Revolutionierung des Gesundheitswesens: Andy Schoonovers Strategie zur Umwälzung etablierter Branchen

Vergessen Sie alles, was Sie über das Gesundheitswesen zu wissen glauben.





Ich habe mich kürzlich mit Andy Schoonover, dem visionären Gründer von CrowdHealth, in meinem Podcast getroffen. Er baut nicht nur eine weitere Krankenversicherung auf; er führt eine regelrechte Revolution gegen das kaputte Modell der Branche an. Was er tut, ist so umwälzend, dass es weit über den Gesundheitssektor hinaus Wellen schlägt – und die Tech-Giganten geraten ins Schwitzen.





In diesem Newsletter analysieren wir die acht Strategien, mit denen Andy den Status quo aufbrechen will. Dabei handelt es sich nicht nur um Taktiken im Gesundheitswesen, sondern um eine Spielanleitung für jeden, der es mit einer fest verwurzelten Branche aufnehmen und gewinnen möchte. Wir sprechen über:





Egal, ob Sie Unternehmer, Investor oder einfach jemand sind, der es satt hat, wie die Dinge laufen, diese Geschichte müssen Sie hören. Machen Sie sich bereit, alles, was Sie über Disruption zu wissen glaubten, zu überdenken.





Wenn Sie den gesamten Podcast hören möchten, hören Sie auf erfolgsstorypodcast.com oder auf Youtube .

Vergessen Sie Silicon Valley.





Die wahre Brutstätte der Innovation liegt möglicherweise direkt vor unseren Augen verborgen – eingebettet in die komplexe und oftmals veraltete Gesundheitsbranche.

Andy Schoonover, der Gründer von CrowdHealth, ist der Architekt hinter dieser Disruption. Er reißt traditionelle Modelle mit einem unkonventionellen Ansatz nieder, der für Aufsehen sorgt und eine neue Generation von Unternehmern inspiriert.





CrowdHealth ist im Kern eine Alternative zur Krankenversicherung.





Aber es ist viel mehr als das. Es handelt sich um ein von der Gemeinschaft getragenes Modell, das kollektive Ressourcen nutzt, um medizinische Ausgaben zu decken, die profitorientierten Zwischenhändler ausschaltet und den Einzelnen in die Lage versetzt, die Kontrolle über seine Gesundheit zu übernehmen.





Schoonovers Spielbuch ist eine Fundgrube taktischer Erkenntnisse, die auf jede Branche anwendbar sind, die reif für einen Umbruch ist.





Bei meinem Interview mit ihm sind mir acht wichtige Ideen aufgefallen, die er umgesetzt hat und die Sie zur Umgestaltung Ihres Unternehmens nutzen können.

Asymmetrischer Vorteil: Das Schlachtfeld neu definieren

Schoonover betrat nicht nur die Gesundheitsbranche, er definierte das Schlachtfeld neu. CrowdHealth spielt nicht das traditionelle Spiel mit Marketingbudgets und Lobbymacht. Stattdessen wendet das Unternehmen asymmetrische Taktiken an, um seine riesigen Konkurrenten auszumanövrieren.





Community als Schutzwall: CrowdHealth baut nicht nur einen Kundenstamm auf, sondern fördert auch eine leidenschaftliche Community von Befürwortern. Dabei geht es nicht nur um Social-Media-Engagement; es geht darum, eine gemeinsame Identität und ein gemeinsames Ziel zu schaffen, das die Marke stärkt und eine gewaltige Eintrittsbarriere für Wettbewerber darstellt.

CrowdHealth baut nicht nur einen Kundenstamm auf, sondern fördert auch eine leidenschaftliche Community von Befürwortern. Dabei geht es nicht nur um Social-Media-Engagement; es geht darum, eine gemeinsame Identität und ein gemeinsames Ziel zu schaffen, das die Marke stärkt und eine gewaltige Eintrittsbarriere für Wettbewerber darstellt. Daten als Waffe: CrowdHealth nutzt die Macht der Daten, um Entscheidungen zu treffen, Abläufe zu optimieren und das Erlebnis der Mitglieder zu personalisieren. Das Unternehmen sammelt nicht nur Daten, sondern macht sie zu Waffen, um Erkenntnisse und Wettbewerbsvorteile zu gewinnen.

CrowdHealth nutzt die Macht der Daten, um Entscheidungen zu treffen, Abläufe zu optimieren und das Erlebnis der Mitglieder zu personalisieren. Das Unternehmen sammelt nicht nur Daten, sondern macht sie zu Waffen, um Erkenntnisse und Wettbewerbsvorteile zu gewinnen. Transparenz als Schutzschild: In einer Branche, die für ihre Intransparenz berüchtigt ist, ist CrowdHealth radikal transparent. Sie veröffentlichen ihre Finanzdaten, teilen ihre Entscheidungsprozesse und suchen aktiv nach Feedback von Mitgliedern. Dies schafft Vertrauen, fördert Loyalität und unterscheidet sie von der Konkurrenz.





Das Fazit: Versuchen Sie nicht, die etablierten Unternehmen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Entdecken Sie Ihre einzigartigen Stärken, nutzen Sie unkonventionelle Taktiken und definieren Sie das Wettbewerbsumfeld neu.

Wertschöpfung statt Wertgewinnung

Traditionelle Krankenversicherungen werden oft als Wertschöpfungsmodell betrachtet, bei dem der Profit über der Patientenversorgung steht. CrowdHealth dreht den Spieß um und konzentriert sich auf die Wertschöpfung an jedem Kontaktpunkt.





Mitgliederzentriertes Design: Jeder Aspekt von CrowdHealth, von der Benutzeroberfläche bis zum Antragsprozess, ist auf die Mitglieder ausgerichtet. Wir sammeln ständig Feedback und verbessern es, um ein nahtloses und überzeugendes Erlebnis zu gewährleisten.

Jeder Aspekt von CrowdHealth, von der Benutzeroberfläche bis zum Antragsprozess, ist auf die Mitglieder ausgerichtet. Wir sammeln ständig Feedback und verbessern es, um ein nahtloses und überzeugendes Erlebnis zu gewährleisten. Ganzheitliches Wohlbefinden: CrowdHealth geht über die bloße Deckung medizinischer Kosten hinaus; das Unternehmen fördert ganzheitliches Wohlbefinden durch Bildungsressourcen, Unterstützung der Gemeinschaft und Initiativen zur Vorsorge.

CrowdHealth geht über die bloße Deckung medizinischer Kosten hinaus; das Unternehmen fördert ganzheitliches Wohlbefinden durch Bildungsressourcen, Unterstützung der Gemeinschaft und Initiativen zur Vorsorge. Finanzielle Abstimmung: Durch die Abstimmung der finanziellen Anreize mit denen der Mitglieder gelingt es CrowdHealth, eine Win-Win-Situation zu schaffen, in der alle von geringeren Kosten und besseren Ergebnissen profitieren.





Das Fazit: Konzentrieren Sie sich nicht nur darauf, Mehrwert aus Ihren Kunden zu ziehen, sondern darauf, Mehrwert für sie zu schaffen. Bauen Sie ein Unternehmen auf, das die Bedürfnisse Ihrer Kunden in den Vordergrund stellt und ihnen ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis bietet.

Der Netzwerkeffekt: Exponentielles Wachstum entfesseln

CrowdHealth ist nicht nur ein Unternehmen, sondern ein Netzwerk. Je mehr Menschen mitmachen, desto stärker und widerstandsfähiger wird es. Das ist die Essenz des Netzwerkeffekts, eines mächtigen Phänomens, das einem Unternehmen exponentielles Wachstum bescheren kann.





Community-gesteuerte Akquisition: CrowdHealth-Mitglieder sind nicht nur Kunden, sondern aktive Teilnehmer am Wachstum des Netzwerks. Sie laden Freunde und Familie ein, teilen ihre Erfahrungen in sozialen Medien und erzeugen einen Welleneffekt organischen Wachstums.

CrowdHealth-Mitglieder sind nicht nur Kunden, sondern aktive Teilnehmer am Wachstum des Netzwerks. Sie laden Freunde und Familie ein, teilen ihre Erfahrungen in sozialen Medien und erzeugen einen Welleneffekt organischen Wachstums. Tarifverhandlungsmacht: Mit dem Wachstum des Netzwerks wächst auch seine Tarifverhandlungsmacht. CrowdHealth kann mit Gesundheitsdienstleistern bessere Tarife aushandeln, die Einsparungen an die Mitglieder weitergeben und so das Wachstum weiter fördern.

Mit dem Wachstum des Netzwerks wächst auch seine Tarifverhandlungsmacht. CrowdHealth kann mit Gesundheitsdienstleistern bessere Tarife aushandeln, die Einsparungen an die Mitglieder weitergeben und so das Wachstum weiter fördern. Datengesteuerte Personalisierung: Je größer das Netzwerk, desto umfangreicher der Datenpool. CrowdHealth kann diese Daten nutzen, um das Mitgliedererlebnis zu personalisieren, maßgeschneiderte Empfehlungen anzubieten und sein Produkt kontinuierlich zu verbessern.





Das Fazit: Bauen Sie nicht einfach nur ein Produkt auf, sondern bauen Sie ein Netzwerk auf. Bauen Sie eine Community von Benutzern auf, die am Erfolg Ihrer Plattform interessiert sind. Nutzen Sie den Netzwerkeffekt, um exponentielles Wachstum zu erzielen und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.

Guerilla-Marketing: Die Aufmerksamkeitsökonomie hacken

In einer Welt voller Marketingbotschaften hat CrowdHealth die Kunst des Guerilla-Marketings gemeistert. Das Unternehmen verzichtet auf traditionelle Werbekanäle und setzt stattdessen auf einen flexibleren, kreativeren und kostengünstigeren Ansatz.





Inhalt als Währung: CrowdHealth erstellt nicht nur Inhalt, sondern schafft auch eine Konversation. Ihre Blogbeiträge, Social-Media-Beiträge und Newsletter sind nicht nur Werbung, sondern auch lehrreich, unterhaltsam und regen zum Nachdenken an. Sie bereichern das Leben ihrer Zielgruppe und positionieren CrowdHealth als Vordenker im Gesundheitsbereich.

CrowdHealth erstellt nicht nur Inhalt, sondern schafft auch eine Konversation. Ihre Blogbeiträge, Social-Media-Beiträge und Newsletter sind nicht nur Werbung, sondern auch lehrreich, unterhaltsam und regen zum Nachdenken an. Sie bereichern das Leben ihrer Zielgruppe und positionieren CrowdHealth als Vordenker im Gesundheitsbereich. Influencer-Partnerschaften: CrowdHealth arbeitet mit Influencern und Vordenkern zusammen, die ihre Werte und ihre Mission teilen. Diese Partnerschaften bieten eine Plattform für authentisches Storytelling und erreichen ein breiteres Publikum.

CrowdHealth arbeitet mit Influencern und Vordenkern zusammen, die ihre Werte und ihre Mission teilen. Diese Partnerschaften bieten eine Plattform für authentisches Storytelling und erreichen ein breiteres Publikum. Virale Kampagnen: CrowdHealth hat mehrere virale Kampagnen gestartet, die die Fantasie der Öffentlichkeit beflügelt und für viel Aufsehen gesorgt haben. Bei diesen Kampagnen geht es nicht nur darum, das Produkt zu bewerben; sie wollen eine Diskussion anstoßen und den Status quo in Frage stellen.





Das Fazit: Vermarkten Sie nicht einfach nur Ihr Produkt, sondern schaffen Sie eine Bewegung. Setzen Sie Guerilla-Marketing-Taktiken ein, die kreativ, unerwartet und wirkungsvoll sind. Hacken Sie die Aufmerksamkeitsökonomie, indem Sie Mehrwert bieten, Gespräche anregen und die Normen in Frage stellen.

Cultural Hacking: Die Regeln des Engagements neu schreiben

CrowdHealth verändert nicht nur das Geschäftsmodell der Krankenversicherung, sondern hackt auch die Kultur des Gesundheitswesens. Es ist nicht nur ein Unternehmen, sondern eine Bewegung, ein Stamm von Individuen, die durch ein gemeinsames Ethos der Ermächtigung, Transparenz und kollektiven Aktion vereint sind.





Community-Aufbau: CrowdHealth hat eine lebendige Online-Community geschaffen, in der die Mitglieder ihre Geschichten teilen, Unterstützung anbieten und sich für Veränderungen einsetzen. Dieses Gefühl der Zugehörigkeit fördert Loyalität, Engagement und Mundpropaganda.

CrowdHealth hat eine lebendige Online-Community geschaffen, in der die Mitglieder ihre Geschichten teilen, Unterstützung anbieten und sich für Veränderungen einsetzen. Dieses Gefühl der Zugehörigkeit fördert Loyalität, Engagement und Mundpropaganda. Empowerment: CrowdHealth-Mitglieder sind keine passiven Konsumenten, sondern aktive Teilnehmer an ihrem eigenen Gesundheitsweg. Sie haben Mitspracherecht im Entscheidungsprozess, Zugang zu transparenten Informationen und eine Plattform, um ihre Bedürfnisse zu vertreten.

CrowdHealth-Mitglieder sind keine passiven Konsumenten, sondern aktive Teilnehmer an ihrem eigenen Gesundheitsweg. Sie haben Mitspracherecht im Entscheidungsprozess, Zugang zu transparenten Informationen und eine Plattform, um ihre Bedürfnisse zu vertreten. Gemeinsame Werte: CrowdHealth hat eine Marke aufgebaut, die die Werte der Menschen widerspiegelt. Es geht nicht nur um Krankenversicherung; es geht um Fairness, Transparenz und Gemeinschaft. Diese emotionale Verbindung ist ein starker Treiber für Loyalität und Engagement.





Das Fazit: Verkaufen Sie nicht einfach nur ein Produkt oder eine Dienstleistung, sondern schaffen Sie eine Kultur. Bauen Sie eine Marke auf, die mit den Werten und Wünschen Ihrer Kunden übereinstimmt. Geben Sie ihnen die Möglichkeit, aktive Teilnehmer Ihrer Community zu werden.

Die Kunst der Antifragilität: Gedeihen im Chaos

Die Gesundheitsbranche ist ein komplexes und sich ständig veränderndes Umfeld. Vorschriften ändern sich, Technologien entwickeln sich weiter und die Erwartungen der Verbraucher sind ständig im Wandel. Um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen antifragil sein – nicht nur widerstandsfähig, sondern auch in der Lage, angesichts von Widrigkeiten stärker zu werden.





CrowdHealth hat sich diese antifragile Denkweise zu eigen gemacht. Sie experimentieren ständig, iterieren und passen sich an veränderte Umstände an. Sie haben keine Angst, Fehler zu machen, solange sie daraus lernen und sie als Antrieb für Wachstum nutzen.





Schnelles Experimentieren: CrowdHealth hat keine Angst, neue Dinge auszuprobieren, auch wenn sie scheitern. Sie verwenden einen datengesteuerten Ansatz, um Hypothesen zu testen, Feedback zu sammeln und ihre Produkte und Dienstleistungen schnell zu verbessern.

CrowdHealth hat keine Angst, neue Dinge auszuprobieren, auch wenn sie scheitern. Sie verwenden einen datengesteuerten Ansatz, um Hypothesen zu testen, Feedback zu sammeln und ihre Produkte und Dienstleistungen schnell zu verbessern. Feedback annehmen: CrowdHealth sucht aktiv nach Feedback von Mitgliedern und nutzt es, um Schwachstellen zu identifizieren, das Benutzererlebnis zu verbessern und eine stärkere Community aufzubauen.

CrowdHealth sucht aktiv nach Feedback von Mitgliedern und nutzt es, um Schwachstellen zu identifizieren, das Benutzererlebnis zu verbessern und eine stärkere Community aufzubauen. Aus Fehlern lernen: CrowdHealth sieht Fehler als Chance zum Wachstum. Sie analysieren ihre Fehler, lernen daraus und nutzen sie, um in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen.





Das Fazit: Haben Sie keine Angst vor dem Scheitern. Betrachten Sie es als Lernmöglichkeit. Bauen Sie ein Unternehmen auf, das anpassungsfähig und widerstandsfähig ist und auch im Chaos erfolgreich bestehen kann.

Hacken der Regulierungslandschaft

Das Gesundheitswesen ist eine stark regulierte Branche, die oft als Minenfeld der Bürokratie und des bürokratischen Aufwands angesehen wird. Doch Schoonover und sein Team haben gezeigt, dass man sich in diesem Umfeld zurechtfinden kann – und zwar nicht, indem man sich an die Regeln hält, sondern indem man sie neu schreibt.





Regulierungs-Judo: Anstatt direkt gegen Regulierungen anzukämpfen, hat CrowdHealth sie zu seinem Vorteil genutzt. Das Unternehmen hat Schlupflöcher und Grauzonen identifiziert, die es ihm ermöglichen, außerhalb des traditionellen Versicherungsrahmens zu agieren.

Anstatt direkt gegen Regulierungen anzukämpfen, hat CrowdHealth sie zu seinem Vorteil genutzt. Das Unternehmen hat Schlupflöcher und Grauzonen identifiziert, die es ihm ermöglichen, außerhalb des traditionellen Versicherungsrahmens zu agieren. Lobbyarbeit für Veränderungen: CrowdHealth arbeitet nicht nur innerhalb des bestehenden regulatorischen Rahmens, sondern drängt aktiv auf Veränderungen. Sie betreiben Lobbyarbeit bei Gesetzgebern, klären die Öffentlichkeit auf und treten für Richtlinien ein, die Innovation und Wahlfreiheit der Verbraucher fördern.

CrowdHealth arbeitet nicht nur innerhalb des bestehenden regulatorischen Rahmens, sondern drängt aktiv auf Veränderungen. Sie betreiben Lobbyarbeit bei Gesetzgebern, klären die Öffentlichkeit auf und treten für Richtlinien ein, die Innovation und Wahlfreiheit der Verbraucher fördern. Koalitionen bilden: CrowdHealth geht das nicht allein an. Das Unternehmen bildet Koalitionen mit anderen Disruptoren im Gesundheitswesen, Patientenvertretungen und zukunftsorientierten politischen Entscheidungsträgern. Durch die Zusammenarbeit können sie ihre Wirkung verstärken und den Wandel beschleunigen.





Das Fazit: Lassen Sie nicht zu, dass Vorschriften Ihre Innovation behindern. Studieren Sie die regulatorische Landschaft, identifizieren Sie Möglichkeiten für Disruption und setzen Sie sich für Richtlinien ein, die mit Ihrer Vision übereinstimmen.

Die Zukunft der Disruption: Über das Gesundheitswesen hinaus

Während das Modell von CrowdHealth speziell auf die Gesundheitsbranche zugeschnitten ist, sind die zugrunde liegenden Prinzipien auf jede Branche anwendbar, in der es zu Umbrüchen kommen kann.





Egal ob Sie im Finanzwesen, im Bildungswesen oder im Transportwesen tätig sind, die in diesem Handbuch beschriebenen Strategien können Ihnen dabei helfen, den Status quo in Frage zu stellen, eine Bewegung ins Leben zu rufen und ein Unternehmen aufzubauen, das wirklich etwas bewirkt.





Identifizieren Sie die Schwachstellen: Was bereitet den Kunden in Ihrer Branche die größten Frustrationen?

Was bereitet den Kunden in Ihrer Branche die größten Frustrationen? Stellen Sie die Annahmen in Frage: Welche überholten Überzeugungen und Praktiken behindern den Fortschritt?

Welche überholten Überzeugungen und Praktiken behindern den Fortschritt? Bauen Sie eine Community auf: Schaffen Sie einen Ort, an dem Ihre Kunden Kontakte knüpfen, ihre Erfahrungen austauschen und sich für Veränderungen einsetzen können.

Schaffen Sie einen Ort, an dem Ihre Kunden Kontakte knüpfen, ihre Erfahrungen austauschen und sich für Veränderungen einsetzen können. Setzen Sie auf Transparenz: Seien Sie offen und ehrlich bezüglich Ihrer Geschäftstätigkeit, Ihrer Herausforderungen und Ihrer Erfolge.

Seien Sie offen und ehrlich bezüglich Ihrer Geschäftstätigkeit, Ihrer Herausforderungen und Ihrer Erfolge. Daten nutzen: Nutzen Sie Daten, um Erkenntnisse zu gewinnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung kontinuierlich zu verbessern.

Nutzen Sie Daten, um Erkenntnisse zu gewinnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung kontinuierlich zu verbessern. Seien Sie experimentierfreudig: Scheuen Sie sich nicht, Neues auszuprobieren, auch wenn es schiefgeht.





Fazit: Die Zukunft der Wirtschaft liegt in Umbrüchen, Innovationen und der Schaffung von Mehrwert für Kunden. Wenn Sie die in diesem Handbuch beschriebenen Prinzipien befolgen, können Sie Ihr Unternehmen an die Spitze dieser Revolution bringen.

Abschließende Gedanken

Andy Schoonover und CrowdHealth sind mehr als nur eine Geschichte aus dem Gesundheitswesen; sie sind eine Blaupause für die Zukunft des Unternehmertums.

Sie erinnern uns daran, dass selbst die etabliertesten Branchen erschüttert werden können, dass selbst die mächtigsten etablierten Unternehmen herausgefordert werden können und dass selbst die komplexesten Probleme gelöst werden können.





Die Zukunft gehört denen, die bereit sind, den Status quo in Frage zu stellen, das Unkonventionelle zu akzeptieren und Unternehmen aufzubauen, die wirklich etwas bewirken.





Es ist eine Zukunft, in der Innovation geschätzt wird, die Gemeinschaft König ist und der Kunde immer im Mittelpunkt steht.

Sind Sie bereit, sich der Revolution anzuschließen?





