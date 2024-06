Eine vollständige Anleitung: Wie kann ich an der Governance von Oswap.io teilnehmen?

Dezentrale Börsen (DEXes) wie Oswap.io in Obyte haben einen großen Vorteil gegenüber zentralisierten Börsen: Ihre eigene Community kann die Handelsparameter und die Richtung bestimmen, die die Plattform in Zukunft einschlagen soll. Dieser Prozess wird als „Governance“ bezeichnet und jeder, der ein Liquiditätsanbieter (LP) wird, kann mit seinen eigenen Vorschlägen und Mitteln teilnehmen. Auf diese Weise sind die Börse und ihre Liquiditätspools wirklich frei und werden von ihren Hauptbeteiligten kontrolliert.





Oswap.io nutzt einen „Constant Product Market Maker“-Mechanismus und arbeitet ohne das traditionelle Orderbuchsystem. Stattdessen stützt es sich auf Liquiditätsreserven, die verwaltet werden von Autonome Agenten (AAs) und von den Benutzern bereitgestellt, die freiwillig LPs werden. Durch dieses Setup erfolgen Transaktionen direkt gegen diese Reserven, wobei die Preise automatisch angepasst werden, um das Marktgleichgewicht sicherzustellen.





Momentan, Oswap.io bietet Zugang zu 32 Pools (Fondsreserven), die Paare wie GBYTE-ETH, GBYTE-WBTC, GBYTE-USDC, GBYTE-BNB und GBYTE-MATIC umfassen. Innerhalb dieser Pools können Obyte-Benutzer als Liquiditätsanbieter fungieren und Belohnungen verdienen oder einfach zwischen verschiedenen Münzen tauschen. Die Transaktionsgebühren liegen normalerweise zwischen 0,1 % und 0,5 %, je nach Pool.





Eine weitere Möglichkeit für Benutzer ist natürlich die Teilnahme an der Governance. Liquiditätsanbieter können selbst neue Änderungen an den Parametern vorschlagen oder über die Genehmigung oder Ablehnung dieser Änderungen abstimmen. Jetzt werden wir lernen, wie das genau geht.

Pools und Parameter

Zunächst müssen wir die Pools und die Parameter überprüfen. Die Governance gilt nicht für Oswap.io als Ganzes, sondern jeder Pool hat seine eigenen Parameter und Governance-Optionen, über die abgestimmt und die separat angepasst werden müssen. Die Parameter, die möglicherweise durch Abstimmung geändert werden könnten, sind im Abschnitt „Alle Details anzeigen“ des ausgewählten Pools verfügbar.





Swap-Gebühr: ein Prozentsatz pro gehandeltem Betrag.

ein Prozentsatz pro gehandeltem Betrag. Ausstiegsgebühr: wird für Liquiditätsanbieter erhoben. Es handelt sich um eine prozentuale Gebühr, die auf Liquiditätsentnahmen erhoben wird.

wird für Liquiditätsanbieter erhoben. Es handelt sich um eine prozentuale Gebühr, die auf Liquiditätsentnahmen erhoben wird. Arbitragesteuer: Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Gebühr, die auf den Gewinn eines Arbitrageurs erhoben wird, vorausgesetzt, dass Personen einen Vermögenswert im Pool speziell kaufen, um ihn woanders zu verkaufen (oder umgekehrt) und aus diesem Handel einen Gewinn zu erzielen.

Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Gebühr, die auf den Gewinn eines Arbitrageurs erhoben wird, vorausgesetzt, dass Personen einen Vermögenswert im Pool speziell kaufen, um ihn woanders zu verkaufen (oder umgekehrt) und aus diesem Handel einen Gewinn zu erzielen. Leverage-Gewinnsteuer: ein Prozentsatz, der von den Gewinnen aus dem Leverage-Handel abgezogen wird.

ein Prozentsatz, der von den Gewinnen aus dem Leverage-Handel abgezogen wird. Leverage-Token-Steuer: ein Prozentsatz des Einlösebetrags, der beim Einlösen eines Leverage-Tokens erhoben wird.

ein Prozentsatz des Einlösebetrags, der beim Einlösen eines Leverage-Tokens erhoben wird. Basiszinssatz: Wird auf gehebelte Positionen angewendet und stellt die Mindestkosten für die Kreditaufnahme dieser Mittel dar.

Wird auf gehebelte Positionen angewendet und stellt die Mindestkosten für die Kreditaufnahme dieser Mittel dar. Auslastungsquote: der Anteil der verfügbaren Kapazität des Pools, der für die Ausleihe genutzt wird.

der Anteil der verfügbaren Kapazität des Pools, der für die Ausleihe genutzt wird. Tatsächlicher Zinssatz: Zinssatz, den Kreditnehmer zahlen. Er entspricht dem Basiszinssatz bei einer Auslastung von 0 und steigt mit zunehmender Auslastung.

Zinssatz, den Kreditnehmer zahlen. Er entspricht dem Basiszinssatz bei einer Auslastung von 0 und steigt mit zunehmender Auslastung. Geliehene Beträge: die Gesamtbeträge in jedem Token, die von Leverage-Händlern geliehen wurden.

die Gesamtbeträge in jedem Token, die von Leverage-Händlern geliehen wurden. Kapitalrendite allein aus der Kreditvergabe: Geschätzte Erträge aus der Bereitstellung von Mitteln für die Kreditnehmer in diesem Pool.

Geschätzte Erträge aus der Bereitstellung von Mitteln für die Kreditnehmer in diesem Pool. Token-Gewichte: Dies ist der Anteil jedes Tokens im Pool.

Dies ist der Anteil jedes Tokens im Pool. Pool-Hebelwirkung: Dies ist ein Maß dafür, wie viel Kapital im Verhältnis zum tatsächlichen Wert der im Pool gehaltenen Vermögenswerte für den Handel zur Verfügung steht.

Dies ist ein Maß dafür, wie viel Kapital im Verhältnis zum tatsächlichen Wert der im Pool gehaltenen Vermögenswerte für den Handel zur Verfügung steht. Preisspanne: Bezieht sich auf die Preisspanne, zu der Vermögenswerte innerhalb des Pools gehandelt werden können.

Bezieht sich auf die Preisspanne, zu der Vermögenswerte innerhalb des Pools gehandelt werden können. Symbol für LP-Aktien: LP-Aktien repräsentieren das Eigentum an bestimmten Vermögenswerten im Liquiditätspool. Dies ist die Abkürzung oder das Symbol ihres Tokens.

Änderungsvorschläge

Wenn Sie bessere Parameter für einen bestimmten Pool hinzufügen oder sogar einen brandneuen Pool erstellen möchten, müssen Sie zuerst Ihre Brieftasche (Anmeldung) in Oswap.io verbinden. Wählen Sie dann auf der Registerkarte „Pools“ den Pool aus, für den Sie Vorschläge machen möchten. Klicken Sie auf „Alle Details anzeigen“ und unter allen Parametern sehen Sie die Option „Diese Parameter in der Governance ändern“, die auf die Oswap-Governance-Website .









Dort müssen Sie Ihre Obyte-Abstimmungsadresse auswählen und verschiedene Werte für die Elemente vorschlagen, an denen Sie interessiert sind. Um für die Änderung jedes Parameters zu stimmen, müssen die LP-Token, die LPs erhalten haben, als sie Liquidität in einen Pool eingebracht haben, vorübergehend hinterlegt werden. Sie entscheiden, welchen Betrag Sie für diese Abstimmung hinterlegen (je höher der Betrag, desto größer die Stimmberechtigung). Nach der Abstimmung können Sie diese LP-Token wiederherstellen.





Die Transaktion muss von Ihrem Wallet aus bestätigt werden, und die Gelder werden während einer 10-tägigen Einspruchsfrist im Governance Autonomous Agent (AA) gesperrt (nicht für Auszahlungen verfügbar). In diesen 10 Tagen können auch andere Händler abstimmen, um Ihren Vorschlag anzufechten oder zu unterstützen. Wenn Ihr Vorschlag letztendlich gewinnt, werden Ihre LP-Token für weitere 30 Tage „Einfrierfrist“ gesperrt.





Außerdem gibt es einen Discord-Bot, der alle Governance-Abstimmungen überwacht und Benachrichtigungen an den #DeFi-Governance-Kanal des Obyte-Discord-Server .

Abstecken von OSWAP-Token

Eine weitere Möglichkeit, an der Governance teilzunehmen und dafür auch Belohnungen zu erhalten, ist die OSWAP-Token . Dieser Vermögenswert wurde auf einer Bonding-Kurve ausgegeben, die stets verfügbare Liquidität gewährleistet und über eine eigene Website und Pools für Handel, Liquiditäts-Mining und Governance verfügt.





Benutzer können ihre Bestände in OSWAP-Token einsetzen, um langfristige Belohnungen zu erhalten, und ihre LP-Token hinterlegen, um einen Anteil an OSWAP-Emissionen zu erhalten. Durch die Sperrung einer beliebigen Menge an OSWAP-Token zwischen 14 Tagen und 4 Jahren wäre jeder berechtigt, Emissionen neuer OSWAP-Token zu erhalten (0,125 % pro Jahr) und über Änderungen der Parameter und Verteilungsregeln des Tokens abzustimmen. In diesem Fall erhöht sich die Stimmberechtigung mit längeren Sperrfristen.









Im Menü „ Führung „Es gibt vier Abschnitte: Governance, Stake & Vote, Pool-Whitelist und Params. Der erste Abschnitt ist eine Übersicht über die Beteiligung Ihres Kontos an der Governance, einschließlich Daten wie gesperrtes Guthaben, nicht beanspruchte Belohnungen, Stimmrecht und jährlicher prozentualer Staking-Ertrag (APY).





Im zweiten Abschnitt wählen Sie die Bedingungen Ihrer Teilnahme aus, einschließlich des zu sperrenden Betrags, der Verteilung der Stimmrechte (VP) auf die Pools und der Sperrfrist. Im selben Menü können Sie Ihre Einsätze aufheben, Belohnungen abheben und Ihre Stimmen verschieben. „Pool-Whitelist“ dient, wie der Name schon sagt, als Abschnitt, in dem Sie über das Hinzufügen oder Entfernen von Pools abstimmen können, die für den Erhalt von Belohnungen in OSWAP-Tokens in Frage kommen.

Parameter im OSWAP-Token

Der OSWAP-Token hat seine eigenen Parameter zur Abstimmung in der Verwaltung. Die Bedeutung der Swap-Gebühr und der Arbitrageur-Steuerparameter ist die gleiche wie die ähnlicher Parameter in der Verwaltung von Oswap.io-Pools. Die anderen Parameter sind:





Basis-Wertsteigerungsrate: bezieht sich auf die jährliche Wertsteigerung des OSWAP-Tokens, wenn der Gesamtwert aller Oswap-Pools (TVL) einem vordefinierten Basisniveau entspricht. Wenn der aktuelle TVL von diesem Basisniveau abweicht, wird die Wertsteigerungsrate entsprechend angepasst und proportional skaliert, um die Abweichung widerzuspiegeln.

Inflationsrate: Diese Zahl stellt die jährliche Zunahme des Angebots an OSWAP-Token dar, die sich aus der Ausgabe neuer Token an Liquiditätsanbieter (LPs) und Governance-Teilnehmer, auch Staker genannt, ergibt.

Anteil der Staker : Dies bezieht sich auf den Anteil der neu erstellten Token, der Stakern zugeteilt wird, die ihre OSWAP-Token in der Governance sperren. Der verbleibende Anteil wird an LPs verteilt, die die LP-Token der Anreizpools hinterlegen.







Basis-TVL : stellt den gesamten gesperrten Wert (TVL) aller Oswap-Pools dar, was dazu führt, dass der OSWAP-Token mit der Basis-Wertsteigerungsrate an Wert gewinnt.

Oracle: Dies ist die spezifische Obyte-Datenadresse, die für die Überwachung und regelmäßige Veröffentlichung des OSWAP-Token-TVL in allen Oswap-Pools verantwortlich ist.

Anfechtungsfrist: Sie dient als Zeitrahmen für die meisten Governance-Entscheidungen in Oswap. Wenn ein Governance-Vorschlag innerhalb dieser Frist von keinem konkurrierenden Vorschlag angefochten wird, gilt er als angenommen. Zwei Arten von Governance-Entscheidungen weichen jedoch von dieser Norm ab: die Änderung der Anfechtungsfrist selbst und die Zuweisung eines Teils der Reserven an ein Managementteam zur Förderung von Oswap. Diese Entscheidungen erfordern eine Mehrheitszustimmung und werden nicht allein durch das Fehlen von Anfechtungen entschieden.



Dies ist der letzte Abschnitt der Registerkarte „Governance“ auf der OSWAP Token-Website. Das Menü zeigt nicht nur die verfügbaren Parameter, sondern auch deren aktuelle Werte, vorherige Abstimmungen mit Stimmrecht und die Option, einen anderen Wert vorzuschlagen. Nach einer fünftägigen Überprüfungsphase gilt ein neuer Vorschlag als angenommen und kann von jedem aktiviert (festgeschrieben) werden.





Denken wir daran, dass die Teilnahme an der Governance in DEXes wie Oswap.io ist von entscheidender Bedeutung, da es LPs ermöglicht, die Ausrichtung und Richtlinien der Plattform zu gestalten. Diese Beteiligung gewährleistet Transparenz und Dezentralisierung und fördert letztendlich ein integrativeres und robusteres Finanzökosystem. Sind Sie bereit, selbst mitzumachen?