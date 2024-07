Vom Schreibtisch zum HackerNoon: Ihr ultimativer Leitfaden zum Veröffentlichen einer Story

Sie möchten unbedingt eine Story auf HackerNoon veröffentlichen, wissen aber nicht so recht, wie Sie es machen sollen? Keine Sorge! Wir haben diese Schritt-für-Schritt-Anleitung mit allen Informationen zusammengestellt, die Sie brauchen, um im Handumdrehen vom Entwurf zur Top-Story zu gelangen. Lassen Sie uns loslegen!

Kurzfassung:

Um eine Story an HackerNoon zu senden, befolgen Sie bitte die nachstehende Checkliste:

Melden Sie sich bei Hacker Noon über Hackernoon.com/login an. Wenn Sie Probleme haben, ein Konto bei HackerNoon zu erstellen, lesen Sie diesen Blogbeitrag oder besuchen Sie unsere Hilfeseite . Klicken Sie links neben Ihrer Miniaturansicht auf „Mit dem Schreiben beginnen“ (oder gehen Sie direkt dorthin ). Schreiben oder laden Sie eine tolle Tech-Story hoch – ausführliche Anweisungen für Editor 3.0 finden Sie hier . Klicken Sie oben rechts auf „Story-Einstellungen“. Geben Sie 8 Tags ein ( Richtwert ). Laden Sie ein Feature-Bild hoch ( Richtlinie ). Geben Sie Ihren Meta-Tag ein, damit Suchmaschinen Sie leicht finden können ( Richtlinie ). Bestätigen Sie, dass Sie über die Rechte zum Einreichen der Inhalte verfügen und dass alle in der Story erwähnten Interessen der Unternehmen offengelegt wurden. Wählen Sie „Story zur Überprüfung einreichen“ aus. Sie erhalten dann eine E-Mail zur Bestätigung, dass wir Ihre Einsendung erhalten haben. Ein Redakteur sollte die Prüfung innerhalb von ca. 3 Werktagen durchführen. Die vollständigen Richtlinien finden Sie hier . Wenn wir Ihre Tech-Story annehmen, werden wir sie verbreiten, verbreiten und noch einmal verbreiten. Hier erfahren Sie, wie wir Dinge verbreiten.





Autoren, trefft die Entwurfsseite!

Stellen wir uns das Szenario vor: Sie sind seit einiger Zeit ein begeisterter Leser von HackerNoon und haben endlich beschlossen, dass es an der Zeit ist, Ihre eigenen Inhalte hier zu teilen. Sie klicken also auf die Schaltfläche „Schreiben beginnen“ in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms. Boom! Es ist Zeit zum Schreiben – und das finden Sie in unserem Editor 3.0 :





Wenn Sie eine Story importieren möchten, erfahren Sie hier mehr und sehen Sie sich hier unsere Richtlinien zur erneuten Veröffentlichung an.





Beim Erstellen Ihrer neuen Geschichte in unserem Editor haben Sie zwei Titelmöglichkeiten: Sie können sich entweder selbst einen ausdenken oder von unserem System Vorschläge erstellen lassen.





Um Ihren eigenen Titel einzugeben, tippen Sie ihn einfach in das dafür vorgesehene Feld ein und verwenden Sie unsere Funktion zur automatischen Großschreibung, um die richtige Formatierung sicherzustellen – klicken Sie auf das Robotersymbol, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.





Wenn Sie nicht weiterkommen, klicken Sie auf das Glühbirnensymbol, um einen Vorschlag zu erhalten. Stellen Sie einfach sicher, dass Ihr Textkörper genügend Inhalt enthält, damit unser System das Thema der Geschichte erkennen kann, und stellen Sie sicher, dass der Titelbereich leer ist, bevor Sie auf „ Überschrift generieren “ klicken.









Sobald Sie Ihren Titel hinzugefügt haben, wird Ihr Entwurf automatisch gespeichert. Denken Sie also daran, etwas Text einzufügen.





Denken Sie daran, dass Ihr Titel die Essenz Ihrer Geschichte genau wiedergeben und relevante Schlüsselwörter enthalten sollte, damit die Leser sie leichter finden. Weitere Informationen finden Sie hier .





2. Formatierungsfunktionen

In unserem Editor stehen Ihnen alle Werkzeuge zur Verfügung, um Ihren Text ganz nach Ihren Wünschen zu formatieren : Fett, Überstreichen, Unterstreichen, Listen, Links, Überschriften , Zitate , Code und mehr. Markieren Sie dazu Ihren Text und wählen Sie die gewünschten Optionen.









Alternativ können Sie auf die Schaltfläche + links neben Ihrer Textzeile klicken und eine Option aus der Liste auswählen, die einige der oben gezeigten Optionen sowie weitere wie Tabellen, Bilder, Links, Trennlinien, Info-Hinweise und mehr enthält. So sieht es aus:









3. Einbettungen

Es gibt drei Hauptdinge, die Sie in Ihre Story einbetten können: Bilder, Videos und Links.

Beginnen wir mit Bildern. Hier haben Sie mehrere Möglichkeiten: Importieren von Ihrem Gerät, Importieren eines Bilds von einer URL, Auswählen eines Bilds aus einer Bilddatenbank, Einbetten eines GIF oder Generieren eines KI-Bilds . Wählen Sie einfach die gewünschte Option und voilà! Ihr Bild wird in Ihrem Entwurf angezeigt.









Videos können Sie wie Bilder importieren oder YouTube-Links einbetten . Klicken Sie auf die Schaltfläche + , navigieren Sie zur Link-Option, fügen Sie Ihre URL ein und drücken Sie die Eingabetaste. Anschließend werden Sie gefragt, ob Sie den Link einbetten möchten. Bei YouTube-Videos haben Sie die Wahl, nur das Video, die Transkription oder beides hinzuzufügen. Das Ergebnis sieht ungefähr so aus:









Und schließlich Links: Dies ist dem Einbetten von YouTube-Videos sehr ähnlich, außer dass Sie Storys, Code und andere externe Quellen verlinken können. So geht's:









Die Einbettung erstreckt sich auch auf Twitter/X-Threads .





Zu den Story-Einstellungen

Nachdem Sie nun wissen, was Sie mit Ihrem Text in unserem Editor tun können, finden Sie hier eine Übersicht über die Felder mit den Story-Einstellungen, die Sie ausfüllen müssen, bevor Sie die Story zur redaktionellen Überprüfung einreichen:





Fügen Sie alle 8 Tags Ihrer Story hinzu : Tags helfen Google , Bing , DuckDuckGo und Freunden, Ihren Inhalt zu finden, um ihn Benutzern anzuzeigen, die nach diesen Begriffen suchen. Außerdem helfen Tags HackerNoon, Ihren Inhalt auf den Seiten mit den höchsten Zugriffszahlen sowie auf den Tags mit den meisten Abonnenten über unseren anpassbaren Newsletter „The Tech Brief“ zu verteilen.







2. Story-Einstellungen öffnen : Oben in Ihren Story-Einstellungen sehen Sie die Anzahl der geschriebenen Wörter. Überprüfen Sie diese, bevor Sie sie abschicken. Eine unserer redaktionellen Richtlinien legt eine Mindestanzahl an Wörtern für die Veröffentlichung fest.

Laden Sie ein vorgestelltes Bild hoch: Wählen Sie eines von Ihrem Gerät aus, durchsuchen Sie Bilddatenbanken und GIFs oder bitten Sie die KI, ein neues zu erstellen.









Passen Sie an, wie Kommentare zu Ihrer Story verwaltet werden sollen: Entscheiden Sie, ob sie einer redaktionellen Überprüfung unterzogen oder sofort genehmigt werden sollen. Fügen Sie Ihre Metabeschreibung hinzu : Helfen Sie Webcrawlern beim Indexieren und Menschen beim Lesen Erstellen Sie ein TL:DR: Geben Sie zwischen 300 und 500 Zeichen ein oder lassen Sie unsere KI ein TL:DR für Sie generieren









Wählen Sie Emoji-Glaubwürdigkeitsindikatoren : Diese Indikatoren helfen Ihnen dabei, zusätzliche Informationen zu Ihrer Geschichte bereitzustellen und den Lesern mehr Kontext zu bieten. Ist Ihre Geschichte originell? Wenn es sich um eine Neuveröffentlichung handelt, klicken Sie auf „Nein“ und geben Sie die URL ein, unter der sie zuerst veröffentlicht wurde. Wenn es sich um neuen Inhalt handelt, tippen Sie einfach auf „Ja“. Im Zweifelsfall lesen Sie hier unsere Richtlinien zur Neuveröffentlichung.









Wenn Sie alle diese Schritte abgeschlossen haben, halten Sie Ausschau nach einer Schaltfläche, die unten angezeigt wird und Sie auffordert, „ Ihre Story zur Überprüfung einzureichen! “. Wenn Sie mit Ihrer Story zufrieden sind, klicken Sie einfach darauf. Kurz darauf erhalten Sie eine E-Mail, die den Eingang Ihrer Einsendung bestätigt. Ein Redakteur sollte sie innerhalb von ungefähr 3 Werktagen prüfen, und wenn sie angenommen wird, werden wir Ihre Tech-Story verbreiten, verbreiten und verbreiten.





NEU! In Ihrem Entwurf sehen Sie die Schaltfläche „Story einreichen“ an drei verschiedenen Stellen: Unten in den Story-Einstellungen In der oberen Ecke Ihres Bildschirms Unten rechts auf Ihrem Bildschirm

Sobald Sie das Kontrollkästchen aktivieren, das der Originalität Ihrer Geschichte entspricht, werden diese Schaltflächen aktiv.









Zusätzliche Tools

In den Story-Einstellungen finden Sie einige zusätzliche Extras! Sie können Haftnotizen erstellen und eine Nachricht an einen Redakteur senden, um Unterstützung beim Schreiben zu erhalten. Sehen Sie sich unten an, wie es aussieht:









Und da haben Sie es! Sie verfügen nun über die Werkzeuge, die Sie für den Übergang vom Entwurf zur Veröffentlichung benötigen. Es gibt keinen Grund, nicht auf die Schaltfläche „Senden“ zu klicken und Ihre Arbeit mit der Welt zu teilen!