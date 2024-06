El fin de todo

¿Me amarás, pase lo que pase?

¿Me abrazarás, incluso cuando nadie más lo hará?

¿Me verás?

¿La forma en que te veo?





-Día 345. El año de la peste.





Mi nombre es Kevwe. Soy un corredor. Así me llamaron los reguladores. Fui uno de los pocos que sobrevivieron al holocausto y era una leyenda viviente. Dijeron tantas cosas sobre mí, no todas buenas. Pero no me importó, era corredor. Una élite. Una fuerza de la naturaleza.





Mis pies aterrizaron en la superficie rugosa de una casa debilitada y volví a volar. El viento se sentía vivo de alguna manera, acariciando mi cara con toques suaves que harían llorar a un tipo duro. Mis piernas eran mis armas, mi única razón de existir. Salté de nuevo. La planta de mi pie rozó ligeramente un borde dentado y reprimí una mueca de dolor cuando el dolor recorrió mi cuerpo. Fue una chispa; me estaba quemando por dentro. Apreté los dientes y seguí corriendo, saltando de una ruina a otra, convirtiendo el terreno baldío en mi patio de recreo. Un corredor como yo era necesario en los esfuerzos de la Resistencia. Estábamos dispersos y los comandantes temían represalias de fuerzas desconocidas.





Nigeria. Un páramo de ruinas y oscuridad. Corrí, mi respiración se hizo entrecortada. Mis ojos se quedaron adelante, sin atreverme a mirar el gran corte en los dedos de mis pies. El dolor me dio concentración mientras saltaba de un borde a otro. Marrón, el mundo era marrón. Sin color, como óxido. Como los días que deseaba morir. El cielo se tiñó de un color cobrizo. Comenzó tan pronto como la plaga arrasó el mundo como un fuego rápido. Es más como un infierno. Las tasas de mortalidad fueron suficientes para causar alarma y detener la jornada laboral regular. La escuela también. Todo quedó paralizado.





Ese fue el fin del futuro que diseñé desde una imaginación hiperactiva. Al principio no quería ser corredor, pero un corredor podía escapar de la plaga. Los virus humanoides mutaron a un ritmo alarmante. Los bichos de la muerte. O así los llamaban. Eso fue en lo primero en lo que mutaron; Insectos. Insectos voladores. Por más repugnante que parezca. Su inteligencia parecía aumentar cuanto más alta era la forma que adoptaban. Seres pálidos y traslúcidos. Seres que robaron rostros y futuros. Seres de origen desconocido. En eso se habían convertido. No sabía si esa era la última etapa de su evolución, pero ¿saber qué tan abajo estaban los humanos en la cadena alimentaria? Probablemente no lo fue.





Por eso corro. Para escapar de mi muerte.





Me dijeron que los seres se volverían más fuertes y probablemente correrían más rápido que un corredor, pero no confié en eso. Su inteligencia era limitada. Permanecieron en la forma básica de cualquier organismo que consumieran; Humanos incluidos. Lo que significa que eran felizmente promedio. ¿Buenas noticias? Definitivamente no. Imaginemos seres humanos que nunca se cansan, seres humanos que no tienen un corazón para bombear sangre o un cerebro que les indique cuándo deben parar. Eran demonios imparables sin forma conocida de morir.





¿Cómo se mata a una criatura imparable?





La respuesta es que no. Corres y rezas a todos los dioses para que no te atrapen. Corres hasta que el corazón te falla y no te detienes ni siquiera después de eso. Corres, incluso si eso te mata.





Curiosamente, había una razón para postularse. Las tabletas del alma. Los infectados son aquellos que las criaturas virales no pudieron consumir por completo. Pero sus mentes están perdidas, peor que los pacientes con demencia. No viven, sus corazones siguen latiendo rítmicamente en sus pechos pero siguen siendo cáscaras vivas; caricaturas de lo que alguna vez fueron. A veces la muerte parecía misericordiosa. Pero matarlos significaría matar a la mitad de la población. Significaría que las criaturas bastardas ganaron.





Las tabletas del alma solo se pueden encontrar en esas ruinas y la mayoría de las veces, las viles criaturas las ingieren para comprender mejor a los humanos. No necesitan mentes, las tabletas del alma bailan en su visión y ven lo que tienen que hacer. Por eso las tabletas del alma son importantes. Para nosotros los corredores, porque podemos ver a nuestros seres queridos volver a la vida, incluso cuando nunca dicen una palabra.





Valió cielo y tierra. Para ver la sonrisa que iluminaría sus rostros. Por eso corro.





Pero ya estaba comprometido. El corte del techo, el rastro de sangre que me seguía con cada salto. Las criaturas podían oler la sangre. No sabía cómo ni por qué pero muchos de ellos han consumido aquellos con los que solía correr. Kemi, Shola, Etus, Akachi, etc. Una vez los llamé amigos. Pero se los llevaron.





Por los sin sangre. El único virus con inteligencia. Podían correr incluso mejor que yo, pero no podían escapar de sus muertes.





Maldito infierno.





Casi me salté un paso cuando vi la tenue luz de una tableta del alma debajo de una masa desordenada de edificios que habían visto días mejores. Me detuve abruptamente, feliz de no haberlo perdido. Eché un vistazo alrededor de las ruinas, algunas de las paredes no pudieron sobrevivir al óxido y se desmoronaron con un ligero toque. El cielo todavía brillaba como el cobre, de un color enfermizo. La mayoría de las noches estaba teñida de rojo. Las paredes de la mayoría de las casas en ruinas tenían pintura desprendida de las pocas que aún quedaban en pie. A veces me preguntaba cómo el mundo se fue al infierno en tan poco tiempo.





“Tú llegaste aquí primero. Y... estás sangrando. Escuché una voz detrás de mí y me volví para mirar a la chica que acababa de aterrizar, tan ágil como un gato. Tenía una pequeña sonrisa en su rostro, como si sonreír fuera algo debajo de ella. Sus cejas pobladas se alzaron un milímetro, sus iris color café miraban directamente a través de mí y dentro de mi alma. Estaba vestida como yo, un conjunto completamente negro. Pero el suyo la hacía parecer... sexy.





Sí, soy estúpido. La pared se está cayendo a pedazos y estoy pensando en el cuerpo de una niña. Cuan original.





“No me mires boquiabierto. No eres Keno. Puedo jurar que sus ojos me siguen a donde quiera que vaya”. El recién llegado, Zenith, se estremeció como si recordara algo terrible. No la culpo, Keno podía ser autoritario a veces.





"Empuje lento". Bromeé, ganándome un codazo por mis problemas. Zenith podría ser violento. Muy.





“Sólo porque llegaste aquí primero no te hace más rápido. Simplemente estúpido. Beligerante. Insufrible. Desagradable. Nunca escuchas. Estábamos destinados a formar filas…” Ah, sí, una de las famosas conferencias de Zenith. Formen filas, vayan en parejas o grupos. Nadie se quedó solo. O alguna otra tontería. Qué exasperante.





“Sabes, no puedo distinguir qué palabras son reales y cuáles falsas. Ya sabes, contigo lanzando palabras upandan. Eres literalmente un diccionario ambulante”. Ella se enfureció y supe que había tocado un punto sensible. Zenith siempre fue muy exigente con la gramática. Que desperdicio. El mundo se había desmoronado. ¿A quién le habría leído Shakespeare? ¿Los sin sangre ?





"No. Luis y Raheem están más adelante. Explorando y tratando de borrar la sangre con esa poderosa mochila suya. Es posible que esta vez te griten. Ahora déjame ver ese corte”. Ordenó, tan matrona como siempre. Esa era nuestra Zenith, la madre del grupo. Una pena que Etus ya no pudiera verla, estuvieron juntos por mucho tiempo.





Limpió el corte y aplicó antiséptico, sin arriesgarse a usar nada encima mientras estábamos al aire libre. Podía sellar algo tan pequeño como un corte pero tomaba tiempo y tiempo era lo que no teníamos. Miré al cielo mientras se oscurecía y Raheem más o menos voló desde encima de un edificio. Escaló el edificio justo frente a mis ojos. Un segundo ya no estaba allí y al siguiente sí estaba.





“Qué trucos tan insignificantes. Lo hago mejor”. Luis refunfuñó cuando apareció a la vista unos dos segundos después de que lo hiciera Raheem. Raheem era el narcisista, su apariencia tampoco ayudó. Estaba enamorado de Zenith, pero ella actuó ciega ante sus avances. Por lo general, correr con ellos estaba lleno de tensión. Preferí hacerlo solo.





“Coge todas las tabletas del alma que puedas. Nos encontramos en la cantina de comida después de todo esto. Kevwe, ¿puedes correr? Zenith se volvió hacia mí. Asentí afirmativamente. Afortunadamente, Luis y Raheem me ignoraron. Siempre lo hicieron. Yo no existía para ellos, no en el sentido que importaba. Yo era el mocoso insubordinado. O eso dicen.





Salí corriendo después de cargar tantas tabletas de alma como pude, colocándolas en la mochila que llevaba. Me pesaron un poco pero no mucho.





Zenith estaba muy cerca. Pude escuchar un sonido de otro mundo cuando las criaturas se levantaron de lo que sea que estuvieran haciendo. Nos miraron y acapararon las tabletas del alma.





“¡Que te jodan, Kevwe! ¡Que te jodan! ¡Tú causaste esto con tu necesidad de demostrar algo! Raheem maldijo en voz alta pero yo no dije una palabra en represalia. No íbamos a lograrlo. Cuando las criaturas estaban completamente despiertas, no tenían límites. Corrieron como humanos normales pero no perdieron resistencia. No murieron.





¿Me perdonará si voy por este camino?





Dejé de pensar y me concentré en correr, esperando poder hacer algo para evitar que el tesoro viniera hacia nosotros.





"¿Algunas ideas?" Le preguntó Zenith a Luis. Afortunadamente, ella no mencionó las palabras de Raheem incluso si sabía que yo nos había condenado a todos.





“¿Sobrevivimos? ¿Llegar a la puerta y usar una tableta del alma? No sé." Luis respondió honestamente, tratando de no mostrar miedo en su voz. Pero conocía ese tono. Etus también lo tenía. Dami también lo hizo. Esa bravuconería imprudente.





"¡Hagamos esto, muchachos!" Dijo Zenith, su voz llegó a los otros dos. Raheem asintió y aceleró el paso. Saltamos sobre edificios como si estuvieran hechos de sacos de paja, y nuestros zapatos nunca tocaron el suelo antes de que volviéramos a movernos.





“Te ganaré tiempo. Correr." Dije, deteniéndome. Yo lo causé, tuve que soportar las consecuencias.





“No lo hagas, carajo. ¡No eres un santo! Eres un bastardo egoísta que sólo piensa en sí mismo y en nada más. ¡Correr!" Raheem me gritó y también se detuvo abruptamente. Zenith y Luis ya no estaban.





“No lo haré. Lo lamento. Es mi turno." Dije, totalmente dispuesto a sacrificarme.





"Por supuesto que te dejaré". Dijo y luego rompió una tableta del alma, arrojándome la esencia.





“Ahora corre, bastardo. Y no pares, o te perseguiré”. Se giró para enfrentar el tesoro que ya casi estaba sobre nosotros, la tableta del alma haciendo su trabajo al aclarar mi cabeza y hacer todo lo posible para recordarme el miedo a la muerte. Entonces corrí.





Me volví para mirarlo, preguntándome por qué hizo lo que hizo. El odio todavía ardía en sus ojos. Pero esta vez pude entenderlo.





Activé mis zapatos mientras me acercaba a la puerta, entrando gradualmente mientras mi cuerpo se volvía tan translúcido como las criaturas que nos robaron. Yo estaba en.





Era un lugar modesto con paredes lo suficientemente altas como para que pudiera estirar el cuello para tener una buena vista. Una fortaleza de piedra. Subí las escaleras para informarle al líder de mi pelotón; Cenit.





“¿Dónde está Raheem?” Preguntó tan pronto como sus ojos se posaron en mí. Otro. Muerto.





“Él no lo logró. Se sacrificó para salvarme”. Respondí tan sinceramente como pude cuando escuché su fuerte inhalación. El mundo se detuvo.





"Te puedes ir." Dijo, con cierta dureza en su voz. Salí, incapaz de decir las palabras que quería. Las historias de la valentía de Raheems en los últimos momentos.





Me dirigí a la enfermería con una tableta del alma en la mano. Mi mente se fracturó. Nunca esperé sentir dolor por alguien como Raheem. Pero el dolor amenazó con destrozar mi corazón.





La gente me abrió paso mientras me dirigía a la cama en el rincón más alejado de la habitación. Una forma enfermiza de mujer acostada en un catre que había visto días mejores. Coloqué la tableta del alma con cautela en su mano, observándola en busca de cualquier señal de reconocimiento. Nada. Y así, una tableta de alma fue absorbida sin ningún cambio notable.





Salí abatido y con la espalda encorvada. Zenith caminaba hacia mí, con lágrimas en los ojos. Estaban rojos por las lágrimas. Me agarró por la parte delantera de mi ropa y golpeó mi espalda contra la pared más cercana.





"Traer. Rahim. Atrás." Habló con los dientes apretados, su dolor era tan agudo que podía saborearlo en mi lengua.





"No puedo." Dije, las palabras salieron de mi boca.





“En esa maldita cama hay una verdura que no has dejado en más de 300 días. Has sido responsable de la muerte de muchos de nosotros debido a tu hipocresía. ¡Lo viste morir! Ella gritó, su voz acusadora. No hay rastro de la líder que siempre había sido.





"Él hizo. Murió para protegerme”. Respondí, esperando sinceramente que ella me hiciera el favor y me matara allí mismo.





"Tú..." Ella logró dejarme ir, el dolor atormentando su cuerpo. Ella gritó, con la voz quebrada. Acabo de ver.





Fue un festival de dolor. Esa noche me pidió disculpas por las declaraciones que hizo. Agradecí que ella perdonara.





La encontraron muerta al día siguiente. Suicidio.





¿A cuántos más matarás para resucitar a los muertos?





Zenith no merecía morir. Raheem no lo hizo. Etus no lo hizo. Yo era el problema, la anomalía. Me odiaban, yo me odiaba.





Regresé a la enfermería, tomándola de la mano. Su piel era hueca y casi traslúcida.





La recuperé de las fauces de la muerte. Pero tal vez debería haber muerto.





"Me odio. Te amo. Odio por lo que tengo que hacerte pasar, pero si alguna vez despiertas, te pido disculpas. Murieron para salvarme. Para salvar mi fantasía infantil. Nunca quise perder tanto. Pero claro, si eso te va a salvar, no me importa. Incluso si el mundo mismo se vuelve contra mí, estaré a tu lado. Incluso cuando lo único que quiero hacer es morir. Espero que recuerdes los días que pasé hablando contigo de nada en absoluto. Espero que no llores cuando despiertes. Espero que encuentres algo. Alguien. Eres a quien siempre he amado y si pudiera sacrificar el mundo para salvarte… adiós, Seta”.





Sentí su mano apretar la mía. Lo miré de nuevo pero parecía ser un truco de mi mente. Le di un beso en la frente y salí.





El último sacrificio.





*





Nos levantaremos,

Incluso de las cenizas.





-Día 7321. Los años posteriores a la peste.





Me quedo y observo su lápida. Apenas recuerdo su voz, apenas recuerdo todo. Pero estoy junto a su lápida, como acto de penitencia. Por todas sus lápidas. Los corredores. El último bastión de defensa de la humanidad. Los virus mutaron una vez más y migraron al espacio. Perdieron interés en los humanos. Cuando desperté, sólo podía recordar una voz. Su voz.





Siempre serán recordados, aunque hayan muerto innecesariamente. Luis sigue en pie. El último corredor en pie. Aunque ya no tiene que correr, nunca lo he visto sonreír. Ni una sola vez. Mira a lo lejos, mirando hacia el horizonte. El cielo es azul. La humanidad está construyendo de nuevo. Ahora somos unos pocos millones en Nigeria. Inmigrantes, búnkeres escondidos. El cielo ya no parece muerto.





¿Pueden ver esto, corredores? Espero que puedas. Te lo mereces. Héroes. De la tierra.





-Desconocido.