Cómo utilizar ejercicios teóricos en ciberseguridad y más allá

Como profesional de #consultoría de gestión en DSV Consulting , me apasiona crear y ejecutar #planes de negocio en diversas industrias. Sin embargo, desde que me uní a la industria de la #ciberseguridad con ThreatGEN hace tres años, me di cuenta de que hay un paso crucial que he pasado por alto en mi proceso de planificación: usar ejercicios teóricos ( #TTX ) para probar la validez y eficacia de mis planes y procedimientos.





En este artículo, me centraré en cómo TTX puede ayudar a mejorar los resultados de la ciberseguridad, así como en sus beneficios, limitaciones y el siguiente nivel de innovación. También discutiré cómo se puede aplicar TTX a otros tipos de planes de negocios en artículos futuros.

¿Qué son los ejercicios de mesa?

[Bing generado] Los ejercicios prácticos en el área de ciberseguridad son simulaciones de situaciones de cibercrisis que ponen a prueba los factores humanos y de gestión, en lugar de las defensas técnicas, ante un posible #ciberataque . Ayudan a las organizaciones a diseñar mejores prácticas para responder a las amenazas detectadas y a los ataques en curso, en caso de que ocurran. También ayudan a validar los planes de #respuesta a incidentes existentes y exponen las debilidades que pueden conducir a mejoras.





El formato típico para la capacitación teórica implica:





Probar acciones planificadas previamente en respuesta a escenarios .

Discusiones grupales para revisar la efectividad de estrategias y tácticas, dirigidas por un facilitador capacitado.

Introducción de desafíos adicionales a los escenarios presentados para ampliar el alcance de la resolución de problemas de ciberseguridad.





Los ejercicios teóricos se pueden completar en tan solo 15 minutos y son una herramienta conveniente para que su equipo adopte una mentalidad de ciberseguridad. También hay varios recursos y plantillas disponibles para ayudar a las partes interesadas a realizar sus propios ejercicios.

Prestaciones de TTX

[Generado por Bing] Los ejercicios prácticos de ciberseguridad tienen muchos beneficios para una organización, como por ejemplo:





Mejorar las habilidades del Equipo de Gestión de Crisis (CMT) y otros empleados involucrados en la respuesta a incidentes cibernéticos.

Probar los planes y manuales de respuesta a incidentes existentes e identificar áreas de mejora.

existentes e identificar áreas de mejora. Mejorar las comunicaciones internas y externas entre diferentes partes interesadas y socios durante una crisis cibernética.

Mejorando los tiempos de respuesta y reduciendo el riesgo de daños por un ciberataque.

Crear #conciencia sobre el riesgo cibernético y el impacto potencial de los incidentes cibernéticos en la organización .

sobre el riesgo cibernético y el impacto potencial de los incidentes cibernéticos en la organización . Obtener la aceptación y el apoyo de la gerencia para invertir en medidas y recursos de ciberseguridad.





Los ejercicios teóricos son una herramienta valiosa para mejorar la postura y la resiliencia en materia de ciberseguridad de la organización .

Preparación TTX

[Bing generado] Hay diferentes pasos para prepararse para un #TTX de #ciberseguridad , dependiendo del alcance y la complejidad del ejercicio, pero un marco básico es el siguiente:





Paso 1 – Planificación previa al ejercicio : El primer paso es definir los objetivos, estrategias y metas clave para el ejercicio, así como el público objetivo, las funciones y responsabilidades, y los resultados esperados . También es importante determinar el alcance, la duración, el formato y la ubicación del ejercicio, e identificar al facilitador y a los evaluadores .

Paso 2: Ejercicio y diseño de escenario : El siguiente paso es crear un escenario práctico de incidente cibernético que podría afectar a la organización, basándose en las amenazas más frecuentes y dolorosas . El escenario debe incluir una línea de tiempo, inyecciones y desencadenantes que simulen el desarrollo del incidente y desafíen a los participantes a responder. El escenario también debe estar alineado con los objetivos y metas del ejercicio, adaptado a la audiencia y al contexto de la organización.

Paso 3 – Preparativos finales : El tercer paso es finalizar los materiales del ejercicio , como el escenario, las preguntas, las inyecciones, los formularios de evaluación y los formularios de retroalimentación. También es importante comunicarse con los participantes y las partes interesadas sobre el ejercicio y proporcionarles cualquier información o instrucciones previas al ejercicio. Además, es aconsejable probar el ejercicio y el equipamiento técnico antes de la entrega real.

Paso 4 – Realización del ejercicio : El cuarto paso es realizar el ejercicio de acuerdo con la agenda y el formato planificados . El facilitador debe guiar a los participantes a través del escenario, los insertos y las preguntas, y fomentar la discusión y la colaboración entre ellos. Los evaluadores deben observar y documentar las acciones, decisiones y desempeño de los participantes, y proporcionar retroalimentación y recomendaciones.

Paso 5 – Actividades posteriores al ejercicio : El último paso es analizar los resultados del ejercicio e identificar las fortalezas, debilidades, brechas y lecciones aprendidas. El facilitador y los evaluadores deben preparar un informe que resuma los hallazgos y las recomendaciones, y compartirlo con los participantes y las partes interesadas. El informe también debe incluir un plan de acción para implementar las mejoras y actividades de seguimiento.

Innovación en la entrega de ejercicios de mesa

[Bing generado] Actualmente se están llevando a cabo varias innovaciones en la entrega de #ciberseguridad #TTX , tales como:





Usar inteligencia de amenazas activa para construir escenarios realistas y relevantes que reflejen las amenazas cibernéticas actuales y emergentes que enfrenta la organización.

Usar plataformas virtuales para realizar ejercicios teóricos de forma remota y eficiente, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la mayor dependencia del #trabajodesdecasa .

. Utilizar escenarios diversos y creativos que vayan más allá de los aspectos técnicos de los incidentes cibernéticos y exploren los impactos e implicaciones humanas, organizativas y sociales.

Utilizar escenarios de pacientes para simular el contexto sanitario de desastres y los desafíos y oportunidades para los estudiantes y profesionales de enfermería.





Estas innovaciones tienen como objetivo mejorar la calidad y el valor de los ejercicios teóricos y preparar a los participantes para el entorno cibernético dinámico y complejo.

ThreatGEN® rojo versus azul

Como dije anteriormente en este artículo, trabajo directamente con ThreatGEN y el fundador y presidente de ThreatGEN , Clint Bodungen , y creo que el producto ThreatGEN® Red vs. Blue representa la mayor innovación en #ciberseguridad #TTX disponible. Aquí hay un extracto del sitio web:

ThreatGEN® Red vs. Blue es la próxima evolución en educación, capacitación y ejercicios de mesa de IR en ciberseguridad . Es una plataforma de simulación de ciberseguridad basada en juegos que combina el poder de un motor de juegos de computadora real y una IA de simulación de adversario adaptativa , para proporcionar la forma más práctica y efectiva para que CUALQUIERA aprenda ciberseguridad, desde principiantes hasta expertos e incluso liderazgo. No requiere ningún conocimiento técnico previo ni habilidades en la línea de comandos… ¡ni siquiera para jugar como el equipo rojo! ThreatGEN® Red vs. Blue, utilizado para educación, concientización, capacitación y ejercicios prácticos de infrarrojos en materia de ciberseguridad, es inmersivo, interactivo y práctico, y cuenta con el respaldo de un portal educativo con cursos, laboratorios, escenarios y una comunidad en línea.





La multitud de beneficios de ThreatGEN para la plataforma TTX incluyen:





Una #inteligenciaartificial (IA) activa adaptada a cada escenario para ofrecer una respuesta simulada diferente CADA vez: ¡el #equiporojo es un desafío!

Los facilitadores de #TTX ahorran más de 100 horas de tiempo de preparación, lo que equivale a más de $18 000 en solo 5 usos.

La captura de #métricas de sesión de simulación a lo largo del tiempo permite a la administración determinar la postura cibernética de un equipo hoy y cómo madura con el tiempo (una dimensión temporal).

de sesión de simulación a lo largo del tiempo permite a la administración determinar la postura cibernética de un equipo hoy y cómo madura con el tiempo (una dimensión temporal). El análisis de las métricas del historial de sesiones se puede automatizar e integrar en los paneles disponibles en toda la organización.





Aprovechando estos beneficios REALES de ThreatGEN hoy en día, uno puede imaginar estos posibles beneficios:

Ingestión automatizada de entornos de red de clientes, análisis de #threatvectors y entrega de escenarios personalizados a cada cliente.

#inteligenciaartificial revisión de métricas de sesión y generación de planes de remediación para remediar deficiencias en la postura cibernética de una organización.

revisión de métricas de sesión y generación de planes de remediación para remediar deficiencias en la postura cibernética de una organización. Informes de métricas de sesión contra #industryframeworks como NIST Cybersecurity Framework o ISO/IEC 27001, proporcionando planes de remediación procesables generados por #artificialintelligence bots como ChatGPT.ai, Bard de Google o Bing de Microsoft .

TTX en otras industrias

Los ejercicios teóricos pueden resultar útiles en contextos distintos de la #ciberseguridad , como una forma eficaz de probar los #planes de negocio en diversos escenarios y situaciones. Ellos podrían:





Identificar roles y responsabilidades de los miembros del equipo y las partes interesadas involucradas en los planes.

Evaluar la disposición y preparación de la organización para manejar los posibles impactos y riesgos.

Mejorar la comunicación y coordinación entre los miembros del equipo y las partes interesadas.

Descubra las brechas, debilidades y oportunidades de mejora y revisión de los planes.





En conclusión, la comunidad de #managementconsulting se ha visto sorprendida cuando se trata de simular y utilizar un circuito de retroalimentación para hacer que los planes de negocios sean más efectivos. Escribiré más artículos centrados en ese #caso de uso específico para #TTX , con el fin de capturar la #innovación que ThreatGEN ya ha entregado a la comunidad de #ciberseguridad .

Tenga en cuenta que ciertas partes de este artículo fueron generadas originalmente por Microsoft Bing Conversational Experiences, también conocido como "Bing mejorado", y como tal se utilizan según sus Términos de uso .





Cada bloque se editó para facilitar la lectura y, cuando fue posible, se conservaron las referencias a otro contenido original proporcionado por Bing. Las preguntas utilizadas fueron las siguientes para cada sección:





Definir ejercicios de mesa en el área de ciberseguridad.

¿Cuáles son los beneficios de un ejercicio práctico en el área de ciberseguridad?

¿Cuáles son los pasos para prepararse para un ejercicio práctico en el área de ciberseguridad?

¿Qué innovación se está produciendo actualmente en la realización de ejercicios teóricos?





Las preguntas quedaron sin respuesta: “¿ ChatGPT.ai, Bard y Bing son la llegada de SkyNet? “¿Qué piensas sobre esto?

