Treffen Sie Drope.me, Zweitplatzierter der Startups des Jahres in Wilmington, DE, Nordamerika

Nachdem Drope.me und sein Gründer und CEO Dima Okhrimchuk gerade als Zweitplatzierter im HackerNoon-Wettbewerb Startups of the Year 2023 ausgezeichnet wurden, gewinnen sie in der Gaming-Branche an Aufmerksamkeit. Hier ist das Interview mit Dima, um Drope.mes Ansatz für Influencer-Marketing im Gaming-Bereich, die Faktoren, die ihr Wachstum antreiben, und seine Vision für die Zukunft der Spieleentdeckung und -werbung zu besprechen.





Erzählen Sie uns, wie Ihr Startup die Welt verändert.

Hallo zusammen! Mein Name ist Dima Okhrimchuk, ich bin der Gründer und CEO von Drope.me. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mehr über die einzigartige Plattform zu erzählen, die mein Team und ich aufbauen!









Drope.me ist ein Game-Changer in der Art und Weise, wie Spiele in naher Zukunft entdeckt und beworben werden. Wir haben die weltweit erste Influencer-Marketingplattform aufgebaut, die es sowohl unabhängigen Entwicklern als auch großen Verlagen ermöglicht, Mikro-Influencer und ihre Communities in großem Umfang einzubinden und nur für die Leistung zu zahlen! Unsere Vision ist es, die Entdeckungsplattform der nächsten Generation für traditionelle und UGC-Spiele zu sein, auf der Influencer und Gamer für die Werbung und das Spielen von Spielen belohnt werden.





In den letzten Jahren hat Influencer-Marketing bei Gaming-Unternehmen eine größere Rolle gespielt. Mit den neuen ATT-Werberichtlinien beginnen sogar datenorientierte Mobile-Gaming-Unternehmen, diesen Kanal zu erschließen. Wenn Sie jedoch schon einmal versucht haben, eine Influencer-Marketingkampagne zu starten, wissen Sie, wie komplex, unvorhersehbar und kostspielig dieser Prozess sein kann. Der Bedarf ist da, aber keine Lösung auf dem Markt würde den Prozess der gleichzeitigen Einbindung von Hunderten von Influencern in reine Performance-Marketing-Kampagnen rationalisieren. Jetzt gibt es einen!





Da wir andererseits ein erhebliches Potenzial darin sehen, einen riesigen Pool von Mikro-Influencern zu erschließen, schaffen wir auch neue Einnahmequellen für diese YouTuber. In den ersten sechs Monaten nach der Einführung haben wir über 70.000 US-Dollar an Mikro-Influencer ausgezahlt, einige davon haben mit Drope.me Tausende von US-Dollar verdient. Wir helfen kleinen Entwicklern, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie von Gaming-Marken verdienen, und für ihre Bemühungen bezahlt zu werden.

Was unterscheidet Sie von der Konkurrenz?

Zwei Dinge: ein wirklich einzigartiges leistungsbasiertes Modell und ein Fokus auf kleinere Content-Ersteller und ihre Communities. Ich würde uns als einen dreiseitigen Marktplatz bezeichnen, da es unser Ziel ist, Unternehmen dabei zu helfen, nicht nur Influencer, sondern auch ihre Communities einzubinden.





Obwohl andere Plattformen vergleichbare Dienste anbieten, bietet keine von ihnen die Möglichkeit, nur für Ergebnisse zu bezahlen. Seit dem offiziellen Beta-Start im Juni 2023 hat die Plattform es über 250 Gaming-Unternehmen ermöglicht, ihre Umsätze zu steigern und über 70.000 US-Dollar an Mikro-Influencer auszuzahlen. Drope.me hilft sowohl Indie-Spieleentwicklern als auch großen Publishern, Tausende von Mikro-Influencern und ihre Communities einzubinden und zahlt im Gegensatz zu anderen Plattformen nur für abgeschlossene Aktionen. Dabei kann es sich um Influencer-Aktionen wie „Streame und bewerbe ein Spiel auf Twitch“, „Erstelle ein TikTok-Video“ usw. oder um Community-Aktionen wie das Hinzufügen des Spiels zur Steam-Wunschliste oder den Kauf des Spiels handeln.







Erwähnenswert ist auch, dass Drope.me Mikro-Influencern nicht nur dabei hilft, durch Streaming Geld zu verdienen, sondern auch ihr Publikum durch einzigartige Formate wie … anspricht Community-Werbegeschenke , wo Follower teilnehmen und Preise gewinnen können. Dieses Maß an Unterstützung und Engagement für Streamer und ihre Communities zeichnet Drope.me als eine Plattform aus, die sich wirklich um ihre Nutzer kümmert. Wir betrachten sie nicht nur als Werkzeug für Markenkampagnen. Unser ursprüngliches Ziel war es, eine gleichermaßen vorteilhafte Plattform für Influencer und Marken aufzubauen. Und Drope.me ist für Influencer natürlich völlig kostenlos.

Was lieben Sie an Ihrem Team und warum sind Sie diejenigen, die dieses Problem lösen?

Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Vermarktung von Spielen und Esports. Einer der entscheidenden Punkte ist meiner Meinung nach, dass wir Core-Gamer sind und einige von uns auch Streamer sind. Dadurch können wir die Branche und ihre Herausforderungen verstehen, die wir mit Drope.me angehen wollen.





Und ich persönlich habe über 10 Jahre in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Technologie gearbeitet. Danach war ich 2020 Mitbegründer einer CS:GO-E-Sport-Organisation. Obwohl das Projekt weniger skalierbar war als wir gehofft hatten, veranlasste es uns dazu, uns dem Influencer-Marketing zuzuwenden. Angesichts der veränderten Präferenzen bei prominenten Streamern und Profi-Gamern haben wir Drope.me ins Leben gerufen, um die Zusammenarbeit mit Gaming-Marken zu erleichtern. Ich habe eng mit beiden Teilen unserer TA, Entwicklern und Influencern, zusammengearbeitet, um alles über ihre Probleme und Vorlieben zu erfahren. Dadurch haben wir eine wirklich nützliche Plattform für die Gaming-Branche aufgebaut.

Was würden Sie tun, wenn Sie Ihr Startup nicht aufbauen würden?

Ich würde ein weiteres Startup aufbauen :)

Wie messen Sie derzeit den Erfolg? Was sind Ihre Kernkennzahlen?

Wir berücksichtigen mehrere Faktoren, um die Leistung unserer Plattform zu bewerten. Unsere North Star-Metrik ist GMV. Wir sind von Monat zu Monat um 30 % gewachsen. Wir untersuchen auch, wie viel von diesem GMV von den wiederkehrenden Kunden generiert wurde, da dies zeigt, wie zufrieden sie mit der Plattform und ihren Ergebnissen sind.





Wir achten auch auf die Registrierung neuer Influencer und die Aktivität derjenigen, die schon länger bei uns sind. Wir bewerten die Anzahl der Unternehmen, an denen sie gleichzeitig teilnehmen, die Anzahl der Influencer-Aktionen, die sie durchführen, und den Prozentsatz ihres Publikums, den sie zu Drope.me bringen.

Auf welche Ziele freuen Sie sich im Jahr 2024?

Wir planen, die Arbeit mit UGC-Spielen, einschließlich Roblox und UEFN, auszuweiten kürzlich entwickelt eine zusätzliche Integration auf Drope.me. Wir sehen auch Möglichkeiten, die Prozesse zum Starten und Durchführen der Kampagnen durch die Integration von KI zu rationalisieren. Mehr dazu später. Wir suchen auch nach Geschäftspartnerschaften, zum Beispiel mit Talent- und Marketingagenturen. Wir verfügen über ein fortlaufendes Empfehlungsprogramm, das für beide Seiten vorteilhafte Möglichkeiten schafft.

Auf welche(n) Trend(e) freuen Sie sich im Jahr 2024 am meisten? Teilen Sie Ihre Gründe mit.

Der Aufstieg von KI und UGC. Künstliche Intelligenz ist mittlerweile allgegenwärtig und ich bin begeistert, aber auch vorsichtig damit. Es gibt keine Diskussion darüber, dass es in allen möglichen Branchen von großer Hilfe ist, angefangen bei der Medizin bis hin zum Gaming. Aber gleichzeitig müssen wir noch viel lernen, wie man sie richtig nutzt und verwaltet. Es gibt viele Vertraulichkeitsprobleme und es ist auch nicht die beste Idee, jedem digitalen Produkt KI-Funktionen hinzuzufügen. Aber ich denke, wenn der Hype etwas nachlässt, können wir entscheiden, wie wir diese unglaubliche Technologie bestmöglich implementieren.





Was den UGC betrifft, so stellt er einen dynamischen Wandel hin zur spielergesteuerten Erstellung von Inhalten dar und fördert ein interaktiveres und immersiveres Gaming-Ökosystem. Mit UGC werden Spieler zu Schöpfern und generieren ihre Inhalte innerhalb von Spielen. Dieser Trend fördert Kreativität und Community-Engagement und verlängert die Langlebigkeit von Spielen, da Spieler kontinuierlich neue Inhalte produzieren. Darüber hinaus bietet UGC Spieleentwicklern wertvolle Einblicke in die Vorlieben und Verhaltensweisen der Spieler und ermöglicht es ihnen, zukünftige Updates und Veröffentlichungen besser auf ihre Zielgruppe abzustimmen.

2023 war ein weiteres verrücktes Jahr, insbesondere im Technologiebereich, mit Entlassungen und der Übernahme der generativen KI! Welcher Trend bereitet Ihnen am meisten Sorgen? Seien Sie so kurz oder so detailliert, wie Sie möchten.

Auch für die Gaming-Branche war es ein hartes Jahr. Makroökonomische Risiken und KI sind definitiv die Faktoren, die die Landschaft in der Technologie- und Gaming-Branche beeinflussen. Allerdings bereitet mir persönlich die umfassende russische Invasion in der Ukraine mehr Sorgen. Ich mache mir Sorgen, ob die Westmächte in ihren Bemühungen, die Ukraine und die demokratischen Werte der Ukrainer zu unterstützen, weiterhin vereint bleiben werden. Das ist natürlich eine persönliche Angelegenheit, da ich Ukrainerin bin und meine Familie und Freunde dort sind. Wenn die Ukraine jedoch verliert, wird dies einen großen Wandel im gesamten globalen Sicherheitssystem bedeuten, der zu einer Eskalation von Kriegskonflikten auf der ganzen Welt führen könnte, und niemand wird in diesem neuen Sicherheitsparadigma sicher sein.

Teilen Sie Ihren bisher größten Erfolg und/oder Ihren bisher größten Misserfolg.

Von den jüngsten Siegen sind wir bei Drope.me am meisten stolz genannt Zweiter Platz bei den Startup of the Year Awards von Hackernoon. Wir haben unsere Plattform vor weniger als einem Jahr, im Juni 2023, gestartet. Und nach so kurzer Zeit die Anerkennung einer so angesehenen Community wie Hackernoon zu erhalten, ist wirklich einzigartig! Anfang 2023 waren wir es auch genannt Nr. 3 Produkt des Tages und Nr. 3 Marketingprodukt der Woche bei Product Hunt!





Wir sind aber auch unglaublich begeistert von der Community-Initiative, die wir auf der Website gestartet haben Ende 2023 , Drope.me Indie Game Awards. Ziel war es, die besten Indie-Spiele des Jahres zu feiern und ihre Erfolge einem breiteren Publikum vorzustellen. Durch die Einladung von Gaming-Enthusiasten, Spielern und Streamern, ihre Lieblings-Indie-Spiele zu nominieren und darüber abzustimmen, förderte Drope.me das Engagement der Community und die Anerkennung von Indie-Entwicklern.









Wir haben über 700 Einsendungen erhalten, in Zusammenarbeit mit Lorgar und Indie-Spiele-Entwickler und organisierte 34 Drops mit 800 Teilnehmern. Die Gewinner wurden live während der Twitch-Zeremonie bekannt gegeben. Wir luden fünf weitere Streamer zum Streamen ein und veranstalteten während der Veranstaltung ein lustiges Quiz, das einen Spitzenwert von 54 Zuschauern und einen Durchschnitt von 40 erreichte.





Im Jahr 2024 wird es weitere Projekte und Initiativen dieser Art geben. Seien Sie also gespannt auf mehr!

Wir würden uns über Ihr Feedback zu HackerNoon als Tech-Publikation freuen! Wie waren Ihre Erfahrungen mit uns?

Sie haben ein unglaublich engagiertes Publikum, das alles und noch ein bisschen mehr über die Technologiebranche weiß! Wir haben unsere Geschichte bereits zuvor mit Ihnen geteilt und die Resonanz der Leser war großartig.

Gibt es weise Worte, die Sie uns mitteilen möchten?

Haben Sie keine Angst, Ihrer Leidenschaft zu folgen. Auch wenn Sie noch nicht alles herausgefunden haben, aber das Gefühl haben, dass es einen Traum, einen Gedanken oder ein Projekt gibt, das es wert ist, verfolgt zu werden – machen Sie es und sehen Sie, wohin der Weg Sie führen wird. Seien Sie einfach mutig genug, den ersten Schritt zu machen!

