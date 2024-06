Wie erhält man Geschäftskontakte über LinkedIn?

Als Vermarkter müssen Sie verschiedene Plattformen kennen, die sich perfekt zur Lead-Generierung für Ihr Unternehmen eignen. Vielleicht nutzen Sie bereits Instagram, Facebook und Twitter. Die einzige Plattform, die Sie vielleicht noch nicht kennen, ist LinkedIn.





Wenn Sie diese Plattform noch nicht optimal genutzt haben oder die Möglichkeiten zur Lead-Generierung, die sie bietet, erst jetzt in Betracht ziehen, ist es jetzt an der Zeit, mit LinkedIn zu beginnen.





Die Chancen stehen gut, dass Ihre Konkurrenten es bereits verwenden, und es ist nie zu spät, mit fortschrittlichen Tools zur Lead-Generierung auf LinkedIn um Leads zu finden und sie in Kunden umzuwandeln. Hier ist also eine Anleitung, wie Sie B2B-Leads von LinkedIn erhalten.

Wie erstellt man eine Strategie zur Lead-Generierung auf LinkedIn?

Die Leadgenerierung auf LinkedIn kann etwas überwältigend erscheinen. Tatsächlich können Sie jedoch mit wenig Aufwand und Zeit zum Experten für die Leadgenerierung auf LinkedIn werden.





Für Vermarkter, die den nächsten Schritt machen möchten, erfahren Sie hier, wie Sie LinkedIn zur Lead-Generierung nutzen können:

Optimieren Sie Ihre LinkedIn-Seite

Sie können davon ausgehen, dass Ihre Website Leads generiert, wenn sie richtig gestaltet ist, intelligente SEO-Ziele festgelegt sind, die richtigen Informationen bereitstellt und ihr Inhalt nützlich und aktuell ist.





Wenn Ihr LinkedIn-Profil optimiert ist, werden Ihre Kunden auch bei Ihnen kaufen. Jetzt fragen Sie sich bestimmt: Wie optimieren Sie Ihr LinkedIn-Profil, damit es überzeugend genug für die Lead-Generierung ist?





Stellen Sie sich zunächst die folgenden Fragen, um die Erwartungen Ihres Publikums an Sie zu begründen:





Welche Informationen erwartet Ihr Publikum, wenn es zum ersten Mal auf Ihr Profil stößt?

Nach welchen Phrasen oder Schlüsselwörtern könnte Ihr Publikum suchen, um Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu bewerten?





Verwenden Sie diese Fragen, um zu entscheiden, was Sie in Ihr Profil aufnehmen sollten, um Ihr Publikum auf Ihre Marke aufmerksam zu machen. Achten Sie darauf, eine einprägsame Überschrift und eine auf den Punkt gebrachte Zusammenfassung hinzuzufügen. Vergessen Sie auch nicht, Bilder hinzuzufügen. Es wird geschätzt, dass Profile mit Bildern eher angesehen werden als andere. Wählen Sie also qualitativ hochwertige Bilder aus, die die Produkte oder Dienstleistungen Ihrer Marke beschreiben.

Veröffentlichen Sie qualitativ hochwertige Inhalte auf Ihrer LinkedIn-Seite

Um sicherzustellen, dass Ihr LinkedIn-Profil eine hervorragende Online-Präsenz hat, sollten Sie hochwertige Inhalte veröffentlichen. Wenn Sie den Inhalt auf Ihrer Seite präsentieren, können Sie sich als sachkundige Quelle positionieren, die bei potenziellen Kunden Glaubwürdigkeit schafft.





Wenn Sie als wertvolle Quelle gelten, werden Sie bald Kontakte zu gleichgesinnten Fachleuten knüpfen, die perfekt zu Ihrem idealen Kundenprofil passen. Wenn Sie regelmäßig Beiträge veröffentlichen, wird Ihr Profil in Ihrem Leads-Feed angezeigt und die Vertrautheit erleichtert den Aufbau weiterer Gespräche.





Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre LinkedIn-Freunde Fachleute in Ihrem Sektor sind, werden Sie durch die von Ihnen hochgeladenen Inhalte einem neuen Publikum bekannt gemacht. Wenn Ihre Kontakte einen von Ihnen erstellten Beitrag mit „Gefällt mir“ markieren, wird dieser möglicherweise im Feed eines neuen Leads angezeigt. Dieser Lead sieht, dass Ihrem gemeinsamen Kontakt Ihr Beitrag gefallen hat, was Ihre Zuverlässigkeit und Autorität bestätigt und ihn möglicherweise dazu motiviert, eine Verbindungsanfrage zu stellen.





Um sicherzustellen, dass Sie Inhalte erstellen, die für Ihr Publikum interessant sein könnten, verfolgen Sie die Seitenanalysen, die bei Ihrem Publikum am besten ankommen, und veröffentlichen Sie entsprechende Inhalte.

Untersuchen Sie die Ansichten Ihres LinkedIn-Profils

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie nur 1-2 Profilbesuche pro Tag erhalten und diese höchstwahrscheinlich ignorieren werden. Tun Sie so etwas nicht. Jeder Profilaufruf ist viel wert, da er ein möglicher Hinweis sein kann, den Sie verpasst haben. Es könnte auch ein wertvoller Hinweis sein, der Sie kontaktiert. Es kann sich um einen potenziellen Kunden handeln, der mehr zählt als ein beliebiger Name in Ihrer Cold-E-Mail-Liste.





Es gibt eine einfache Lösung dafür, wenn Sie Ihre Profilbesuche ignorieren. Wählen Sie einfach „Wer hat Ihr Profil angesehen?“ in Ihrem Seiten-Dashboard aus und scrollen Sie zu den Namen, die Interesse an Ihrem Profil gezeigt haben.





Senden Sie jedem von ihnen eine Nachricht. Möglicherweise sind einige von ihnen Ihre potenziellen Interessenten und an Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung interessiert.

Nehmen Sie an Gruppen teil

Sie fragen sich bestimmt, wie Sie über LinkedIn Geschäftskontakte gewinnen können. LinkedIn-Gruppen sind hierfür die beste Möglichkeit. Es gibt Tausende von LinkedIn-Gruppen, die für Sie und Ihre Marke relevant sind. Fachleute nutzen solche Gruppen, um Einblicke in ihre Branche zu gewinnen und sich mit anderen Mitgliedern auszutauschen.





Das Beste daran: Diese Gruppen sind standardmäßig privat, sodass Sie auf LinkedIn mit einer qualitativ hochwertigen Lead-Generierung rechnen können. Sie könnten auch von Anfang an Ihre eigene Gruppe erstellen, aber das kann schwierig und zeitaufwändig sein.





Der beste Weg, das Beste aus solchen Gruppen herauszuholen, besteht darin, die relevante, vorgefertigte Gruppe zu finden. Dies sind die Gruppierungen, die Ihre Käuferpersönlichkeit enthalten und eng mit der Branche verbunden sind, in der Sie tätig sind. Kleine Gruppen begrenzen Ihr Lead-Potenzial, während große Gruppen dazu führen, dass Ihre Botschaft verloren geht. Am besten streben Sie beides an.





Um Ihre Meinung kundzutun, verwenden Sie die Option „Diskussion“ oben auf der Website der Gruppe und posten Sie Fragen, Kommentare oder Behauptungen. Ihre Nachrichten sollten an jede Gruppe gerichtet sein und Sie sollten wissen, an wen Sie sich wenden, damit diese sich ein möglichst genaues Urteil über Ihre Organisation bilden können.

Nutzen Sie die Automatisierungstools von LinkedIn

Es gibt eine Reihe der besten LinkedIn-Automatisierungstools wie Dripify und Octopus CRM, die Vermarkter nutzen können, um eine LinkedIn-Strategie voranzutreiben. Mit diesen Tools können Sie Ihre LinkedIn-Aktivitäten automatisieren und potenzielle Leads für Ihre Marke generieren. Sie können damit Nachrichtenanfragen automatisieren, Nachrichten planen und auch Ihre Antworten verfolgen. Es spart Ihnen viel Zeit, indem es alle Ihre zeitaufwändigen Aktivitäten auf LinkedIn automatisiert, während Sie sich auf andere relevante Aufgaben zur Lead-Generierung konzentrieren können.





Mit Automatisierungstools können Sie fast alles auf LinkedIn in einer Kommandozentrale und einem Dashboard automatisieren. Sie können LinkedIn-Lead-Generierungskampagnen entwickeln, die möglicherweise bemerkenswerte Ergebnisse liefern. Außerdem können Sie die Leistung dieser Kampagnen im Auge behalten und Ihren gesamten LinkedIn-Lead-Generierungsfortschritt überwachen.

Verbindungen pflegen

Die Generierung von Leads ist nur der erste Schritt hin zu aussagekräftigen Interessenten. Sie können nicht erwarten, dass jeder Lead direkt von Ihrem Produktangebot beeindruckt ist; manche von ihnen müssen auch gepflegt werden.





Der erste Schritt, um einen Lead in einen Sales Funnel zu verschieben, ist ein direktes Gespräch mit der Verbindung. Senden Sie eine individuelle Verbindungsanfrage und schicken Sie anschließend eine ansprechende InMail, die den Lead zur Antwort auffordert.





Es gibt kein Geheimrezept für den perfekten Gesprächseinstieg, aber Personalisierung funktioniert am besten. Versuchen Sie, ein Gespräch über etwas anzufangen, das Sie beide gemeinsam haben. Rechnen Sie damit, dass dieser Prozess einige Zeit in Anspruch nimmt. Einige der Fragen, die Sie dem Lead stellen können, sind:





Vor welchen Herausforderungen stehen sie in ihrem Geschäft?

Was sind die langfristigen und unmittelbaren Prioritäten?





Wenn der Interessent schließlich beginnt, Fragen zu Ihrem Produkt zu stellen, ist es für Sie an der Zeit, ihm Ihr Angebot zu unterbreiten und ihn in einen Kunden zu verwandeln.

Empfehlungen geben und erhalten

Eine der besten Marketingstrategien für LinkedIn besteht darin, Empfehlungen zu geben und zu erhalten. Sie sollten sich jedem neuen Lead vorstellen, während Ihr Netzwerk aus direkten Kontakten wächst. Geben Sie, wenn möglich, Ihre E-Visitenkarte weiter. Die erste Bemerkung bricht das Eis, eröffnet die Aussicht auf eine Zusammenarbeit und verringert die Peinlichkeit, später an jemand anderen verwiesen zu werden.





Sehen Sie sich die Beziehungen eines aktuellen Kunden an, um herauszufinden, welche davon für Ihr Unternehmen hilfreich sein könnten. Wenn Sie sich Ihrer Beziehung sicher genug fühlen, senden Sie ihm eine Liste der Personen und fragen Sie, ob es ihm etwas ausmacht, Sie jedem von ihnen kurz vorzustellen. Im schlimmsten Fall lehnt er ab.





Ein Vertriebsteam weiß, wie und wen es um Empfehlungen bitten muss. Es kann die Konkurrenz überflügeln, Entscheidungsträger in einem einzigen Anruf erreichen und Kontakte knüpfen, die zu Verkäufen führen können.

Nutzen Sie LinkedIn jetzt zur Lead-Generierung!

Leads sind für Verkäufer und Vermarkter Gold wert. LinkedIn ist der beste Weg, um potenzielle Leads für Marken zu generieren, die bald in wertvolle Kunden umgewandelt werden können.





Doch auch wenn die Lead-Generierung über LinkedIn profitabel sein kann, braucht sie Zeit.





Wenn Sie nicht die richtigen Taktiken anwenden, um die richtige Zielgruppe anzusprechen, werden Sie wahrscheinlich Monate damit verbringen, keine Ergebnisse zu sehen. Sie müssen bei Ihrer Strategie zur Lead-Generierung konsequent sein und sich Zeit nehmen, um mithilfe der Tipps in diesem Handbuch wertvolle LinkedIn-Verbindungen zu finden.





Optimieren Sie Ihr Profil, beginnen Sie sinnvolle Gespräche oder teilen Sie hochwertige Inhalte. Selbst dann wird nicht jeder Interessent zu einem Verkauf führen – aber Sie haben eine große Chance, die Leads zu konvertieren, die daran interessiert sind, bei Ihnen zu kaufen!**