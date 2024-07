¿A quién juegas?

A ti y a mí, cuando éramos niños, nos dieron una droga. Aprobación, aprecio, elogios, éxito, aceptación, popularidad... llámalo como quieras, pero es una droga que provoca dependencia de otras personas a expensas de nuestros deseos auténticos.





“Te conviertes en un robot. ¿Quieres ver qué tipo de existencia robótica viven los seres humanos? Escucha esto. Tienes al robot que viene aquí y yo digo: '¡Te ves bonita!', y el robot sube. Presiono un botón llamado "apreciación" y sube. Luego presiono otro botón llamado 'crítica', plano en la tierra. Control total. <…> “- Antonio de Mello





Es una evaluación dura pero veraz.

Sociedad

Varios mecanismos sociales se instalan en nosotros desde el principio y se mantienen en su lugar a través de emociones sociales como vergüenza, vergüenza, culpa, etc.

La mayoría de los padres son cómplices de esto, pero debemos tener compasión, ya que fueron criados demasiado para cumplir con el software de la sociedad . El software es la única manera de lograr que muchos humanos cooperen. ¿Puede la sociedad funcionar sin él? Talvez no.





Somos seres sociales y la exclusión del grupo se siente como una amenaza a la supervivencia. Como niños, dependientes del amor de los padres, aprendemos a ajustarnos a las expectativas externas para sentirnos seguros y amados, dejando de lado nuestros propios deseos. Esto persiste hasta la edad adulta. Las personas alcanzan hitos socialmente sancionados, pero se sienten insatisfechas, sienten que la vida debería ser buena, pero todavía falta algo. Eso es porque terminaron viviendo la vida de otra persona. Una vida enganchada a la aprobación de los estándares de la sociedad para confirmar que están bien. No encontrar oro al final del arco iris lleva a algunas personas al autodesarrollo. Otros repiten el mismo programa hasta el infinito.





Una nota al margen de este tema: escucho a la gente quejarse de que la sociedad no hace X o Y: no fomenta el crecimiento personal, el desarrollo saludable, la libertad financiera, el pensamiento independiente, etc. No, mierda, Sherlock, por supuesto que no. La supervivencia de la sociedad depende de que hagas lo que necesita , no lo que tú quieres. Esto no es una conspiración. No le pones un bistec delante a una hiena hambrienta y luego lloras mal cuando se come tu almuerzo. Si quieres un cambio, deja en paz a la sociedad pobre (incluidos tus padres) y trabaja en ti mismo.





Cuando no entendemos qué significa la vida auténtica para nosotros (permítanme contradecirme al decir que diría que esto es casi imposible y que la autenticidad es solo otro término de marketing, pero hablaremos de esto en otro momento), morimos a plazos.





Otra enorme desventaja de vivir según los estándares de la sociedad es que nos volvemos incapaces de amar.





“ Como resultado de haber tomado esta droga, has perdido tu capacidad de amar. ¿Sabes por qué? Porque ya no puedes ver a ningún ser humano.

Eres muy consciente de si te aceptan o no, de si te aprueban o no. Los ve como una amenaza para su droga o como un apoyo para su droga.

El político frecuentemente no ve a la gente; ve votos. Y, si no eres ni una amenaza ni un apoyo para que consiga votos, ni siquiera se fija en ti. El empresario ve mucho dinero; No ve gente, ve negocios. Pero no somos diferentes si estamos bajo el efecto de esta droga… ¿Cómo puedes amar lo que ni siquiera ves ?” - Antonio de Mello

Negocio

Es por eso que buscar riqueza parece difícil y relativamente pocas personas lo hacen. Porque va contra la corriente. En la mayoría de las sociedades, ser rico se considera malo, lo que se refleja en innumerables dichos y estereotipos sobre la naturaleza corruptora de la riqueza. Son esencialmente historias que la gente se cuenta a sí misma sobre por qué no pueden lograr el éxito financiero cuando en realidad es el mecanismo social que les impide lograrlo.

Cuando alguien (inconscientemente) siente que no debería ser rico porque su tribu lo dice, es posible que tampoco quiera que otros tengan éxito, lo que lo lleva a difundir narrativas que desalientan la búsqueda de riqueza. Con el tiempo, estas narrativas se arraigan profundamente y actúan como una forma más de control social. La sociedad no necesita manipular, sino la presión social y las expectativas sociales.

Observo que la sociedad odia y ama a los empresarios. Nos encanta una buena historia de pobreza a riqueza siempre y cuando la persona sea percibida como simpática (por ejemplo, Michael Jordan). Pero, en general, nadie quiere que alguien que conoce se vuelva (mucho) más rico que ellos porque eso plantea una cuestión de estatus. Si dos personas comienzan en una clase social similar y una se vuelve mucho (un término relativo) más rica, la otra siente que hizo algo mal. Más bien, que algo anda mal con ellos . Después de todo, ambos tenían circunstancias similares, entonces, ¿cómo es que él no logró lo que hizo su compañero de clase? El trabajo duro es una entre la multitud de respuestas posibles, pero lo importante es, en primer lugar, por qué surge la pregunta. Es porque la sociedad, especialmente la sociedad capitalista, se basa en la competencia a través de la comparación. No me malinterpretes, me encanta la competencia pero no soy partidario de las comparaciones. La mayoría de las veces, la comparación mata la autenticidad y, por tanto, el progreso.





Si me comparo con alguien que lo logró, podría empezar a sentir 💩 y así empezar a aceptar la narrativa de la sociedad de que "el dinero es la raíz de todos los males".

Admiro a la gente de negocios porque han logrado actuar en su mejor interés independientemente del software social preinstalado (algo que todavía no puedo hacer, de ahí mi admiración). Es por eso que a los sociópatas (sin experiencia de las emociones sociales) les va tan bien en los negocios: la manipulación social llevada a cabo a través de las emociones sociales no los desconcierta.





La responsabilidad es proporcional a la libertad: cuanta más responsabilidad, más libertad. Básicamente, cuanto más dispuesto esté a desafiar las normas sociales y aceptar riesgos tanto sociales como financieros, mayores serán sus recompensas potenciales. Esta es la razón por la que relativamente pocas personas se aventuran en los negocios: es difícil contrarrestar las presiones sociales.





Como señala Naval Ravikant:





El estatus es tu lugar en la jerarquía social”. La sociedad juega juegos de estatus. Obtienen estatus atacando a personas que participan en juegos de creación de riqueza.

¿Que juego estas jugando?

¿A quién juegas?