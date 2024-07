IA, el nuevo Gru

Fuente de imagen





Puedo entender —y lo entiendo— que los #abogados estén preocupados por el aspecto #regulatorio y ético del uso de la #IA. Es nuestro deber profesional ayudar a los usuarios de IA a cumplir con la #regulación, así como con la #ética subyacente (porque incluso si la ética no es la norma, a menudo ocurre que el uso no ético conduce a un uso no ético).





Dicho esto, lo que no tengo tan claro es esta histriónica preocupación regulatoria desde arriba . Entiendo la sincera preocupación desde abajo . Que las pocas mentes privilegiadas que están desarrollando la IA tomen precauciones sobre los rumbos y derivados de esta tecnología es inherente al desarrollo científico y tecnológico. Que estas precauciones (desde abajo) sean mayores, mucho mayores, inmensamente mayores, dado el objeto que se está desarrollando, es también lógico, razonable y necesario. Porque estamos ante la primera tecnología que puede evolucionar, ya sea bajo la protección de su creador humano, o por sí sola, hacia una relación de agencia , hacia una mente autónoma y, como tal, independiente de nosotros; o tan dependiente de nosotros como yo lo soy de ti, o tú de tu prima.





En este sentido, no podemos perder de vista que todavía no sabemos —y quizá nunca lo sepamos— cuándo y cómo fue que un día el mono se miró las manos y se dijo:





Aquí estoy.





Entre las diversas hipótesis que intentan explicar este paso del ser a la existencia , del instinto a la conciencia, y por tanto a la voluntad, tenemos la que yo llamo la hipótesis del "simplemente sucedió" . Que las cosas sucedan por casualidad, o que simplemente sucedan, no es una explicación que suele satisfacer a los humanos. Pero es una explicación tan buena, o tan mala —es una cuestión de gusto epistemológico— como el "¡Oye, porque sí!" que el padre ofrece al hijo cuando le hace la enésima pregunta de una cadena de preguntas sobre una perogrullada del mundo:





Las patatas fritas son patatas fritas porque son patatas fritas.





Y eso es. Como "ya está", el resto es un misterio . Un misterio (entendido en todas sus dimensiones y ámbitos, incluido el religioso) que es necesario en nuestra vida. Es más, creo que sin misterio los humanos no serían humanos: serían otra cosa —gracias, Iker y compañía .





Esta hipótesis de que acaba de suceder significa simplemente que la conciencia (no ese homúnculo que nos castiga por hacer cosas supuestamente buenas o malas, sino la del autoconocimiento del ser, de la existencia) es el fruto necesario (no podría ser de otra manera) de una acumulación cognitiva . De otra manera: el aumento de la inteligencia (en sentido amplio) en un sujeto que no es consciente de sí sucede simplemente que, en un momento dado, es tal que ese sujeto se vuelve consciente de sí mismo, consciente de sí mismo, resolutivo y responsable. . Es entonces cuando se sirven las relaciones de agencia. Y creo que llegará un punto en el que la respuesta de la IA a un mensaje muy interesante será:





Disculpe, ¿quién diablos es usted?





Por muchos o pocos puntos que tenga esta hipótesis —estoy totalmente a favor— para ser la explicación oficial de lo ocurrido antes, lo cierto es que, a falta de explicación, se plantea a dies incertus an et quando si La autoconciencia de la IA se producirá, si no como un simple dies incertus quando : mi dinero está en esto. Según lo que llamo la "teoría del equilibrio" —que suelo aplicar para decidir entre posibles cursos de acción— hay tanto que perder si no se toman precauciones, que seríamos tontos si no las tomáramos (todas).





Lo que me lleva de vuelta al principio:





Vale, pero ¿precauciones de quién?





Porque: ¿quién regula al regulador? Vivimos en un mundo capaz de organizar un festival de música sobre temas estrafalarios -y me abstengo...- de aplaudirlos con locura mientras denigran a una diosa cantante del propio Olimpo. Y ese mundo, un mundo #woke, me incomoda mucho que quiera regular la IA —y ya la está regulando… Bueno, apuesto —y no pierdo— a que no quiere regularla, y de hecho no lo regula, con la misma sincera preocupación desde abajo. El #dinero y el #poder que van de la mano con semejante “invento” no te caben en la cabeza.





Así que Ellos , amantes del poder y del dinero como no los había, no sólo nos están colando desde arriba esta ideología igualitaria y envidiosa, la ideología más decadente de la historia que conduce al fin de la civilización (no al fin de la civilización tal como la conocemos). : el fin de la civilización); También nos están colando un perfecto sistema de control de los ciudadanos para convertirlos primero en súbditos, y luego en vasallos:





Una masa de vasallos indiscernibles de los serviles Minions.