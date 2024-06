Wie OpenCred Tokenisierung nutzt, um Online-Vertrauen aufzubauen

In dieser Sitzung unserer Reihe „Hinter den Kulissen des Startups“ treffen wir uns mit Zad, dem visionären Gründer von OpenCred, um das revolutionäre Konzept der Tokenisierung von Vertrauen in der Web3-Umgebung zu erkunden. Als Stanford-zertifizierter Experte für Blockchain und Kryptografie spricht Zad über die Gründung von OpenCred, seinen einzigartigen Ansatz zur digitalen Identität durch eSFT-Token und seine ehrgeizige Mission, soziale und wirtschaftliche Interaktionen online neu zu gestalten.





Ishan Pandey: Hallo Zad, schön, dass Sie bei unserer Serie „Innovatoren in Web3“ dabei sind. Können Sie uns etwas über Ihren Hintergrund erzählen und was Sie dazu bewogen hat, OpenCred zu gründen?





Zad: Als Postgraduierter in Blockchain-Strategie und von Stanford zertifizierter Kryptografieexperte habe ich jahrelang Spitzenforschung in den Bereichen Asset-Tokenisierung, DID und Cybersicherheit betrieben. Vertrauen ist tatsächlich eines der am schwierigsten zu messenden und zu quantifizierenden Dinge, egal ob „IRL“ oder online. Mit Blockchain und Token haben wir nun endlich die Werkzeuge, um dieses Problem auf neuartige Weise anzugehen. Ich habe OpenCred gegründet, um tokenisiertes Vertrauen in die Web3-Branche zu bringen, das verborgene Potenzial sozialer Beziehungen freizusetzen und schließlich den Aufbau einer dezentralisierten Gesellschaft zu ermöglichen.





Ishan Pandey: Könnten Sie zunächst erklären, was OpenCred ist und welche konkrete Lücke im Web3-Bereich es schließen soll?





Zad: OpenCred ist ein dezentrales Web3-Kreditprotokoll, das einen neuen Token-Standard namens „eSFT“ anwendet, um Vertrauensbeziehungen in greifbare und quantifizierbare wirtschaftliche Vermögenswerte umzuwandeln. Unsere Vision ist es, Benutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Online-Aktivitäten zu monetarisieren und gleichzeitig Datenschutz und Eigentum zu gewährleisten. Indem OpenCred eine Blockchain-basierte Lösung zum Aufbau und zur Messung von Vertrauensbeziehungen bietet, füllt es eine entscheidende Lücke im Web3-Ökosystem: Es ermöglicht vertrauenswürdige Interaktionen und Zusammenarbeit, ohne auf zentrale Vermittler oder KYC angewiesen zu sein.





Ishan Pandey: Im Deck erwähnen Sie, dass OpenCred eine bahnbrechende Quantifizierung des Vertrauenswerts (Kredit) für Web3 einführt. Können Sie näher erläutern, wie dies funktioniert und warum es wichtig ist?





Zad: OpenCred aggregiert sowohl On-Chain- (z. B. DeFi TVL, Smart-Contract-Interaktionen) als auch Off-Chain-Daten (z. B. Follower und Interaktionen in sozialen Medien), um Vertrauen in Form von CRED-Tokens zu tokenisieren. Dies bedeutet, dass Benutzer ihren persönlichen Vertrauenswert erhöhen können, indem sie ihre Online-Aktivität und ihren Fußabdruck erhöhen. Jeder CRED ist für den Benutzer einzigartig und enthält eine Reihe fungibler Score-Tokens (ST), die den Wert des CRED eines Benutzers bestimmen. Indem OpenCred auf diese Weise eine messbare und objektive Möglichkeit zur Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit bietet, ermöglicht es sichere, nachvollziehbare und effiziente vertrauensbasierte Interaktionen in verschiedenen Web3-Anwendungen wie sozialen Medien, E-Commerce, DeFi und Gaming. Dieser bahnbrechende Mechanismus ist von entscheidender Bedeutung, um eine vertrauenswürdige Umgebung im digitalen Raum zu fördern und unzählige neue Anwendungsfälle in vielen Bereichen von B2B über B2C bis hin zu C2B und C2C zu ermöglichen.





Ishan Pandey: Der CRED-Token scheint eine Schlüsselkomponente des OpenCred-Ökosystems zu sein. Können Sie seine Doppelnatur als halbfungibler Token erklären und wie er sowohl Identität als auch Vertrauenswürdigkeit repräsentiert? Und wie kommt dieses Design den Benutzern Ihrer Plattform zugute?





Zad: CRED-Token sind eine bahnbrechende Innovation von OpenCred. Sie schaffen einen neuen Token-Standard, den wir Embedded Semi-Fungible Token (eSFT) nennen und der sowohl nicht-fungible (einzigartige) als auch fungible (austauschbare) Eigenschaften kombiniert. Der nicht-fungible Teil des Tokens stellt die einzigartige Identität eines Benutzers innerhalb des OpenCred-Protokolls dar und stellt sicher, dass jeder Benutzer eine eindeutige und überprüfbare Präsenz hat. Andererseits quantifiziert der fungible Teil des Tokens die Vertrauenswürdigkeit des Benutzers, die durch seine Interaktionen (On-Chain und Off-Chain) und die Menge der CRED-Token bestimmt wird, die er von anderen erhält. Dieses Design kommt den Benutzern zugute, indem es ihnen ermöglicht, ihre Online-Aktivitäten und sozialen Beziehungen zu monetarisieren. Indem wir Vertrauen tokenisieren und quantifizierbar und greifbar machen, schaffen wir darüber hinaus eine neue Art von Vermögenswert, den es vorher einfach nicht gab, und schaffen damit einen enormen Wert.





Ishan Pandey: Wie erleichtert das Senden von CRED zwischen Benutzern den Aufbau eines vertrauenswürdigen und quantifizierbaren sozialen Graphen in Web3?





Zad: Wenn ein Benutzer CRED-Token an einen anderen Benutzer sendet, baut er im Wesentlichen eine Vertrauensbeziehung auf, die in der Blockchain aufgezeichnet wird. Diese Transaktion bedeutet, dass der Absender dem Empfänger aufgrund seiner Interaktionen, seines Rufs oder anderer Faktoren bis zu einem gewissen Grad vertraut. Während Benutzer weiterhin interagieren und sich gegenseitig CRED-Token senden, entsteht ein dynamisches, sich entwickelndes soziales Diagramm in der Kette. Das soziale Diagramm ist quantifizierbar und nachvollziehbar. Diese Quantifizierung des Vertrauens ermöglicht es Benutzern, fundierte Entscheidungen bei der Interaktion mit anderen zu treffen, da sie die Vertrauenswürdigkeit potenzieller Mitarbeiter, Partner oder Dienstanbieter anhand ihrer Position im sozialen Diagramm beurteilen können.





Ishan Pandey: OpenCred positioniert sich als Anbieter von „Vertrauen als Service“. Wie gewährleisten Sie die Zuverlässigkeit und Sicherheit der von Ihrem Protokoll generierten Vertrauensmetriken?





Zad: Es besteht eine klare Reibung zwischen der Anreizsetzung für Benutzer auf der einen Seite und der Gewährleistung der Authentizität von Vertrauensbeziehungen auf der anderen Seite. Wir sind uns dessen bewusst und werden dieses Problem auf verschiedene Weise angehen. Zunächst werden wir das Senden von CRED mit einigen Aktionen wie „Folgen“, „Gefällt mir“ usw. verknüpfen, sodass die Übertragung von CRED mit der Herstellung einer sinnvollen Vertrauensbeziehung einhergeht. Zweitens werden wir Strafen für Sybil-Angreifer und anderes böswilliges Verhalten einführen. Darüber hinaus implementiert OpenCred ein mehrschichtiges Governance-Modell, das die Beteiligung der Community und dezentrale Entscheidungsfindung beinhaltet. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Integrität und Fairness der Vertrauensmetriken aufrechtzuerhalten, da die Community verdächtige Aktivitäten oder Versuche, Vertrauenswerte zu manipulieren, gemeinsam überwachen und kennzeichnen kann. Um die Zuverlässigkeit der Vertrauensmetriken weiter zu verbessern, integriert OpenCred einen Reputations-Staking-Mechanismus, bei dem Benutzer einen Teil unserer Governance-Token einsetzen müssen, um an vertrauensbildenden Aktivitäten teilzunehmen. OpenCred legt großen Wert auf die Aufklärung und Sensibilisierung der Benutzer. Indem klare Richtlinien, Tutorials und Best Practices für die Verwendung des Vertrauensprotokolls bereitgestellt werden.





Ishan Pandey: Wie wollen Sie die Akzeptanz fördern und das OpenCred-Ökosystem ausbauen, insbesondere im Hinblick auf die Gewinnung von Benutzern und Entwicklern?





Zad: OpenCred sucht aktiv nach Partnerschaften und Kooperationen mit etablierten Web3-Projekten in verschiedenen Sektoren, wie etwa Social Media, E-Commerce, Gaming und dezentrale Finanzen (DeFi). Wir haben derzeit Partnerschaften mit über 10 Web3-Projekten mit fast 1 Million täglich aktiven Benutzern, die bereit sind, unser Protokoll zu übernehmen, sobald es live ist. Um Entwickler anzuziehen, wird OpenCred eine Reihe von Tools, SDKs und Dokumentationen bereitstellen, um die Integration seines Vertrauensprotokolls in verschiedene Anwendungen zu erleichtern. Das Protokoll wird Entwicklerzuschüsse, Hackathons und Prämienprogramme anbieten, um die Entwicklung innovativer vertrauensbasierter Lösungen zu fördern.





Durch die Förderung einer lebendigen Entwickler-Community und die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen und Unterstützung möchte OpenCred die Entwicklung einer vielfältigen Palette von dApps beschleunigen, die seine Vertrauensinfrastruktur nutzen. Das Tokenomics-Modell von OpenCred soll die Benutzerbeteiligung und das Wachstum des Ökosystems fördern. Der Governance-Token dient als primäres Interaktionsmittel innerhalb des OpenCred-Ökosystems und wird zum Aufbau von Vertrauensbeziehungen, zum Staking und zum Zugriff auf vertrauensbasierte Dienste verwendet. Das Protokoll wird ein Belohnungssystem implementieren, das Benutzer dazu anregt, aktiv an vertrauensbildenden Aktivitäten teilzunehmen, z. B. durch die Bereitstellung genauer Vertrauensbewertungen, das Staking von Token und den Beitrag zur Sicherheit des Netzwerks. Diese Anreize werden die Benutzerakzeptanz fördern und ein langfristiges Engagement im OpenCred-Ökosystem fördern.





