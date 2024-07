Wessen Spiel spielst du?

Als Kinder wurde uns eine Droge verabreicht. Anerkennung, Wertschätzung, Lob, Erfolg, Akzeptanz, Popularität – nennen Sie es, wie Sie wollen, aber es ist eine Droge, die auf Kosten unserer wahren Wünsche eine Abhängigkeit von anderen Menschen verursacht.





„Sie werden zu einem Roboter. Wollen Sie sehen, was für eine Roboterexistenz Menschen führen? Hören Sie sich das an. Da ist der Roboter, der hierherkommt, und ich sage: ‚Du siehst aber hübsch aus!‘, und der Roboter geht sofort nach oben. Ich drücke einen Knopf namens ‚Anerkennung‘, und er geht sofort nach oben. Dann drücke ich einen anderen Knopf namens ‚Kritik‘ – flach auf den Boden. Totale Kontrolle. <…>“ – Anthony de Mello





Das ist eine harte, aber wahrheitsgetreue Einschätzung.

Gesellschaft

Verschiedene soziale Mechanismen werden in uns früh installiert und durch soziale Emotionen wie Scham, Verlegenheit, Schuld usw.

Die meisten Eltern sind daran mitschuldig, aber wir sollten Mitgefühl haben, denn sie wurden zu sehr erzogen, um sich der Software der Gesellschaft zu fügen . Die Software ist die einzige Möglichkeit, viele Menschen zur Zusammenarbeit zu bewegen. Kann die Gesellschaft ohne sie funktionieren? Vielleicht nicht.





Wir sind soziale Wesen und der Ausschluss aus der Gruppe fühlt sich wie eine Bedrohung für unser Überleben an. Als Kinder, die von der Liebe unserer Eltern abhängig sind, lernen wir, uns den Erwartungen von außen anzupassen, um uns sicher und geliebt zu fühlen, und stellen dabei unsere eigenen Wünsche in den Hintergrund. Das bleibt bis ins Erwachsenenalter bestehen. Menschen erreichen gesellschaftlich anerkannte Meilensteine, fühlen sich aber dennoch unerfüllt und haben das Gefühl, dass das Leben gut sein sollte , aber dennoch etwas fehlt. Das liegt daran, dass sie letztendlich das Leben eines anderen leben. Ein Leben, das von der Zustimmung gesellschaftlicher Standards abhängig ist, um zu bestätigen, dass sie in Ordnung sind. Wenn man am Ende des Regenbogens kein Gold findet, führt das manche Menschen zur Selbstentwicklung. Andere wiederholen dasselbe Programm bis ins Unendliche.





Eine Randbemerkung zu diesem Thema: Ich höre Leute sich beschweren, dass die Gesellschaft weder X noch Y tut: persönliches Wachstum, gesunde Entwicklung, finanzielle Freiheit, unabhängiges Denken usw. nicht fördert. Kein Scheiß, Sherlock – natürlich tut sie das nicht. Das Überleben der Gesellschaft hängt davon ab, dass Sie tun, was sie braucht, und nicht, was Sie wollen. Das ist keine Verschwörung. Sie schieben einer hungrigen Hyäne kein Steak vor die Nase und schreien dann, wenn sie Ihr Mittagessen frisst. Wenn Sie Veränderung wollen, lassen Sie die arme Gesellschaft in Ruhe (einschließlich Ihrer Eltern) und arbeiten Sie an sich selbst.





Wenn wir nicht herausfinden, was authentisches Leben für uns bedeutet (ich widerspreche mir selbst und sage, dass dies meiner Meinung nach nahezu unmöglich ist und Authentizität nur ein weiterer Marketingbegriff ist, aber mehr dazu ein anderes Mal), sterben wir auf Raten.





Ein weiterer großer Nachteil eines Lebens nach den Maßstäben der Gesellschaft besteht darin, dass wir unfähig werden zu lieben.





„ Durch die Einnahme dieser Droge haben Sie Ihre Fähigkeit zu lieben verloren. Wissen Sie warum? Weil Sie keinen Menschen mehr sehen können.

Sie sind sich so sehr darüber im Klaren, ob sie Sie akzeptieren oder nicht, ob sie Sie gutheißen oder nicht. Sie sehen sie als Bedrohung für Ihre Droge oder als Unterstützung Ihrer Droge.

Der Politiker sieht die Menschen oft gar nicht, er sieht die Stimmen. Und wenn Sie für ihn weder eine Bedrohung noch eine Unterstützung bei der Stimmengewinnung darstellen, nimmt er Sie nicht einmal wahr. Der Geschäftsmann sieht das große Geld, er sieht keine Menschen, er sieht Geschäftsabschlüsse. Aber wir sind nicht anders, wenn wir unter der Wirkung dieser Droge stehen … Wie können Sie etwas lieben, das Sie nicht einmal sehen ?“ – Anthony de Mello

Geschäft

Deshalb ist es so schwierig, nach Reichtum zu streben, und nur relativ wenige Menschen tun es. Weil es ihnen gegen den Strich geht. In den meisten Gesellschaften wird Reichtum als etwas Schlechtes angesehen, was sich in zahllosen Sprüchen und Stereotypen über die korrumpierende Natur von Reichtum widerspiegelt. Im Grunde sind das Geschichten, die sich die Menschen selbst erzählen, um zu erklären, warum sie keinen finanziellen Erfolg haben können, während es in Wirklichkeit der gesellschaftliche Mechanismus ist, der sie daran hindert.

Wenn jemand (unbewusst) das Gefühl hat, er sollte nicht reich sein, weil seine Gruppe das so will, möchte er vielleicht auch nicht, dass andere erfolgreich sind. Das führt dazu, dass er Narrative verbreitet, die vom Streben nach Reichtum abhalten. Mit der Zeit verwurzeln sich diese Narrative tief und wirken als eine weitere Form der sozialen Kontrolle. Die Gesellschaft muss nicht manipulieren, Gruppenzwang und gesellschaftliche Erwartungen tun das.

.

.

Ich beobachte, dass die Gesellschaft Geschäftsleute sowohl hasst als auch liebt. Wir lieben eine gute Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, solange die Person als sympathisch wahrgenommen wird (z. B. Michael Jordan). Aber im Allgemeinen möchte niemand, dass jemand, den er kennt, (viel) reicher wird als er, weil das eine Statusfrage aufwirft. Wenn zwei Menschen in einer ähnlichen sozialen Klasse anfangen und einer viel (ein relativer Begriff) reicher wird, hat der andere das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Oder vielmehr, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Sie hatten schließlich beide ähnliche Umstände. Wie kommt es also, dass er nicht das erreicht hat, was sein Klassenkamerad erreicht hat? Harte Arbeit ist eine der vielen möglichen Antworten, aber wichtig ist, warum die Frage überhaupt aufkommt. Der Grund dafür ist, dass die Gesellschaft, insbesondere die kapitalistische Gesellschaft, auf Wettbewerb durch Vergleich aufgebaut ist. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich liebe Wettbewerb, aber ich bin kein Fan von Vergleichen. Meistens tötet Vergleiche Authentizität und damit Fortschritt.





Wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der es geschafft hat, fühle ich mich vielleicht 💩 und fange damit an, die gesellschaftliche Erzählung zu akzeptieren, dass „Geld die Wurzel allen Übels ist“.

.

.

Ich bewundere Geschäftsleute, weil sie es geschafft haben, ungeachtet der vorinstallierten sozialen Software in ihrem besten Interesse zu handeln (etwas, das ich noch nicht kann, daher die Bewunderung). Das ist der Grund, warum Soziopathen (ohne Erfahrung mit sozialen Emotionen) im Geschäftsleben so erfolgreich sind – gesellschaftliche Manipulation durch soziale Emotionen bringt sie nicht aus der Fassung.





Verantwortung ist proportional zur Freiheit – je mehr Verantwortung, desto mehr Freiheit. Im Wesentlichen gilt: Je mehr Sie bereit sind, gesellschaftliche Normen herauszufordern und sowohl soziale als auch finanzielle Risiken einzugehen, desto größer sind Ihre potenziellen Belohnungen. Aus diesem Grund wagen sich relativ wenige Menschen in die Geschäftswelt – es ist schwierig, dem gesellschaftlichen Druck entgegenzuwirken.





Naval Ravikant weist darauf hin:





Status ist Ihr Platz in der sozialen Hierarchie.“ Die Gesellschaft spielt Statusspiele. Sie erlangen Status, indem sie Menschen angreifen, die Wohlstandsspiele spielen.

.

.

Welches Spiel spielst du?

Wessen Spiel spielst du?