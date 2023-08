Cree su propio servidor OAuth2 en Go

Demasiado Largo; Para Leer

OAuth2 es un tipo de protocolo o marco para proteger los servicios web RESTful. La mayoría de las API REST están protegidas con OAuth 2 debido a su sólida seguridad. Construir un servidor OAuth no es fácil pero sí jugoso. Construir su propio servidor OAuth no es fácil ni difícil. Construiremos el nuestro. Será muy útil si desea crear una API pública o privada lista para producción. Crear un servidor de recursos REST es una buena manera de proteger sus recursos del acceso no autorizado.