3 consejos sobre cómo utilizar la IA en su escritura de los editores de HackerNoon

No es ningún secreto que la IA ha cambiado el mundo y seguirá haciéndolo. Ha tocado y afectado a casi todos los campos imaginables, incluida la escritura. Algunos escritores ven la IA como algo sin alma, algo que nunca podrá replicar el espíritu humano y algo que no debería estar ni cerca de la escritura. Otros lo ven como una bendición que les permite escribir artículos completos y complejos. Pero la verdad es que todo depende del uso que le des.





Hoy, repasaremos 3 formas en las que puedes utilizar la IA para mejorar tu escritura y tu proceso de redacción.





PD: HackerNoon no acepta artículos 100% escritos por una IA. Sin embargo, los artículos asistidos por IA están bien.

1. Proponer ideas para artículos

Digamos que eres un escritor de videojuegos. Tiene una idea general de lo que quiere que trate su artículo, pero tiene problemas para encontrar un tema específico. Utilice un chatbot, como ChatGPT, para encontrar exactamente lo que busca.





Le pedimos a ChatGPT que nos diera 10 ideas de artículos sobre Nintendo y este fue el resultado:









Ahora bien, todos estos parecen ser artículos decentes. Con algunos ajustes, trabajo duro e investigación, podrían ser geniales. Y si no le gusta ninguna de estas ideas de artículos, también es bueno. Sabes lo que no te gusta, lo que hará que sea más fácil encontrar lo que buscas. Por supuesto, confiar en un chatbot para encontrar todas las ideas de tus artículos probablemente no sea la mejor idea, ya que podría volverse repetitivo, pero es una gran herramienta cuando estás estancado.





2. Encuentre lo que falta en su artículo

No hay mejor sensación que cuando terminas de escribir y contemplas tu arduo trabajo. Sin embargo, también puede parecer incorrecto; como si algo faltara. Has escrito sobre todo lo que querías escribir, pero lo sientes incompleto. Te devanas los sesos tratando de encontrar la pieza que falta en tu artículo, pero no se te ocurre nada.





Ingrese la IA. Enumere todos los puntos clave sobre los que escribió y pregúntele a la IA cuáles faltan o qué secciones podrían incluirse para desarrollar su artículo. Usando esto, mejore su artículo agregándole más.





Si ninguno de los temas adicionales parece adecuado, podría ser una señal de que su artículo ya tiene todo lo que necesita y puede dar un suspiro de alivio. Tu trabajo ha terminado.





3. Mejorar tu gramática

Puedes volver a leer tu artículo 10 veces, pero a veces esos pequeños errores te superarán y te pasarán por alto. Ahí es donde una herramienta de escritura con IA como Grammarly puede resultar útil. Comprueba automáticamente su artículo en busca de errores y le informará cómo solucionarlos.

Es fantástico si el inglés no es tu primer idioma, si tienes dificultades con la ortografía o si simplemente quieres un segundo par de ojos. Sin embargo, todas sus sugerencias no serán correctas. Utilice su criterio y, si algo no se siente bien, siga su instinto.





