Cómo la tecnología blockchain pública de CKB acelera la capa 2 ortodoxa de Bitcoin

Cuando escuché por primera vez sobre la dedicación de Nervos Network a la construcción de BTC Layer 2, no me sorprendió. Esto se debe a que la tecnología blockchain pública de CKB no solo coincide con BTC sino que también va más allá. No solo mantiene las características UTXO nativas de BTC, sino que también permite extensiones programables más complejas. Si bien superar a BTC puede parecer un desafío para la cadena pública CKB, aspirar a ser un BTC Layer 2 de primer nivel parece una elección inteligente. ¿Por qué? Profundicemos en mi opinión sobre CKB.





El mercado actual de BTC Layer 2 está limitado por las capacidades limitadas de validación de la red principal, lo que resulta en diversas soluciones alternativas. La simplicidad del lenguaje de programación de BTC, combinada con su poder de validación y cálculo casi nulo, ha creado importantes oportunidades para la innovación en el mercado.





A partir de ahora, aparte de la validación de transacciones limitada y las funcionalidades multifirma dentro de las condiciones de desbloqueo de UTXO, la red principal de BTC es incapaz de manejar directamente una lógica de transacciones más compleja que involucre validación de datos, cambios de estado, etc. Relega a BTC a una capa de liquidación de activos, dependiendo de la extensión a través de una poderosa cadena pública para el consenso local y capacidades de validación computacional.





Esto conduce a una falta de estándares uniformes u "ortodoxia" para las soluciones BTC Layer 2, lo que dificulta su clasificación.





Sin embargo, se pueden hacer distinciones basadas en la percepción de la comunidad entre interpretaciones estrechas y amplias:





En una definición estricta, solo las soluciones como los canales estatales de Lightning Network y el enfoque de sello único de RGB califican como BTC Layer 2 verdaderamente "ortodoxos". Utilizan de manera efectiva la capacidad limitada de validación de scripts de BTC sin depender o depender mínimamente del consenso local externo.





En un sentido más general, cualquier cadena de extensión que obtenga aceptación por su consenso local, junto con una solución de puente entre cadenas que garantice la migración segura de activos, en teoría puede servir como BTC Capa 2. Esto incluye las cadenas EVM de Ethereum contemporáneas, Solana. con sus capacidades de alta concurrencia, y otros.





Claramente, el mercado de BTC Layer 2 está dividido: en un extremo están soluciones altamente específicas como Lightning Network y RGB, que evolucionan lentamente y enfrentan desafíos sustanciales; en el otro extremo están las soluciones ampliamente definidas, donde cualquier cadena de rendimiento capaz de interactuar de forma segura con la red principal de BTC califica como BTC Capa 2.





¿Pero existe una opción intermedia? Sí, y reside en Nervos Network, que se adhiere al modelo UTXO en su núcleo, mejorando su rendimiento. Las características notables incluyen:





La red CKB se alinea estrechamente con BTC, compartiendo el mismo "modelo UTXO y mecanismo de consenso minero", a diferencia del modelo de saldo de cuenta de las principales cadenas de bloques públicas como Ethereum. El modelo UTXO tiene claras ventajas en privacidad de transacciones, estructuración flexible de transacciones y capacidades de procesamiento paralelo para evitar el doble gasto, que puede ser uno de los inventos más brillantes de Satoshi Nakamoto. Es por eso que proyectos posteriores a Ethereum como Sui y Aptos también han adoptado modelos UTXO similares. La capacidad y la velocidad de bloqueo de Bitcoin pueden verse limitadas por su época, pero el modelo UTXO es notablemente innovador. CKB adopta este modelo UTXO, evolucionándolo hacia el 'modelo celular', que preserva la naturaleza puramente transaccional del modelo UTXO de Bitcoin y al mismo tiempo admite los estados de datos que se encuentran en modelos de cuentas como el de Ethereum.





Para simplificar : en el modelo Bitcoin UTXO, la creación y destrucción de monedas se asemeja a un proceso continuo de acuñación y fusión. El modelo Cell, sin embargo, omite el aspecto de destrucción y se centra en verificar y almacenar estados de forma persistente. Cada celda incluye capacidad y datos: la capacidad mide el saldo en bytes, similar a UTXO, mientras que los datos contienen cualquier tipo de información, incluido el historial de los estados de las transacciones. Por lo tanto, el modelo Cell puede representar con precisión saldos y gestionar transferencias de activos, y también manejar una variedad de estados complejos de contratos inteligentes.





En resumen, el modelo Cell es un modelo de transacción más persistente y flexible que amplía enormemente el alcance del modelo UTXO. Es crucial para la capacidad de CKB de mantener la seguridad de la red principal de BTC y al mismo tiempo ofrecer un "aumento de velocidad" para ralentizar las iniciativas de expansión de Bitcoin como Lightning Network y RGB.





Por ejemplo, el reciente lanzamiento de RGB++ por parte de CKB ilustra esto. En el ecosistema BTC, desarrollar una solución RGB madura implica desafíos que no tienen que ver tanto con el proceso de sellado único de la red principal de BTC, sino más bien con la comunicación, la coordinación y el mantenimiento mutuo del estado entre los nodos de validación de clientes fuera de la cadena, particularmente en un entorno descentralizado. En términos más simples, la teoría del RGB puede parecer sencilla, pero su implementación práctica se ve obstaculizada por limitaciones infraestructurales fundamentales y diversas barreras. Al reconocer esto, CKB integra estos nodos de validación de clientes fuera de la cadena en su proceso de validación pública dentro de la cadena. Este enfoque acelera significativamente la ruta de extensión del cliente UTXO prevista que RGB pretende lograr. El consenso P2P complejo entre los nodos fuera de la cadena es notoriamente desafiante, plagado de complejidad y obstáculos, como posibles retrasos o inconsistencias en la sincronización de datos, y susceptibilidad a fraudes y ataques. Transponer este proceso a blockchain puede simplificar estos problemas.





Con las crecientes discusiones sobre RGB++, echemos un vistazo también al formato de datos Open Transaction de CKB, que muestra las características innovadoras de la cadena. Open Transaction permite a varios participantes crear y agregar de forma colaborativa diferentes transacciones a lo largo del tiempo. Apoya la construcción parcial, la modificabilidad y la acumulación y agregación incrementales. Por ejemplo, Alice inicia una transacción abierta para intercambiar una cierta cantidad de Token A por Token B con Bob. La transacción, una vez iniciada, permanece en un estado editable. Bob, al aceptar los términos de la transacción, puede agregar su Token B y finalizar las condiciones.





Al principio podría parecer abstracto. Tomemos como ejemplo escenarios entre cadenas: Alice y Bob podrían ejecutar operaciones de activos de forma independiente en varias cadenas distintas, lo que aumentaría significativamente las capacidades de interacción entre cadenas de la cadena CKB. En el ámbito de las transacciones DeFi complejas, donde a menudo son necesarios ajustes dinámicos impulsados por el mercado, Open Transaction permite a los participantes del contrato adaptar las condiciones comerciales de manera fluida durante la ejecución del contrato. Sin duda, esto mejora la capacidad de gestionar las complejidades transaccionales.

Desde mi perspectiva, Open Transaction refleja las condiciones de desbloqueo de transacciones UTXO, capaz de fusionar condiciones de desbloqueo complejas, firmas de múltiples partes y entornos transaccionales complejos. Esto representa una innovación valiosa y evolutiva que se basa en los principios fundamentales de la cadena principal de BTC.





Curiosamente, Jan Xie , un desarrollador principal del equipo de Ethereum, decidió adoptar el modelo BTC UTXO para su gran proyecto inaugural. A pesar de la aplicación más amplia del modelo de contrato inteligente de Ethereum, Jan y su equipo de Nervos optaron decisivamente por expandir y perfeccionar el modelo BTC UTXO. Esta elección refleja un profundo respeto por el simplista modelo de transacción UTXO de Satoshi Nakamoto y también sienta sutilmente las bases para su transformación en un BTC Layer 2 nativo.





En conclusión , soy bastante optimista sobre el potencial de CKB como BTC Layer 2. A corto plazo, ciertamente tiene el potencial de acelerar la implementación de proyectos como Lightning Network y RGB dentro de cadenas basadas en UTXO, ofreciendo información valiosa para estos. Soluciones de expansión ortodoxas en la red principal de BTC. A largo plazo, las características inherentes de la cadena de CKB y su innovadora compatibilidad arquitectónica pueden permitirle sobresalir en el campo complejo y sin estándares de BTC Layer 2.





Nota: Hay mucho más que explorar con respecto a los matices técnicos y las características destacadas de CKB, que planeo analizar con mayor profundidad más adelante. Es fascinante ver cómo BTC Layer 2 no solo proporciona una plataforma para que surjan nuevas cadenas, sino que también abre infinitas posibilidades para el rejuvenecimiento dentro de las cadenas establecidas.

Autor: haotiano , Investigador independiente

Este artículo es la traducción de un haotiano. Pío .