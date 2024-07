Apple anuncia una recompra récord: la empresa se está quedando sin ideas de inversión

La semana pasada, Apple reveló su mayor programa de recompra de la historia. Apple planea recomprar acciones por valor de 110 mil millones de dólares.





Esta no es la primera vez que Apple recompra sus propias acciones. El récord anterior se estableció en 2018, cuando Apple anunció una recompra de 100.000 millones de dólares. La recompra de acciones forma parte de la estrategia de inversión de Apple. Los números específicos varían de cuarto a cuarto , pero Apple está aumentando el tamaño de las recompras periódicas de acciones con el tiempo.





El informe fiscal del segundo trimestre indicó que los ingresos de Apple disminuyeron un 4% año tras año. La importante disminución de las ventas de productos sirvió como catalizador clave de la caída. Mientras tanto, los ingresos por servicios aumentaron un 14,35%.





Apple produce grandes cantidades de efectivo y lo gasta en recompras y dividendos. El informe del segundo trimestre fiscal mostró que los pagos por adquisición de propiedades, planta y equipo fueron casi 10 veces menores que las recompras de acciones ordinarias en los últimos seis meses. ¿Por qué? Apple no tiene grandes ideas de inversión, por lo que tiene que comprar sus propias acciones.





Impulsar las inversiones en su negocio principal, la producción de iPhone, no tiene mucho sentido para Apple. Casi no hay espacio para crecer sin correr el riesgo de dañar el estatus especial del producto, los competidores más baratos están ganando cuota de mercado, por lo que no sorprende ver que los ingresos de Apple por las ventas de productos están cayendo. Los servicios, que se benefician del ecosistema cerrado de Apple, son el núcleo de la tesis de inversión de las acciones de la empresa. Es importante destacar que el crecimiento de los ingresos por servicios no requiere inversiones de la magnitud de 110 mil millones de dólares.





Curiosamente, Apple es más del doble de grande que Bitcoin en términos de capitalización de mercado. En este punto, los inversores están dispuestos a pagar más por un negocio estancado con ingresos en caída que por un activo que representa el futuro del dinero. El mundo de las finanzas es conservador. Cerrar la brecha entre una de las acciones más populares y la principal criptomoneda del mundo puede llevar algún tiempo, lo que brinda una excelente oportunidad para construir una posición criptográfica a precios razonables.