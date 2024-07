Wie die öffentliche Blockchain-Technologie von CKB die orthodoxe Schicht 2 von Bitcoin beschleunigt

Als ich zum ersten Mal von Nervos Networks Engagement für den Aufbau einer BTC-Schicht 2 hörte, war ich nicht überrascht. Das liegt daran, dass die öffentliche Blockchain-Technologie von CKB nicht nur mit BTC übereinstimmt, sondern auch darüber hinausgeht. Sie behält nicht nur die nativen UTXO-Funktionen von BTC bei, sondern ermöglicht auch komplexere programmierbare Erweiterungen. Während es für die öffentliche CKB-Kette schwierig erscheinen mag, BTC zu übertreffen, scheint das Ziel, eine erstklassige BTC-Schicht 2 zu sein, eine kluge Wahl zu sein. Warum? Lassen Sie uns tiefer in meine Sichtweise zu CKB eintauchen.





Der aktuelle BTC Layer 2-Markt wird durch die begrenzten Validierungsmöglichkeiten des Mainnets eingeschränkt, was zu verschiedenen alternativen Lösungen führt. Die Einfachheit der Skriptsprache von BTC in Kombination mit seiner nahezu null Rechen- und Validierungsleistung hat erhebliche Möglichkeiten für Marktinnovationen geschaffen.





Abgesehen von eingeschränkten Transaktionsvalidierungs- und Multisig-Funktionalitäten innerhalb der UTXO-Freischaltbedingungen ist das BTC-Mainnet derzeit nicht in der Lage, komplexere Transaktionslogik mit Datenvalidierung, Statusänderungen usw. direkt zu verarbeiten. Es verbannt BTC auf eine Vermögensabwicklungsebene und verlässt sich auf die Erweiterung durch eine leistungsstarke öffentliche Kette für lokale Konsens- und rechnergestützte Validierungsfunktionen.





Dies führt dazu, dass es keine einheitlichen Standards oder „Orthodoxie“ für BTC-Layer-2-Lösungen gibt, was ihre Einstufung erschwert.





Allerdings kann je nach gesellschaftlichem Empfinden zwischen einer engen und einer weiten Auslegung unterschieden werden:





Eng definiert gelten nur Lösungen wie die Lightning Network-Statuskanäle und der One-Time-Seal-Ansatz von RGB als wirklich „orthodoxe“ BTC Layer 2s. Sie nutzen effektiv die begrenzte Skriptvalidierungskapazität von BTC, ohne sich auf einen externen lokalen Konsens zu verlassen oder nur minimal davon abhängig zu sein.





Im allgemeineren Sinne kann jede Erweiterungskette, die für ihren lokalen Konsens akzeptiert wird, zusammen mit einer kettenübergreifenden Brückenlösung, die die sichere Migration von Vermögenswerten gewährleistet, theoretisch als BTC-Schicht 2 dienen. Dazu gehören zeitgenössische Ethereum-EVM-Ketten, Solana mit seinen Hochparallelitätsfähigkeiten und andere.





Der BTC Layer 2-Markt ist eindeutig geteilt: Auf der einen Seite stehen hochspezifische Lösungen wie das sich langsam entwickelnde Lightning Network und RGB, die mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert sind; auf der anderen Seite gibt es breit definierte Lösungen, bei denen jede Leistungskette, die sicher mit dem BTC-Mainnet interagieren kann, als BTC Layer 2 gilt.





Aber gibt es eine „Mittelweg“-Option? Ja, und diese liegt im Nervos Network, das im Kern dem UTXO-Modell folgt und dessen Leistung verbessert. Zu den bemerkenswerten Funktionen gehören:





Das CKB-Netzwerk ist eng mit BTC abgestimmt und verwendet dasselbe „UTXO-Modell und denselben Mining-Konsensmechanismus“, im Gegensatz zum Kontostandsmodell gängiger öffentlicher Blockchains wie Ethereum. Das UTXO-Modell bietet deutliche Vorteile in Bezug auf Transaktionsvertraulichkeit, flexible Transaktionsstrukturierung und parallele Verarbeitungsfunktionen zur Vermeidung von Doppelausgaben, was eine der brillantesten Erfindungen von Satoshi Nakamoto sein könnte. Aus diesem Grund haben auch Projekte nach Ethereum wie Sui und Aptos ähnliche UTXO-Modelle übernommen. Die Kapazität und Blockgeschwindigkeit von Bitcoin mögen durch sein Zeitalter eingeschränkt sein, aber das UTXO-Modell ist bemerkenswert zukunftsorientiert. CKB übernimmt dieses UTXO-Modell und entwickelt es zum „Zellenmodell“, das die reine Transaktionsnatur des UTXO-Modells von Bitcoin bewahrt und gleichzeitig die Datenzustände unterstützt, die in Kontomodellen wie denen von Ethereum zu finden sind.





Zur Vereinfachung : Im Bitcoin-UTXO-Modell ähneln die Erstellung und Vernichtung von Münzen einem kontinuierlichen Präge- und Schmelzprozess. Das Cell-Modell lässt jedoch den Zerstörungsaspekt aus und konzentriert sich auf die Überprüfung und dauerhafte Speicherung von Zuständen. Jede Zelle enthält Kapazität und Daten: Die Kapazität misst den Saldo in Bytes, ähnlich wie bei UTXO, während Daten alle Arten von Informationen enthalten, einschließlich des Verlaufs der Transaktionszustände. Somit kann das Cell-Modell Salden genau darstellen und Vermögensübertragungen verwalten sowie eine Vielzahl komplexer Smart-Contract-Zustände verarbeiten.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Cell-Modell ein beständigeres und flexibleres Transaktionsmodell ist, das den Anwendungsbereich des UTXO-Modells erheblich erweitert. Es ist entscheidend für die Fähigkeit von CKB, die Sicherheit des BTC-Mainnets aufrechtzuerhalten und gleichzeitig langsameren Bitcoin-Expansionsinitiativen wie dem Lightning Network und RGB einen „Geschwindigkeitsschub“ zu bieten.





Dies wird beispielsweise durch die kürzliche Einführung von RGB++ durch CKB veranschaulicht. Im BTC-Ökosystem ist die Entwicklung einer ausgereiften RGB-Lösung mit Herausforderungen verbunden, die weniger mit dem einmaligen Versiegelungsprozess des BTC-Mainnets zusammenhängen, sondern vielmehr mit der Kommunikation, Koordination und gegenseitigen Statuspflege zwischen Off-Chain-Client-Validierungsknoten, insbesondere in einer dezentralen Umgebung. Einfacher ausgedrückt mag die Theorie von RGB unkompliziert erscheinen, aber ihre praktische Umsetzung wird durch grundlegende infrastrukturelle Einschränkungen und verschiedene Hindernisse behindert. In Anbetracht dessen integriert CKB diese Off-Chain-Client-Validierungsknoten in seinen öffentlichen On-Chain-Validierungsprozess. Dieser Ansatz beschleunigt den beabsichtigten UTXO-Client-Erweiterungspfad, den RGB erreichen möchte, erheblich. Ein komplexer P2P-Konsens zwischen Off-Chain-Knoten ist bekanntermaßen eine Herausforderung und mit Komplexität und Hindernissen wie potenziellen Verzögerungen oder Inkonsistenzen bei der Datensynchronisierung sowie Anfälligkeit für Betrug und Angriffe behaftet. Die Übertragung dieses Prozesses auf die Blockchain kann diese Probleme vereinfachen.





Angesichts der zunehmenden Diskussionen um RGB++ wollen wir uns auch das Open Transaction-Datenformat von CKB ansehen, das die zukunftsweisenden Funktionen der Kette zeigt. Open Transaction ermöglicht es mehreren Teilnehmern, im Laufe der Zeit gemeinsam verschiedene Transaktionen zu erstellen und zu aggregieren. Es unterstützt teilweise Erstellung, Änderbarkeit sowie inkrementellen Aufbau und Aggregation. Alice initiiert beispielsweise eine Open Transaction, um eine bestimmte Menge Token A gegen Token B mit Bob auszutauschen. Die Transaktion bleibt nach dem Start in einem bearbeitbaren Zustand. Nachdem Bob den Transaktionsbedingungen zugestimmt hat, kann er seinen Token B hinzufügen und die Bedingungen abschließen.





Es mag zunächst abstrakt erscheinen. Nehmen wir als Beispiel kettenübergreifende Szenarien: Alice und Bob könnten unabhängig voneinander Asset-Trades auf verschiedenen unterschiedlichen Ketten ausführen, was die kettenübergreifenden Interaktionsmöglichkeiten der CKB-Kette erheblich steigern würde. Im Bereich komplexer DeFi-Transaktionen, bei denen häufig marktgesteuerte dynamische Anpassungen erforderlich sind, ermöglicht Open Transaction den Vertragsteilnehmern, die Handelsbedingungen während der Vertragsausführung fließend anzupassen. Dies verbessert zweifellos die Fähigkeit, Transaktionskomplexitäten zu bewältigen.

Aus meiner Sicht spiegelt Open Transaction die Freischaltbedingungen für UTXO-Transaktionen wider und kann komplizierte Freischaltbedingungen, Signaturen mehrerer Parteien und komplexe Transaktionsumgebungen zusammenführen. Dies stellt eine evolutionäre und wertvolle Innovation dar, die auf den Grundprinzipien der BTC-Hauptkette aufbaut.





Interessant, Jan Xie , ein Kernentwickler des Ethereum-Teams, entschied sich für sein erstes Großprojekt, das BTC UTXO-Modell zu übernehmen. Trotz der breiteren Anwendung des Smart-Contract-Modells von Ethereum entschieden sich Jan und sein Nervos-Team entschieden, das BTC UTXO-Modell zu erweitern und zu verfeinern. Diese Entscheidung spiegelt einen tiefen Respekt für Satoshi Nakamotos vereinfachtes UTXO-Transaktionsmodell wider und legt zugleich subtil den Grundstein für dessen Umwandlung in eine native BTC-Schicht 2.





Zusammenfassend bin ich ziemlich optimistisch, was das Potenzial von CKB als BTC Layer 2 angeht. Kurzfristig hat es sicherlich das Potenzial, die Implementierung von Projekten wie dem Lightning Network und RGB innerhalb von UTXO-basierten Ketten zu beschleunigen und wertvolle Einblicke für diese „orthodoxen“ Erweiterungslösungen im BTC-Mainnet zu bieten. Langfristig betrachtet könnten die inhärenten Merkmale der CKB-Kette und ihre innovative Architekturkompatibilität es ihr ermöglichen, im komplexen und standardlosen Bereich der BTC Layer 2s hervorzustechen.





Hinweis: Es gibt noch viel mehr über die technischen Nuancen und herausragenden Merkmale von CKB zu erfahren, die ich später genauer analysieren werde. Es ist faszinierend zu sehen, wie BTC Layer 2 nicht nur eine Plattform für den Aufstieg neuer Ketten bietet, sondern auch endlose Möglichkeiten zur Erneuerung innerhalb etablierter Ketten eröffnet.

Autor: Haotian , Unabhängiger Forscher

Dieser Artikel ist die Übersetzung eines Haotian's twittern .