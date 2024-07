Pionierarbeit für Telegram-integriertes DeFi: Ein Interview mit Storm Trade-Mitbegründer Denis Vasin

Das dezentrale Finanzwesen ( DeFi ) wird weiterhin innovativ betrieben, und Plattformen integrieren beliebte Messaging-Apps wie Telegram . Diese Konvergenz bringt Finanzdienstleistungen direkt zu den Benutzern und nutzt die umfangreiche Benutzerbasis und intuitive Benutzeroberfläche von Telegram. Projekte wie Storm Trade, Telegram Wallet, Ston.Fi und Dedust sind Vorreiter dieses Ansatzes und bieten Handels-, Wallet- und Austauschdienste innerhalb des Telegram-Ökosystems an. Während sich traditionelles Finanzwesen und dezentrale Lösungen überschneiden, vereinfachen in Telegram integrierte DeFi-Plattformen komplexe Finanzdienstleistungen und treiben so möglicherweise die Massenakzeptanz voran.





Sturmhandel , eine dezentrale Derivatehandelsplattform, die auf der TON-Blockchain basiert, hat im Telegram-integrierten DeFi-Bereich für Aufsehen gesorgt. Mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 8.749.409 US-Dollar und einem Total Value Locked (TVL) von 11.198.846 US-Dollar. Storm Trade zielt darauf ab, die nächsten 10 Millionen DeFi-Benutzer anzuziehen, indem es Leverage-Trading bis zum 50-fachen direkt über die Telegram-Messaging-App anbietet.

In den kommenden Monaten wird Storm Trade seinen nativen Token $STORM auf den Markt bringen. Inhaber des Market Makers NFT der Plattform haben die erste Gelegenheit, den Token zu einem Festpreis zu erwerben.





Während Storm Trade sich auf die Einführung dieses Tokens vorbereitet, hatten wir die Gelegenheit, mit Denis Vasin, Mitbegründer und leitender Entwickler von Storm Trade, zusammenzutreffen, um die Vision des Projekts, die Rolle der Telegram-Integration und die Herausforderungen des Betriebs im sich schnell entwickelnden DeFi-Bereich zu besprechen.





Können Sie uns etwas über die einzigartigen Funktionen von Storm Trade erzählen, die es von anderen Derivatehandelsplattformen unterscheiden?

Tatsächlich ist Storm Trade der erste derivative DEX direkt auf Telegram. Mit DEX meine ich nicht 2 Schaltflächen und ein Diagramm, sondern ein ernsthaftes Tool zusammen mit einem Modus für professionelle Händler. Storm Trade ist eine Social-Fi-Lösung, die darauf abzielt, den Handel nicht nur bequem, sondern auch nicht langweilig zu machen, indem sie fortschrittliche Mechanismen in Form von Handelsturnieren, Squads, NFT-Sammlungen hinzufügt und gleichzeitig professionelle Tools in Form von Cross-Margin, Copy-Trading und vielem mehr hinzufügt.





Welche Vorteile bietet die direkte Integration mit Telegram den Benutzern und trägt zum Wachstum von Storm Trade bei?

Die direkte Integration in Telegram bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für alle Messenger-Benutzer. Zusätzlich zu 900 Millionen potenziellen Benutzern bietet sich die Möglichkeit, in Werbeintegrationen mit voreingestellten Gebotsparametern eingebettet zu werden.





Und so funktioniert es. Beispielsweise geht der Autor eines Telegram-Kanals davon aus, dass der Markt steigen wird, und eröffnet eine LONG-Position in einem BTC-Paar mit einem bestimmten Stop-Loss und Take-Profit. Normalerweise muss sich jemand, der einen solchen Eintrag wiederholen möchte, bei der Börse registrieren, dort Geld einzahlen, das richtige Paar finden und im Allgemeinen viele Dinge tun.





Die tiefe Integration von Storm Trade in Telegram bedeutet, dass der Autor des Kanals, nachdem er eine Position erstellt hat, diese mit bereits festgelegten Parametern in seinem Telegram-Kanal teilen kann. Und diejenigen, die denselben Eintrag wiederholen möchten, müssen nur dem Link folgen und den Betrag der Sicherheiten eingeben, mit denen sie handeln möchten. Storm Trade – ein echter Durchbruch in der Technologie des Futures-Handels.





Der $STORM-Token wird bald eingeführt. Können Sie uns mehr Einzelheiten zum Nutzen des Tokens und seiner Einordnung in das Storm Trade-Ökosystem mitteilen?

Die Einführung eines Tokens ist eines der wichtigsten Ereignisse für jedes Produkt. Oftmals ist es so, dass der Token unabhängig vom Produkt existiert, ohne einen wesentlichen Beitrag zum Ökosystem zu leisten. Für STORM scheint dieser Ansatz nicht nahbar.





STORM ist das Herz des Ökosystems, direkt in die Börse integriert und trägt dazu bei, die Effizienz der Protokollökonomie zu steigern.





STORM verfügt über zwei sehr leistungsstarke Dienstprogramme: Staking, dessen Gewinn sich aus den Gebühren des Protokolls zusammensetzt, und einen Liquiditätspuffer, der einen guten effektiven Jahreszins für Liquiditätsanbieter aufrechterhält.





Sie haben erwähnt, dass nur ein kleiner Prozentsatz des gesamten Token-Angebots zum Verkauf stehen wird. Können Sie die Gründe für diese Entscheidung erläutern?

Es gibt mehrere Gründe für die 4%-Zuteilung an IDO. Im Gegensatz zu Memecoins, die traditionell ein großes Token-Volumen zum Verkauf bereitstellen, zieht STORM institutionelle Finanzierung an und benötigt keine Überfinanzierung durch den Einzelhandel.





Welche Rolle spielen die Market Maker NFTs beim Token-Launch und welche Vorteile haben NFT-Inhaber?

Zunächst müssen Sie verstehen, was Market Makers NFT ist. Market Makers ist eine einzigartige, handgezeichnete NFT-Community-Sammlung, die in die Social-Fi-Mechanik eingebettet werden soll und die besten Händler und Aktivisten auf der Plattform belohnt. Der Besitz von NFT bietet dem Besitzer einen garantierten Platz auf der Whitelist für Token-Käufe und wird in Zukunft Rabatte auf Handelsprovisionen, Avatare für das Benutzerprofil und viele andere Verwendungsmöglichkeiten bieten.





Da alle NFT-Inhaber gleichzeitig Zugriff auf die Whitelist haben, ist dies eine großartige Gelegenheit, als allererstes STORM-Token zu einem festen Startpreis zu kaufen.





Jedem NFT wird ein bestimmter Anteil des Kaufbetrags zugeteilt, und je mehr NFTs Sie in Ihrer Brieftasche haben, desto höher wird die Zuteilung an IDO sein.





Nach IDO erhöhen sich die Sammelmöglichkeiten nur noch, von reduzierten Handelsgebühren bis hin zur VIP-Community-Mitgliedschaft.





Wie gewährleistet Storm Trade als Derivate-Handelsplattform die Sicherheit der Vermögenswerte der Benutzer?

Es ist wichtig zu bedenken, dass Storm Trade ein DEX ist, bei dem die gesamte interne Arbeit auf Smart Contracts basiert. Alle Smart Contracts werden von mehreren vertrauenswürdigen Organisationen geprüft.





Da das Erstellen von Smart Contracts auf TON recht komplex ist, ist es nicht einfach, Prüfer zu finden.





Unser erstes Audit stammt aus der TON Tech-Kampagne. Für die Zukunft sind weitere Audits geplant.





Können Sie den Staking-Mechanismus näher erläutern und wie er Token-Inhaber belohnt, die die Plattform unterstützen?

Der Staking-Mechanismus wird recht einfach sein. Der Stakeholder hat zwei Möglichkeiten: Liquidität auf Ston.Fi zu bringen und Token auf den Markt zu bringen oder Token im Staking auf Storm Trade zu sperren und Token vom Markt zu nehmen. Die Mechanismen werden sich gegenseitig ausgleichen und so eine deflationäre Token-Ökonomie schaffen.





Storm Trade unterhält Partnerschaften mit namhaften Organisationen wie Gotbit, Cointelegraph und ToncoinFund. Wie tragen diese Partnerschaften zur Entwicklung und zum Erfolg des Projekts bei?

Alle oben genannten Partnerschaften helfen uns, uns in dem einen oder anderen Bereich weiterzuentwickeln. Cointelegraph zielt auf Medienunterstützung ab, während Gotbit und ToncoinFund uns bei Investitionen und Beratung unterstützen.





Was sind die langfristigen Ziele für Storm Trade und wie stellen Sie sich die zukünftige Entwicklung der Plattform vor?

Die langfristigen Ziele von Storm Trade bestehen darin, die aufregendste Plattform in Telegram aufzubauen, die sowohl erfahrene Händler als auch Anfänger zusammenbringt, sowohl diejenigen, die wegen des Wettbewerbsgeistes gekommen sind, als auch diejenigen, die wegen des passiven Einkommens gekommen sind. Storm Trade zielt darauf ab, der ausgewogenste Ort für den Handel mit einfachem Onboarding und erstaunlichen Social-Fi-Produkten zu werden.