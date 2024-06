Spiel der Bedrohungen: Erfolgsstrategien für eine proaktive Cyberabwehr

Die Welt der Cybersicherheit ähnelt den erbitterten Schlachten und politischen Intrigen aus George RR Martins epischer Fantasy-Serie „Game of Thrones“. In der Cyberwelt müssen sich Organisationen durch tückische Landschaften bewegen, bewacht von ihren wachsamen Wächtern – den Cybersicherheitsexperten. Die Bedrohungssuche, eine entscheidende Praxis in diesem andauernden Krieg, ist vergleichbar mit dem Aussenden von Spähern jenseits der Mauer, die Informationen über die Bewegungen und Taktiken des Feindes suchen. Es handelt sich um eine proaktive Strategie, ein Game-Changer, der es Verteidigern ermöglicht, zuerst zuzuschlagen und die sorgfältig ausgearbeiteten Pläne ihrer Gegner zu durchkreuzen. Durch die Einführung der Bedrohungssuche werden Sicherheitsteams von bloßen Wächtern, die auf Angriffe reagieren, zu beeindruckenden Kriegern, die immer einen Schritt voraus sind und ihre digitalen Königreiche schützen.





In der sich ständig weiterentwickelnden Cyberlandschaft dient die Bedrohungssuche als Maesterkette – ein Symbol für Wissen und Vorbereitung. Jäger durchforsten die riesigen Bereiche von Netzwerken, Protokollen und Verhaltensmustern auf der Suche nach Hinweisen und Anomalien, die auf die Anwesenheit einer heimtückischen Bedrohung hinweisen könnten. Sie nutzen die Macht der Analytik und Intelligenz und schmieden Drachenglaswaffen, um den Schleier der Schatten zu durchdringen, hinter dem sich Angreifer verbergen.





Mit jeder Jagd gewinnen sie Erkenntnisse, stärken ihre Abwehr und bereiten sich auf die nächste Angriffswelle vor. So stellen sie sicher, dass ihre Organisationen widerstandsfähig und sicher bleiben, egal, welche Gefahren im Dunkeln lauern. Begeben wir uns also auf diese Reise, auf der wir die Erfolgsstrategien der Bedrohungsjagd erkunden und uns mit dem Wissen wappnen, das uns hilft, die bevorstehenden Cyberbedrohungen zu besiegen.









Die Grundlagen der Bedrohungssuche verstehen

Threat Hunting ist ein proaktiver und iterativer Ansatz zur Cybersicherheit, der darauf abzielt, Bedrohungen zu identifizieren und einzudämmen, bevor sie einem Unternehmen erheblichen Schaden zufügen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sicherheitsmaßnahmen, die auf reaktiven Techniken wie signaturbasierter Erkennung oder Reaktion auf Vorfälle beruhen, wird beim Threat Hunting aktiv nach Anzeichen böswilliger Aktivitäten in den Netzwerken, Systemen und Umgebungen eines Unternehmens gesucht.





Im Kern basiert die Bedrohungssuche auf dem Prinzip der Kompromissannahme – dem Verständnis, dass Angreifer trotz vorhandener Sicherheitskontrollen bereits in der Infrastruktur der Organisation Fuß gefasst haben könnten. Diese Denkweise ermutigt Sicherheitsexperten, einen proaktiveren und kontinuierlicheren Überwachungsansatz zu verfolgen und nach Beweisen für Bedrohungen zu suchen, die möglicherweise herkömmlichen Abwehrmaßnahmen entgangen sind.

Der Bedrohungssucheprozess umfasst typischerweise vier Hauptphasen:

Informationsbeschaffung: In dieser Phase werden relevante Bedrohungsinformationen aus verschiedenen Quellen gesammelt und analysiert, beispielsweise aus Branchenberichten, Bedrohungsfeeds und Plattformen zum Informationsaustausch. Diese Informationen bieten Einblicke in die Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs), die von Bedrohungsakteuren verwendet werden, sowie in Indikatoren für Kompromittierungen (IoCs), die mit bekannten Bedrohungen in Zusammenhang stehen. Hypothesenbildung: Basierend auf den gesammelten Informationen formulieren Bedrohungsjäger Hypothesen über potenzielle Bedrohungen oder feindliches Verhalten innerhalb ihrer Organisation. Diese Hypothesen dienen als Ausgangspunkt für gezielte Untersuchungen und leiten die Jagdaktivitäten. Datenerfassung und -analyse: Bedrohungsjäger nutzen verschiedene Datenquellen wie Protokolldateien, Netzwerkverkehrsaufzeichnungen und Endpunkttelemetrie, um relevante Informationen zu sammeln. Anschließend wenden sie eine Reihe von Analysetechniken an, darunter Data Mining, statistische Analyse und maschinelles Lernen, um Muster, Anomalien oder Indikatoren zu identifizieren, die auf eine potenzielle Bedrohung hinweisen können. Untersuchung und Reaktion: Wenn potenzielle Bedrohungen identifiziert werden, führen Bedrohungsjäger weitere Untersuchungen durch, um die Ergebnisse zu validieren und den Umfang und die Auswirkungen der Bedrohung einzuschätzen. Wenn eine echte Bedrohung bestätigt wird, werden entsprechende Reaktionsmaßnahmen ergriffen, die Eindämmungs-, Sanierungs- und Präventionsmaßnahmen umfassen können.



Die Bedrohungssuche ist ein iterativer Prozess, bei dem jeder Zyklus wertvolle Erkenntnisse und Lektionen liefert, die zukünftige Suchaktivitäten beeinflussen und verfeinern können. Durch die kontinuierliche Suche nach Bedrohungen können Unternehmen ihren Gegnern immer einen Schritt voraus sein, potenzielle Vorfälle schneller erkennen und darauf reagieren und letztendlich ihre allgemeine Cybersicherheitslage verbessern.

7 beliebte Strategien zur Bedrohungssuche

Nachdem wir nun die Grundlagen verstanden haben, ist es an der Zeit, sich mit dem Kern der Sache zu befassen. Die folgenden Abschnitte dienen Ihnen als Kompass und führen Sie durch die verschiedenen Wege der Bedrohungssuche. Jeder Ansatz ist eine einzigartige Strategie und bietet eine eigene Perspektive, wie Sie sich in der komplexen Welt der Cyberbedrohungen zurechtfinden.





Während Jeder Abschnitt enthält eine kurze Einführung in die spezifische Strategie (Beispiele, praktische Anwendung usw. werden für andere Beiträge gespeichert.) Wenn Sie diese Methoden und ihre Nuancen verstehen, können Sie die richtigen Tools für die Anforderungen Ihrer Organisation auswählen, Ihre Erkennungsfähigkeiten verbessern und Ihre Abwehr stärken. Machen Sie es sich bequem, holen Sie sich etwas zu trinken … das erfordert Ihre Aufmerksamkeit.

Hypothesenbasierte Jagd: Den Weg beleuchten

Die hypothesengesteuerte Suche ähnelt der Arbeit eines Detektivs: Er formuliert Theorien und testet sie durch sorgfältige Ermittlungen. Bei diesem Ansatz nutzen Bedrohungsjäger ihr Wissen über das Verhalten von Gegnern und verwenden häufig das MITRE ATT&CK- Framework als Leitfaden. Dieses Framework beleuchtet die Taktiken, Techniken und Verfahren der Angreifer und bietet ein strukturiertes Verständnis ihrer möglichen Schritte. Indem sie auf der Grundlage dieses Frameworks und Bedrohungsinformationen Hypothesen entwickeln, planen Jäger gezielte Suchvorgänge in ihren Netzwerken und versuchen, das Vorhandensein bestimmter Bedrohungen zu bestätigen oder zu widerlegen.





Die Stärke der hypothesengesteuerten Jagd liegt in ihrer Fähigkeit, die Bemühungen effizient zu lenken und sich auf bestimmte Verhaltensweisen und bekannte Techniken des Gegners zu konzentrieren. Sie bietet einen strukturierten und proaktiven Ansatz, der es Jägern ermöglicht, potenziellen Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein und ihre Abwehrmaßnahmen entsprechend anzupassen. Durch die kontinuierliche Verfeinerung von Hypothesen und die Einbeziehung neuer Erkenntnisse können Jäger die Strategien ihrer Cyber-Gegner effektiv vorhersehen und ihnen entgegentreten.

Anomaliebasierte Jagd: Das Ungewöhnliche aufdecken

Wenn wir unseren Fokus ändern, geht die anomaliebasierte Suche einen anderen Weg, indem sie die Identifizierung von abnormalem Verhalten innerhalb des Netzwerks betont. Anders als bei der hypothesengesteuerten Suche, die auf bestimmte gegnerische Verhaltensweisen abzielt, geht es bei der Anomaliesuche darum, eine Basislinie normaler Aktivität zu etablieren und Abweichungen davon zu identifizieren. Dieser Ansatz nutzt die Leistungsfähigkeit von Analysen und maschinellem Lernen, um ungewöhnliche Muster oder Anomalien zu erkennen, die auf eine potenzielle Bedrohung hinweisen könnten.





Die Stärke der anomaliebasierten Suche liegt in ihrer Fähigkeit, unbekannte oder Zero-Day-Bedrohungen aufzudecken, die bisher nicht gesehen wurden. Durch das Verständnis der regelmäßigen Muster und Verhaltensweisen innerhalb eines Netzwerks können Abweichungen schnell identifiziert und untersucht werden. Diese Methode ist besonders nützlich, um Insider-Bedrohungen oder ausgeklügelte Angriffe zu erkennen, die heimliche, noch nie dagewesene Techniken verwenden.





Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Anomaliesuche auch Herausforderungen mit sich bringt. Die Unterscheidung zwischen echten Anomalien und harmlosen Anomalien bzw. Fehlalarmen kann eine komplexe Aufgabe sein. Sicherheitsteams müssen Zeit und Mühe in die Feinabstimmung ihrer Erkennungsmechanismen investieren, um Fehlalarme zu minimieren und sicherzustellen, dass sie sich weiterhin auf echte Bedrohungen konzentrieren.

Signatur-agnostische Jagd: Jenseits der Oberfläche

Auf unserer Suche nach Bedrohungserkennung verlassen wir mit der Signatur-agnostischen Suche die ausgetretenen Pfade und wagen uns über den Bereich traditioneller signaturbasierter Methoden hinaus. Dieser Ansatz stellt die Einschränkungen vordefinierter Regeln und Signaturen in Frage und versucht, Bedrohungen aufzudecken, die dynamisch und schwer fassbar sind. Signatur-agnostische Jäger untersuchen eine Vielzahl von Indikatoren, darunter verdächtige Verhaltensmuster, bösartige Codefragmente und anomale Netzwerkartefakte.





Der Vorteil dieses Ansatzes liegt in seiner Fähigkeit, unbekannte oder gezielt eingesetzte Bedrohungen zu erkennen. Angreifer verwenden häufig maßgeschneiderte Malware, Zero-Day-Exploits oder Verschleierungstechniken, um signaturbasierte Abwehrmaßnahmen zu umgehen. Indem sie über Signaturen hinausblicken, können Jäger bösartige Aktivitäten identifizieren, die keinem bekannten Muster entsprechen. Diese Methode ist besonders effektiv gegen Advanced Persistent Threats (APTs) und raffinierte Angreifer, die ihre Tools und Taktiken kontinuierlich anpassen.





Um dies zu veranschaulichen, betrachten wir ein Szenario, in dem ein Bedrohungsakteur dateilose Malware verwendet und bösartigen Code direkt in den Speicher legitimer Prozesse einschleust. Signaturbasierte Abwehrmaßnahmen hätten Schwierigkeiten, einen solchen Angriff zu erkennen. Signaturagnostische Jäger, die Verhaltensmuster und Codefragmente analysieren, könnten jedoch das Vorhandensein bösartiger Aktivitäten auch ohne vordefinierte Signaturen identifizieren.





Signaturunabhängiges Jagen erfordert ein tieferes Verständnis der Techniken der Angreifer und die Fähigkeit, eine Vielzahl von Indikatoren zu analysieren. Jäger müssen sich in die Rolle ihrer Gegner hineinversetzen, ihre Schritte voraussehen und Bedrohungen anhand ihrer zugrunde liegenden Verhaltensweisen und Absichten erkennen.

Aufklärungsgestützte Jagd: Erkenntnisse über Waffen gewinnen

Bei der nachrichtendienstlich gelenkten Suche wird die Macht des kollektiven Wissens genutzt, um Bedrohungsinformationen in einen proaktiven Abwehrmechanismus umzuwandeln. Bei diesem Ansatz nutzen die Jäger eine Vielzahl von Informationsquellen, darunter Bedrohungsinformationen-Feeds, Sicherheitsforschung und Communities zum Informationsaustausch. Durch das Sammeln und Analysieren von Indikatoren für Kompromittierungen (IOCs), wie bösartige IP-Adressen, Domänen oder Datei-Hashes, können die Jäger proaktiv nach dem Vorhandensein oder den Auswirkungen bestimmter Bedrohungen in ihrer Organisation suchen.





Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein Threat Intelligence Feed Hunter vor einer neuen Malware-Variante warnt, die für gezielte Angriffe verwendet wird. Bei der Intelligence-gestützten Suche würden die Merkmale dieser Malware analysiert, beispielsweise ihre Befehls- und Kontrollinfrastruktur oder einzigartige Netzwerksignaturen. Hunter würden dann proaktiv in ihrer Umgebung nach diesen Indikatoren suchen, um Anzeichen für eine Kompromittierung oder laufende Angriffe zu erkennen.





Die Stärke der nachrichtendienstlich geleiteten Suche liegt in ihrer Fähigkeit, Kontext und Fokus bereitzustellen. Indem sie die Taktiken, Ziele und Werkzeuge bestimmter Bedrohungsakteure verstehen, können die Jäger effektivere Erkennungsstrategien entwickeln. Dieser Ansatz ermöglicht auch die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch innerhalb der Sicherheitsgemeinschaft, wodurch gemeinsam die Abwehr gestärkt und feindliche Kampagnen unterbrochen werden.

Kampagnenbasierte Jagd: Die Geschichten der Gegner enthüllen

Bei der kampagnenbasierten Suche richten wir unseren Fokus auf die umfassendere Erzählung, die von Bedrohungsgruppen gesponnen wird. Bei diesem Ansatz untersuchen und analysieren Jäger die Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs), die von bestimmten gegnerischen Gruppen oder Kampagnen eingesetzt werden. Indem sie das Verhalten, die Tools und die Infrastruktur verstehen, die in diesen Kampagnen verwendet werden, können Jäger gezielte Erkennungsstrategien entwickeln.





Beispielsweise könnte eine Gruppe von Bedrohungsakteuren, die für ihre Phishing-Angriffe und die Verwendung maßgeschneiderter Malware bekannt ist, Gegenstand einer kampagnenbasierten Suche sein. Die Jäger würden sich mit den früheren Angriffen der Gruppe befassen, ihre TTPs analysieren und einzigartige Muster oder Infrastrukturen identifizieren, die mit ihren Kampagnen in Zusammenhang stehen. Dieses Wissen würde dann verwendet, um Suchaktionen zu entwickeln, die darauf abzielen, die Präsenz der Gruppe oder ähnliche Angriffsmuster im Netzwerk der Organisation zu erkennen.





Durch kampagnenbasiertes Jagen bleiben Jäger hartnäckigen und gezielten Bedrohungen immer einen Schritt voraus. Indem sie das Verhalten und die Motivationen der Gegner verstehen, können Jäger ihre Erkennungsstrategien entsprechend anpassen und die Abwehr gegen bestimmte Bedrohungsakteure oder Kampagnen stärken, die ein erhebliches Risiko für das Unternehmen darstellen.

Automatisierte Jagd: Die Macht der Effizienz

Die automatisierte Suche rationalisiert den Bedrohungserkennungsprozess und nutzt die Funktionen von SOAR-Tools (Security Orchestration, Automation and Response) sowie Sicherheitsanalyseplattformen. Dieser Ansatz nutzt Technologie, um große Datenmengen effizient zu analysieren, Muster zu identifizieren und potenzielle Bedrohungen zu erkennen. Automatisierte Suchregeln und Modelle für maschinelles Lernen werden eingesetzt, um die Umgebung kontinuierlich zu überwachen und Warnungen auszulösen, wenn verdächtige Aktivitäten erkannt werden.





So könnte beispielsweise eine Sicherheitsanalyseplattform so konfiguriert werden, dass sie anomales Netzwerkverhalten erkennt, etwa ungewöhnliche Datenexfiltrationsmuster oder Versuche der lateralen Bewegung. Ebenso könnte ein SOAR-Tool die Korrelation von Bedrohungsdaten mit internen Protokollen automatisieren, Warnmeldungen auslösen und Reaktions-Workflows einleiten, wenn eine Übereinstimmung gefunden wird.





Der Vorteil der automatisierten Suche liegt in ihrer Geschwindigkeit und Skalierbarkeit. Sie reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für manuelle Analysen und ermöglicht es den Sicherheitsteams, sich auf wichtigere Aufgaben und strategische Entscheidungen zu konzentrieren.

Gemeinsames Jagen: Gemeinsam sind wir stark

Beim kollaborativen Jagen wird die Macht der Community und des Informationsaustauschs betont. Bei diesem Ansatz erkennen die Jäger, dass keine Organisation eine Insel ist und dass sie durch den Zusammenschluss ihrer Kräfte gemeinsam ihre Abwehr stärken können. Durch die Zusammenarbeit mit Kollegen, die Teilnahme an Communities zum Informationsaustausch und die Nutzung von Bedrohungsinformationsplattformen erhalten die Jäger Zugang zu einem breiteren Pool an Wissen und Erkenntnissen.





Beispielsweise können Jäger Kompromittierungsindikatoren (IOCs) und Details zu gegnerischen Taktiken mit vertrauenswürdigen Kollegen teilen, damit diese Bedrohungen effektiver erkennen und darauf reagieren können. Ebenso können Jäger, indem sie zur kollektiven Intelligenz beitragen und davon profitieren, über neu auftretende Bedrohungen auf dem Laufenden bleiben, Einblicke in das Verhalten des Gegners gewinnen und ihre Erkennungsfähigkeiten verbessern.





Durch kollaboratives Jagen wird eine gemeinsame Front gegen Cyberbedrohungen geschaffen. Organisationen können die gesammelte Erfahrung und das Fachwissen der Sicherheitsgemeinschaft nutzen und so ihre Fähigkeit verbessern, eine Vielzahl von Angriffen zu erkennen, darauf zu reagieren und sie zu verhindern. Durch gemeinsames Vorgehen stärken Jäger die allgemeine Widerstandsfähigkeit und Sicherheitslage ihrer Organisationen.

Vergleich der Ansätze

Ansatz Beschreibung Schlüsseleigenschaften Stärken Anwendungsfälle Hypothesengetrieben Proaktive Suche basierend auf dem Verhalten des Gegners und dem MITRE ATT&CK-Framework Strukturiert, intelligenzgetrieben, fokussiert Effizienter Ressourceneinsatz, proaktive Abwehr Erkennen bekannter gegnerischer Taktiken, Anpassen der Abwehr Anomaliebasiert Erkennung von Verhaltensabweichungen vom Ausgangswert Deckt unbekannte Bedrohungen auf und nutzt Analytik und ML Erkennt Zero-Day- und Insider-Bedrohungen Verbesserte Erkennungsfunktionen, Identifizierung verdeckter Angriffe Signatur-agnostisch Suche über Signaturen hinaus, mit Fokus auf Verhalten und Artefakten Wirksam gegen benutzerdefinierte und verschleierte Malware APTs und schwer zu umgehende Bedrohungen erkennen Stärkung der Abwehr gegen raffinierte Angreifer Geheimdienstgesteuert Proaktive Suche mithilfe von Bedrohungsinformationen Kontextbezogen, kollaborativ, zielgerichtet Bietet Fokus und Frühwarnung Erkennen spezifischer Bedrohungen, Unterbinden gegnerischer Kampagnen Kampagnenbasiert Jagd basierend auf TTPs gegnerischer Gruppen Umfassend, adaptiv, narrativ Erkennt gezielte und hartnäckige Bedrohungen Stärkung der Abwehrmaßnahmen gegen bestimmte Akteurgruppen Automatisiert Optimierte Erkennung durch Technologie Effiziente, skalierbare, schnelle Reaktion Reduziert den manuellen Aufwand und erhöht die Geschwindigkeit Muster erkennen, Intelligenz korrelieren Kollaborativ Jagd durch Informationsaustausch in der Community Kollektives Wissen, geteilte Erkenntnisse Stärkt die Abwehrkräfte und den Zugang zu vielfältigen Informationen Neue Bedrohungen erkennen und von gemeinsamen Erfahrungen profitieren





Jeder Ansatz bietet einzigartige Vorteile und befasst sich mit spezifischen Herausforderungen. Durch die Kombination mehrerer Strategien können Unternehmen ein robustes Bedrohungssuchprogramm einrichten, das in der Lage ist, ein breites Spektrum an Bedrohungen zu erkennen. Die Wahl des Ansatzes hängt von Faktoren wie dem Risikoprofil des Unternehmens, den verfügbaren Ressourcen und der Art der Bedrohungen ab, denen es ausgesetzt ist.





Zusammenfassung

Am Ende unseres Strategiehandbuchs ist es offensichtlich, dass die Bedrohungssuche eine vielschichtige Kunst ist, die mit der Beherrschung der komplexen Strategien in Game of Thrones vergleichbar ist. Jeder Ansatz, den wir untersucht haben, ist eine einzigartige Waffe in unserem Arsenal, die es uns ermöglicht, den Kern der Cyberbedrohungen zu treffen. Indem wir diese Methoden verstehen und sie an unsere organisatorischen Bedürfnisse anpassen, schmieden wir einen widerstandsfähigen Schild gegen die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft der Cyberangriffe. Die eigentliche Essenz der Bedrohungssuche liegt in dieser proaktiven Denkweise, die es uns ermöglicht, die Kontrolle zu übernehmen und die Architekten unseres digitalen Schicksals zu werden.





In diesem dynamischen Feld müssen wir den Geist der Zusammenarbeit annehmen und unsere Erkenntnisse und Erfolge mit anderen Verteidigern teilen. Gemeinsam stärken wir die Mauern unserer Cyberburgen und schützen die Bereiche unserer Organisationen. Lassen Sie diesen Leitfaden Ihr Kompass sein, der Ihnen den Weg in eine sicherere Zukunft zeigt. Mögen Sie diese Jagdstrategien mit Geschick und Weitsicht einsetzen und aus dem spannenden Spiel der Cyberbedrohungen siegreich hervorgehen. Nehmen Sie die Herausforderung an, denn die Sicherheit und der Wohlstand Ihrer digitalen Domäne hängen davon ab.