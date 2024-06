Meine 30-tägige Reise auf einem Dark Web-Marktplatz, der einer Cyber-Gang gehörte

Während ich auf meinem Stuhl saß, begann ich darüber nachzudenken, wo sich geeignete Websites mit Informationen zur Cybersicherheit im Zusammenhang mit Darknet-Aktivitäten befinden. Es werden ständig zahlreiche Artikel veröffentlicht, und sie sind gute Quellen, aber ich wollte etwas, das in Echtzeit verfügbar ist und die Grenzen meiner Komfortzone überschreitet. In meinem Kopf rasten die Ideen, aber nichts kam ans Licht, das meinem Konzept entsprach. Mit der Zeit hatte ich eine Idee. Wenn ich die „neuesten und besten Informationen“ haben wollte, musste ich dorthin gehen, wo alle Cyberkriminellen hingehen, um Daten zu verkaufen und über Angriffe zu kommunizieren. Deshalb habe ich mich einem Darknet-Marktplatz angeschlossen. Aber keine Sorge, ich war nur wegen der Kommentare dort. Ich habe den Marktplatz, der mich interessierte, durch technische Whitepaper und Mundpropaganda gefunden. Es war ein Ort, an dem viele aktuelle Datenlecks verkauft wurden, Lecks wie AT&T, Home Depot und viele andere. Es war auch die Heimat eines berüchtigten Hackers, der für viele der erwähnten Datenlecks verantwortlich war. Ich konnte all diese Informationen dank einer Funktion ableiten, die Teil des Marktplatzes war und „The ShoutBox“ hieß. Diese Funktion wird von allen Mitgliedern und Gästen als Chat genutzt, um über alles zu reden ... und ich meine wirklich alles. Bei all den eingehenden Chats in der Shoutbox wusste ich, dass ich meinen Platz zum Verstecken gefunden hatte ... meinen Platz zum Beobachten der Kommentare.