ChainGPT Pad lanza Engines Of Fury, mejorando las experiencias de juego Web3 para los jugadores convencionales

DOVER, DE, EE. UU., 8 de mayo de 2024 —ChainGPT, la infraestructura Web3 impulsada por IA que proporciona un conjunto diverso de herramientas y servicios, lanzará exclusivamente el IDO de su último proyecto de plataforma de lanzamiento. Motores de furia : un juego de disparos de extracción de arriba hacia abajo gratuito diseñado para Web3. Desarrollado por talentos de títulos AAA, Blizzard, Activision, Ubisoft y Unity, su característica de arriba hacia abajo lo convierte en una novedad en el campo de los shooters gratuitos de Web3. Programado para el 8 de mayo, IDO de Engines of Fury aprovecha el programa de aceleración de ChainGPT Pad, lo que permite que el juego perfeccione sus sistemas de productos, planes de acción y hojas de ruta mientras recibe soporte promocional y de marketing experto.





Como plataforma de incubación y recaudación de fondos descentralizada de primer nivel para proyectos Web3 de todo tipo, el Almohadilla ChainGPT ha sido reconocido como el plataforma de lanzamiento más popular de 2023 . El programa de incubación promueve startups emergentes estratégicamente seleccionadas por ChainGPT en función de su potencial disruptivo, transformando sus ideas en soluciones comerciales viables. El programa ayuda ampliamente en el desarrollo de productos, la implementación de contratos inteligentes y la participación de los usuarios.





A través de la tutoría de expertos y el acceso a una extensa red de socios e inversores influyentes, la incubación de ChainGPT Pad proporciona a las nuevas empresas Web3 las herramientas para afrontar desafíos inevitables y prosperar. Engines of Fury sumerge a los jugadores en un mundo distópico devastado por un virus mutagénico procedente de un meteorito. Los jugadores navegan por un universo peligroso: buscan recursos, mejoran escondites y mejoran equipos mientras perfeccionan sus habilidades a través de modos para un jugador y cooperativos.





Con una sólida economía en el juego impulsada por su token nativo $FURY, el juego enfatiza un viaje de supervivencia, artesanía y comunidad. El objetivo de Engines of Fury es crear un juego que presente a los jugadores principales las distintas ventajas de blockchain sin forzar los elementos Web3 a incluir aspectos centrales del juego. Para que sea sencillo para todos los jugadores ingresar al juego, los aspectos criptográficos de Engines of Fury sirven como una ventaja, no como una obligación. El juego incluye elementos de juego clásicos con un proceso de incorporación sencillo para nativos no criptográficos, con características como:





Minería y comercio de NFT: los jugadores descubren recursos y forjan NFTS únicos para mejorar las habilidades y la apariencia de sus personajes. Los jugadores pueden intercambiar estos NFT libremente en el mercado de Engines of Fury y otras plataformas compatibles.

Mecánica de jugar y ganar: los jugadores pueden ganar moneda virtual en el juego que potencialmente puede convertirse en ingresos en el mundo real. Los criptoactivos y NFT obtenidos permanecen totalmente bajo la propiedad del jugador.

Recompensas basadas en habilidades: los mejores jugadores ganan tokens $FURY según las clasificaciones de la tabla de clasificación, los logros y las actividades del juego.

Cajas del consejo: NFT especiales en cantidad limitada estarán disponibles durante el evento de preventa de NFT de Engine of Fury.

Interoperabilidad entre juegos: Engines of Fury colabora con proyectos interesantes para permitir la interoperabilidad de activos, ampliando las posibilidades de juego y la participación de la comunidad.





Con una respuesta abrumadora, Engines of Fury atrajo más de 80.000 solicitudes para su prueba alfa privada, ampliando el plazo de prueba original del juego. El entusiasmo que siguió a la prueba alfa privada subraya la demanda de experiencias de juegos Web3 de alta calidad.

Información de Engines of Fury IDO:





Precio del token: $.20

Fecha IDO: 13 de mayo

Símbolo del token: $FURY

Tamaño de la asignación: 250,00

Suministro máximo: 120.000.000

Red: Cadena inteligente de Binance

IMC (sin liquidez): $416.667

IMC (con liquidez): $1.376.667

Oferta circulante en TGE: 6.883.333

Valoración totalmente diluida en TGE: $24 millones

Calendario de adquisición de derechos: 15 por ciento de TGE, límite de 2 meses, adquisición de derechos lineal de 12 meses



"Ha sido un placer colaborar con Engines of Fury, que combinan de manera brillante activos basados en blockchain con una experiencia de juego atractiva y de alta calidad", dice Ilan Rakhmanov, director ejecutivo y fundador de ChainGPT.





“Engines of Fury ejemplifica las experiencias de juego únicas e inclusivas que resuenan en una audiencia global. Su IDO representó una oportunidad emocionante para que la comunidad apoye proyectos pioneros que remodelen el panorama de los juegos para más de 3.300 millones de jugadores en todo el mundo”.





"Con la ayuda de ChainGPT, hemos creado un juego que sirve como un excelente ejemplo de cómo los jugadores y los desarrolladores pueden colaborar para crear experiencias inmersivas que rivalicen con las estructuras de juego tradicionales", dice Saulius Aleksa, cofundador y director ejecutivo de Engines of Fury. . Estamos agradecidos por la colaboración con el talentoso equipo de ChainGPT, cuya experiencia y valiosa orientación han sido fundamentales durante el desarrollo de nuestro juego”.

Acerca de ChainGPT:

ChainGPT es el proveedor líder de infraestructura impulsada por IA para criptografía, blockchain y Web3. Desde una plataforma de lanzamiento e incubadora de IDO de próxima generación hasta la generación y auditoría automatizadas de contratos inteligentes, así como un chatbot avanzado de IA Web3 hasta agregación de noticias impulsada por IA, un asistente de capacitación de IA, intercambio entre cadenas y un generador de NFT, ChainGPT es un Solución sofisticada de extremo a extremo para la infraestructura AI Web3.





Al integrar modelos de lenguajes grandes (LLM) con blockchain, la empresa crea herramientas avanzadas, accesibles y fáciles de usar para todos los usuarios. Para consolidar aún más su posición a la vanguardia de la innovación tecnológica, ChainGPT ha establecido asociaciones estratégicas y ha recibido el reconocimiento de líderes tecnológicos notables como Google, Nvidia, BNBChain y Chainlink. ChainGPT tiene como objetivo avanzar en el uso de la IA dentro del espacio blockchain. Para más información visite: <https://www.chaingpt.org/](https://www.chaingpt.org/)

Acerca de la furia del motor:

Creado por un equipo talentoso de los principales proyectos Web3, títulos AAA, Blizzard, Activision, Ubisoft y Unity, y respaldado por líderes de la industria, incluidos Animoca Brands, Metavest Capital, Maven Capital y Double Peek Group, Engine of Fury es un juego de supervivencia en línea. que sumerge a los jugadores en un mundo post-apocalíptico.





El juego es un juego de disparos de extracción de arriba hacia abajo gratuito que combina la emoción del juego jugador contra jugador (PVP) y jugador contra entorno (PVE). Engine of Fury incorpora tokens no fungibles (NFT) en su juego, lo que permite a los jugadores poseer activos digitales únicos que pueden usarse dentro del juego. Estos NFT incluyen armas, armaduras y campeones únicos que los jugadores pueden usar en la batalla. El token deflacionario del juego, $FURY, se utiliza para diversas acciones dentro del juego, incluida la participación en arenas y la creación de nuevos NFT. Para más información visite: <https://www.eof.gg/](https://www.eof.gg/)

Esta historia fue distribuida como un comunicado por Btcwire bajo el Programa de blogs empresariales de HackerNoon. Más información sobre el programa aquí .