Ein Interrupt-gesteuerter Diskettencontroller für den S-100-Bus

Als ich dies schrieb, war ich mit diesem Mädchen verheiratet und studierte Elektrotechnik an der Georgia Tech. Sie arbeitete für eine Datenverarbeitungsfirma in Atlanta, gleich auf der anderen Seite der Autobahn von Tech, Data Systems Corporation, und sie bestand darauf, dass ich einen ihrer Kollegen kennenlernen müsse, einen Kerl namens Chester P. Quinn . Ihre Begründung dafür war, dass er wirklich schlau war und viel über Computer wusste. Ich habe nie verstanden, welchen Wert eine Person nur aufgrund ihrer Intelligenz haben kann. Schließlich gab ich nach und ging eines Tages nach der Vorlesung zu dem Kerl. Er hatte ein Büro über dem Rechenzentrum und ich stapfte hinauf und versuchte, enthusiastisch zu wirken. Damals hatte ich meine wunderbare Büchertasche dabei, meine Alltagstasche, und sie hatte meinen üblichen Inhalt. Also fragte mich Chester direkt, ob ich etwas über Mikroprozessoren wüsste. Also antwortete ich: „Hat die Katze einen Arsch? Oh ja, Bruder.“ und zog ein paar 8080-Handbücher und ein oder zwei Zeitschriften heraus. Sagte ihm, dieses Gebiet sei meins. Ich zeigte ihm einen Artikel aus dem Radio-Electronics-Magazin über den Computer MITS Altair S-100 und sagte: „Sehen Sie sich das an, das ist die nahe Zukunft, und das ist ein Bausatz, den diese Leute verkaufen. Es passiert jetzt.“





Dann unterbrach er mich und fragte, ob ich Gras rauche. Ja, tatsächlich … Er sagte, schieb die Tür auf und zog eine Tüte heraus. Dann fragte er mich, ob ich einen dieser Computer zusammenbauen würde, wenn er ihn kauft. Chester war gesetzlich blind und trug die originalen Coke Bottle Bottoms-Brillen. Um den Code auf einem Bildschirm zu lesen, musste er sein Gesicht auf den Bildschirm legen. Also, klar, natürlich, ich baue deinen Computer. Als wir uns trafen, hatte ich mit ein paar UARTS gespielt, und ich hatte diese kleine Lochrasterplatine mit einem darauf und hatte sie zum Senden und Empfangen eingerichtet, und ich zeigte sie ihm auch. Süß mit LEDs, kawai. Kurz gesagt, wir führten schließlich eine Show für den Besitzer der DP-Firma auf, und wir waren im Geschäft.





Nun, die Sache ist, dass dies in der Einführungsära der Mikroprozessoren geschah, gerade als sie einigermaßen nützlich wurden, und wir beschlossen hatten, unsere eigene Maschine zu bauen. Zwei Megahertz 8080 Intel-Prozessor . Nicht schnell genug, um eine Diskette im Polled-Modus zu betreiben, also beschlossen wir, unser eigenes Freak-DMA zu entwickeln, indem wir jedes Datenbyte mit einem Interrupt-Befehl auf den Bus klemmten. Bei diesen Abenteuern lieferte CVhester die Hälfte der Gehirnleistung und die gesamte Software. Ich lieferte die andere Hälfte der Gehirnleistung und die gesamte Hardware. Dieses Design ist also eine leichte Modifikation der Karte, die ich für unsere Maschine entworfen hatte, und dieses Design ist für eine S-100-Busmaschine geeignet.





Eine weitere Sache an unserer Maschine war, dass wir das BIOS in ein EPROM gesteckt haben. Ich gab Chester die erste Karte, die ich verkabelt hatte, und er hatte das BIOS bereits in einem EPROM! Cool, oder? Also bat ich ihn, mir eine Kopie zu machen. Er sagte nein, hier, und gab mir eine Diskette. Sag ihm, was in Spur #xx und Sector #yy war, und er würde mir ein EPROM geben. Klugscheißer, ich musste die Daten (das Programm) eingeben und zusammenstellen, aber hey, eines verstand ich von Anfang an: Mikroprozessoren waren Code- und Hardware-Freaks (US-Navy-Slang, ich war bereits ein Veteran), also dauerte es nicht lange. Man muss wirklich beide Teile der Maschine verstehen.





In einem Punkt hatte meine damalige Braut absolut recht: Chester war ein kluger Kerl! Eigentlich brillant. Und ich glaube, er war vielleicht ein Heiliger. Aber das ist eine andere Geschichte.