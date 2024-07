Es wird Mai ... ein neues Update für die mobile App, pixelige Avatare, überarbeitete Story-Seiten und mehr

Tolle Neuigkeiten! Unser monatliches Produktupdate ist da! Machen Sie sich bereit für das neueste Update der mobilen App, die von Apples Memoji inspirierten Pixel-Avatare , das Farbthema „Aprilschauer bringt Maiblumen“, ein besseres Layout der Story-Seiten, eine neue Rangliste der Top-Autoren und mehr!🚀



Dieses Produktupdate spiegelt Änderungen an der Plattform vom 1. März bis 3. Mai 2024 wider.





Neu für Autoren

Die Version 2.0 hat die ursprünglichen Umfragedaten von HackerNoon sowie aktive Technologieumfragen in die HackerNoon-App übernommen, damit Sie immer über die Trends im Internet informiert sind. Bleiben Sie über die neuesten Technologiediskussionen auf dem Laufenden, geben Sie Ihre Stimme ab und tragen Sie Ihre Erkenntnisse zu Umfragethemen bei – alles von Ihrem Telefon aus! So geht's: Navigieren Sie zur Homepage, scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf „Umfrage der Woche“ – so gelangen Sie zu einer Sammlung abgeschlossener Umfragen.

Profi-Tipp : Wenn Sie ein Thema sehen, das Sie näher ausführen möchten, wie dieses , klicken Sie einfach auf „✏️Über die Ergebnisse“ und Sie werden zu einem vollständig bearbeitbaren Entwurf weitergeleitet. Sie können auch in den Webversionen der HackerNoon-Umfragen einen neuen Entwurf erstellen! Suchen Sie einfach in unserer Umfragedatenbank nach beliebigen Umfragen und klicken Sie auf „Über die Ergebnisse schreiben“, um zu einem neuen Entwurf mit Umfrageergebnissen im Feature-Bild zu gelangen.

Diese Version enthält auch wesentliche Verbesserungen für das mobile Schreiben. Wir haben Hunderte von Story-Vorlagen hinzugefügt, um das Schreiben zu erleichtern, und die Funktion der Schlagzeilen-Story mehr an Apple Notes und Google Keep angepasst, sodass sie im Story-Entwurf selbst und in den Story-Einstellungen bearbeitet werden kann. Bahnbrechende Ideen können von winzigen Tastaturen kommen!





Und das ist noch nicht alles. Wir haben die Authentifizierung verbessert und beschleunigt, um Ihnen beim Öffnen der HackerNoon-App ein paar kostbare Momente zu ersparen, und wir haben die Benutzerregisterkarte so geändert, dass Sie, sobald Sie darauf tippen, sofort zu Ihrem Benutzerprofil weitergeleitet werden, wo Sie Ihre Informationen einfach aktualisieren oder zu den Einstellungen navigieren können. Überzeugen Sie sich selbst:





Geben Sie uns weiterhin Feedback ! Wir werden uns weiter verbessern!





Emoji Credibility Indicators von HackerNoon sind jetzt live auf Figma und Github !

Unser Open-Source-Pixel-Emoji-Paket wurde entwickelt, um den Kontext des Inhalts einer Story auf HackerNoon zu vermitteln, und Sie können zu den Ersten gehören, die es ausprobieren!





Was erhalten Sie von diesem Open-Source-Paket?

Pixelige Emojis, entworfen auf einem 24-Pixel-Raster. Gut gestaltete SVGs Vollständig anpassbar Einsatzbereit für die Entwicklung über GitHub Repo Und Figma !





Klingt gut? Probieren Sie sie noch heute aus und erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen Hier . Entwicklung der Emoji-Glaubwürdigkeitsindikatoren von HackerNoon : Holen Sie sich die Perspektive des Entwicklers Hier . Erfahren Sie mehr über Emoji-Glaubwürdigkeitsindikatoren Hier . Lesen Sie mehr über alle unsere Emoji-Glaubwürdigkeitsindikatoren, ihre Bedeutung und wie man sie verwendet Hier .





Die neueste Entwicklung von HackerNoons Top-Autoren-Ranking bietet jetzt eine eigene Seite für jeden unserer Technikkategorien . Mit dieser Funktion möchten wir die außergewöhnlichen Mitwirkenden von HackerNoon ins Rampenlicht rücken und das Leseerlebnis verfeinern und verbessern, sodass es einfacher wird, die führenden Stimmen der Technologie zu entdecken und mit ihnen zu interagieren.





Sie können jetzt von der oberen Navigationsleiste aus zu allen Tech-Kategorien navigieren. Probieren Sie es aus!





Was ist neu?

Eigene Seiten: Jede Tech-Kategorie verfügt nun über eine eigene Seite mit den Top-Autoren, auf der die produktivsten Autoren umfassend vorgestellt werden. Besuchen Sie https://hackernoon.com/writers/programming Sie sehen das Profil jedes Top-Autors mit Name, Benutzernamen, Biografie und Avatar, Fachgebiets-Tags und deren Platzierung im Ranking. Echtzeit-Updates: Unser Top-Autoren-Ranking wird täglich aktualisiert, sodass Benutzer immer über die neuesten Beiträge in ihren Lieblingskategorien informiert sind.





Wie verbessert dies Ihr Erlebnis?

Wenn Sie Leser sind, ist dieses Ranking ein großartiger Ort, um neue Autoren zu finden und ihre Werke zu abonnieren. Und wenn Sie Schriftsteller sind … würden Sie nicht gerne einen Spitzenplatz ergattern? Finden Sie heraus, wie Hier . Fröhliches Lesen!





Neu für Leser





Pixelige Avatare sind gerade auf HackerNoon gelandet und jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen zu erstellen!

Bringen Sie etwas Spaß in Ihr Profil und verbessern Sie Ihre Erfahrung bei HackerNoon, während Sie gleichzeitig sicherstellen, dass Ihr Profil Ihr wahres Wesen widerspiegelt.









Holen Sie sich Ihren individuellen Avatar:

Gehen Sie zu Ihrem Profilseiteneinstellungen . Klicken Sie auf die Schaltfläche „Avatar erstellen“ – Sie können sie nicht übersehen! Viel Spaß beim Erstellen deines Avatars! Klicken Sie auf „Avatar speichern“ und Ihr altes Platzhalterbild wird automatisch ersetzt.





„Lassen Sie Ihren Inhalt in einer Welt aus Blütenblättern und Pixeln gedeihen.“ – GPT, Chat





Erleben Sie das brandneue HackerNoon-Design, indem Sie auf das Pinselsymbol klicken, BlossomBytes auswählen und auf Speichern klicken. Sehen Sie zu, wie sich das Design sofort verändert:

Profi-Tipp: Sie können HackerNoon auch auf viele andere Arten anpassen, und zwar über die Einstellung „Wählen Sie Ihre Farbe“ von HackerNoon. Klicken Sie einfach auf den Pinsel rechts neben dem gelben Werbebanner und überzeugen Sie sich selbst!

HackerNoon vereinfacht den Anmeldevorgang weiter, und wenn Sie ein Google-Konto haben, ist dies genau das Richtige für Sie – lernen Sie die Google-Anmeldung und -Anmeldung mit einem Fingertipp kennen. Diese Funktion nutzt die Sicherheit und den Komfort des Authentifizierungssystems von Google und ermöglicht den einfachen Zugriff auf HackerNoon mit nur einem Fingertipp, egal ob Sie ein erfahrener Autor oder ein neuer Leser sind, der unsere Plattform erkunden möchte. So ist ein problemloses Erlebnis gewährleistet.





Alles was Sie brauchen ist:

Google Chrome-Browser auf Ihrem Computer; Um in Ihrem Google-Konto angemeldet zu sein.





Wenn Sie diese beiden Voraussetzungen erfüllt haben, können Sie hackernoon.com und mit nur einem Fingertipp können Sie sich registrieren oder anmelden. So sieht es aus:





Denken Sie daran: Sie müssen bei Google angemeldet sein, damit die Anmeldung mit einem Fingertipp funktioniert! Wenn Sie nach der Anmeldung bei Ihrem Google-Konto die One-Tap-Option immer noch nicht sehen, überprüfen Sie die Berechtigungen für HackerNoon in Ihrem Browser.





Was ist, wenn ich kein Google-Konto habe?

Kein Problem! Sie können entweder unserem regulären Anmeldeablauf folgen ( hier mehr erfahren Und Hier ), stellen Sie einfach sicher, dass Sie eine aktive E-Mail, ein GitHub- oder ein X-Konto haben, und schon sind Sie fertig! Klicken Sie auf Hier um ein HackerNoon-Konto zu erstellen!





Die Story-Seiten wurden komplett überarbeitet! Übersetzungen und TLDR-Zusammenfassungen werden jetzt zusammen mit dem Story-Titel ins Rampenlicht gestellt, was die Navigation verbessert. Im Abschnitt „Über den Autor“ und in verschiedenen CTAs können Sie Storys mit mehreren Autoren ganz einfach identifizieren. Freuen Sie sich über die verspielten Pixelsymbole zum Lesezeichensetzen, Reagieren, Kommentieren und Teilen, die der Interaktion eine lustige Note verleihen. Darüber hinaus nehmen breitere Storys jetzt mehr Platz auf dem Bildschirm ein, was für eine bessere Lesbarkeit sorgt.









Neu für Marken

Für unsere beliebten Marken ist gerade ein neues Paket eingetroffen: Tech-Pressemeldung !

Veröffentlichen Sie Ihre Ankündigungen auf HackerNoon und schließen Sie sich unseren vertrauenswürdigen +4K-Marken weltweit an.



Wenn Sie sich noch nicht entschieden haben, ob Sie mit HackerNoon zusammenarbeiten möchten oder nicht, schauen Sie sich unseren Abschnitt Leserdemografie an. Hier .





