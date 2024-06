Der überraschende Zusammenhang zwischen Cybersicherheitsvorfällen und CEO

Stellen Sie sich vor, Sie verfügen über ein florierendes Geschäft mit beträchtlichen Umsätzen, die durch organischen Traffic durch SEO generiert werden.





Doch es lauert eine versteckte Bedrohung – die Cybersicherheit – die all diese Einnahmen aufzehren und Sie in den Bankrott treiben kann.





Ehrlich gesagt könnten viele Unternehmen von diesem geschilderten Szenario betroffen sein.





Hier ist der Grund!





Vergleichen Erkenntnisse von Accenture zur Cybersicherheit mit Clutchs SEO-Recherche ist es offensichtlich, dass Unternehmen der Umsatzsteigerung durch SEO Vorrang vor der Cybersicherheit einräumen, da nur 35 % ihre Daten sichern.





Jetzt überlegen Sie, wie Ihr Unternehmen diese Elemente für weiteres Wachstum kombinieren kann.





Betrachten Sie es einmal so:





SEO konzentriert sich darauf, die Sichtbarkeit des Unternehmens durch organischen Traffic zu erhöhen, während Cybersicherheit den Schutz des Unternehmens und das Vertrauen der Kunden in den Vordergrund stellt. Auf welche dieser beiden Punkte (SEO und Cybersicherheit) möchten Sie verzichten?





Absolut keine!





In diesem Artikel beleuchten wir die Schnittstelle zwischen SEO und Cybersicherheit und erklären, wie wichtig es ist, für die gewünschte digitale Sichtbarkeit Ihres Unternehmens beide Aspekte im Gleichgewicht zu halten.





Also, lasst uns zur Sache kommen!









Die Rolle der Cybersicherheit in der SEO





SEO ist für die Sichtbarkeit einer Website von entscheidender Bedeutung und dies gilt auch für die Cybersicherheit.





Schauen Sie sich das an:





Die Sicherheit von Websites ist einer der Rankingfaktoren von Google. In seiner Dokumentation priorisiert Google die digitale Sicherheit der Benutzer beim Besuch von Websites. Dies bedeutet, dass Google eine sichere Website mit einer guten Benutzererfahrung eher höher bewertet als eine Website ohne diese.





Entsprechend Google ,





Durch die Implementierung von Cybersicherheit in die SEO können Websites ein höheres Ranking erzielen, organischen Traffic generieren, die Konversionsrate steigern und das Wachstum von Unternehmen fördern.





Anders ausgedrückt: Wenn die SEO-Strategie nicht in Kombination mit Cybersicherheitsmaßnahmen berücksichtigt wird, kann dies zu einem Ruin des Unternehmens und schließlich zur Insolvenz führen.





Häufige Cyberbedrohungen mit Auswirkungen auf die SEO

Malware

Malware ist bösartige Software, die darauf ausgelegt ist, Computer, Netzwerke oder Server von Benutzern zu schädigen. Hacker injizieren häufig bösartige Skripte und Codes in Websites, wenn sie mögliche Schwachstellen finden.





Sobald sich ein Hacker Zugriff auf den Code einer Website verschafft hat, könnte er schädliche Javascript-Codes einschleusen, die Benutzer auf eine andere Website umleiten, Ihre Website duplizieren oder wertvolle Informationen stehlen.





Im Jahr 2021 ereignete sich einer der am weitesten verbreiteten Malware-Angriffe auf die Colonial Pipeline Company, eine der größten Treibstoffpipelines in den Vereinigten Staaten.





Dieser Angriff führte zu einer fünftägigen Schließung des Unternehmens, was zu Treibstoffknappheit und einem deutlichen Anstieg der Gaspreise führte. Laut TechTarget-Neuigkeiten Diese Bedrohung entstand, weil das Passwort eines Mitarbeiters für das VPN-Konto an einem anderen Standort offengelegt wurde. Dieses Szenario führte zum Abschalten der Website und damit zum Nichterreichen des Geschäftsbetriebs.

Phishing





Phishing ist eine Bedrohung für die Cybersicherheit, die darauf abzielt, die Daten eines Benutzers zu stehlen. Der Benutzer wird dazu verleitet zu glauben, dass die Informationen aus einer legitimen oder ihm bekannten Quelle stammen. Es ist eine weitere Bedrohung für die Cybersicherheit, die Hacker ausnutzen können, um Geschäftsabläufe und den Ruf eines Unternehmens zu stören.





So funktioniert das:





Hacker könnten Ihre Website imitieren und sie als Ausgangspunkt für einen Phishing-Angriff verwenden, ohne dass Sie es merken. Und wenn das passiert, könnten die Opfer Ihre Website als missbraucht markieren und auf die schwarze Liste setzen, was zu einem plötzlichen, kreischenden Stillstand Ihres Geschäfts führen kann.





Phishing ist die häufigste Cyberbedrohung und nimmt ständig zu. Unternehmen müssen sich daher angemessen dagegen schützen.





Laut Stationsforschung zum Thema Phishing,

DDoS-Angriffe

DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) sind eine Sicherheitsbedrohung im Internet, bei der Angreifer einen Server mit gefälschtem Internetverkehr bombardieren, um echte Benutzer am Zugriff auf eine Website oder einen Dienst zu hindern.





Hacker starten normalerweise einen DDoS-Angriff, um eine Site zum Absturz zu bringen, wodurch ein Unternehmen sein digitales Gut – die Website – verliert.





Zu den häufigsten Anzeichen für DDoS-Angriffe zählen eine plötzliche Verlangsamung der Website-Geschwindigkeit, ein merkwürdiger Anstieg der Anfragen an eine bestimmte Seite oder einen bestimmten Endpunkt, merkwürdige Muster im Datenverkehr usw. Wenn all dies einer Site passiert, haben Google-Bots und echte Menschen möglicherweise Schwierigkeiten, auf die Site zuzugreifen.





Stellen Sie sich vor, Sie würden Tausende von Dollar verlieren, weil Kunden nicht auf Ihre Site zugreifen können.

Was passiert, wenn eine Website gehackt wird?

Eine gehackte Website ist wie eine von Viren infizierte Community. Die Infektion betrifft nicht nur die Website, sondern kann sich auch auf andere Dinge wie Kundendaten, den Ruf des Unternehmens und vieles mehr ausbreiten.





Unternehmen bemerken die Auswirkungen von Cyberbedrohungen möglicherweise nicht sofort, es gibt jedoch einige Anzeichen, auf die Sie achten sollten.





Welche Hinweise gibt es also für eine gehackte Website?





Hier sind einige Elemente, die darauf hinweisen können, dass eine Website angegriffen wird.

Ausfallzeit

Wenn eine Website ständig ausfällt, kann es sinnvoll sein, die Ursache zu untersuchen. Denn Angreifer könnten Ihre Website mit einem DDoS-Angriff schädigen.





Ausfallzeiten können für Unternehmen verheerende Folgen haben, da Kunden für den Einkauf Zugriff auf Ihre Website benötigen. Dadurch verlieren Sie innerhalb eines Augenblicks mehrere Millionen Dollar.





Normalerweise ist es der schlimmste Albtraum, den Unternehmen in einer wettbewerbsorientierten digitalen Welt erleben können.

Domain-Hijacking

Ein Domain-Hijacking kann wie ein Raub am helllichten Tag aussehen, bei dem Ihr gesamtes Geschäftsvermögen und alle Investitionen gestohlen werden.





Stellen Sie sich vor, Sie verfügen über einen Domänennamen mit hoher Autorität und hohem Ranking bei Google, verlieren dann aber aufgrund eines Fehlers oder aufgrund von Fahrlässigkeit in Bezug auf die Cybersicherheit den Zugriff auf dieses digitale Asset an Hacker.





Es ist ein beängstigendes Szenario, vor dem Sie insgeheim Angst haben.





Kürzlich, im Mai 2022, wurde Hypixel Network, ein Minecraft-Server, gehackt, wodurch alle Domains von Hypixel Studios verloren gingen. Dies ist ein Unternehmen mit über 10 Millionen aktiven Benutzern.





Auf ihrer Þjórsárden









Dies soll Sie als Geschäftsinhaber nicht erschrecken, sondern Ihnen helfen zu verstehen, warum Cybersicherheitspraktiken für alle SEO-Strategien, in die Sie investieren, relevant sind.

404 Fehler

Ein HTTP-Fehler 404 (ein „Nicht gefunden“-Fehler) bedeutet normalerweise, dass eine Webseite entfernt/gelöscht wurde und nicht mehr auf dem Server der Site gefunden werden kann.





Ein 404-Fehler ist ein gängiges Verfahren, um Google zu signalisieren, dass eine Seite nicht mehr verfügbar ist. Es könnte jedoch ein schwerwiegendes Problem darstellen, wenn die Anzahl der 404-Fehler sehr hoch ist und wichtige Seiten Ihrer Website betrifft, die Sie nicht gelöscht haben.





Google versteht 404-Fehler, wenn sie sorgfältig eingesetzt werden, aber wenn sie anfangen, die Benutzererfahrung auf Ihrer Website zu beeinträchtigen, kann dies die SEO Ihrer Website beeinträchtigen. Bei vielen Cyberbedrohungen können Angreifer alle Dateien Ihrer Website löschen, was zu einer großen Anzahl von 404-Fehlern führt.





Durch die Überprüfung Ihrer Google Search Console und Protokolldateien können Sie die Fehler untersuchen und feststellen, ob sie auf böswillige Aktivitäten auf Ihrer Website zurückzuführen sind.

Unrechtmäßige Google-Updates/Strafen

Wenn eine Website gehackt wird, kann Google den Datenverkehr an die Website unterbinden, was zu einem Rückgang des organischen Datenverkehrs führt. Dies liegt daran, dass Google der Sicherheit der Benutzer bei der Nutzung des Internets höchste Priorität einräumt.





Wenn Sie Websitebesitzer sind und einen plötzlichen Rückgang des organischen Datenverkehrs auf Ihrer Website feststellen, kann dies daran liegen, dass Ihre Website zu Unrecht abgestraft wurde oder von einer Aktualisierung des Google-Algorithmus betroffen ist.





Barry Adams, Chefredakteur von State of Digital, betonte einmal ein Ereignisstand auf einer Website Er war eng damit verbunden, dass Google nach einem Cyberangriff zu Unrecht bestraft wurde. Aus diesem Vorfall schloss er:

Er riet Websitebesitzern, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um nicht Opfer von Cyberangriffen zu werden.

Browser-Denylisting

Im Allgemeinen handelt es sich bei Blacklists oder Denylists um Sicherheitsmaßnahmen, die eingerichtet werden, um den Zugriff auf aufgeführte Entitäten zu blockieren oder zu verweigern.





Googles „Safety First“-Maßnahme Sicheres Surfen , verwendet den Blacklist-Mechanismus, um bösartige Websites zu identifizieren und zu blockieren, sodass der Zugriff durch Internetbenutzer nicht möglich ist.





Wenn Ihre Website aufgrund eines Befalls mit Cyber-Bedrohungen für Site-Besucher dauerhaft als unsicher gekennzeichnet wird, kann dies zu einem Reputationsschaden, geringerer Interaktion und einem Rückgang des Datenverkehrs führen.

Verlust von Website-Dateien

Einige Cyberangriffe zielen darauf ab, wichtige Assets einer Website zu stehlen.





Wenn Hacker Zugriff auf den SSH- (Secure Shell) oder FTP-Server (File Transfer Protocol) Ihrer Site erhalten, können sie Ihre Website-Dateien und Datenbankdaten ändern oder löschen, was zu massiven Fehlern führt.





Wenn eine Website beispielsweise von Ransomware betroffen ist, erhalten die Websitebesitzer möglicherweise erst nach Zahlung eines Lösegelds Zugriff auf die Websitedaten.

Unternehmen sind häufig Opfer von Identitätsdiebstahl oder kompromittierten Site-Dateien, selbst nachdem sie Zugriff auf die gestohlenen Dateien erhalten haben.





Eine kompromittierte Website einer Marke kann sich auf deren Identität auswirken. Bei der Suchmaschinenoptimierung wiederum hat die Markenidentität Auswirkungen auf den Datenverkehr und die Konversion.

Reputationsschaden

Zu den Reputationsschäden eines Unternehmens zählen beispielsweise der Verlust des Vertrauens von Kunden und Investoren, eine schlechte Berichterstattung in den Medien und andere Faktoren.





Stellen Sie sich vor, Angreifer verwenden Ihre Unternehmensinformationen aufgrund Ihrer gehackten Website für einen Phishing-Betrug. Sie könnten sogar Ihr Unternehmen imitieren, um Leute dazu zu verleiten, ihre vertraulichen Informationen preiszugeben.





Die Beseitigung eines Reputationsschadens ist kostspielig und Sie müssen Ihre digitalen Assets vor einer Gefährdung schützen.





Ein typisches Beispiel für einen Cyberangriff ist Cyberangriff auf Sony Pictures Entertainment im Jahr 2014 Dabei wurden Daten des Unternehmens offengelegt, darunter unveröffentlichte Filme, vertrauliche E-Mails und persönliche Informationen seiner Mitarbeiter. Das Unternehmen gab Millionen aus, um den Schaden zu beheben.

Cybersicherheit und SEO sind eng miteinander verknüpft

Cybersicherheit ist ein weites Feld, genau wie SEO. Beide Bereiche treffen sich jedoch an einem einzigartigen Punkt, was ihre Verbindung für den Geschäftserfolg so wertvoll macht.





Einige Elemente der Cybersicherheit helfen bei der SEO, und einige Aspekte der SEO helfen bei der Cybersicherheit.

Im nächsten Abschnitt betrachten wir die Elemente der Cybersicherheit und ihre Auswirkungen auf die SEO und umgekehrt.

Sichere Serverkonfigurationen und SEO

Ein Server ist ein System (Software oder Hardware), das HTTP (Hypertext Transfer Protocol) verwendet, um Webseiten zu speichern, zu verarbeiten und Internetbenutzern auf Anfrage anzuzeigen.





Es dient als Brücke zwischen Websites und dem Internet und verbindet Ihre Website mit Ihren Zielgruppen.





Die Aufrechterhaltung von Sicherheitsmaßnahmen auf dem Server ist von entscheidender Bedeutung, um zu verhindern, dass Hacker ihn manipulieren. In Bezug auf SEO können Server die Leistung, Geschwindigkeit und Crawlbarkeit einer Website beeinträchtigen.

SSL/TLS-Zertifikate, HTTPS und SEO

SSL-, Secure Sockets Layer- oder TLS- und Transport Layer Security-Zertifikate sind digitale Datendateien, die eine sichere Verbindung zwischen dem Internet und dem Server herstellen. SSL-/TLS-Zertifikate und das HTTPS-Protokoll können Daten schützen, Vertrauen schaffen und die SEO verbessern.





Wenn eine Website HTTPs statt ungesichertem HTTP verwendet, priorisiert Google eine solche Website und stuft sie in den SERPs ein, was im Hinblick auf die SEO zu mehr Website-Verkehr führt.

Website-Geschwindigkeit, Leistung und Cybersicherheit

Die Optimierung der Geschwindigkeit und Leistung einer Website ist bei der SEO von entscheidender Bedeutung, um ein großartiges Benutzererlebnis zu bieten und bei Google ein gutes Ranking zu erzielen.





Google versteht, dass Menschen legen Wert darauf, auf einer schnellen Website zu surfen, sodass sie der Seitengeschwindigkeit auf Mobilgeräten und Desktops Priorität einräumen.





Indem Sie SEO nutzen, um eine leistungsstarke Website mit einer guten Benutzererfahrung zu erstellen, trägt dies letztendlich dazu bei, die Auswirkungen leistungsbezogener Cyberbedrohungen wie DDoS, Ransomware usw. zu mildern.

Mobilfreundlichkeit, Reaktionsfähigkeit und mobile Sicherheit

Laut GS-Statistik surfen im Jahr 2024 59,91 % der Internetnutzer mit ihren Mobilgeräten.





Quelle: GS





Angesichts der Popularität mobiler Geräte empfiehlt es sich für Unternehmen, ihre Website für mobile Benutzerfreundlichkeit und Reaktionsfähigkeit zu optimieren. Auf diese Weise können Website-Besucher sowohl auf Mobilgeräten als auch auf Desktops ein großartiges Benutzererlebnis genießen.





Ebenso verwendet Google die mobile Version des Inhalts einer Website zur Indizierung und Bewertung, wodurch die Mobilfreundlichkeit zu einem Rankingfaktor wird.





Nach ihnen ,

Je mehr Benutzer über Mobilgeräte auf das Internet zugreifen, desto mehr Unternehmen optimieren daher ihre Website für die mobile Nutzung, um SEO zu ermöglichen.





Gleichzeitig tragen diese Vorgehensweisen zur Umsetzung mobiler Sicherheitspraktiken bei, wie beispielsweise Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), starke Kennwortrichtlinien, HTTPs und vieles mehr.

So können Sie sicherstellen, dass die Cybersicherheit parallel zu Ihrer SEO-Strategie funktioniert

Da Sicherheit und Schutz zu den Grundbedürfnissen des Menschen gehören, gilt dies auch für die Nutzung des Internets. Daher ist Cybersicherheit bereits in der Anfangsphase eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung.





Um sicherzustellen, dass Sie Ihren Geschäftsfortschritt nicht allein verfolgen, sollten Sie gleichzeitig auch der Sicherheit Priorität einräumen.





Also, wo fangen Sie an?

Planen Sie technisches SEO strategisch in Ihren SEO-Prozess ein

SEO ist ein Geschäftswachstumsprozess, der Webseiten mithilfe von Schlüsselwortrecherche, Linkaufbau, interner Verlinkung, technischem SEO usw. für Suchmaschinen optimiert.





Viele Unternehmen möchten mehr Inhalte oder Webseiten erstellen, um ihre Marke zu vergrößern. Planen Sie dabei auch die technische SEO ein.





Technisches SEO ist ein weites Feld, aber einige Aspekte werden Ihnen dabei helfen, auf Cybersicherheit ausgerichtete Elemente aufzudecken, die die Leistung Ihrer Site verbessern und Ihre Site sichern.





Einige dieser Elemente umfassen:





Überprüfung auf Schwachstellen auf der Site

Nach abgelaufenen Plugins suchen

Nach abgelaufenen Designs suchen

Sicherstellen, dass die CSP (Content Security Policy) gegen XSS-Angriffe wirksam ist

Prüfen auf HTTPs oder Seiten mit HTTP





Wenn Sie die technische SEO Ihrer Website kontinuierlich überwachen, können Sie Fehler, die auf Cyberbedrohungen hinweisen können, schnell erkennen. Das Ziel besteht darin, die frühesten Warnsignale zu erkennen und umgehend zu handeln.





Überprüfen Sie während eines technischen Audits Google Alerts und GSC-Benachrichtigungen auf Updates. Sie sollten auch Website-Codes auf seltsame JavaScript-Codes, Fehlermeldungen und seltsame Popups überprüfen.





Verwenden Sie außerdem SEO-Tools wie Ahrefs und Majestic, um Ihr Backlink-Profil zu überprüfen und Spam-Backlinks von SEO-Spammern aufzuspüren.





Google bietet eine Checkliste an, mit deren Hilfe Sie feststellen können, ob Ihre Website gehackt ist.

Nutzen Sie Cybersicherheitstools

Sie müssen das Scannen von Websites auf Malware in Ihre täglichen Aktivitäten einbeziehen.





Holen Sie sich einen zuverlässigen Datei-Malware-Scanner, um den Code Ihrer Website zu überprüfen und Webseiten auf Malware oder seltsame PHP- oder HTML-Dateien auf Ihrem Server zu prüfen.





Scannen Sie Ihre Website außerdem mit einem Schwachstellenscanner, um die Stärke Ihrer Website im Hinblick auf Schwachstellen und kritische Sicherheitslücken zu ermitteln.





Analysieren Sie abschließend Ihre Protokolldateien, um festzustellen, ob verdächtige Aktivitäten vorliegen.





Die Protokolldateianalyse hilft Ihnen dabei, die Daten der Site-Besucher (IP-Adresse, Hostname, Sitzung, Dauer, Seitenaufrufzeit), Anforderungsinformationen, Antwortinformationen, verwendete Suchmaschine, Betriebssystem usw. zu verstehen.





Wenn Sie in der Protokolldatei verdächtige Aktivitäten feststellen, können Sie den Hackerangriff durch schnelles Handeln verhindern.

Integrieren Sie Cybersicherheit in Ihre SEO-Strategie

So wie Sie durch SEO vermeiden möchten, Ihren Mitbewerbern Chancen ungenutzt zu lassen, müssen Sie mit der Cybersicherheit dasselbe für Hacker tun.





Hacker sind Ihre schlimmsten Feinde, nicht Ihre Konkurrenten. Die gute Nachricht ist, dass Sie dieses schlimmste Szenario vermeiden können.





Bedenken Sie, dass eine gehackte Website den Ruf einer Marke schädigen und zu Kundenvertrauen und Umsatzeinbußen führen kann.





Abgesehen vom Hacken priorisiert Google sichere Websites für das Ranking. Verpassen Sie nicht den erhöhten organischen Verkehr und die hohe Konversionsrate, indem Sie die Cybersicherheit außer Acht lassen.





Sie können zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem Sie sich für eine ganzheitliche SEO-Strategie entscheiden, die Cybersicherheit in ihre Prozesse einbindet, wie etwa technisches SEO, Content-SEO und Linkaufbau. Technisches SEO hilft Ihnen dabei, alle zugrunde liegenden Cybersicherheitsprobleme aufzudecken.





Konzentrieren Sie sich nicht nur auf organischen Traffic; denken Sie auch an die Cybersicherheit. Nutzen Sie eine ganzheitliche SEO-Strategie mit technischem SEO zur Überwachung!