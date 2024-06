Von nicht zu heiß 🔥7 Praktiken, um eine Trend-Story zu landen

Jede Woche veröffentlichen wir Hunderte aufschlussreiche Artikel. Einige fallen jedoch mehr auf als andere. Heute heben wir die Top-5-Geschichten der vergangenen Woche hervor und finden gemeinsam heraus, was sie bei unseren Lesern so beliebt gemacht hat.

Die 5 meistgelesenen Geschichten der Woche





Herzlichen Glückwunsch an Julia Kordinova Und Anton Muravyev für die Dominanz in den Top-5-Ranglisten dieser Woche!









Was haben diese Geschichten gemeinsam und was können wir daraus lernen?

Interessanterweise konzentrieren sich alle diese Geschichten in irgendeiner Form auf Produktmarketing. Deutet dies auf ein neu entdecktes Interesse unserer Leser an solchen Themen hin? Das lässt sich noch nicht sagen. Was wir jedoch mit Sicherheit sagen können, ist, dass alle diese Geschichten sieben Schlüsselpraktiken befolgen:





1. Bleiben Sie auf dem Laufenden

Indem Sie mit den Branchentrends Schritt halten, stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte relevant bleiben. Julia Kordinovas Marketing Insights für 2024 behandelt KI bei der Inhaltserstellung, benutzergenerierte Inhalte sowie Nano- und Mikro-Influencer-Marketing und bietet wertvolle Einblicke, um auf dem Laufenden zu bleiben.





2. Binden Sie Ihr Publikum ein

Verwenden Sie einen umgangssprachlichen und ansprechenden Schreibstil sowie klare CTAs, um die Aufmerksamkeit der Leser zu fesseln und komplexe Themen zugänglicher zu machen. KI und B2B Der Artikel fesselt die Aufmerksamkeit des Lesers bereits im ersten Absatz, indem er die Herausforderungen und die Spannung der Arbeit als B2B-Vermarkter hervorhebt und damit den Ton für den Rest des Artikels angibt.





3. Betonen Sie die Qualität

Bei der Erstellung Ihrer Inhalte legen Sie Wert auf Qualität statt Quantität, da qualitativ hochwertige Inhalte eher bei Ihrem Publikum Anklang finden und Engagement und Loyalität fördern. Die 5 wichtigsten Artikel, die hier hervorgehoben werden, dauern zwischen 4 und 11 Minuten und liegen im Allgemeinen zwischen 1.000 und 1.500 Wörtern.





4. Verwenden Sie Beispiele aus der Praxis

Fügen Sie Beispiele aus der Praxis und Fallstudien ein, um Ihre Argumente zu veranschaulichen und die Wirksamkeit Ihrer Empfehlungen zu belegen. Legen Sie dabei Wert auf glaubwürdige Quellen. Julias Geschichte enthält Beispiele und Fallstudien aus der Praxis, um die Vorteile von KI im B2B-Marketing zu veranschaulichen, was ihre Argumente untermauert und konkrete Beweise für die Wirksamkeit von KI-Tools bei der Steigerung von Geschäftsergebnissen liefert.





5. Klare Erklärung und Struktur

Machen Sie komplexe Themen leicht verständlich, indem Sie Erklärungen vereinfachen und Inhalte logisch organisieren. Anton Muravyev demonstriert diese Fähigkeit wirkungsvoll in „ Die Macht der SEO entfesseln " indem Konzepte wie Stückkosten und SEO aufgeschlüsselt werden. Ebenso in " Einblicke in den Affiliate-Marketing-Produktboom „Der Autor stellt die verschiedenen Aspekte des Affiliate-Marketing klar und deutlich dar, verbessert die Lesbarkeit und erleichtert dem Leser die Navigation.





6. Datengesteuerter Ansatz

Fügen Sie Statistiken und Datenpunkte hinzu, um Ihre Behauptungen zu untermauern. Einblicke in den Affiliate-Marketing-Produktboom Diese Zahlen verleihen dem Inhalt Glaubwürdigkeit und helfen den Lesern, das Ausmaß und die Bedeutung des Affiliate-Marketings in der aktuellen Landschaft zu verstehen.





7. Geben Sie umsetzbare Ratschläge

Durch das Anbieten konkreter Ressourcen und umsetzbarer Ratschläge wird Ihre Geschichte von einer theoretischen zu einer nützlichen Geschichte. Julia Kordinovas Geschichte schlägt beispielsweise vor, Social-Media-Plattformen auf Grundlage der Zielgruppenpräferenzen zu priorisieren, benutzergenerierte Inhalte zur Authentizität zu nutzen und mit Partnern zusammenzuarbeiten, um Reichweite und Ressourcen zu erweitern.





