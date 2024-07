Selbstfahrende Autos und Personenschäden: Machen intelligente Funktionen Autos sicherer oder gefährlicher?

In den letzten Jahrzehnten haben Automobilhersteller auf der ganzen Welt unzählige Milliarden ausgegeben für autonomes Fahrzeug Technologie. Sie tun dies, weil alle der Meinung sind, dass selbstfahrende Autos die nächste Killer-App in der Branche sein werden. Leider war der Weg dorthin nicht so reibungslos, wie die Autohersteller gehofft hatten.





Im Gegenteil, die kurze Geschichte der autonomen Fahrzeugtechnologie ist voller zahlloser technischer Ausfälle und Unfälle. In San Francisco, Kalifornien, einer Hochburg für Tests autonomer Fahrzeuge, gab es bereits Dutzende von Unfällen – darunter mindestens eine, die Fußgänger schwer verletzt .





Vollautonome Fahrzeuge sind jedoch nicht die einzige Art selbstfahrender Technologie. Auf den Straßen der USA sind auch zahllose neue Fahrzeuge mit komplexen Fahrerassistenzsystemen unterwegs. Diese Fahrzeuge verfügen über dieselben Funktionen wie selbstfahrende Modelle, mit dem Unterschied, dass der Fahrer die Hände ständig am Lenkrad haben muss. Und diese Fahrzeuge verursachen Chaos auf den Straßen. Tatsächlich haben Autohersteller innerhalb von 10 Monaten 400 Unfälle gemeldet bei denen es sich um Fahrzeuge mit eingesetzten Fahrerassistenzsystemen handelt.





All dies bedeutet, dass die Entwicklung der Technologie für selbstfahrende Fahrzeuge nicht ohne Risiko ist. Und an diesem Punkt stellt sich eine ernste Frage: Machen intelligente autonome Fahrzeugtechnologien uns auf der Straße unsicherer? Hier ist die Antwort auf diese Frage, basierend auf allen verfügbaren Daten.

Das Sicherheitspotenzial der autonomen Fahrtechnologie

Zweifellos sind die verschiedenen technologischen Elemente, die bilden die heutigen Fahrerassistenzsysteme und die vollautonomen Fahrzeuge von morgen haben das Potenzial, Leben zu retten. Wie viele Leben? Um das herauszufinden, bedenken Sie Folgendes.





Jedes Jahr werden in den USA ca. 1,7 Millionen Auffahrunfälle . Bei diesen Unfällen kommen etwa 1.700 Menschen ums Leben und 500.000 weitere werden verletzt. Und dennoch zeigt eine Studie über Fahrzeuge, die mit Vorwärtskollisionswarnsystemen (FCW) und autonomer Notbremsfunktion (AEB) ausgestattet sind, dass diese beiden Technologien allein solche Unfälle reduzieren könnten. um satte 50% Das bedeutet, dass durch die flächendeckende Einführung der FCW- und AEB-Technologie jedes Jahr mindestens 850 Menschenleben gerettet werden könnten.





Eine weitere Studie ergab, dass die Ausstattung von Fahrzeugen mit FCW, Spurverlassenswarnung (LDW), Toter-Winkel-Warnung und kurvenadaptiven Scheinwerfern die Zahl der Autounfälle senken könnte. um bis zu einem Drittel Wenn man bedenkt, dass es in den USA jedes Jahr etwa 43.000 tödliche Autounfälle gibt, könnten allein diese Technologien 14.190 davon verhindern.

Den menschlichen Faktor einschätzen

Sie werden feststellen, dass ich bisher nur Fahrerassistenztechnologien erwähnt habe, die den Betrieb eines Fahrzeugs nicht direkt steuern. Und genau darin besteht das Problem. Es scheint, dass die Fahrer umso verantwortungsloser werden, je mehr selbstfahrende Technologie man in ein Fahrzeug einbaut. Laut Eine aktuelle Umfrage entwickeln Fahrer im Zusammenhang mit der autonomen Fahrtechnologie einige beunruhigende Gewohnheiten.





In der Umfrage gaben schockierende 61 % der Befragten an, dass sie dank moderner Fahrerassistenztechnologien beim Fahren ihren Blick leichter von der Straße abwenden können. Ganze 58 % derjenigen, deren Fahrzeuge mit Fußgängererkennung ausgestattet sind, gaben zu, dass sie nicht mehr nach Fußgängern Ausschau halten. Und was vielleicht am schlimmsten ist: 57 % derjenigen, deren Fahrzeuge mit AEB ausgestattet sind, geben an, dass sie beim Fahren ihren Blick leichter von der Straße abwenden können.





Betrachtet man diese Ergebnisse zusammen, ergibt sich ein ziemlich klares Bild. Jede Fahrzeugtechnologie, die dem Fahrer die Verantwortung für die Sicherheit abnimmt, führt dazu, dass die Fahrer unvorsichtiger und unaufmerksamer werden. Und diese Tendenz ist nirgendwo ausgeprägter als bei einer bestimmten Fahrergruppe: Tesla-Fahrzeugbesitzern.

Der elektrische Elefant im Raum

Wenn Sie nach Informationen über autonome Fahrtechnologien und Fahrzeugsicherheit suchen, werden Sie schnell einen Trend bemerken. Fahrzeuge des Elektroautoherstellers Tesla scheinen in eine schockierende Anzahl von Autounfälle . Und das ist keine Einbildung. Laut Angaben der Versicherungsunternehmen haben Tesla-Besitzer die höchste Unfallrate aller Fahrzeugtypen. Zwischen 2022 und 2023 hatten Tesla-Fahrer eine Unfallrate von 23,54 pro 1.000 Fahrer Und wenn Sie etwas genauer hinschauen, werden Sie feststellen, dass ein großer Prozentsatz dieser Unfälle entweder vollständig oder teilweise auf die Autopilot-Funktion des Autoherstellers zurückzuführen ist.





Bisher ist Teslas autonomes Fahren verantwortlich für 736 Unfälle und 17 Tote . Und dafür gibt es einige wichtige Gründe, die mit dieser Diskussion zusammenhängen. Einer davon ist die Tatsache, dass Teslas Autopilot nicht zu einem vollständig autonomen Betrieb fähig ist. Es ist nur der Name des Autoherstellers für seine spezielle Art von Fahrerassistenztechnologien. Wie bei anderen Fahrzeugen seiner Klasse erfordert der Autopilot, dass die Fahrer ihre Hände immer am Lenkrad behalten.





Und dennoch hat das Unternehmen über neun Jahre damit verbracht, die Autopilot-Funktion als Volle Autonomiefähigkeit . Und wenn man bedenkt, was wir über die Fahrergewohnheiten im Zusammenhang mit autonomen Technologien wissen, erklärt das wahrscheinlich die hohe Unfallrate unter Tesla-Fahrern. Diese Fahrer, die von dem Versprechen illusorischer autonomer Fahrfähigkeiten eingelullt werden, scheinen Risiken einzugehen, die sie in anderen Fahrzeugen nicht eingehen würden. Die meisten Unfälle mit der Autopilot-Funktion passieren, wenn Bordcomputer aufzeichnen, dass der Fahrer die Hände für längere Zeit vom Lenkrad nimmt.

Das wegnehmen

Die wichtigste Schlussfolgerung aus all dem ist einfach. Selbstfahrende und autonome Fahrzeugtechnologie kann und sollte das Fahren deutlich sicherer machen. Bis diese Technologien jedoch zu wirklich autonomen Fahrzeugen ausgereift sind, haben sie den gegenteiligen Effekt. Während Funktionen wie FCW und AEB die Zahl der Todesopfer bei Unfällen senken, tragen sie möglicherweise zu einem Fahrerverhalten bei, das mehr Unfälle verursacht. Natürlich gibt es keine genaue Möglichkeit zu sagen, ob sich dieser Kompromiss aus Sicherheitsgründen lohnt.





Darüber hinaus scheint es auch klar, dass Fahrer umso weniger mit der Aufgabe beschäftigt sind, je mehr sie glauben, dass ihr Fahrzeug das Fahren für sie übernehmen kann. Solange Fahrzeuge also nicht das Fahren für ihre Insassen ohne menschliches Eingreifen vollständig übernehmen können, werden wir wahrscheinlich eine immer höhere Zahl von Verletzungen und Todesfällen im Zusammenhang mit Fahrerassistenztechnologien erleben. Diese Realität setzt die Automobilhersteller, die auf die vollständige Autonomie ihrer Fahrzeuge hinarbeiten, stärker unter Druck als je zuvor, ihre aktuellen Technologien und Designs auf die Zielgerade zu bringen.