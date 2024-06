Robby Greenfield IV über die Gründung von Umoja: Mit einem Jahrzehnt Erfahrung verbindet er traditionelle Finanzen und Web3

Willkommen zu unserer aufschlussreichen Sitzung der Reihe „Behind the Startup“. Wir freuen uns, heute Robby Greenfield IV zu Gast zu haben, den visionären Gründer von Umoja, einer bahnbrechenden Plattform an der Schnittstelle von Blockchain-Technologie und Finanzinnovation.





Mit einem reichen Hintergrund in Finanztechnik, Produktmanagement und einer bemerkenswerten Reise durch Giganten wie Goldman Sachs, Amazon und ConsenSys bringt Robby eine Fülle von Erfahrungen und Erkenntnissen mit. Umoja, geboren aus der Leidenschaft, Finanzdienstleistungen zu demokratisieren, gilt als Leuchtturm der Innovation in der Kryptowelt. Begleiten Sie uns, wenn Robby seine inspirierende Reise, die Entstehung von Umoja und wie es die Zukunft der Absicherung auf dem Kryptowährungsmarkt prägt, erzählt.

Revolutionierung der Krypto-Absicherung: Wie Umoja eine Marktverlustversicherung ohne Liquidationsängste garantiert

Ishan Pandey: Hallo Robby, ich freue mich, Sie in unserer „Behind the Startup“-Reihe begrüßen zu dürfen. Können Sie Einblicke in Ihren Hintergrund und Ihre Beteiligung an früheren Unternehmungen geben und auch darüber, was Sie zur Gründung von Umoja inspiriert hat?

Robby Greenfield IV: Auf jeden Fall! Ich freue mich, Teil der Serie zu sein. Ich bin seit über einem Jahrzehnt Finanzingenieur und Produktmanager und begann meine Reise in die Kryptobranche im Jahr 2011. Ich begann meine Karriere bei Goldman Sachs und habe seitdem bei Cisco Systems, Amazon und ConsenSys gearbeitet. Bei ConsenSys war ich deren Head of Social Impact und habe über ein Dutzend dApps- und Blockchain-Initiativen in 17 Schwellenländern weltweit umgesetzt, nachdem ich mit Leuten wie dem US-Außenministerium, den UNOPs, Oxfam International, Harvard und der Weltbank zusammengearbeitet habe .





Umoja ist eigentlich aus ConsenSys hervorgegangen und hieß ursprünglich ConsenSys Social Impact. Das Unternehmen konzentrierte sich darauf, digitale humanitäre Hilfe in der Kette für Bedürftige zu ermöglichen, indem es digitale Geldbörsen anbietet, die mit WhatsApp, NFC-Karten und Funktionstelefonen kompatibel sind. Nachdem wir über 3 Millionen US-Dollar an Zehntausende Begünstigte in sechs Ländern ausgezahlt hatten, wechselten wir zur Absicherung, nachdem wir erkannten, dass viele unserer Kunden und Wettbewerber aufgrund der internationalen Ausrichtung ihrer Organisationen große Schwierigkeiten mit der Währungsabsicherung hatten. Angesichts der Tatsache, dass wir Fiat kennen und alle RWAs in der Kette verfügbar sind und unser Team über jahrzehntelange Web3- und TradFi-Erfahrung verfügt, war es sinnvoll, diese Gelegenheit zu nutzen und die Absicherung zu protokollieren.

Ishan Pandey: Wie begegnet Umoja den einzigartigen Herausforderungen des Kryptomarktes durch seine Absicherungslösungen?

Robby Greenfield IV: Mit Umoja kann jeder seine Kryptoverluste wie ein Hedgefonds absichern, ohne eine Liquidation befürchten zu müssen. Um es einfach auszudrücken: Es ist wie eine Marktverlustversicherung, mit der Sie Ihre Gewinne ohne technische Kenntnisse sichern können. Dies erreichen wir durch die Schaffung synthetischer Optionen, die durch den algorithmischen Handel mit gehebelten, ewigen Futures repliziert werden. Auf diese Weise benötigen wir keine LPs und können ein optionähnliches Engagement flexibler und kostengünstiger als fast jedes andere Optionsprotokoll und jede andere Krypto-Optionsbörse anbieten – und das alles bei gleichzeitiger einfacher Handhabung und Verständlichkeit für Privatanleger.

Ishan Pandey: Wie sticht die automatisierte Absicherungslösung von Umoja auf dem Markt hervor, insbesondere im Vergleich zu anderen Optionsbörsen?

Robby Greenfield IV:





Wir benötigen keine LP-Liquidität und sind bei den Vorabkosten bis zu 30-mal günstiger. Wir sind viel flexibler in der Nutzung (kann jederzeit aus einer Absicherung aussteigen). Wir sind am einfachsten zu bedienen. Wir sind anpassbarer und können DeFi-Nischen-Absicherungen wie die für Uniswap-LP-Positionen oder De-Peg-Derivate erstellen.



Dies gilt insbesondere für Nicht-ETH/BTC-Märkte, wo die Optionsmärkte sehr illiquide sind. Was wir schaffen, ist das erste Risikoprimitiv von DeFi – es ermöglicht tokenisierte Anlagestrategien mit starkem Schutz vor Verlusten – und nicht nur etwas, das Rendite auf einen fallenden Vermögenswert generiert.

Ishan Pandey: Können Sie näher erläutern, wie Umoja hinsichtlich der Dauer von Absicherungen und Strike-Optionen mehr Flexibilität bietet als jede andere Optionsbörse? Wie verbessert es die Benutzererfahrung?

Robby Greenfield IV: Wenn Sie eine traditionelle Option kaufen – sei es in TradFi oder in Crypto – müssen Sie diese zu einem standardisierten Ausübungspreis und einer standardisierten Laufzeit erwerben (z. B. 5 % bei 1 Monat). Dies liegt daran, dass die Märkte für Krypto-Optionen viel illiquider sind als die Märkte für TradFi-Optionen, und weil Optionen Attribute wie Ausübungsraten und Laufzeiten aufweisen, muss die Liquidität auf separate, standardisierte Bänder konzentriert werden. Zu viel Flexibilität führt zu noch mehr Illiquidität – und daher ist es derzeit nicht möglich, Ihren Strike und Ihre Konditionen mit Krypto-Optionen auf dem traditionellen Markt stark anzupassen. Darüber hinaus sind herkömmliche Krypto-Optionen einem viel höheren Kontrahentenrisiko ausgesetzt, da es jemanden geben muss, der genau Ihre Option haben möchte, damit Sie aus dieser Position herauskommen.





Im Gegensatz dazu ist unser Kontrahentenrisiko viel geringer, da Umoja den Wert von Optionen durch den Algo-Handel mit Perpetual Futures nachbildet. Niemand muss eine Option von Umoja-Hedgern kaufen, weil sie überhaupt keine Option gekauft haben. Der Kontrahent ist der Terminmarkt des Basiswerts. Zum Beispiel das monatliche Handelsvolumen des BTC-Future-Marktes für Im Januar 2024 lag der Wert bei 1,29 Billionen US-Dollar , während das monatliche Optionshandelsvolumen für denselben Monat betrug 43,34 Milliarden US-Dollar . Das bedeutet, dass die synthetischen Optionen von Umoja fast 30-mal liquider sind. Darüber hinaus können wir Strikes und Konditionen extrem individuell anpassen, da es sich wiederum um eine synthetische Option handelt, die nicht an die standardisierten Liquiditätsbeschränkungen des traditionellen Optionsmarktes gebunden ist.





Unsere UX ist die beste im Bereich Krypto-Derivate. Inspiriert von Uniswap können Sie Ihre Marktverluste buchstäblich in weniger als 20 Sekunden absichern. Durch die Vereinfachung des Optionserlebnisses, indem man sie anpassbarer macht und sie in einen nützlichen Kontext einfügt – um sein Geld zu schützen und seine Gewinne zu sichern – macht es für keinen Händler oder Kleinanleger keinen Sinn, woanders hinzugehen.

Ishan Pandey: Können Sie uns den Prozess erklären, wie Benutzer den richtigen Fonds auswählen, eine Gebühr zahlen, Sicherheiten bereitstellen und Hedge-Tokens erhalten können? Wie erleichtert dieser Prozess den Benutzern die Interaktion mit der Plattform?

Robby Greenfield IV: Die Absicherung von Umoja erfolgt in 5 einfachen Schritten:





Wählen Sie einen Token aus, den Sie schützen möchten. Wählen Sie aus, wie viel von diesem Token Sie schützen möchten. Wählen Sie das Datum aus, bis Sie es schützen möchten. Wählen Sie einen Preis, bei dem Ihr Schutz beginnen soll. Stellen Sie eine Sicherheit von 10 % und zahlen Sie eine kleine Gebühr an Umoja.



Das ist es. Hedger werden niemals liquidiert und können die Absicherung jederzeit beenden, ohne ein hohes Kontrahentenrisiko einzugehen. Hedger müssen ihre Sicherheiten jedoch möglicherweise von Zeit zu Zeit aufstocken, abhängig von der Dauer ihrer Absicherung und der Marktvolatilität, wenn sie ihre vollständige Absicherung aufrechterhalten wollen. Wenn sie sich dagegen entscheiden, wird ihr Versicherungsschutz mit der Zeit allmählich abnehmen.

Ishan Pandey: Können Sie die Bedeutung Ihrer Partnerschaft mit dem ersten Crypto Hedge Fund und Chainlink sowie die bevorstehenden Partnerschaften mit Avalanche, Gogopool und Benqi besprechen?





Robby Greenfield IV: Obwohl ich nicht zu viel verraten möchte, nehmen wir an, dass bei DeFi einige aufregende Entwicklungen bevorstehen. „Zero-Loss“-Absteckungen über in die Absicherung eingebettete, liquide Absteck-Tokens, Krypto-Hedgefonds, die das Protokoll nutzen, und die Absicherung von LP-Positionen über Preis-Feeds sind einige dieser Entwicklungen.

Ishan Pandey: Wie kann Umoja mit Ihrem Hintergrund in Blockchain und sozialen Auswirkungen zur finanziellen Inklusion beitragen?





Robby Greenfield IV: Einzelhändler haben im letzten Bärenmarkt 1,8 Billionen US-Dollar verloren – hauptsächlich weil sie sich nicht schützen konnten und die Kehrseite von Walen und Hedgefonds kauften. Laut Umfragen des Pew Research Center aus den Jahren 2021 und 2022 haben etwa 20 % der schwarzen, hispanischen und asiatischen Erwachsenen in den USA Kryptowährungen gekauft, gehandelt oder verwendet, verglichen mit 13 % der weißen Erwachsenen. Das bedeutet, dass sich Bärenmärkte unverhältnismäßig stark auf farbige Gemeinschaften auswirken. Es ist ein wesentliches öffentliches Gut, wenn es für diese Gemeinschaften und ganz offen gesagt für jeden eine Möglichkeit gibt, sich auf eine einfach anzuwendende Weise vor Verlusten zu schützen.

Ishan Pandey: Wie kann sich eine umfassende Absicherung Ihrer Meinung nach positiv auf das Krypto-Ökosystem auswirken?





Robby Greenfield IV: Es wird eine Welt schaffen, in der Menschen sich dafür entscheiden können, das Abwärtsrisiko eines einheimischen Vermögenswerts einzugehen. Sie können wählen, ob Sie die abgesicherte ETH (uETH) mit einem Aufschlag oder die normale ETH halten (und Verluste in Kauf nehmen möchten). Einfach ausgedrückt: Dadurch werden DeFi und Kryptowährungen insgesamt finanziell verantwortungsvoller. Keine Wetten mehr auf die Hypothek oder die Dichotomie zwischen WAGMI und Pleitegehen.





Offenlegung berechtigter Interessen: Dieser Autor ist ein unabhängiger Autor, der über unser Brand-as-Author-Programm veröffentlicht. Sei es durch direkte Vergütung, Medienpartnerschaften oder Networking, der Autor hat ein begründetes Interesse an dem/den in dieser Geschichte erwähnten Unternehmen/Unternehmen. HackerNoon hat den Bericht auf Qualität überprüft, die darin enthaltenen Ansprüche gehören jedoch dem Autor. #DYOR