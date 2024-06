Das Ende von allem

Wirst du mich lieben, egal was passiert?

Wirst du mich halten, auch wenn es sonst niemand tun wird?

Wirst du mich sehen,

Wie ich dich sehe?





-Tag 345. Das Jahr der Pest.





Mein Name ist Kevwe. Ich bin ein Läufer. So haben mich die Aufsichtsbehörden genannt. Als einer der wenigen, die den Holocaust überlebten, war ich eine lebende Legende. Sie haben so viele Dinge über mich gesagt, nicht alle davon waren gut. Aber es machte mir nichts aus, ich war ein Läufer. Eine Elite. Eine Naturgewalt.





Meine Füße landeten auf der rauen Oberfläche eines geschwächten Hauses und ich flog wieder in die Luft. Der Wind fühlte sich irgendwie lebendig an und streichelte mein Gesicht mit sanften Berührungen, die einen harten Kerl zum Weinen bringen würden. Meine Beine waren meine Waffen, mein einziger Lebensgrund. Ich sprang erneut. Meine Fußsohle streifte leicht eine gezackte Kante und ich unterdrückte ein Zucken, als der Schmerz direkt in meinen Körper schoss. Es war ein Funke; es brannte mir von innen heraus. Ich biss die Zähne zusammen und rannte weiter, sprang von einer Ruine zur nächsten und machte das Ödland zu meinem Spielplatz. Ein Läufer wie ich war für die Bemühungen des Widerstands notwendig. Wir waren dünn gesät und die Kommandeure befürchteten einen Vergeltungsschlag der unbekannten Kräfte.





Nigeria. Ein Ödland aus Ruinen und Dunkelheit. Ich rannte, mein Atem ging stoßweise. Mein Blick blieb nach vorn gerichtet und ich traute mich nicht, auf die große Wunde an meinen Zehen zu blicken. Der Schmerz gab mir Laserfokus, als ich von einer Kante zur anderen sprang. Braun, die Welt war braun. Von Farbe befreit, wie Rost. Wie die Tage, an denen ich sterben wollte. Der Himmel war kupferfarben gefärbt. Es begann, als die Pest wie ein Blitzschlag über die Welt wütete. Es gleicht eher einem Inferno. Die Sterblichkeitsraten reichten aus, um Alarm auszulösen und die regulären Arbeitszeiten einzustellen. Schule auch. Alles kam zum Stillstand.





Das war das Ende der Zukunft, die ich aus überaktiver Fantasie entworfen hatte. Ich wollte zunächst kein Läufer werden, aber ein Läufer konnte der Pest entkommen. Die humanoiden Viren mutierten mit alarmierender Geschwindigkeit. Die Todeswanzen. Zumindest wurden sie so genannt. Das war das erste, zu dem sie mutierten; Käfer. Fliegende Käfer. So ekelhaft das auch erscheinen mag. Ihre Intelligenz schien zuzunehmen, je höher die Form, die sie annahmen. Blasse, durchscheinende Wesen. Wesen, die Gesichter und Zukunft gestohlen haben. Wesen unbekannter Herkunft. Das ist es, was aus ihnen geworden ist. Ich wusste nicht, ob das die letzte Stufe ihrer Evolution war, aber wusste ich, wie weit unten der Mensch in der Nahrungskette stand? Das war es wahrscheinlich nicht.





Deshalb renne ich. Um meinem Tod zu entkommen.





Mir wurde gesagt, dass die Wesen stärker werden und einem Läufer wahrscheinlich davonlaufen würden, aber darauf habe ich nicht gesetzt. Ihre Intelligenz war begrenzt. Sie blieben in der Grundform des von ihnen verzehrten Organismus; Menschen eingeschlossen. Was bedeutet, dass sie herrlich durchschnittlich waren. Gute Nachrichten? Definitiv nicht. Stellen Sie sich Menschen vor, die niemals müde werden, Menschen, die kein Herz haben, um Blut zu pumpen, oder ein Gehirn, das anzeigt, wann sie aufhören müssen. Sie waren unaufhaltsame Dämonen, von denen es keine bekannte Todesart gab.





Wie tötet man eine unaufhaltsame Kreatur?





Die Antwort ist: Das tust du nicht. Du rennst und betest zu allen Göttern, dass sie dich nicht erwischen. Du rennst, bis dein Herz versagt, und du hörst auch danach nicht auf. Du rennst, auch wenn es dich umbringt.





Lustigerweise gab es einen Grund für die Flucht. Die Seelentafeln. Die Infizierten sind diejenigen, die die Viruskreaturen nicht vollständig verzehren konnten. Aber ihr Verstand ist verloren, schlimmer als bei Patienten mit Demenz. Sie leben nicht, ihre Herzen schlagen immer noch rhythmisch in ihrer Brust, aber sie bleiben lebendige Hüllen; Karikaturen dessen, was sie einst waren. Der Tod schien manchmal barmherzig. Aber sie zu töten würde bedeuten, die Hälfte der Bevölkerung zu töten. Es würde bedeuten, dass die Bastardkreaturen gewonnen hätten.





Die Seelentafeln können nur in diesen Ruinen gefunden werden und meistens nehmen die abscheulichen Kreaturen diese Tafeln ein, um die Menschen besser zu verstehen. Sie brauchen keinen Verstand, die Seelentafeln tanzen gewissermaßen in ihrer Vision und sie sehen, was sie tun müssen. Daher sind die Seelentafeln wichtig. Für uns Läufer, weil wir erleben können, wie unsere Lieben wieder lebendig werden, auch wenn sie kein Wort sagen.





Es war Himmel und Hölle wert. Um das Lächeln zu sehen, das ihre Gesichter erhellen würde. Deshalb renne ich.





Aber ich war bereits kompromittiert. Der Schnitt vom Dach, die Blutspur, die mir bei jedem Sprung folgte. Die Kreaturen konnten Blut riechen. Ich wusste nicht wie oder warum, aber viele von ihnen haben die verbraucht, mit denen ich früher gelaufen bin. Kemi, Shola, Etus, Akachi usw. Ich habe sie einmal Freunde genannt. Aber sie wurden genommen.





Bei den Blutlosen. Der einzige Virus mit Intelligenz. Sie könnten sogar besser laufen als ich, aber sie könnten ihrem Tod nicht entkommen.





Verdammte Hölle.





Ich hätte fast einen Schritt verpasst, als ich das schwache Licht einer Seelentafel unter einem Wirrwarr von Gebäuden sah, die schon bessere Tage gesehen hatten. Ich blieb abrupt stehen und war froh, dass ich es nicht verpasst hatte. Ich schaute mich in den Ruinen um, einige der Mauern überstanden den Rost nicht und zerfielen bereits bei leichter Berührung. Der Himmel leuchtete immer noch kupferfarben, eine kränkliche Farbe. An den meisten Abenden war es rot gefärbt. Von den Wänden der meisten Häuser in den Ruinen blätterte die Farbe ab, von den wenigen, die noch standen, blätterte die Farbe ab. Manchmal fragte ich mich, wie die Welt in so kurzer Zeit zur Hölle gehen konnte.





„Du bist zuerst hier angekommen. Und... du blutest.“ Ich hörte eine Stimme hinter mir und drehte mich um, um das Mädchen anzustarren, das gerade gelandet war, so geschmeidig wie eine Katze. Sie hatte ein kleines Grinsen im Gesicht, als ob das Lächeln ihr unterlegen wäre. Ihre vollen Augenbrauen hoben sich um einen Millimeter, ihre kaffeebraune Iris starrte direkt durch mich hindurch und in meine Seele. Sie war genauso gekleidet wie ich, ganz in Schwarz. Aber ihres ließ sie … heiß erscheinen.





Ja, ich bin dumm. Die Mauer fällt auseinander und ich denke an den Körper eines Mädchens. Wie originell.





„Schau mich nicht an. Du bist kein Keno. Ich kann schwören, dass ihr Blick mir folgt, wohin ich auch gehe.“ Der Neuankömmling, Zenith, schauderte, als würde er sich an etwas Schreckliches erinnern. Ich habe es ihr nicht verübelt, Keno konnte manchmal überheblich sein.





„Langsames Stupsen.“ Ich witzelte und erntete damit einen Ellbogen für meine Probleme. Zenith könnte gewalttätig sein. Sehr.





„Nur weil du zuerst hier bist, heißt das nicht, dass du schneller bist. Einfach dumm. Kriegslustig. Unerträglich. Unausstehlich. Du hörst nie zu. Wir sollten Reihen bilden.“ Ach ja, einer der berühmten Vorträge von Zenith. Bilden Sie Reihen, gehen Sie paarweise oder in Gruppen vor. Niemand wurde allein gelassen. Oder irgendein anderer Blödsinn. Wie ärgerlich.





„Wissen Sie, ich kann nicht sagen, welche Wörter echt und welche falsch sind. Weißt du, mit dir wirft Worte hoch. Du bist buchstäblich ein wandelndes Wörterbuch.“ Sie sträubte sich und ich wusste, dass ich einen Nerv getroffen hatte. Zenith legte immer großen Wert auf Grammatik. Was für eine Verschwendung. Die Welt war auseinandergefallen. Wem hätte sie Shakespeare vorgelesen? Der Blutlose ?





"Nicht. Luis und Raheem liegen vorne. Spähen und versuchen, das Blut mit ihrem mächtigen Rucksack auszulöschen. Diesmal könnte es sein, dass Sie einfach nur jubeln. Jetzt lass mich diesen Schnitt sehen.“ Sie befahl, so matronenhaft wie immer. Das war unser Zenith, die Mutter der Gruppe. Schade, dass Etus sie nicht mehr sehen konnte, sie waren für die längste Zeit ein Ding.





Sie säuberte den Schnitt und trug ein Antiseptikum auf, ohne das Risiko einzugehen, etwas darüber hinaus zu verwenden, während wir im Freien waren. Sie konnte etwas so Kleines wie einen Schnitt versiegeln, aber es brauchte Zeit und Zeit war das, was wir nicht hatten. Ich starrte in den Himmel, als es dunkler wurde und Raheem mehr oder weniger über einem Gebäude hervorflog. Er erklomm das Gebäude direkt vor meinen Augen. In einer Sekunde war er nicht da und in der nächsten war er es.





„Solche kleinen Tricks. Ich mache es besser.“ Luis grummelte, als er etwa zwei Sekunden nach Raheem in Sicht kam. Raheem war der Narzisst, sein Aussehen half auch nicht. Er war scharf auf Zenith, aber sie reagierte blind auf seine Annäherungsversuche. Normalerweise war das Laufen mit ihnen voller Spannung. Ich habe es lieber alleine gemacht.





„Schnapp dir alle Seelentabletten, die du kriegen kannst. Nach all dem treffen wir uns in der Kantine. Kevwe, kannst du rennen?“ Zenith drehte sich zu mir um. Ich nickte zustimmend. Zum Glück ignorierten mich Luis und Raheem. Das haben sie immer getan. Ich existierte für sie nicht, nicht auf die Art und Weise, auf die es ankam. Ich war der unbotmäßige Bengel. Zumindest haben sie es so ausgedrückt.





Ich rannte los, nachdem ich so viele Seelentabletten mitgenommen hatte, wie ich konnte, und steckte sie in den Rucksack, den ich trug. Sie haben mich ein wenig belastet, aber nicht sehr.





Zenith lag knapp dahinter. Ich konnte ein jenseitiges Geräusch hören, als die Kreaturen von dem, was sie taten, aufstanden. Sie haben es auf uns abgesehen und die Seelentafeln gehortet.





„Fick dich, Kevwe! Fick dich! Sie haben dies durch Ihr Bedürfnis verursacht, etwas zu beweisen!“ Raheem fluchte laut, aber ich sagte kein Wort als Vergeltung. Wir würden es nicht schaffen. Als die Kreaturen vollständig wach waren, gab es für sie keine Grenzen. Sie rannten wie normale Menschen, verloren aber nicht an Ausdauer. Sie sind nicht gestorben.





Wird sie mir verzeihen, wenn ich diesen Weg gehe?





Ich hörte auf zu denken und konzentrierte mich auf das Laufen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht etwas gegen den Schatz unternehmen könnte, der uns heimsuchte.





"Irgendwelche Ideen?" Zenith fragte Luis. Zum Glück erwähnte sie die Raheem-Wörter nicht, auch wenn sie wusste, dass ich uns alle zum Scheitern verurteilte.





„Wir überleben? Zum Tor gehen und ein Seelentablett benutzen? Ich weiß nicht." Luis antwortete ehrlich und versuchte, keine Angst in seiner Stimme zu zeigen. Aber ich kannte diesen Ton. Etus hatte es auch. Dami tat es auch. Diese rücksichtslose Tapferkeit.





„Lasst uns das machen, Jungs!“ Sagte Zenith und ihre Stimme übertrug sich auf die anderen beiden. Raheem nickte und beschleunigte seinen Schritt. Wir sprangen über Gebäude, als wären sie aus Strohsäcken, ohne dass unsere Schuhe den Boden berührten, bevor wir uns wieder auf den Weg machten.





„Ich werde dir Zeit verschaffen. Laufen." Sagte ich und blieb stehen. Ich habe es verursacht, ich musste mit den Konsequenzen klarkommen.





„Tu es verdammt noch mal nicht. Du bist kein Heiliger! Du bist ein egoistischer Bastard, der nur an sich selbst denkt und an nichts anderes. Laufen!" Raheem schrie mich an und stoppte ebenfalls abrupt. Zenith und Luis waren schon lange weg.





„Das werde ich nicht. Es tut mir Leid. Jetzt bin ich an der Reihe." Ich sagte, ich sei völlig bereit, mich zu opfern.





„Zum Teufel, ich lasse dich.“ Sagte er und dann knackte er eine Seelentafel und schleuderte die Essenz auf mich.





„Jetzt lauf, du Bastard. Und hör nicht auf, sonst werde ich dich verfolgen.“ Er drehte sich zu dem Hort um, der uns bereits fast erreicht hatte. Die Seelentafel erfüllte ihre Aufgabe, indem sie meinen Kopf frei machte und alles tat, um mich an die Angst vor dem Tod zu erinnern. Also rannte ich.





Ich drehte mich zu ihm um und fragte mich, warum er tat, was er tat. Der Hass brannte immer noch in seinen Augen. Aber dieses Mal konnte ich es verstehen.





Ich aktivierte meine Schuhe, als ich mich dem Tor näherte, und schritt hinein, während mein Körper so durchsichtig wurde wie der der Kreaturen, die uns bestohlen hatten. Ich war in.





Es war ein bescheidener Ort mit Wänden, die so hoch waren, dass ich meinen Hals recken konnte, um eine gute Aussicht zu haben. Eine Festung aus Stein. Ich stieg die Treppe hinauf, um mich beim Anführer meines Zuges zu melden. Zenit.





„Wo ist Raheem?“ fragte sie, sobald ihr Blick auf mich fiel. Noch einer. Tot.





„Er hat es nicht geschafft. Er hat sich geopfert, um mich zu retten.“ Ich antwortete so wahrheitsgemäß ich konnte, als ich hörte, wie sie scharf einatmete. Die Welt blieb stehen.





"Du darfst gehen." Sagte sie mit einer gewissen Härte in ihrer Stimme. Ich ging hinaus und konnte nicht die Worte sagen, die ich sagen wollte. Die Geschichten über Raheems' Tapferkeit in den letzten Augenblicken.





Mit einer Seelentafel in der Hand machte ich mich auf den Weg zur Krankenstation. Mein Verstand zerbrach. Ich hätte nie gedacht, dass ich für jemanden wie Raheem Schmerzen empfinden würde. Aber der Schmerz drohte mein Herz zu zerreißen.





Die Leute machten mir Platz, als ich zum Bett in der hintersten Ecke des Zimmers ging. Eine kränkliche Gestalt einer Frau, die auf einem Feldbett lag, das schon bessere Tage gesehen hatte. Ich legte die Seelentafel vorsichtig auf ihre Hand und beobachtete sie auf Anzeichen von Erkennung. Nichts. Und so wurde eine Seelentablette ohne merkliche Veränderung absorbiert.





Niedergeschlagen und mit gebeugtem Rücken ging ich wieder raus. Zenith kam auf mich zu und hatte Tränen in den Augen. Sie waren rot vor Tränen. Sie packte mich an der Vorderseite meiner Kleidung und knallte meinen Rücken gegen die nächste Wand.





"Bringen. Raheem. Zurück." Sie sprach mit zusammengebissenen Zähnen, ihr Schmerz war so stark, dass ich ihn auf meiner Zunge schmecken konnte.





„Ich kann nicht.“ Sagte ich, während mir die Worte im Munde erstickt wurden.





„Ein Gemüse liegt auf dem verdammten Bett, das du seit über 300 Tagen nicht verlassen hast. Aufgrund Ihrer Heuchelei waren Sie für den Tod so vieler von uns verantwortlich. Du hast ihn sterben sehen!“ Sie schrie, ihre Stimme war anklagend. Keine Spur von der Anführerin, die sie immer gewesen war.





"Er hat. Er ist gestorben, um mich zu beschützen.“ Ich antwortete und hoffte aufrichtig, dass sie mir den Gefallen tat und mich an Ort und Stelle tötete.





„Du…“ Sie schaffte es, mich loszulassen, und die Trauer erschütterte ihren Körper. Sie schrie, ihre Stimme brach. Ich habe gerade gesehen.





Es war ein Fest des Schmerzes. An diesem Abend entschuldigte sie sich bei mir für die Aussagen, die sie gemacht hatte. Ich war dankbar, dass sie vergeben hatte.





Am nächsten Tag wurde sie tot aufgefunden. Selbstmord.





Wie viele werden Sie noch töten, um die Toten wieder zum Leben zu erwecken?





Zenith hatte den Tod nicht verdient. Raheem tat es nicht. Etus nicht. Ich war das Problem, die Anomalie. Sie hassten mich, ich hasste mich.





Ich ging zurück zur Krankenstation und ergriff ihre Hand. Ihre Haut war hohl und fast durchscheinend.





Ich habe sie aus dem Rachen des Todes gerettet. Aber vielleicht hätte ich stattdessen sterben sollen.





"Ich hasse mich. Ich liebe dich. Ich hasse es, was ich dir antun muss, aber wenn du jemals aufwachst, entschuldige ich mich. Sie starben, um mich zu retten. Um meine kindische Fantasie zu retten. Ich wollte nie so viel verlieren. Aber wenn es dich retten soll, macht es mir nichts aus. Auch wenn sich die Welt selbst gegen mich wendet, werde ich zu dir stehen. Auch wenn ich nur sterben möchte. Ich hoffe, du erinnerst dich an die Tage, an denen ich mit dir über überhaupt nichts geredet habe. Ich hoffe, du weinst nicht, wenn du aufwachst. Ich hoffe... du findest etwas. Jemand. Du bist derjenige, den ich immer geliebt habe und wenn ich die Welt opfern könnte, um dich zu retten ... auf Wiedersehen, Seta.“





Ich fühlte, wie ihre Hand meine drückte. Ich starrte noch einmal hin, aber es schien eine Täuschung meines Geistes zu sein. Ich gab ihr einen Kuss auf die Stirn und ging hinaus.





Das letzte Opfer.





*





Wir werden steigen,

Sogar aus Asche.





-Tag 7321. Die Jahre nach der Pest.





Ich stehe da und beobachte seinen Grabstein. Ich erinnere mich kaum an seine Stimme, ich erinnere mich kaum an alles. Aber ich stehe an seinem Grabstein, als Akt der Buße. Bei all ihren Grabsteinen. Die Läufer. Die letzte Verteidigungsbastion der Menschheit. Die Viren mutierten erneut und wanderten in den Weltraum. Sie verloren das Interesse am Menschen. Als ich aufwachte, konnte ich mich nur an eine Stimme erinnern. Seine Stimme.





Wir werden uns immer an sie erinnern, auch wenn sie unnötig gestorben sind. Luis steht immer noch. Der letzte Läufer, der noch steht. Er muss zwar nicht mehr rennen, aber ich habe ihn noch nie lächeln sehen. Nicht einmal. Er starrt in die Ferne und schaut über den Horizont. Der Himmel ist blau. Die Menschheit baut wieder auf. Wir sind jetzt ein paar Millionen in Nigeria. Einwanderer, versteckte Bunker. Der Himmel sieht nicht mehr tot aus.





Könnt ihr das sehen, Läufer? Ich hoffe, dass du es kannst. Du hast es verdient. Helden. Der Erde.





-Unbekannt.