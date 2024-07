Verwenden von MinIO und Python zum Erstellen skalierbarer und effizienter ereignisgesteuerter Anwendungen

Neustart der MinIO-Bereitstellung : Nachdem Sie die Einstellungen konfiguriert haben, starten Sie Ihre MinIO-Bereitstellung neu, um sicherzustellen, dass die Änderungen wirksam werden.



mc admin service restart myminio



Erwarten:

Restart command successfully sent to myminio. Type Ctrl-C to quit or wait to follow the status of the restart process....Restarted myminio successfully in 1 seconds