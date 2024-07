Descubriendo el sesgo de género en la interacción entre periodistas y políticos en Twitter indio: resumen e introducción

Este documento está disponible en arxiv bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0 DEED. Autores: (1) Brisha Jain, investigadora independiente India y [email protected]; (2) Mainack Mondal, IIT Kharagpur India y [email protected].

El sesgo de género en el discurso político es un problema importante en las redes sociales actuales. Estudios anteriores encontraron que el género de los políticos influye en el contenido dirigido a ellos por el público en general. Sin embargo, estas obras se centran particularmente en el norte global, que representa la cultura individualista. Además, no abordaron si existe un sesgo de género incluso en la interacción entre periodistas y políticos populares en el sur global. Estas interacciones poco estudiadas entre periodistas y políticos son importantes (más aún en culturas colectivistas como el sur global) ya que pueden afectar significativamente el sentimiento público y ayudar a establecer normas sociales con sesgo de género. En este trabajo, utilizando datos a gran escala del Twitter indio, abordamos esta brecha de investigación.





Específicamente, seleccionamos un conjunto equilibrado de género de los 100 periodistas indios más seguidos en Twitter y los 100 políticos más seguidos. Luego recopilamos 21.188 tweets únicos publicados por estos periodistas que mencionaban a estos políticos. Nuestro análisis reveló que existe un sesgo de género significativo: la frecuencia con la que los periodistas mencionan a políticos varones versus la frecuencia con la que mencionan a mujeres políticas es estadísticamente significativamente diferente (푝 << 0,05). De hecho, la mediana de los tweets de mujeres periodistas que mencionan a mujeres políticas recibieron diez veces menos me gusta que la mediana de los tweets de mujeres periodistas que mencionan a políticos hombres. Sin embargo, cuando analizamos el contenido de los tweets, nuestro análisis de puntuación de emociones y análisis de modelado de temas no revelaron ninguna diferencia significativa entre los tweets de los periodistas que mencionan a políticos varones y los que mencionan a mujeres políticas. Finalmente, encontramos una posible razón para el importante sesgo de género: el número de políticos indios populares es casi el doble que el número de políticas indias populares, lo que podría haber resultado en la popularidad de los tuits sesgada hacia los hombres (e incluso en la frecuencia de recepción de tweets). Concluimos discutiendo las implicaciones de este trabajo para la necesidad de diversidad de género en el discurso político de las redes sociales indias y el desarrollo futuro de sistemas de recomendación para las redes sociales que puedan abordar esta necesidad.

1. INTRODUCCIÓN

“Dado que Smiriti Irani está mostrando su talento actoral en la categoría emocional/enojada, puede 'olvidar' que no está en el set y ponerse a bailar” [1]





El tweet anterior, publicado por un portavoz de un partido político nacional contra una ministra del gabinete de la India, ofrece una idea de la naturaleza endémica del prejuicio de género en las conversaciones políticas en los sitios de medios sociales indios como Twitter [2]. De hecho, según un estudio de Amnistía, uno de cada siete tuits dirigidos a mujeres políticas en la India son de naturaleza abusiva [22].





Estudios recientes han examinado los prejuicios de género en el discurso político en las redes sociales [1, 2, 18]. Estos estudios han demostrado que el género de los políticos no influye en sus propias publicaciones en las redes sociales, pero su género sí influye en el contenido dirigido a ellos. Sin embargo, estos estudios tienen dos deficiencias graves.





En primer lugar, muchos de estos estudios analizaron exclusivamente el norte global y el sur global descontado. Sin embargo, esto es particularmente preocupante por varios motivos. Primero, el Sudeste Asiático tiene aproximadamente 527 millones de usuarios activos de redes sociales, cifra mayor que cualquier otra geografía contigua. De ellos, aproximadamente 470 millones se encuentran en la India. Además, según la literatura de ciencias políticas, el sudeste asiático aún no ha igualado al hemisferio occidental en igualdad de género. Por lo tanto, el sesgo de género en el discurso político en las redes sociales aún no se ha estudiado para un gran grupo de usuarios activos en un entorno social menos progresista. En este estudio, nos centramos en las interacciones con políticos de un país grande del sur global: la India. En la India se ha reconocido ampliamente el hecho de que las mujeres políticas enfrentan desventajas en su capacidad para participar en el proceso democrático. En India, los legisladores han tratado de abordar este problema aprobando el proyecto de ley de Reserva de Mujeres que asigna a las mujeres el 33% de la representación en los órganos legislativos centrales y estatales. Si bien este proyecto de ley brindará representación a las mujeres, aún no está claro si les brindará la voz para iniciar y dar forma al discurso político en la India. Esto se debe a que el sesgo de género en las interacciones en las redes sociales en democracias menos progresistas como la India es problemático en varios niveles. Disuade a las mujeres políticas de poder aprovechar el poder de las redes sociales con fines políticos y, por lo tanto, las coloca en desventaja en comparación con sus pares masculinos. Esto puede socavar su eficacia y sus perspectivas profesionales. También margina sus puntos de vista del discurso político en las redes sociales, reduciendo así la diversidad de opiniones disponibles para los observadores neutrales. En nuestro trabajo, pretendemos descubrir el potencial del sesgo de género en el contexto específico de las conversaciones digitales hacia los políticos indios.





En segundo lugar, los estudios anteriores a menudo se centraron en las interacciones entre los políticos y el público en general. Si bien esta comprensión es bastante valiosa, observamos que no hay mucho trabajo sobre la interacción específica entre los políticos y los usuarios de redes sociales más influyentes. Estas interacciones son importantes ya que pueden afectar significativamente el sentimiento del público. De hecho, un trabajo reciente de Shekhawat et al. ha demostrado que el uso de Twitter por parte de los políticos indios para interactuar con periódicos y personas influyentes a través de las redes sociales ha ido en aumento [23]. El hecho de que los políticos hayan estado interesados en interactuar con personas influyentes parece sugerir que estas personas desempeñan un papel importante en la configuración del discurso político en Twitter en la India. Por lo tanto, es importante examinar si incluso estas interacciones entre periodistas y políticos adolecen de prejuicios de género. Sin embargo, ningún estudio previo ha comprobado si incluso la interacción entre periodistas famosos y políticos populares sugiere la existencia de un sesgo de género.





Pregunta 1 : ¿Existe un sesgo de género en la frecuencia y popularidad de las interacciones entre periodistas y políticos?





Pregunta 2 : ¿Existe sesgo de género en el contenido de los tuits de periodistas y políticos?





El estudio investiga estas preguntas seleccionando un conjunto de datos de cuentas de Twitter con equilibrio de género (utilizando la recopilación programática de datos de Twitter y la detección de género) que comprende cientos de políticos indios populares (por número de seguidores de Twitter) y cien periodistas indios populares. Luego, este estudio recopiló programáticamente todos los tweets publicados por las cuentas de estos periodistas que mencionan las cuentas de políticos populares en nuestro conjunto de datos. Dividimos nuestros tweets recopilados en cuatro categorías según el género de los remitentes/receptores: tweets de periodistas que mencionan a políticos masculinos ( MJ-MP ), tweets de periodistas que mencionan a políticos masculinos ( FJ-MP ), tweets de periodistas que mencionan a políticas femeninas ( MJ- FP ) y Periodistas que mencionan a Mujeres Políticas ( FJ-FP ). En total, recopilamos 21.188 tweets únicos en estas cuatro categorías.





Nuestro análisis reveló un sesgo de género significativo: existen diferencias estadísticamente significativas ( p << 0,05) en la frecuencia con la que los periodistas masculinos y femeninos mencionan a los políticos masculinos frente a la frecuencia con la que mencionan a las políticas femeninas. Además, descubrimos que los tuits que mencionan a políticos hombres son más populares. De hecho, en todas las métricas (retweets, me gusta, respuestas), la popularidad media de las publicaciones que mencionan a mujeres políticas es consistentemente menor que la de las publicaciones que mencionan a políticos hombres. Por ejemplo, el número medio de "me gusta" recibido por una publicación en FJ-FP (es decir, publicado por una periodista que menciona a una política) es sólo 35, mientras que el número medio de "me gusta" recibido por una publicación en FJ-MP (es decir, publicado por una mujer política) periodista que menciona a un político varón) es 398, más de diez veces mayor. Tenga en cuenta que estos me gusta los da el público en general.





Sin embargo, curiosamente, el análisis de contenido no reveló ningún sesgo: el contenido de los tweets reales publicados por periodistas hacia estos políticos no tiene sesgo de género ni en términos de puntuaciones de emoción ni del tema de los tweets. Con ese fin, identificamos una razón más fundamental para la baja popularidad de los tuits dirigidos a mujeres políticas: el sesgo de género inherente al Twitter indio (y quizás un reflejo de la sociedad india), donde los políticos masculinos populares (por número de seguidores en Twitter) son casi el doble tantas en comparación con mujeres políticas populares. Concluimos este artículo discutiendo las limitaciones de nuestro estudio e identificando cómo nuestros hallazgos sugieren la necesidad de contrarrestar el sesgo de género. Suponemos que nuestro trabajo ayudará a los desarrolladores de plataformas de redes sociales de la India a realizar cambios algorítmicos sistemáticos dentro de sus sistemas de recomendación para contrarrestar los efectos nocivos del sesgo de género observado en este trabajo.





En el resto del artículo, primero presentamos el trabajo relacionado en la Sección 2, describimos nuestra estrategia de recopilación de datos (Sección 3) y metodología de análisis (Sección 4). Luego presentamos nuestros resultados y examinamos las preguntas de investigación en la Sección 5. Luego presentamos las limitaciones de nuestro estudio (Sección 6) y concluimos (Sección 7).









[1] Smriti Irani es una política india. El tweet original que la menciona está disponible en https://twitter.com/tehseenp/status/702491795079364609





[2] En el momento de realizar este estudio en 2023, la plataforma se llamaba Twitter en lugar de x.com. Entonces, en este artículo llamaremos a nuestra plataforma Twitter.