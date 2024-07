Código de escritura de Cypherpunks: Gregory Maxwell y Bitcoin Core

Satoshi Nakamoto y Bitcoin no eran exactamente populares en los primeros días, ni siquiera entre sus pares. Las personas interesadas en la privacidad, que también eran expertos en programación y buscaban una alternativa a los bancos y al dinero tradicional, fueron las primeras en leer el documento técnico de Bitcoin, y la mayoría de ellos no lo valoraron muy bien. Gregory Maxwell, un autoproclamado cypherpunk, fue uno de ellos.

Maxwell es un programador estadounidense conocido por su profunda implicación en Bitcoin, hasta el punto de ser uno de los desarrolladores más importantes de Bitcoin Core (su principal implementación) durante años. Aunque no fue así desde el principio. Primero se involucró en otros sistemas colaborativos y de código abierto, siendo uno de los primeros colaboradores de Wikipedia y luego empleado de la Fundación Mozilla. Sin embargo, él creyó que el consenso descentralizado no era posible.

“Cuando Bitcoin apareció por primera vez, yo estaba en la lista de correo de criptografía. Cuando sucedió, en cierto modo me reí. Porque ya había demostrado que el consenso descentralizado era imposible”.

Antes de prestar realmente suficiente atención al código de Bitcoin, estaba ayudando a desarrollar el ahora ampliamente utilizado Opus Audio Codec. Este es un formato de audio especialmente diseñado para comprimir y transmitir audio a través de Internet. Ofrece sonido de alta calidad y utiliza menos datos, lo que lo hace ideal para aplicaciones como llamadas de voz, videoconferencias y transmisión de música. Nombres conocidos como YouTube, Spotify, Netflix, Discord y Skype utilizan esta tecnología en la actualidad.

Incluso antes de Bitcoin, Maxwell participó en el proyecto de prueba de trabajo reutilizable (RPOW) creado por Hal Finney, quien también recurriría a Bitcoin más tarde. Este sistema creó tokens RPOW que podían transferirse entre usuarios e intercambiarse por nuevas unidades, pero no era exactamente como dinero descentralizado. Maxwell tenía como objetivo crear transferencias condicionales (similares a contratos inteligentes) en la plataforma, pero su adopción no fue alta.

Regresó a Bitcoin a finales de 2010, primero como minero, simplemente tratando de usar sus GPU en algo útil. Poco después, prestó más atención al documento técnico y al código fuente y cambió de opinión sobre el proyecto. Luego empezó a colaborar a nivel técnico, y lo hace desde 2011. En esos primeros días, él se concentró sobre diseño de protocolos, incentivos y revisión criptográfica.

En 2014, también cofundó Blockstream, una empresa creada principalmente para impulsar y financiar el desarrollo de Bitcoin. Mientras estuvo allí, Maxwell ayudó a crear la vinculación bidireccional, que hace posibles las cadenas laterales. Se trata de cadenas separadas conectadas a un libro de contabilidad distribuido principal, como Bitcoin, lo que permite experimentar con nuevas características y funcionalidades sin poner en riesgo la seguridad de la cadena principal. La vinculación bidireccional permitiría que los activos se movieran entre cadenas sin perder su valor.

Como desarrollador de Bitcoin Core, Maxwell también ayudó a construir la derivación de clave homomórfica en la propuesta de mejora de Bitcoin ( PBI ) #32 , que permite la generación de múltiples pares de claves públicas y privadas a partir de una única clave maestra. Además, fue coautor del BIP-9 para establecer un estándar para actualizaciones ligeras (softforks) y del BIP-173 para definir un nuevo tipo de dirección para SegWit, otra actualización de mejora para aumentar la eficiencia.

Dejó Blockstream en 2018 y se centró en la creación de funciones de contratos inteligentes para Bitcoin. De esa manera, se convirtió en el autor de una nueva e importante mejora para Bitcoin, la Actualización de raíz principal . Esta técnica combina múltiples condiciones de gasto en una sola firma, mejorando la privacidad y reduciendo los costos de transacción, lo que fomenta la creación de contratos inteligentes complejos.

Tanto como otros compañeros cypherpunks , Maxwell también ha expresado algunas preocupaciones sobre la funcionalidad interna de Bitcoin. Este es el sistema que realmente difundió la idea del dinero descentralizado, pero no es perfecto. Para empezar, Maxwell contó la historia de sus primeros días como minero y cómo el sobrecalentamiento causado por las máquinas incluso atrajo a la policía a su casa. La minería es, efectivamente, preocupante, dada la gran cantidad de energía eléctrica que necesita.

La privacidad es otro tema en el libro mayor de Bitcoin. La gente tiende a creer que Bitcoin es anónimo, pero eso está bastante lejos de la verdad. En realidad, Bitcoin es un seudónimo, lo que significa que en lugar de nombres y documentos de identificación utiliza direcciones criptográficas. Sin embargo, eso no significa que no puedan rastrearlo, especialmente porque cada transacción está disponible públicamente en un explorador de blockchain. E incluyen datos como cantidad, fecha y direcciones conectadas (remitentes y destinatarios).

Maxwell también está intentando solucionar este problema en la primera criptomoneda, como comentó en una entrevista.

“Obviamente, la privacidad es un área importante en la que Bitcoin necesita mejorar y he intentado idear tecnología sofisticada para mejorar la situación, pero siempre es un acto de equilibrio. La privacidad es el único área en la que, si Bitcoin no mejora... podría dejar al mundo en un lugar peor que si Bitcoin no hubiera existido. El peor caso para la privacidad de Bitcoin es bastante malo. Ha habido muchos avances pero se necesita más”.