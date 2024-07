Wie SEABW 2024 die Zukunft der Blockchain in Südostasien gestaltet

Die erste Southeast Asia Blockchain Week (SEABW) ging erfolgreich zu Ende und markierte einen wichtigen Meilenstein bei der Einführung und Erforschung von Web3-Technologien in der gesamten Region. Die Veranstaltung fand vom 22. bis 28. April in Bangkok, Thailand, statt und zog über 3.000 Teilnehmer, 40 Sponsoren und 110 Partner an. Sie beleuchtete die sich entwickelnde Landschaft der Blockchain und ihrer Anwendungen.





Die Konferenz konnte mit über 200 Rednern aufwarten, darunter Branchengrößen wie Vitalik Buterin von Ethereum und Yat Siu von Animoca Brands. Die Diskussionen umfassten ein breites Themenspektrum, darunter Ethereum-Skalierungslösungen, die Web3-Startup-Investitionsszene, den Aufbau einer NFT-Community und die Rolle von Gilden im Web3-Gaming. Weitere wichtige Themen waren die Einführung von Blockchains in Unternehmen, die Tokenisierung realer Vermögenswerte und Strategien zur Integration der Blockchain-Technologie, um die Bevölkerung ohne Bankkonto in Südostasien zu bedienen.





Einer der Höhepunkte der Veranstaltung waren die Einblicke von Hojin Kim, CEO von ShardLab, der die bedeutende Rolle Südostasiens im globalen Web3-Markt betonte. „Südostasien macht 8 % der Weltbevölkerung und etwa 6 % des BIP aus, hat aber im Web3-Markt 12 % der weltweiten Nutzer und 9 % des DeFi TVL (Total Value Locked). Das bedeutet, dass Südostasien im Vergleich zum Web2-Markt eine um mehr als 50 % höhere Bedeutung hat“, erklärte Kim. Er hob auch die hohe Kryptowährungsdurchdringungsrate der Region hervor, die dreimal so hoch ist wie der globale Durchschnitt, und unterstrich damit das erhebliche Wachstumspotenzial für Blockchain- und Web3-Technologien in Südostasien.





Dr. Arak Sutivong, stellvertretender CEO von SCBX, gab einen Überblick über den aktuellen Stand der Blockchain-Branche und meinte, dass der Sektor aus einem „Krypto-Winter“ hervorgeht und eine Wiedergeburt der Blockchain- und Web3-Technologien erlebt. „Wir kommen derzeit aus einem ‚Krypto-Winter‘ hervor, der eine Wiedergeburt für Blockchain und Web3 darstellt“, bemerkte er. Dr. Sutivong ging auch auf die trendige Anwendung der Tokenisierung realer Vermögenswerte ein, einschließlich innovativer Ansätze wie der Tokenisierung von Eigentumswohnungen für Investitions- und Mittelbeschaffungszwecke.





Seojun Kim, CEO von Hashed, unterstrich das Potenzial der Blockchain in der Region noch weiter und verwies auf den demografischen Vorteil, den Südostasien bietet. „Der hohe Anteil junger Menschen ohne Bankkonto in Südostasien ist eine große Triebkraft für das explosive Wachstum der Blockchain-Technologie“, sagte er. Kim erläuterte auch Pläne zur Förderung globaler Partnerschaften: „Durch Partnerschaften mit verschiedenen lokalen Großkonzernen und Finanzunternehmen, die über SEABW gebildet wurden, wie SCBX und Siam Piwat, planen wir, den Eintritt globaler Web3-Unternehmen in den lokalen Markt aktiv zu unterstützen.“





Auf der Veranstaltung wurden auch praktische Anwendungen der Blockchain-Technologie präsentiert, etwa eine von zkSync vorgeführte Blockchain-basierte Anwendung, die eine zk-gestützte dezentrale Identität (DID) implementierte und NFT-basierte Gutscheine verteilte, die Rabatte in Thailands führendem Einkaufszentrum ICON SIAM boten.





Mit Blick auf die Zukunft plant SEABW, seine Reichweite und Wirkung zu erweitern, wobei Dr. Arak Sutivong das anhaltende Engagement zur Förderung des Web3-Ökosystems in der Region betont. „Derzeit möchte jeder darauf drängen, dass SEA zu einem der regionalen Zentren für Blockchain und Web3 wird. Was uns fehlt, sind talentierte Einzelpersonen, Projekte und intensive Inkubationsprogramme. Wir werden die Entwicklung dieses Ökosystems innerhalb von SEA weiterhin unterstützen“, schloss er.





Während sich die SEABW auf ihre nächste Ausgabe im Jahr 2025 vorbereitet, verspricht die Veranstaltung, tiefer in die neuesten Trends und Möglichkeiten in den Bereichen Blockchain-Technologie, -Politik und -Regulierung einzutauchen und einen anhaltenden Fokus auf die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit innerhalb der Branche sicherzustellen.





