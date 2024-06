Wenn Sie sie nicht schlagen können, kaufen Sie sie!

Vom Rivalen auf einen weit entfernten zweiten Platz verwiesen Nvidia , AMD kündigte letzte Woche die Übernahme eines Unternehmens namens Nod.ai an, um Team Red dabei zu helfen, mit der Konkurrenz im Bereich der künstlichen Intelligenz mitzuhalten.





Die Dynamik auf dem KI-Markt ist derzeit einseitig: Nvidia kontrolliert 80 % des Weltmarktes für Chips, die sich am besten für die Ausführung von KI-Anwendungen eignen; Und auch wenn die Hardware von Team Green großartig sein mag, mangelt es nicht an Kritikern, die den übermäßig hohen Preis der Nvidia-Angebote als potenzielles Hindernis für die Expansion nennen.





Beispielsweise verbrennt OpenAI, das sein generatives KI-Tool mit Nvidias GPUs betreibt, Milliarden von Dollar, um ChatGPT auszuführen, und wenn die Anzahl der Anfragen an den Chatbot sogar auf ein Zehntel des Umfangs der Google-Suche ansteigt, so das von Microsoft unterstützte Unternehmen Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, wären zunächst GPUs im Wert von etwa 48,1 Milliarden US-Dollar und Chips im Wert von etwa 16 Milliarden US-Dollar pro Jahr erforderlich.





Das ist eine große Herausforderung, und AMD weiß es. Aus diesem Grund versucht das in Santa Clara, Kalifornien, ansässige Halbleiterunternehmen, mit Nvidia zu konkurrieren, indem es KI-Hardware und -Software entwickelt, die billiger ist und genauso gut funktioniert wie die Konkurrenz. Diese Strategie wäre der Strategie sehr ähnlich, die Team Red unter CEO Lisa Su verfolgt hat, um den Markt im Consumer-PC-Bereich zu erobern und Unternehmen wie Intel und Nvidia zu überrumpeln, indem es leistungsstarke Grafikkarten und Prozessoren zu günstigeren Preisen anbietet Verbraucher.





AMDs Erwerb von Nod.ai gibt der Hardware des Unternehmens einen Fuß in die Tür, da letzteres eine Technologie entwickelt hat, die es Unternehmen ermöglicht, KI-Modelle einzusetzen, die auf die Chips von AMD abgestimmt sind.





Auch wenn das Unternehmen möglicherweise noch einiges davon entfernt ist, das zu erreichen gleicher Erfolg Wie Nvidia scheint es sich darauf vorzubereiten, das Billionen-Dollar-Unternehmen bei der Preisgestaltung zu schlagen, sobald es über ausreichend gute Hardware und Software verfügt, um dies zu erreichen. Der Markteintritt von AMD würde bedeuten, dass AMD die Nachfrage befriedigen könnte wo andere es nicht können und helfen Sie Organisationen, ihr Angebot über Nvidia hinaus zu diversifizieren, das möglicherweise nicht genug seiner Produkte produzieren kann, um alle zu beliefern.





AMD ist jedoch nicht das einzige Technologieunternehmen, das seine Position in der KI-Branche durch Übernahmen ausbauen möchte.





A Aktueller Bericht von Reuters Details Versuche von Microsoft Liebling OpenAI investiert in ein Chipunternehmen und entwickelt den Prozessortyp, den es für seine KI-Bemühungen und -Produkte benötigt. Oberflächlich betrachtet macht dies für CEO Sam Altman Sinn; Warum sollten Sie Nvidia Milliarden von Dollar zahlen, wenn Sie einfach ein Unternehmen kaufen könnten, das dies für Sie erledigt? Aber die Übernahme eines Halbleiterunternehmens ist nicht so einfach, wie es sich anhört, angesichts der Vorschriften und der Kosten, die erforderlich sind, um so etwas Wirklichkeit werden zu lassen.





Also weitere Übernahmen in der Branche? Wir werden sehen.





— Sheharyar Khan, Redakteur, Business Tech @ HackerNoon