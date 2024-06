So passen Sie eingebettete Business Intelligence an Ihr Unternehmen an

Sind Sie es leid, dass Ihre Kunden zwischen verschiedenen Tools für die Datenanalyse wechseln müssen? Sind Sie es leid, Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit Ihrer SaaS-App einzugehen, um bessere Berichte zu erhalten? In diesem Fall ist eingebettete Business Intelligence die Antwort. Die Wahl der richtigen Analyselösung ist wichtig, damit Benutzer auf wertvolle Erkenntnisse zugreifen können, ohne Ihre Anwendung verlassen zu müssen.

Was ist Embedded Business Intelligence (BI)?

Embedded BI ist die Integration analytischer Funktionen wie Dashboards, Berichte, Diagramme und Grafiken in SaaS-Anwendungen. Mit Embedded BI können Benutzer in ihrem Workflow auf Daten zugreifen und mit ihnen arbeiten, ohne zu einem anderen Analysetool oder einer anderen Plattform wechseln zu müssen.

Darüber hinaus beruht eingebettete BI auf der Fähigkeit, mehrere Mandanten zu bedienen. Bei herkömmlicher BI dreht sich alles um Single-Tenant-Instanzen für interne Anwendungsfälle. Eingebettete Business-Intelligence-Tools bedienen externe Anwendungsfälle.

Bauen oder kaufen – was soll man wählen?

Für SaaS-Anbieter ist es vorteilhafter, eine eingebettete Analyse-App zu integrieren, anstatt selbst eine zu entwickeln.





Aber als Technologieanbieter verstehen wir natürlich die Neigung, die Software selbst zu entwickeln. Sie haben Softwareentwickler im Personal und zahlen deren Gehälter. Sie entwickeln ohnehin schon den Rest der App, warum also nicht auch die Analysen?





Darüber hinaus möchten Sie, dass Analytics eine nahtlose Komponente ist, die dasselbe Erscheinungsbild wie der Rest Ihrer App hat. Leider sind die White-Labeling-Funktionen für eingebettete Analytics-Lösungen zwischen eingebetteten BI-Tools inkonsistent.





Wir verstehen, warum es attraktiv ist, selbst entwickelte Analysen durchzuführen, es gibt jedoch viele gute Gründe, KEINE eigenen Analysen durchzuführen .





Sie können sich hier auch unseren Leitfaden zu den besten eingebetteten BI-Tools ansehen.





Wenn Sie sich für eine Lösung entscheiden, die sich ausschließlich auf eingebettete BI konzentriert, können Sie:

1) Konzentrieren Sie sich auf Ihre Roadmap

Der Tag hat nur eine begrenzte Anzahl an Stunden. Wenn Sie Zeit mit Analysen verbringen, geht Ihnen das von anderen Aufgaben auf Ihrer To-Do-Liste weg. Durch die Einbettung von Analysen können sich Ihre Entwickler auf die Entwicklung und Verbesserung der Komponenten konzentrieren, die Ihren Wettbewerbsvorteil steigern.

2) Bieten Sie umfassende Analysefunktionen

Startups in der Frühphase, die intern aufbauen, sind mit Einschränkungen in Bezug auf Budget, Zeit, Personal und Fachwissen ihres Teams konfrontiert. Angesichts dieser Einschränkungen müssen insbesondere Startups in der Frühphase den Umfang ihres MVP gnadenlos festlegen.





Wenn Sie eine Drittanbieterlösung verwenden, können Sie eine größere Vielfalt an Optionen zur Visualisierung von Daten anbieten. Interaktive Dashboards, die Bearbeitung, Filterung und Drilldown ermöglichen, sind im Laufe der Zeit oft schwierig zu erstellen und zu pflegen.

3) Bauen ohne internes Fachwissen

Sie haben bereits ein Team von Entwicklern im Team, die sich mit UI/UX, Web-App-Entwicklung und vielem mehr auskennen, aber kennen sie sich auch mit Analytik aus? Leider mangelt es an den erforderlichen Fähigkeiten.





Ein Mangel an Daten- und Analysekompetenzen ist eine von Gartners „ fünf Fallstricken beim Aufbau von Daten- und Analyseteams“.





Wenn Sie jedoch ein Produkt eines Drittanbieters kaufen, können Sie anspruchsvolle Funktionen integrieren, ohne dass Sie über internes Fachwissen verfügen müssen. Auf lange Sicht sparen Sie Zeit und Geld.









4) Reduzieren Sie den laufenden Wartungsaufwand

Wenn Sie Analysen intern durchführen, müssen Sie diese auch intern verwalten. Dies ist etwas, das Sie möglicherweise nicht berücksichtigen, wenn Sie eine neue App veröffentlichen. Die Pflege Ihrer benutzerdefinierten SaaS-Komponente bedeutet mehr als nur das Beheben von Problemen – es umfasst auch die Verwaltung des Lebenszyklus des Moduls. Sie werden Ihrer Roadmap regelmäßig Verbesserungen hinzufügen, ohne dass ein Ende in Sicht ist.





Eine Drittanbieterplattform kümmert sich um Wartung und Verbesserungen und gewährleistet einen stabilen Fahrplan für Erweiterungen.

5) Analytics ganz einfach monetarisieren

Auch wenn Sie Ihre Analysen jetzt nicht monetarisieren möchten, ist es eine gute Möglichkeit, sich eine Möglichkeit offen zu halten. Durch die Einbettung von BI-Funktionen von Drittanbietern haben Sie künftig mehr Flexibilität, um mit verschiedenen Preis- und Lizenzoptionen zu experimentieren.





Einer Studie mit 512 SaaS-Unternehmen zufolge war die Monetarisierung bei der Steigerung des Wachstums viermal effizienter als die Akquisition. Und sie war doppelt so effizient wie Bemühungen zur Verbesserung der Kundenbindung.





Sie könnten neue Analysefunktionen anbieten, indem Sie:





inklusive als kostenlose Zusatzleistung

die Gesamtkosten erhöhen oder

bieten optionale Komponenten gegen Aufpreis an.



Die Möglichkeit, Markttests aus Preissicht durchzuführen, ist genauso wichtig wie das Testen technischer Funktionen. Mit einer eingebetteten Business-Intelligence-Lösung ist für das Testen all dieser Verpackungsoptionen kein großer Entwicklungsaufwand erforderlich.





Im Podcast „SaaS Scaled“ sagte Dan Balcauski, Gründer und Chief Pricing Officer von Product Tranquility: „Unternehmen widmen der Preisgestaltung absolut nicht genügend Zeit. Niemand bekommt eine Rechnung auf den Tisch, auf der steht: ‚Sie haben all diese Einnahmen verpasst, weil Sie massiv unterbewertet sind.‘ Das sind unsichtbare Opportunitätskosten .“

Was sind die Hauptvorteile der Verwendung eingebetteter Business Intelligence?

Erhalten Sie sofort Einblicke in Daten – ohne die App zu verlassen

Das Wechseln zwischen Apps ist nicht allzu schwierig, insbesondere mit „Windows + Tab“, aber es ist am besten, wenn die Informationen in der Haupt-App vorhanden sind. Das Einbetten von Insights beseitigt Reibungsverluste und vereinfacht Arbeitsabläufe, während Benutzer gleichzeitig mehr Nutzen aus Ihrer App ziehen können.









Bauen Sie auf vorhandenem Wissen auf, ohne Lernkurve

Egal wie benutzerfreundlich eine App ist, es gibt immer eine Lernkurve. Benutzer profitieren von umsetzbaren Erkenntnissen in ihrer App, ohne sich an eine andere Benutzeroberfläche gewöhnen zu müssen.

Informationen mit Workflows umsetzbar machen

Einige Technologieanbieter verwenden möglicherweise andere Definitionen, aber „Automatisierung“ ist die Fähigkeit, Prozesse nachgelagert zu Ihrer Analyse zu ermöglichen. Mit Automatisierungsworkflows ohne Code können Benutzer direkt in Ihrer SaaS-Anwendung mehr mit ihren Daten machen. Mit bedingten Regeln können Benutzer Workflows und Anwendungen leistungsstarke Geschäftslogik hinzufügen.

Gewinnen Sie mehr Benutzer in jedem Mandanten

Durch das Einbetten von Analysen erhalten Benutzer Zugriff auf Erkenntnisse, ohne separate BI-Tools kaufen zu müssen. So kann Ihre App wertvolle Informationen einfacher mit mehr Personen teilen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Benutzerfreundliche Dashboards und Berichte können mehr Mitarbeitern in der Organisation eines Kunden dabei helfen, den Nutzen Ihrer App zu erkennen.





Je mehr Benutzer mehr Einblicke erhalten, desto mehr Mehrwert entsteht für jedes Kundenunternehmen . Ihre App bleibt länger erhalten, die Abwanderung wird reduziert und Sie haben möglicherweise sogar die Möglichkeit, die Preise zu erhöhen.

Erweitern, um mehr Daten zu integrieren

Sie können nicht nur mehr Benutzer in jeder Organisation einbeziehen, sondern auch mehr Datenpunkte integrieren. Insbesondere bei der Integration von Selfservice-Analysen kann jeder Benutzer mehr Einblicke gewinnen.





Sie können eine eingebettete BI-Plattform verwenden, um Ihr Produkt nützlicher zu machen. Mit diesem Tool können Kunden mit Self-Service-BI eigene Berichte erstellen.





Wenn Sie mehr Mitarbeiter erreichen und mehr Informationen in einem Unternehmen analysieren, trägt dies dazu bei, dass Ihre App für die Unternehmensziele wichtig wird.

Reduzieren Sie die Abwanderung

SaaS-Apps lassen sich leicht erwerben, bereitstellen und implementieren. Leider ist es dadurch aber auch einfacher, sie wieder zu entfernen .





Laut dem BetterCloud 2023 State of SaaSOps Report haben 40 % der IT-Experten im vergangenen Jahr redundante SaaS-Apps konsolidiert.





Die Reduzierung der Fluktuation ist einer der vielen Vorteile der Verwendung eingebetteter BI. Durch Selfservice-Datenanalyse kann die Fluktuation noch weiter reduziert werden. Geschäftsbenutzer, die Berichte erstellen, wechseln seltener den Anbieter und beginnen von vorne.





Schließlich verfügen sie bereits über die Informationen, die sie benötigen. Ein Neuanfang mit einem neuen Anbieter würde bedeuten, dass alle Berichte neu erstellt werden müssten. Dies kann zeitaufwändig und ineffizient sein.

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung

Eingebettete BI verbessert die Entscheidungsfindung, was Unternehmen dabei hilft, alle Kennzahlen zu verbessern. Die University of North Carolina in Pembroke beschreibt , wie Business Intelligence die Entscheidungsfindung vorantreibt . „Daten aus einer Vielzahl von Quellen werden verwendet, um proprietäre Prozesse in jeder Geschäftsfunktion sowie Marktbedingungen und -chancen zu verstehen und zu verbessern. BI-Systeme beschreiben vergangene und aktuelle Bedingungen durch deskriptive Analysen, erstellen Projektionen und Prognosen durch prädiktive Analysen und zeigen Möglichkeiten auf, um zukünftige Maßnahmen durch präskriptive Analysen zu steuern.“

Entscheidungsfindung in Echtzeit ermöglichen

Der Einsatz von BI geht über die Gewinnspanne hinaus und bietet Echtzeiteinblicke und hilft bei der Entscheidungsfindung für die Zukunft. Dies wird noch wirkungsvoller, wenn Ihre App die Analyse großer Mengen historischer Daten automatisieren kann.





Laut der Studie „Dresner Wisdom of Crowds® 2023“ soll Business Intelligence dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Am zweitwichtigsten sind Effizienz-/Kosten- und Umsatzziele.

Was Sie bei der Bewertung einer eingebetteten Business Intelligence-Software beachten sollten

Es gibt zwar viele Business Intelligence-Apps, aber nur wenige erfüllen die Anforderungen von SaaS-Unternehmen. Und noch weniger bieten Einbettungsfunktionen, die den Multi-Tenant-Analytics- Anforderungen von SaaS-Unternehmen tatsächlich gerecht werden.





Im Folgenden sind wichtige Bereiche aufgeführt, die bei einer eingebetteten BI-Lösung berücksichtigt werden müssen.

Integriertes Datenmanagement

Embedded Analytics beginnt mit Daten und genau hier scheitern die meisten Unternehmen mit Embedded BI.





Das eingebettete Analysedatenmanagement muss über einige Dinge verfügen:





Es muss ein Analysedatenspeicher erstellt werden, der native Multi-Tenant-Sicherheit beinhaltet Es muss eine Verbindung zu JEDEM Datentyp hergestellt werden, egal ob strukturiert, halbstrukturiert oder unstrukturiert. Integrieren Sie native APIs für die Aufnahme aus jeder Datenquelle und in jeder Frequenz Es soll den Entwicklungsteams das Leben leichter und nicht schwerer machen

Sicherheit

Selbst gehostete eingebettete BI-Software bietet die beste Datensicherheit. Wenn Sie Ihre Sicherheitsrichtlinien übernehmen können, können Sie Ihren Kunden leichter eine eingebettete Lösung anbieten.





Aber Ihre Daten müssen auch an ihrem Platz bleiben. Viele Branchen, wie das Gesundheitswesen und die Fintech-Branche, können aus Sicherheitsgründen keine persönlichen Daten an eine Drittanbieter-Cloud senden. Daher ist eine bereitgestellte Lösung, die eine starke Datenverwaltungsschicht installiert, der ideale Weg.

Skalierbarkeit und Leistung

Ihre Benutzer fordern Anwendungen, die immer mit 100 % Betriebszeit und nahezu sofortiger Leistung verfügbar sind. Ihre Analyseplattform muss skalierbar sein, um diese Anforderungen zu erfüllen. SaaS-Unternehmen benötigen außerdem Preise und Lizenzen, die Wachstum und Benutzerakzeptanz nicht behindern.





Durch den Einsatz von On-Demand-Technologie, wie z. B. Serverless-Technologie, können Sie Ihre Analysen erweitern, ohne zu viel Geld für die Infrastruktur auszugeben. Die Kosten für ständig verfügbare Server schaden der Skalierbarkeit und sind teurer.

Ein nahtloses White-Label-Erlebnis

Ihre eingebetteten Analysen sollten nicht von der Host-Anwendung getrennt sein. Anstatt einfach ein Diagramm in einen iFrame zu platzieren, benötigen Sie umfassende White-Labeling-Funktionen. Benutzer erwarten eine nahtlose Integration in Ihre SaaS-Anwendung.





Achten Sie darauf, dass Sie jeden Bericht und jedes Dashboard, jede Schriftart und jede Farbe so anpassen können, dass sie perfekt zu Ihrer vorhandenen Anwendung passen. Weitere Anforderungen sind Designs, die auf allen Bildschirmgrößen funktionieren, und Optionen, mit denen Benutzer ihre Erfahrungen individuell anpassen können.





Wenn iFrames die einzige Option sind, laufen Sie weg … und zwar schnell.





Entwicklerfreundliche Tools und APIs

Ihre eingebettete Analyselösung muss mit der Art und Weise übereinstimmen, wie Sie Software entwickeln. Das bedeutet, dass sie zu 100 % SDLC-kompatibel ist und entwicklerfreundliche (und DevOps-freundliche) Tools bietet, mit denen Ihr Team gerne arbeitet.





Finden Sie eine Plattform mit verschiedenen Bereichen zum Erstellen, Testen und Starten von Apps und einfachen Möglichkeiten zum Wechseln zwischen diesen.





Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der SaaS-Anwendungen wissen wir, dass die Einbettung einer leistungsstarken Analyselösung kein Luxus mehr ist, sondern eine Notwendigkeit. Bei Qrvey sind wir die beste Option für eingebettete Business Intelligence. Wir passen eine breite Palette von Funktionen an, um die spezifischen Anforderungen von SaaS-Unternehmen zu erfüllen.





Meine Tools erleichtern Entwicklern das Anpassen und Verwalten von Daten, was zu einem reibungsloseren Benutzererlebnis führt. Dies trägt dazu bei, die Entscheidungsfindung zu verbessern, Benutzer zu binden und das Engagement für Ihre App zu erhöhen.





Nutzen Sie die Zukunft der eingebetteten Analyse und schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer SaaS-Anwendung aus.





Unser Ziel für Sie ist einfach: Erstellen Sie weniger Software und liefern Sie mehr Wert.





Holen Sie sich noch heute eine Demo und starten Sie einen kostenlosen POC.