tentación. Simplemente el precio se paga más fácilmente.





Lo que se mide, se gestiona.





Mientras reviso mi Apple Watch, me siento más inclinado a hacer ejercicio, ya que la pequeña máquina me recompensa. Seguro que no es mucho, pero sigue siendo un bache en la dirección correcta. Todavía estoy sobreestimulado por los colores y los gráficos que me ayudan a seguir adelante.

Empieza pequeño

Elimina tus aplicaciones de redes sociales de tu teléfono para agregar fricción.





Cuando trabaje en la computadora, instale extensiones para bloquear sitios web con temas de superestímulos.





Codifica las aplicaciones de tu teléfono para eliminar el proceso predeterminado de desbloquear el teléfono y tocar una aplicación sin pensar, simplemente sabiendo dónde está.





Si a los diseñadores les resulta factible mejorar el carácter adictivo de las máquinas de juego, ¿no podría emplearse este mismo método para otras aplicaciones? Si las máquinas con efectos perjudiciales pueden volverse adictivas, ¿por qué no se puede aplicar este principio para crear máquinas adictivas pero beneficiosas?





Tengo varias hipótesis:

Es posible que las aplicaciones con propósitos virtuosos causen adicciones, pero esas adicciones aún no han sido reconocidas ni cuantificadas.





Quizás los vicios tengan inherentemente una atracción adictiva más fuerte en comparación con las virtudes.





Podría ser que todos los diseñadores expertos sean empleados de los casinos, dejando a quienes crean aplicaciones virtuosas con un talento de diseño menos competente.





Los diseñadores que trabajan en aplicaciones virtuosas podrían carecer de la inteligencia necesaria para crear productos adictivos. No estoy seguro de cuál de estas posibilidades es cierta.

Adicción al ejercicio

Las personas pueden volverse completamente adictas al ejercicio. Esto se nota especialmente en el caso de los deportistas de resistencia extrema. Tomemos, por ejemplo, al individuo que optó por que le extirparan los dedos de los pies quirúrgicamente para lograr la carrera más rápida a través de los Estados Unidos, o a Lynne Cox , que soportó horas en baños fríos diariamente para prepararse para nadar desde Alaska hasta Rusia. De hecho, en el pasado he experimentado un fuerte apego al ejercicio.





Sin embargo, tomar descansos puede acelerar la curación. Creo que la mayoría de las personas son reacias a esforzarse hasta esos límites: me encanta correr, pero correr en exceso o cualquier tipo de ejercicio excesivo es físicamente incómodo, lo que naturalmente limita su potencial de adicción.

Proyectamos lo que queremos ver y algunas reflexiones sobre el capitalismo

Con el ascenso del capitalismo y la cultura de consumo, la sutileza se ha convertido en un arma poderosa. Ya no se necesitan carteles enormes que le griten que compre un producto. La gente se ha vuelto más inteligente en ese sentido. Ahora, los anuncios deben empaquetarse, pulirse y etiquetarse cuidadosamente para que se ajusten a una categoría específica. Hay una categoría adaptada a todos.





A finales de la década de 2000, Mark Fisher , un filósofo y teórico político/cultural inglés, también conocido por su alias de blogger k-punk, reformuló el término “realismo capitalista” para describir la sensación generalizada de que el capitalismo no sólo es la única política viable, y económico, pero también que ahora es imposible siquiera imaginar una alternativa coherente. Amplió el concepto en su libro de 2009 " Realismo capitalista: ¿no hay alternativa?" argumentando que el término describe mejor la situación ideológica desde la caída de la Unión Soviética.





En esta situación, la lógica del capitalismo ha llegado a delinear los límites de la vida política y social, con efectos significativos en la educación, las enfermedades mentales, la cultura pop y los métodos de resistencia. El resultado es una situación en la que es “más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”.





Fisher escribe:

El realismo capitalista, tal como yo lo entiendo... es más bien una atmósfera omnipresente, que condiciona no sólo la producción de cultura sino también la regulación del trabajo y la educación, y actúa como una especie de barrera invisible que limita el pensamiento y la acción. Los capitalistas mantienen su poder no a través de la violencia o la fuerza, sino creando una sensación generalizada de que el sistema capitalista es todo lo que existe. Mantienen esta visión dominando la mayoría de las instituciones sociales y culturales.





Fisher propone que dentro de un marco capitalista no hay espacio para concebir formas alternativas de estructuras sociales. Añade que las generaciones más jóvenes ni siquiera se preocupan por reconocer alternativas. Propone que la crisis financiera de 2008 agravó esta posición; En lugar de catalizar el deseo de buscar alternativas para el modelo existente, la respuesta a la crisis reforzó la noción de que se deben realizar modificaciones dentro del sistema existente.





Fisher sostiene que el realismo capitalista ha propagado una "ontología empresarial" que concluye que todo debería gestionarse como un negocio, incluidas la educación y la atención sanitaria. Se fomenta y valora la productividad, pero la tecnología cambió las reglas del juego. Ya no es necesario pasar por un viaje difícil o peligroso para convertirse en adulto; en cambio, puede evitar el peligro y tener una vida cómoda. Este es un ejemplo de devolución. Puedes pasar un buen rato siendo un degenerado hasta los 60 años.





Los alimentos precocinados, el entretenimiento constante y la pornografía nos han robado el control sobre nuestro comportamiento. Claro, se puede culpar al capitalismo en su última etapa por darle a la gente demasiadas cosas buenas. El capitalismo tiene la culpa, ya que la gente está sobrecargada de trabajo y busca escapar a través de estos dispositivos de comodidad. Pero podemos ver este tipo de juegos de azar a lo largo de la historia. Tienes mitos antiguos que describen a personas e incluso a dioses apostando en exceso. La China moderna es ahora un centro del capitalismo en su última etapa. Lo mismo ocurre con la antigua Grecia o la India.





Pero tal vez el capitalismo sea el vehículo inicial a través del cual podemos adquirir la extensión de la vida e incluso la inmortalidad. Por supuesto, existe un debate sobre si adquirir o no la inmortalidad es lo que deberíamos hacer. Si está familiarizado con El Silmarillion o El Señor de los Anillos de JRR Tolkien , probablemente sabrá que los humanos tienen la esperanza de vida más corta. Eso los hace competitivos, codiciosos y débiles. Los elfos, por otro lado, son uno con la naturaleza y no están sujetos a lo que los humanos elogian. En el mundo de Tolkien, había un lugar donde vivían los inmortales Elfos y Ainur :





Los hombres sentirían que eran la menor y más despreciada de todas las criaturas. Él no valoraría lo que tenía, pero al sentir que estaba entre las menos y más despreciada de todas las criaturas, pronto llegaría a despreciar su virilidad y a odiar a aquellas. más ricamente dotado. No escaparía del miedo y la tristeza de su rápida mortalidad, que es su suerte en la Tierra, en Arda Marred, pero se vería agobiado por ella de manera insoportable hasta la pérdida de todo deleite.



Saruman dijo: “¿Un hombre de Rohan? ¿Qué es la casa de Rohan sino un granero con techo de paja donde los bandidos beben del hedor y las ratas se revolcan por el suelo con los perros? Quizás Tolkien estaba en lo cierto. Los hombres son débiles.





La tecnología de entretenimiento de vanguardia tiene el potencial de inducir esterilidad generalizada, intrusión, disminución de la población y extinción. Dada la heredabilidad de los hábitos de consumo de medios, cualquier impacto de este tipo resultaría en una rápida adaptación humana, lo que implica que la extinción es prácticamente imposible sin un colapso abrupto o, tal vez, una adicción en expansión exponencial.





A veces siento que una combinación de tecnología steampunk y tecnología de cazadores-recolectores podría satisfacer nuestras necesidades. Me imagino siendo como Donatello de las Tortugas Ninja , usando sus resistentes pero tan efectivas piezas de tecnología y empleándolas solo en momentos de necesidad.

Siento que necesitamos un tipo diferente de tecnología para incorporar a los pobres de las colinas. El smartphone/Internet parece un buen comienzo. Pero debemos preguntarnos: ¿podemos vivir exitosamente completamente fuera de la red aprovechando más dispositivos portátiles que no dependan de WiFi? Sin eso, el teléfono inteligente estará casi muerto. ¿Qué tal vivir completamente en el mar? A escala macro, la tecnología se arruina si tienes que conectarte a WiFi.





Tener algo como Wikipedia disponible sin conexión puede catapultar a uno hacia adelante y permitir un arranque más rápido si, por ejemplo, se quiere reconstruir la civilización. Apuntemos a descentralizar el mundo en lugar de crear sistemas que pierdan energía. Nuestros sistemas actuales involucran humanos y mantenimiento, pero ¿tal vez podamos resolver esto con IA?





Al final, la evolución es esencialmente un macrohecho histórico-estadístico sobre el cual los predecesores realmente se reprodujeron. Estos genes continúan funcionando como antes. En consecuencia, el comportamiento del organismo a menudo se explica mejor en términos de lo que tuvo éxito en el pasado que de lo que podría ser eficaz en el futuro. Los genes del organismo son, de hecho, producto de éxitos pasados, no de funcionalidades futuras. ¿Las supersticiones contribuyen a las adicciones conductuales?





Como mínimo, a menudo desperdician tiempo y dinero con promesas engañosas. Nos encontramos bajando por madrigueras en busca de información innecesaria o comprando artículos adicionales que parecen interesantes pero que ofrecen poco valor genuino. De manera menos obvia, pueden impactar negativamente nuestras respuestas a estímulos naturales, como priorizar la comida rápida sobre las comidas nutritivas, los modelos retocados con Photoshop sobre la gente común, los juegos y el entretenimiento sobre los lentos placeres de leer novelas y no ficción, y un estilo de vida frenético y no examinado sobre una vida reflexiva. uno.





Quizás deberíamos desviar nuestro enfoque de lo "supernormal" y acercarnos a lo "sutil" y lo "fino", fomentando una inspección más cercana y una apreciación más profunda de la belleza y los beneficios ocultos dentro de lo ordinario. En última instancia, la última pregunta sigue siendo: ¿realmente comprende lo que está consumiendo o simplemente está ingiriendo lo que se le presente?





¡Gracias por leer! También puedes ver la .