Die Bitcoin-Renaissance: Risiken angehen, Veränderungen annehmen und Kernprinzipien aufrechterhalten

Während Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel einen beachtlichen Status erreicht hat, hat der Aufstieg von Ordinalzahlen und Inschriften deutlich gezeigt, dass Benutzer es für mehr als nur das verwenden möchten. Über das bloße Aufbewahren hinaus besteht eine massive und steigende Nachfrage nach Bitcoin-basierten Anwendungen, fungiblen und nicht fungiblen Vermögenswerten und skalierbaren Zahlungen. Die Frage ist jedoch: Wie befriedigt Bitcoin diesen Wunsch und bewahrt gleichzeitig die Grundprinzipien, auf denen es basiert?





Die Risiken der Untätigkeit

Im Bitcoin-Ökosystem wurden nach und nach große Fortschritte erzielt, aber die Unfähigkeit, schnell Innovationen zu schaffen, hat zu einem besorgniserregenden Trend geführt: Eine erhebliche Menge an BTC wird kontinuierlich aus dem Ökosystem abgezweigt. Trotz des relativen Erfolgs von Lightning Network beherbergt Ethereum mittlerweile mehr BTC als alle Bitcoin Layer 2s zusammen. Schlimmer noch: Eine zunehmende Anzahl von BTC wird auf zentralisierten Börsen gehalten, was dieselben Verwahrungsrisiken des Fiat-Systems wieder einführt, die Bitcoin ursprünglich abmildern sollte.





Dies ist ein klares Signal: Wenn wir, die Bitcoin-Community, keine überzeugenden Lösungen anbieten, werden andere mit Lösungen auf den Plan treten, die möglicherweise nicht mit den Grundwerten von Bitcoin, nämlich Dezentralisierung und Sicherheit, übereinstimmen. Wenn wir nicht handeln, riskieren wir, die Kontrolle über die Richtung zu verlieren, in die sich Bitcoin und die gesamte Kryptoindustrie entwickeln.





In dieser Hinsicht ist die Geschichte von Ethereum eine warnende Geschichte. Schon 2016 wiesen die Bitcoin-Entwickler Peter Todd und Greg Maxwell auf zahlreiche architektonische Probleme bei der Entwicklung hin. Allerdings hat sich das Bitcoin-Ökosystem in den letzten acht Jahren nur langsam weiterentwickelt, während die Branche insgesamt fragwürdige neue Lösungen wie Proof-of-Stake, kontobasierte Modelle und Sharding verfolgt hat – die alle die Dezentralisierung und Sicherheit untergraben können, für die Bitcoin steht.





Wir können es uns nicht mehr leisten, dieselben Fehler zu machen. Die Nachfrage nach neuen Bitcoin-basierten Vermögenswerten und Anwendungsfällen bietet eine entscheidende Chance. Sie erfordert eine Bitcoin-Renaissance. Lassen Sie uns diesen Moment nutzen, um die Kryptoindustrie auf einen Weg umzulenken, der den Werten, Prinzipien und der Architektur von Bitcoin entspricht.





Der aktuelle Stand

Im Kern war Bitcoin als ein Peer-to-Peer-System für elektronisches Geld konzipiert und nicht als ein Peer-to-Contract-System wie die meisten Smart-Contract-Plattformen oder ein Peer-to-Sequencer-System wie die aktuellen Rollups.





Die Genialität von Bitcoin liegt im Proof-of-Work-Konsensmechanismus und dem UTXO-Modell, das gegenüber dem heute vorherrschenden kontobasierten Modell zahlreiche Vorteile bietet. Anstatt Guthaben aufzuzeichnen, verfolgen UTXOs einzelne Währungseinheiten, ähnlich wie physisches Bargeld funktioniert. Dies ermöglicht die Schaffung echter Inhaberwerte – Werte, die demjenigen gehören, der den privaten Schlüssel besitzt.





Am wichtigsten ist, dass Bitcoins Schwerpunkt auf Verifizierung und nicht auf Berechnung liegt, was Blockchains auszeichnet. Berechnung und komplexe Verifizierung sollten außerhalb der Blockchain stattfinden – in Protokolle, die nicht unbedingt Blockchains sein müssen. Glücklicherweise hat die Bitcoin-Community viele neue Ideen vorgeschlagen, wie dies erreicht werden kann. Peter Todds Arbeit an Einwegdichtungen ist hier besonders bemerkenswert, da es den Weg für innovative Skalierungslösungen auf Basis clientseitiger Validierung ebnet, darunter Colored Coins, RGB, Ordinalzahlen und Atomicals.





Die Community hat auch verschiedene Layer-2-Lösungen mit unterschiedlichen Konsensmechanismen, Brückenlösungen und Sicherheitsannahmen untersucht und erstellt. Trotz der Fülle an Ideen war das Wachstum des Ökosystems im Laufe der Jahre jedoch langsam. Dies hat hauptsächlich zwei Gründe: die mangelnde Programmierbarkeit von Bitcoin und sein konservatives Ethos. Es ist (absichtlich) sehr schwierig, einen gesellschaftlichen Konsens über Änderungen auf Protokollebene an Bitcoin zu erreichen, was auch der Grund ist, warum wir diese Gespräche heute führen.





Die Bitcoin-Renaissance einläuten

Wenn wir eine Bitcoin-Renaissance einläuten wollen, sollten wir Folgendes im Hinterkopf behalten: Unsere Lösungen müssen die Bedürfnisse der Benutzer befriedigen, ohne den Wert von Bitcoin zu opfern und ohne Soft- oder Hard Forks zu erfordern.





Glücklicherweise ist dies alles möglich, indem wir den mehrschichtigen Ansatz nutzen. Wir haben bereits einige Protokolle zur Ausgabe von Vermögenswerten, darunter Ordinalzahlen, Runen, BRC-20 und Taproot-Vermögenswerte auf der Basiskette. Diese kommen direkt der unübertroffenen Sicherheit von Bitcoin zugute und tragen gleichzeitig dazu bei. Die eingeschränkte Programmierbarkeit von Bitcoin bedeutet jedoch, dass Benutzer mit diesen Vermögenswerten nicht viel mehr tun können, als sie einfach zu halten, weshalb wir eine voll ausdrucksstarke programmierbare Schicht darüber benötigen. Diese Schicht sollte als finanzieller Mittelpunkt für Vermögenswerte auf der Bitcoin-Kette dienen.





Dann brauchen wir eine sichere Brücke zwischen diesen beiden Schichten. Wir können einen typischen Zweiwege-Peg verwenden, aber Cipher Wangs (Autor des RGB++ Die neue innovative Lösung des 2018er Protokolls, Universal Isomorphic Binding (UIB), ist besser. Sie verwendet eine Punkt-zu-Punkt-Zuordnung zwischen den UTXOs zweier Ketten und macht so vertrauenswürdige Drittparteien überflüssig, was im Vergleich zu aktuellen Überbrückungslösungen ein riesiger Fortschritt ist.





Sobald wir die programmierbare Ebene und die Brücke eingerichtet haben, können wir eine weitere Ebene mit Fokus auf Skalierbarkeit und Datenschutz darauf aufbauen. Lösungen hierfür sind Protokolle auf der Grundlage clientseitiger Validierung, offene (teilweise signierte) Transaktionen, Nostr, Chaumian E-Cash und Peer-to-Peer-Märkte. Dann können wir Kanäle nutzen, um all dies zu verbinden und sogar Web2 und Web3 zu verbinden – und so das neue Bitcoin-basierte Web5-Paradigma entstehen lassen.





Web5 bedeutet, Kryptografie, Peer-to-Peer-Technologie und andere Web3-native Lösungen zu verwenden, um Web2 zu reparieren und zu integrieren. Es ist ein völlig anderes Paradigma als das, in dem wir heute arbeiten – und es gibt keine bessere Plattform, auf der man es aufbauen kann, als Bitcoin.





Von Jan Xie , Chefarchitekt von Nervos , Gründer von Kryptotape . Dieser Artikel basiert auf Jan Xies Vortrag bei Bitcoin Singapur am 9. März 2024. Klicken für Folien.