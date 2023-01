¿Cómo es Ubuntu una distribución y Windows un sistema operativo?

Demasiado Largo; Para Leer Linux tiene muchas distribuciones para atender a diferentes tipos de usuarios. Las distribuciones de Linux usan el kernel de Linux bajo el capó y lo combinan con otros componentes del sistema operativo, como el shell, los entornos de escritorio, etc. Se denominan Distribuciones de Linux y no los sistemas operativos. Linux siempre ha sido un kernel, no un sistema operativo completo, desde su creación y primer lanzamiento, Linus Torvalds en 1991. Linux es solo un kernel y no un sistema operativo completo.

¿Qué es una distribución de Linux? ¿Por qué Linux tiene tantas distribuciones? ¿Por qué Ubuntu se llama una distribución de Linux y no un sistema operativo?





Linux tiene muchas distribuciones para atender a diferentes tipos de usuarios. Tenemos Ubuntu, que tiene una interfaz gráfica de usuario completa que lo hace perfecto para usuarios de escritorio y principiantes en Linux, especialmente los que vienen de Windows y macOS. Luego tenemos distribuciones como Red Hat Enterprise Linux, abreviado como RHEL. Red Hat es una distribución de Linux diseñada para fines empresariales o comerciales. Red Hat suele ser la mejor opción para entornos de servidor, dada su estabilidad y parches de seguridad regulares, que mejoran su seguridad general. También tenemos una distribución llamada Kali Linux. Kali Linux es una distribución de Linux basada en Debian diseñada para pruebas de penetración y análisis forense digital. Se envía con herramientas listas para usar diseñadas para pruebas de penetración. Kali Linux está destinado a expertos en ciberseguridad y estudiantes que desean aventurarse en las pruebas de penetración.





A diferencia de otros sistemas operativos comerciales, notará que Linux tiene diferentes sabores que a menudo se adaptan a audiencias específicas. Por otro lado, los sistemas operativos como macOS y Windows generalmente vienen en una solución que se adapta a todos los paquetes. Windows tiene una solución de servidor diferente, pero al final del día, es Windows el que ha sido modificado y contiene algunos programas especiales para ejecutar en un servidor. Las ofertas no son variadas ni específicas para el usuario, como las distribuciones de Linux, y todas las mantiene una empresa que es Microsoft en el caso de Windows y Apple en el caso de macOS.

¿Qué es un sistema operativo?

Para entender Linux, es crucial entender qué es un sistema operativo. Por definición, un sistema operativo (SO) es un software que administra los recursos de hardware de una computadora. Un sistema operativo realiza dos operaciones distintas:

1. Un Sistema Operativo actúa como interfaz entre el usuario y las aplicaciones.

Entendamos estas operaciones. La primera operación consiste en permitir que el usuario interactúe con el hardware y la aplicación en el sistema. Usando un sistema operativo, un usuario puede usar el hardware de entrada, como el teclado y el mouse, y ver la salida usando un monitor. El usuario también puede pasar instrucciones a varias aplicaciones, como un navegador web, y obtener el resultado requerido.

2. Un sistema operativo proporciona una interfaz para que las aplicaciones accedan a recursos de hardware como la CPU, la RAM, la impresora y el almacenamiento.

En segundo lugar, el sistema operativo proporciona una interfaz para que las aplicaciones interactúen con el hardware. Toma instrucciones de aplicaciones que necesitan ser procesadas por el hardware de una computadora. Luego, convierte estas instrucciones a un formato legible por máquina y las envía al hardware para que las procese y las envíe de regreso a las aplicaciones.

¿Por qué Linux es una distribución?

Si te has dado cuenta, he estado llamando a diferentes sabores de Linux como distribuciones, y me he referido a Windows y macOS como sistemas operativos. ¿Una distribución como Ubuntu no es un sistema operativo? La respuesta está en la historia de Linux .

Linux es solo un kernel

La primera versión de Linux fue lanzada por Linus Torvalds en el año 1991. Desde su inicio y primer lanzamiento, Linux siempre ha sido un kernel, no un sistema operativo completo. Ahora ya entendemos lo que hace un sistema operativo, y el componente más crucial del sistema operativo es el kernel. El núcleo es responsable de interactuar con el hardware de la computadora o de metal desnudo. Convierte las instrucciones recibidas por las aplicaciones y convierte las instrucciones a un formato binario que es entendido por el hardware. Linus es un kernel y no el sistema operativo completo. Dado que todas las distribuciones de Linux usan el kernel de Linux bajo el capó y lo combinan con otros componentes del sistema operativo, como el shell, los entornos de escritorio, etc., se denominan distribuciones de Linux y no sistemas operativos.





Núcleo de Linux

Todas las distribuciones de Linux usan el kernel de Linux bajo el capó. Por lo tanto, son más una distribución con el mismo kernel pero diferentes implementaciones para proporcionar al usuario un sistema operativo completo.

¿Qué puedes hacer a continuación?

