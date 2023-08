Cómo escribir sus primeras pruebas de modelo usando RSpec en aplicaciones Rails

Demasiado Largo; Para Leer

Cómo escribir sus primeras pruebas de modelos usando RSpec en Ruby on Ruby on Rails. No estaba entendiendo una sola línea de código sobre esas pruebas. Así que decidí intentar escribirlo usando RSpec porque la sintaxis es mucho más similar al lenguaje humano que a otros. Pero es posible que se pregunte: ¿Por qué debo escribir pruebas cuando estoy aprendiendo algo nuevo? Bueno, a pesar de que esta es una habilidad imprescindible para los desarrolladores, escribir pruebas lo ayuda a asegurarse de que su código produzca los resultados que espera.