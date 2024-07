Arron Goolsbey habla sobre el futuro de los juegos con IA y Blockchain en Mythical Games

En esta entrega de "Behind the Startup", Ishan Pandey se sienta con Arron Goolsbey, presidente y director de operaciones de Mythical Games , para explorar su notable viaje a través de la industria del juego. Desde sus primeros días en Wizards of the Coast, donde desempeñó un papel fundamental en el surgimiento de Magic: The Gathering, hasta liderar proyectos innovadores en Activision Blizzard, Arron ha estado a la vanguardia de la innovación en juegos.





Ahora, en Mythical Games, encabeza la integración de la IA y la tecnología blockchain para crear economías revolucionarias propiedad de los jugadores. Únase a nosotros mientras profundizamos en las ideas de Arron sobre el futuro de los juegos, el potencial transformador de Web3 y los emocionantes proyectos en el horizonte para Mythical Games.





Ishan Pandey: Hola Arron, bienvenido a "Behind the Startup" en Hackernoon. Es fantástico tenerlo con nosotros hoy para profundizar en la apasionante intersección de la IA y la Web3. Para empezar, ¿podrías compartir algunas ideas sobre tu trayectoria profesional y qué te llevó a tu puesto actual en Mythical Games?





Arron Goolsbey: He pasado más de 25 años en la industria de los juegos. Me uní a una startup poco conocida llamada Wizards of the Coast a finales de los 90, justo después de que inventaran el primer juego de cartas coleccionables del mundo (Magic: the Gathering). Dejé Wizards como vicepresidente de tecnología, después de haber ayudado a desarrollar y lanzar el actual CCG digital global 'Magic Arena'. A partir de ahí, me uní a Activision/Blizzard como director de Battle.net, lo cual fue un sueño hecho realidad ya que era un gran admirador de StarCraft, Hearthstone y la propia plataforma Battle.net. Mientras lideramos Battle.net, marcamos el comienzo de una nueva era al publicar la serie Call of Duty, comenzando con BlackOps IV y continuando con Modern Warfare 2 y Warzone (el primer título f2p de Call of Duty).





Después de eso, seguí a uno de mis mentores a Meta para trabajar en Reality Labs en juegos en Facebook, Instagram, WhatsApp y Quest VR. Viajé por todo el mundo y me reuní con cientos de desarrolladores de juegos para unir la búsqueda del metaverso y la próxima plataforma informática. Fue entonces cuando John Linden me llamó y me pidió que me uniera a Mythical en busca de su cautivadora visión del futuro de los juegos y las experiencias de entretenimiento interactivo.





Como presidente y director de operaciones de Mythical, es mi responsabilidad darle vida a la poderosa visión de John dentro de nuestros juegos como NFL Rivals y Blankos, así como en los tres pilares principales de nuestro negocio; Mercado y economías avanzados, distribución en la nube y juego instantáneo, y redes sociales descentralizadas a través de 'Open Gardens' en todos los juegos.





Ishan Pandey: ¿Puedes darnos una descripción general de Mythical Games y la visión central que impulsa tus proyectos en el espacio Web3?





Arron Goolsbey: Mythical es una empresa de tecnología de juegos que construye la próxima generación de juegos impulsados por la tecnología blockchain y economías propiedad de los jugadores.





Nuestro objetivo es crear juegos geniales que la gente quiera jugar y desarrollar economías sólidas impulsadas por los jugadores de las que todos puedan disfrutar siendo parte, y crear un ecosistema de juegos web3 aprovechando la tecnología blockchain y las NFT jugables para herramientas que permitan a los jugadores, creadores, artistas, marcas y desarrolladores de juegos se conviertan en partes interesadas y propietarios de nuevas economías de juegos de “jugar y poseer”.





Ishan Pandey: Mythical Games ha sido pionero en integrar la tecnología blockchain con los juegos. ¿Cómo diferencia este enfoque a su empresa de otras en la industria del juego?





Arron Goolsbey: Estamos capacitando a nuestros jugadores para que sean propietarios plenos (e intercambien de manera verificable) sus elementos de juego entre sí y creen sus colecciones como quieran. Nadie más en el mercado lo está haciendo así, especialmente no con IP de socios de primer nivel como la NFL.





Ishan Pandey: De cara al futuro, ¿qué novedades importantes podemos esperar de Mythical Games en los próximos años? ¿Hay nuevos proyectos o asociaciones en el horizonte?





Arron Goolsbey: En lo que respecta a nuestros juegos, nuestro equipo está trabajando arduamente para crear nuevos juegos y mejorar nuestros títulos existentes, aportando todo tipo de nuevas funciones y utilidades que mejoran la experiencia y el ecosistema de los jugadores. En cuanto a los proyectos y asociaciones en el horizonte, no puedo decir mucho en este momento, pero puedo decir, como siempre, que tenemos mucho esperando entre bastidores y no querrás perderte ninguno de ellos. él. Definitivamente ahora es el momento de saltar al ecosistema mítico.





Ishan Pandey: Dado que la IA se está volviendo cada vez más importante en la tecnología, ¿cómo está Mythical Games aprovechando la IA para mejorar sus plataformas de juegos basadas en blockchain?





Arron Goolsbey: Estamos trabajando en algunos usos bastante novedosos de la IA aplicada a los juegos, de los que todavía no puedo hablar mucho. Sin embargo, puedo resaltar que vemos un enorme potencial en la aplicación de la IA no solo a la experiencia del juego en sí, sino también a los ciclos de preproducción y desarrollo de operaciones en vivo en forma de herramientas. De hecho, Mythical tiene varias patentes críticas sobre capacidades generadas por IA que abarcan varios tipos diferentes de aplicaciones innovadoras. No puedo esperar para compartir lo que estamos cocinando, con suerte en un futuro cercano.





Ishan Pandey: Hay muchos rumores sobre la realidad virtual y la realidad aumentada en los juegos. ¿Por qué Mythical Games ha optado por centrarse más en las tecnologías AI y Web3 en lugar de VR?





Arron Goolsbey: Después de haber trabajado en Reality Labs en Meta, quizás la empresa con mayor inversión del mundo en realidad virtual y realidad aumentada, creo firmemente que ya existe un impulso significativo en varias industrias para lograr una evolución en la forma de la próxima plataforma informática. He visto muchas experiencias de juegos inmersivos interesantes creadas para VR y AR. Algunos han sido geniales, pero la mayoría aún no están listos para ser populares.





Uno de los desafíos de la realidad virtual y la realidad aumentada, incluso para los casos de uso de juegos, es que el hardware aún no está disponible. Los cascos de realidad virtual han recorrido un largo camino en los últimos años, pero siguen siendo en gran medida solo hardware de teléfonos móviles overclockeado con 2 o 3 procesadores de video. Varias limitaciones de hardware limitan el tamaño de las experiencias multijugador a menos de una docena de usuarios simultáneos. Las ventas de hardware todavía ascienden a decenas de millones por año, incluso para los más baratos y exitosos, lo que es un factor 10 menos de lo necesario para atraer un desarrollo importante.





Dicho todo esto, los juegos siguen siendo un caso de uso destacado para VR/AR y el hardware llegará allí algún día, pero el hardware y los juegos reales son solo dos partes de la ecuación del éxito. La premisa de Mythical es posicionarnos como el proveedor de componentes clave de esa experiencia inmersiva para ayudar a los desarrolladores de juegos que están invirtiendo en la creación de esos juegos VR/AR a desbloquear modelos de negocio con nuestra tecnología que ayudan a llevar esos juegos al mercado más rápido y con mayor posibilidades de éxito comercial.





La plataforma de Mythical está diseñada para usarse en todas las plataformas y hardware, desde dispositivos móviles hasta PC y VR/AR. Nuestro enfoque de 'Jardín Abierto' está destinado a aumentar el tamaño del pastel para toda la industria a medida que nos dirigimos hacia lo que internamente llamamos el "HTTP del Metaverso, impulsado por tecnologías Web3".





Ishan Pandey: ¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos que enfrenta Mythical Games al implementar la IA dentro del marco Web3? Por el contrario, ¿qué oportunidades únicas ofrece esta integración?





Arron Goolsbey: La IA lleva décadas en la industria del juego. Uno de los mayores desafíos es garantizar que la IA se utilice como una herramienta para ayudar al proceso humano de diseñar, construir y operar juegos, no como una herramienta que evite el enriquecimiento humano. Al igual que las evoluciones anteriores de herramientas digitales, aprovechar la tecnología para mejorar la velocidad, la calidad y la rentabilidad del contenido y las experiencias de los juegos debe ser el principal objetivo de desarrollo de la IA. Se trata de un equilibrio complicado y las respuestas no siempre son inmediatamente claras en cuanto a dónde trazar la línea. Pero como dije antes, Mythical ha estado pensando en esto durante varios años, por lo que tenemos mucha experiencia contextual y estamos ante algo grande.





