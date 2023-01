Cómo el staking de Ethereum está creando un esquema Ponzi de USD 10 000 millones

LEARN MORE ABOUT @MISHUNIN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @MISHUNIN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

La fusión de Ethereum sucedió. Los usuarios obtuvieron gasolina un poco más barata y un pequeño aumento en la cantidad de bloques creados por día, junto con el problema inminente de la censura y la existencia de descentralización en general. ¿Que sigue?

De hecho, hay un problema mucho más peligroso con el nuevo staking de Ethereum. En este artículo, hablaremos sobre uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia. Estos son grandes validadores respaldados por VC de fama mundial que ofrecen condiciones beneficiosas para cualquiera que quiera apostar su ETH de manera rentable. Pero en realidad, los inversores se encuentran en una pirámide financiera de más de 10.000 millones de dólares que colapsará en cualquier momento.





Las restricciones de prueba de participación conducen al desastre

El algoritmo de prueba de apuesta asume que el "peso" del voto del validador depende de la cantidad de monedas apostadas. La cantidad de fondos bloqueados determina la recompensa del nodo. Para convertirse en un validador de Ethereum, debe depositar 32 ETH en un contrato de depósito. Lo que mucha gente no sabe es que una vez que apuesta su ETH, no podrá retirar sus tokens hasta la Actualización de Shanghái, que actualmente no está determinada. Por lo tanto, los usuarios simplemente no tienen la posibilidad de retirar los tokens que han apostado. Esta situación permitió que grandes validadores organizaran un esquema Ponzi del que nadie habla todavía.

¿Lo que está sucediendo?

Teniendo en cuenta que Ethereum tiene un requisito de participación de 32 ETH para validadores que producen bloques, una gran cantidad de personas simplemente no pueden permitirse el lujo de asignar tal cantidad para la participación. Por lo tanto, para aquellos que no tienen tal cantidad de ETH, los grandes protocolos - agregadores de validadores, ofrecen delegar casi cualquier cantidad y recibir un rendimiento porcentual sobre ella. Hablamos de sitios como Lido, Rocket Pool, Stake Wise, StaFi, Ankr Staking, etc. Además, al delegar Ethereum a estos protocolos, lo intercambian por varios tokens, como sETH, stETH, rETH, rETH2, etc. Por ejemplo, el protocolo Lido regala sus tokens stETH a cambio de su ETH, que no puede cambiar por ETH en Lido ni en otros sitios similares. Básicamente, al hacer un intercambio y apostar su ETH en los protocolos antes mencionados, pierde su ETH para siempre y, a cambio, obtiene un token que no puede intercambiar donde lo obtuvo. ¿Por qué?

El ETH apostado emitido por Lido está respaldado por depósitos colaterales de ETH en una proporción de 1:1. Pero el problema es que el token se negocia en varias plataformas descentralizadas como Curve, donde stETH representa el 68 % de la reserva de liquidez de 397 000 stETH.









Por lo tanto, no todos podrán cambiar su stETH por ETH. De momento, en el ejemplo del pool de Curve Finance , podemos ver que para 397.256 stETH solo hay 184.185 ETH. Significa que si alguien quiere intercambiar stETH por el equivalente a 100 000 ETH, la cantidad restante de ETH en el pool será de 869 140 stETH, por solo 84 000 ETH. Tiene un gran impacto en el precio.







Solo stETH tiene más de 120,000 titulares, y solo el 40% podrá recuperar todo su dinero, y estos son los pronósticos más optimistas. Sin mencionar que la reacción en cadena no tardará en llegar.









Según Dune, el desequilibrio stETH/ETH en Curve ya alcanzó un alarmante 70%/30%.





Por ejemplo, en junio de 2022, stETH cayó un -7,6 % desde su precio habitual de 0,99 ETH a 0,92 ETH y provocó una venta de pánico. Tal caída está relacionada con el desacoplamiento de la sensacional caída de TERRA USD.





Más tarde, la tasa se estabilizó, pero las cosas podrían haber resultado diferentes y comenzar una reacción en cadena como lo hizo Terra.

Esto es lo que el propio Lido escribe sobre los riesgos de usar stETH:



¿Que puede pasar?



Según Nansen, más del 70% de stETH se compró por encima del precio de $14,25 ETH, lo que significa que solo el 18% de los participantes de stETH se encuentran en un rango rentable, ahora este número es ligeramente superior, pero la situación no mejora. Esto significa que la mayoría de los jugadores sin liquidez pueden salir de sus posiciones de mercado y comenzar una ola de ventas, como sucedió con el protocolo Terra. Esta situación definitivamente surgirá con el lanzamiento de la actualización de Shanghái, pero puede ocurrir mucho antes, en la situación macroeconómica actual, cualquier evento puede desencadenar el desacoplamiento de las tasas stETH, sETH, rETH de la ETH nativa, lo que provocará pánico. venta de activos y el colapso del Ponzi de $ 10 mil millones y la pérdida de fondos de unos cien mil inversores.





Conclusión



stETH actualmente ofrece un rendimiento del 5,5% anual, con todos los enormes riesgos que se describen anteriormente. Al mismo tiempo, los protocolos de préstamo, por ejemplo, el protocolo Iron Bank ofrece colocar su ETH nativo en 4.03% por año prácticamente sin riesgos ni problemas.

datos de AnalytEx.today



Puede retirar y vender tokens en cualquier momento, solo necesita controlar la tasa de utilización. Depende de los inversores decidir si vale la pena un rendimiento del 1,5 % sobre tales riesgos, pero la mayoría de la gente no entiende que este 1,5 % está detrás de otro esquema Ponzi que puede colapsar en cualquier momento.





No asesoramiento financiero.