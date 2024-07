Código de escritura de Cypherpunks: El misterioso Satoshi Nakamoto

Si buscas su nombre en un motor de búsqueda como Google o Bing , probablemente encontrarás, primero, una fotografía de un anciano japonés con traje y gafas. Curiosamente, en realidad ese no es Satoshi Nakamoto, o al menos no el creador de Bitcoin. No que seamos conscientes de ello. Porque esa es la cuestión: no sabemos realmente quién es “Satoshi Nakamoto”, ni quién era. Simplemente lo conocemos a través de Bitcoin, y hay muchas preguntas sin respuesta sobre su identidad (¿o la de ellos?).





El hombre de las fotografías en los motores de búsqueda es Dorian Satoshi Nakamoto, un físico estadounidense-japonés que vive en California. debido a un informe famoso En la revista Newsweek en 2014, fue señalado como el principal candidato para ser el creador de Bitcoin. Aunque él lo ha negado repetidamente. Y está lejos de ser el único sospechoso probable. Por lo tanto, no, no tenemos rostro ni voz para darle a “nuestro” Satoshi, y ni siquiera sabemos si ese es su verdadero nombre.





Lo que sabemos sobre él (supongamos que es el pronombre correcto) es que es un ferviente cypherpunk . Compartió su creación por primera vez en 2008 con otros programadores libertarios como él. De esta manera, contó con la ayuda de expertos. Hal Finney y otros, como Laszlo Hanyecz (la primera persona en realizar una compra en el mundo real con Bitcoin), para mejorar el software en sus primeras etapas. Cada comunicación se realizó a través de correos electrónicos cifrados, por lo que no hubo suerte con su identidad allí.





Orígenes de Bitcoin

Como sabrás, Bitcoin es la primera criptomoneda. Sin embargo, no es el primer intento. Los compañeros cypherpunks de Satoshi han estado intentando crear una nueva forma de dinero digital sin intermediarios desde mucho antes del siglo XXI, con diferentes grados de éxito o, digamos, piezas "útiles" para completar el rompecabezas. Satoshi hizo precisamente eso: completar el rompecabezas iniciado por sus predecesores.





Al final del documento técnico de Bitcoin, publicado en 2008, podemos encontrar al menos otros dos cypherpunks como referencias: Adán atrás y wei dai . El primero propuso el sistema Hashcash en 1997 (que inspiró el sistema de criptominería), mientras que el segundo compartió su propia visión de una moneda digital potencialmente descentralizada en 1998. Sin embargo, estos primeros intentos necesitaban algunas correcciones, y Satoshi hizo todo lo posible para juntar todo.







El resultado fue el primer dinero digital funcional sin una autoridad central única que lo controlara. En cambio, se basa en un libro de contabilidad descentralizado que registra todas las transacciones a través de una red de nodos (computadoras) controladas por diferentes partes en todo el mundo. Y cualquiera podría descargar y manejar su propio nodo y/o convertirse en minero para crear y recibir nuevas monedas y crear nuevos bloques.





Cuando alguien realiza una transacción de Bitcoin, se transmite a esta red, donde los participantes de la red la verifican. Los mineros utilizan potentes computadoras para resolver complejos acertijos matemáticos y, cuando lo resuelven con éxito, agregan un nuevo bloque de transacciones a la cadena de bloques. A cambio de sus esfuerzos, los mineros son recompensados con bitcoins recién creados, así como con tarifas de transacción pagadas por las transacciones incluidas.





Impacto de Bitcoin

Al confiar en este sistema mayoritariamente descentralizado (más descentralizado que cualquier otro anterior), cualquiera podría enviar y recibir transacciones sin ningún requisito (excepto conexión a Internet) ni restricciones geográficas y legales. Bitcoin se lanzó en enero de 2009 con este propósito, pero su uso no comenzó a extenderse hasta que Laszlo Hanyecz compró una pizza con 10.000 BTC allá por el 22 de mayo de 2010 (el 22 de mayo ahora se celebra como " Día de la pizza Bitcoin ”.





En febrero de 2011, el precio de Bitcoin alcanzó la paridad con el dólar estadounidense (USD). Aún así, nadie tenía mucha fe en ello. Pocos adoptantes, empresas y mineros aquí y allá, y una capitalización de mercado de alrededor de 1,6 millones de dólares [CMC]. Avance rápido hasta abril de 2024, Bitcoin tiene alrededor de 18,012 nodos en todo el mundo [ BitNodos ], una capitalización de mercado de más de 1,3 billones de dólares, más de 32.540 lugares y servicios en todo el mundo lo aceptan como método de pago [ Mapa de monedas ], alrededor de 37.216 cajeros automáticos de Bitcoin en 72 países [ Radar de cajeros automáticos de monedas ], y todo un país ( El Salvador ) adoptándolo oficialmente como moneda de curso legal —para usar y pagar todo lo que esté dentro de sus fronteras.















¿Quién es Satoshi?

¿Quién hizo posible todo eso? Sin mencionar toda la industria de las criptomonedas que le siguió, con más de 2,4 millones de monedas digitales alternativas (altcoins) y más de 11.132 empresas y proyectos de criptomonedas en todo el mundo [ Dorado ]. Es difícil no sentir curiosidad por el hombre, la mujer o el grupo que sentó las bases para que prosperara una industria de 2,5 billones de dólares. Entonces, abundan las teorías y los candidatos.





Una figura destacada es, como mencionamos anteriormente, Dorian Nakamoto. La pista principal que llevó a su identificación errónea como Satoshi Nakamoto fue una declaración hecha por el hermano de Dorian, sugiriendo que había estado involucrado en trabajos de ingeniería clasificados para el gobierno. Esto, combinado con su experiencia como ingeniero informático y su nombre de nacimiento, llevó al periodista a concluir que Dorian era el creador de Bitcoin. Aunque él lo ha negado rotundamente.









Otro candidato es Nick Szabo , un criptógrafo y también un cypherpunk que propuso un concepto similar a Bitcoin llamado "BitGold" en 1998. Si bien el trabajo de Szabo tiene similitudes con el diseño de Bitcoin, ha negado repetidamente ser Satoshi Nakamoto.





Un contendiente más polémico es Craig Wright, un informático australiano que afirmó públicamente ser Satoshi Nakamoto en 2016 . A pesar de sus afirmaciones, no ha podido ofrecer pruebas concluyentes al respecto y, en cambio, ha estado buscando peleas legales con numerosos miembros de la comunidad. En marzo de 2024, tras desentrañar las pruebas disponibles, un Tribunal Superior del Reino Unido declarado oficialmente que en realidad no es Satoshi Nakamoto.





Por otro lado, Hal Finney, un criptógrafo, cypherpunk y uno de los primeros contribuyentes a Bitcoin, ha sido sugerido como posible candidato. Otros nombres en la larga lista de candidatos son Adam Back, el matemático japonés Shinichi Mochizuki, el sociólogo económico finlandés Vili Lehdonvirta, el ingeniero de software Gavin Andresen (el primer desarrollador líder de Bitcoin después de Satoshi), el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, e incluso el empresario Elon Musk.





Hasta ahora, todos los candidatos, excepto Wright, han negado ser Satoshi. Utilizando sus canales de comunicación "oficiales" y su correo electrónico, Satoshi permaneció involucrado en el desarrollo de Bitcoin hasta mediados de 2010, cuando entregó el proyecto a un equipo de desarrolladores de código abierto liderado por Andresen. Y así, su personalidad desapareció para probablemente no volver a ser vista. Ni siquiera el suyo inmensa fortuna en Bitcoin (alrededor de un millón de BTC) se ha movido jamás.





Evolución del dinero descentralizado

Podemos decir que Satoshi Nakamoto creó la primera experiencia de libertad financiera para todos y, como un verdadero cypherpunk, se negó a privatizar su software. Sin embargo, Bitcoin no es perfecto. La minería de monedas, que consume mucha energía, es especialmente preocupante ya que podría ser una amenaza tanto para la descentralización (y la resistencia a la censura) como para el medio ambiente. Los mineros pueden seleccionar y censurar transacciones y, en un ataque de colusión extremo, incluso podrían apoderarse de la red.





Mientras tanto, el proceso de minería requiere alrededor de 166,8 TWh al año, que es más de lo que muchos países de todo el mundo consumirían en un año también [ CBECI ]. Eso, a cambio, produce alrededor de 84,52 MtCO2e de emisiones de efecto invernadero anualizadas. De nuevo, más que algunos países.







Por suerte, Bitcoin fue sólo el primer paso. A lo largo de los años han aparecido más criptomonedas con nuevas mejoras, incluido __ Obyte __, que se centra en deshacerse de la minería e incluir capacidades de contratos inteligentes. En lugar de depender de los mineros para incluir cada transacción sin censura, Obyte utiliza un libro de contabilidad estructurado con gráfico acíclico dirigido (DAG). En este sistema, cada nueva transacción debe hacer referencia a transacciones anteriores, formando una estructura similar a una red construida colectivamente por los participantes de la red.





Este modelo de consenso no sólo elimina el proceso de minería que consume mucha energía, sino que también elimina el papel del minero como intermediario y permite un mayor nivel de control del usuario. Por lo tanto, la arquitectura basada en DAG de Obyte presenta una evolución potencial más allá del modelo de minería de Bitcoin. Con su enfoque en la descentralización, Obyte representa un crecimiento potencial en el espacio de las criptomonedas, ofreciendo una idea de cómo podría ser el futuro de la moneda digital.













Imagen vectorial destacada de Garry Killian / Freepik Fotografía de la estatua dedicada a Nakamoto en Budapest (Imagen de Fekist/ Wikimedia )