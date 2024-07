Ihr „Warum“ verstehen – Erkenntnisse von Dheeraj Pandey

Gerade ist ein neuer Podcast mit Dheeraj Pandey erschienen, dem Gründer von Nutanix, Dev Rev und Vorstandsmitglied von Adobe. Wir haben über Ihr „Warum“, das Kundenerlebnis und die Rolle von KI in all dem gesprochen.

Wenn Sie den gesamten Podcast hören möchten, hören Sie auf erfolgsstorypodcast.com oder auf Youtube .

Haben Sie schon einmal jemanden getroffen und sofort gedacht: „Mann, der Typ hat es drauf“? So ging es mir, nachdem ich mit Dheeraj Pandey geplaudert hatte. Er ist nicht nur der Gründer des hyperkonvergenten Infrastrukturgiganten Nutanix, sondern auch der Kopf hinter DevRev – einem neuen Unternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie Ingenieure und Kunden miteinander in Kontakt treten.





Dheeraj ist ein Meister darin, überaus erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. Worauf konzentriert sich also jemand wie er?





Der Nordstern: Kundenzufriedenheit





Vergessen Sie Growth Hacking, ausgefallene Sales Funnels oder welche Taktiken auch immer diese Woche im Trend liegen. Dheeraj sagt, es geht darum, sich auf den Kunden zu konzentrieren. In einer Welt, in der jeder ein Produkt zusammenschustern kann, ist das entscheidende Kriterium, wie gut Sie den Leuten ein gutes Gefühl geben. Und so geht‘s:





Das Zeitalter der kurzen Aufmerksamkeitsspanne: Die Menschen werden mit Informationen bombardiert. Machen Sie Ihr Wertversprechen sofort deutlich – in etwa 5 Sekunden . Niemand hat Zeit für komplizierte Verkaufsgespräche.

Wie setzen Sie dies also tatsächlich in die Praxis um?





Fangen Sie klein an. Dheeraj empfiehlt, Vertrauen schrittweise aufzubauen, indem man mundgerechte Häppchen anbietet, die den Leuten Lust auf mehr machen. Denken Sie an Proben, Vorschauen, exklusive Inhalte – lassen Sie sie sich ganz natürlich in Ihr Produkt und Ihr Unternehmen verlieben.





Seien wir ehrlich: Das ist nicht einfach. Es bedeutet, viele Ablenkungen abzulehnen und sich auf die wenigen Dinge zu konzentrieren, die das absolut beste Kundenerlebnis schaffen. Dheeraj nennt das „Essentialismus“ – im Grunde die Kunst, das Wesentliche gnadenlos zu priorisieren.





Aber hey, wenn es einfach wäre, würde es jeder tun, oder?





Es ist leicht, mit Worten wie „kundenorientiert“ und „Empathie“ um sich zu werfen – aber etwas ganz anderes, sie auch tatsächlich zu leben. Dheeraj sorgt für eine erfrischende Dosis Realismus, wenn es darum geht, ein wirklich kundenorientiertes Unternehmen aufzubauen. Hier sind seine Erkenntnisse:





Auf die Details kommt es an: Der Teufel steckt im Detail, wenn es um das Kundenerlebnis geht. Dheeraj betont, wie wichtig es ist, sich auf diese winzigen Berührungspunkte zu konzentrieren, die entweder Freude oder Frustration bedeuten.





Geschwindigkeit ist entscheidend: In der heutigen schnelllebigen Welt erwarten die Menschen nahezu sofortige Antworten. Wie schnell reagieren Sie auf Kundenfeedback? Lassen Sie sie bei der Unterstützung durch Reifen springen?

Das große Ganze: Verbindung mit dem „Warum“ herstellen





Dieser akribische Fokus auf das Kundenerlebnis ist das, was beständige Unternehmen auszeichnet. Es geht nicht nur um das „Was“ Ihres Produkts, sondern auch darum , wie Sie Menschen fühlen lassen. Das ist eine Erweiterung des „Warum“ Ihres Unternehmens.





Dheeraj Pandeys Weisheit lässt sich auf eine wirkungsvolle Idee reduzieren: Beginnen Sie mit dem Warum . Das ist es, was Ihr Team wirklich motiviert und treue Kunden anzieht.





Was ist Ihr „Warum“? Warum sich überhaupt die Mühe machen?





Wir leben in einer Welt, in der jeder ein Startup gründen kann. Jeden Tag tauchen neue, glänzende Objekte auf. Was also wird IHR Unternehmen von anderen unterscheiden? Warum sollte das irgendjemanden interessieren?





Dheeraj sagt, es geht nicht um Funktionen oder gar das Produkt selbst. Es geht darum, wofür Sie stehen, welches Problem Sie lösen und wie Sie einen Unterschied machen. DAS ist es, was die Leute kaufen.





Die Sterne ausrichten – von innen nach außen





Dheeraj spricht davon, die „Informationsasymmetrie“ zu reduzieren, was ein schöner Ausdruck dafür ist, alle auf den gleichen Stand zu bringen. Wenn jeder in Ihrem Unternehmen das „Warum“ hinter seinen täglichen Aufgaben versteht, wird Arbeit zu mehr als nur einem Gehaltsscheck. Sie wird zu einer Mission.





Teilen Sie das große Ganze: Kommunizieren Sie Ihre Vision unermüdlich. Stellen Sie sicher, dass selbst der neueste Mitarbeiter versteht, warum seine Arbeit wichtig ist.

Sind Ihre Werte nur Worte an der Wand? Schaffen Sie Kanäle für echtes, ehrliches Feedback. Dies stärkt die Akzeptanz und sorgt dafür, dass alle mit der Mission übereinstimmen. Feiern Sie Ihre Mitarbeiter: Erkennen Sie diejenigen an, die über sich hinauswachsen, um das „Warum“ des Unternehmens zu leben. Kultur ist ansteckend.





Die Zukunft: KI und die nächste Evolution





Dheeraj setzt voll und ganz auf das Potenzial der KI, die Art und Weise zu verändern, wie wir Kunden gewinnen und bedienen. Nun bin ich zwar kein KI-Experte, aber selbst ich sehe hier die Chancen:





Personalisierte Erlebnisse: KI kann Customer Journeys auf eine Weise maßschneidern, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Das geht weit über gezielte Werbung hinaus.

KI kann Daten viel schneller analysieren und Muster erkennen als Menschen. Das bedeutet schnellere Erkenntnisse und Anpassung. Gesteigerte Kreativität: Seien wir ehrlich – KI übernimmt (noch) nicht die Welt. Aber sie kann uns den Freiraum geben, uns auf das große Ganze zu konzentrieren und gleichzeitig das Alltägliche zu automatisieren.





Die wichtigste Erkenntnis? Haben Sie keine Angst vor KI. Nutzen Sie sie vielmehr als Werkzeug, um noch kundenorientierter und effizienter zu werden.





Letzter Gedanke: Dheeraj erinnert uns daran, dass sich die Werkzeuge und Taktiken zwar ändern, die Prinzipien eines erfolgreichen Unternehmens jedoch zeitlos bleiben.

Beginnen Sie mit dem „Warum“, bauen Sie authentische Beziehungen auf, konzentrieren Sie sich auf die Erfahrungen Ihrer Kunden und passen Sie sich der sich ständig weiterentwickelnden Welt an. Es ist ein einfaches Rezept … und eines, das am schwierigsten zu meistern ist.